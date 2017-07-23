18:30 23 июля

Спецпредставитель США: на востоке Украины идет «горячая война»

Делегация госдепа США во главе со спецпредставителем Куртом Волкером посетила штаб оперативно-тактической группировки "Донецк" в Донбассе, где ознакомилась со спецификой управления подразделениями при ведении боевых действий, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны Украины.



Сообщается, что вместе с делегацией в Донбасс прибыла и посол США на Украине Мари Йованович. «Со стороны вооруженных сил Украины американских чиновников и дипломатов сопровождали руководитель Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей генерал-лейтенант Александр Локота, директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества министерства обороны Украины генерал-майор Анатолий Петренко», – рассказали в пресс-службе.


Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Могу сказать, что это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина – цветущее государство… Наша главная задача – восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока – человеческие жизни,
сказал Волкер после ознакомления с ситуацией.

По данным оборонного ведомства, члены делегации посетили Авдеевку, где провели встречу с военными, представителями военно-гражданской администрации и пострадавшими жителями города.



«По словам Курта Волкера, после визита на Украину он планирует провести ряд встреч с представителями правительств европейских стран для того, чтобы консолидировать позицию по ситуации в зоне АТО с нашими союзниками», – говорится в релизе.

Использованы фотографии: facebook.com/ato.news
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Комментарии 41

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  1. Подрезчик Сегодня, 17:03
    Ух ты, прямо Америку вновь открыл! Три года убивают мирных, а он горячая....ЛИЦЕМЕРЫ! am
    Подрезчик
    1. Подрезчик Сегодня, 17:04
      Да к тому же мирных убивают с их же подачи, организации и "благословления"! am
      Подрезчик
      1. cniza Сегодня, 17:11
        Их интерес Россию держать в напряжении , сейчас поедет к союзничкам - вассалам за поддержкой.
        cniza
        1. Подрезчик Сегодня, 17:14
          Да, Виктор, назначили еще одного балбеса, а он русофоб, и обьективного разбирательства не дождемся! Людей жалко...
          Подрезчик
          1. cniza Сегодня, 17:19
            Он прибыл с определенной целью , найти поводы для дальнейшего давления на Россию.
            cniza
            1. Соломон Кейн Сегодня, 17:28
              Очередная беспонтовая возня полосатых около проблемы, именно возня, а не решение самой проблемы. И дешевый "зехер", об угрозе Российского "Мордера"....
              Соломон Кейн
              1. Pirogov Сегодня, 17:37
                Цитата: Соломон Кейн
                Очередная беспонтовая возня полосатых около проблемы, именно возня, а не решение самой проблемы. И дешевый "зехер", об угрозе Российского "Мордера".

                Хороший понт как известно дороже денег.
                Pirogov
              2. cniza Сегодня, 17:38
                Ну ещё сюзничков по нагибать и не дать работать с Россией.
                cniza
                1. Монос Сегодня, 17:53
                  Я, честно говоря, от этого цинизма устал.
                  По словам Курта Волкера, после визита на Украину он планирует провести ряд встреч с представителями правительств европейских стран

                  А в глаза жителям Донецка, Горловки, Луганска он посмотреть не хочет? Если их судьбу взялись решать такие у...ы, добра не жди.
                  Монос
                  1. cniza Сегодня, 18:19
                    Это он скромно опустит ... или поедет и на ту сторону ?
                    cniza
              3. Чёрный Сегодня, 18:19
                заказчики прибыли посмотреть, как выполняется заказ...
                Чёрный
            2. Комментарий был удален.
          2. 79807420129 Сегодня, 18:09
            Цитата: Подрезчик
            Да, Виктор, назначили еще одного балбеса, а он русофоб

            Ничего удивительного Александр! hi Тот еще жучила
            Государственный департамент США назначил специальным представителем США по Украине бывшего посла США при НАТО Курта Волкера.Для Украины имя нового американского представителя мало известно, однако, особый интерес имеет тот факт его биографии, что с 2011 года Волкер работает в BGR Group, лоббистской компании, которая уже хорошо знакома украинцам.Дело в том, что именно эту компанию, чьи владельцы связаны с Республиканской партией США, наняла Администрация президента Петра Порошенко для продвижения интересов Украины в Белом Доме после победы на выборах Дональда Трампа.Также Волкер возглавляет Институт международного лидерства Маккейна при Университете Аризоны и является экспертом по вопросам Евразии. Он также является старшим научным сотрудником Центра трансатлантических отношений в Школе передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса и является членом Стратегической консультативной группы Атлантического совета.

            Так что опухоль мозга поразившая его шефа,очень заразна. hi
            79807420129
        2. изя топ Сегодня, 17:32
          Цитата: cniza
          сейчас поедет к союзничкам - вассалам за поддержкой.

          денег для белководца просить?а почему сам джавелины не привёз? wassat
          изя топ
      2. Zubr Сегодня, 17:18
        Им это не интересно. Косят под наивных дурачков, ничего якобы не знающих и "несущих свет" "процветающим государствам". А массовую приватизацию гос. предприятий Украины уже начинают. И каждый из этих "партнёров", замахнулся на самые жирные из них. Все это, танцы на костях славянских народов.
        Zubr
      3. Orionvit Сегодня, 18:05
        . Могу сказать, что это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина – цветущее государство
        Была цветущей, пока с западом не связалась. Вообще, любое заявление штатовских или НАТОвских деятелей, всегда поражает своим двуличием.
        Orionvit
    2. pjastolov Сегодня, 17:28
      Три года убивают мирных,

      Украина – цветущее государство…
      для них может быть
      pjastolov
      1. Соломон Кейн Сегодня, 17:35
        Здравия будь, Владимир!
        Соломон Кейн
        1. pjastolov Сегодня, 18:12
          Здравия будь, Владимир!
          Твои бы слова, Константин, да богу в уши good
          pjastolov
    3. Дуплет Сегодня, 17:28
      Цитата: Подрезчик
      Ух ты, прямо Америку вновь открыл! Три года убивают мирных, а он горячая....ЛИЦЕМЕРЫ! am

      Позорная нация, америка всемерное ЗЛО.
      Дуплет
      1. Mystery12345 Сегодня, 17:34
        Спецпредставитель США: на востоке Украины идет «горячая война»
        -один вышел из комы...
        Mystery12345
      2. влад66 Сегодня, 17:36
        Цитата: Дуплет
        Позорная нация, америка всемерное ЗЛО.

        Это давно известно. hi
        влад66
    4. сибиралт Сегодня, 17:35
      К нобелевке его за открытие века! fellow
      сибиралт
      1. Смог Сегодня, 17:41
        Цитата: сибиралт
        К нобелевке его за открытие века! fellow

        Это точно. Английских ученых переплюнул.
        Смог
    5. okko077 Сегодня, 17:50
      Если мне не изменяет память , то Авдеевка была на линии разграничения и её укрофашисты заняли в нарушение условий перемирия. О чём тогда , говорят пи_ндосы, если ответ на вопрос , кто нарушает перемирие прямо у них под ногами..
      okko077
  2. cniza Сегодня, 17:03
    Могу сказать, что это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина – цветущее государство…


    Нет уже такого государства , осколки одни и цветы завяли.
    cniza
    1. Соломон Кейн Сегодня, 17:34
      ..скорее не цветущее, а пахнущее, только вот чем? Далее без комментов, парни.....
      Соломон Кейн
      1. cniza Сегодня, 17:39
        Понятно чем - трупиком...
        cniza
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 17:08
    . ............
    ВЕРЕСК
  4. Dave36 Сегодня, 17:19
    Для него очевидно, что в месте с Крымом мы забрали Донбасс, ВВП все меньше манёвра.
    Dave36
  5. svp67 Сегодня, 17:21
    Значить ЧЕГО ТО стоит там ждать. Не к добру их "Глобальные стервятники" и представители туда зачастили...
    svp67
    1. Соломон Кейн Сегодня, 17:43
      Сергей, Будь здрав! Так трон под шоколадным Ампиратором зашатался , не по-детски , вот демоны и слетаются....
      Соломон Кейн
      1. svp67 Сегодня, 18:12
        Цитата: Соломон Кейн
        Сергей, Будь здрав!

        А Вам не хворать...
        Цитата: Соломон Кейн
        Так трон под шоколадным Ампиратором зашатался , не по-детски , вот демоны и слетаются....

        Кто такой Порошенко? Да ни кто, для американов. На его место на Украине уже ОЧЕРЕДЬ. Так, что не в Порошенко тут дело. Тут главное, что бы эта "язва" у нас под боком как можно дольше не заживала...
        svp67
  6. ё-моё Сегодня, 17:24
    " ... ведь мы знаем что Украина - цветущее государство ... " !? Волкер жжёт не по-детски !
    ё-моё
  7. изя топ Сегодня, 17:29
    ведь мы знаем, что Украина – цветущее государство
    тролль?ага,цветёт и пахнет,прямо ажно смердит
    изя топ
    1. Александр 3 Сегодня, 18:25
      Бывает плесенью цветёт,а некоторые любят с плесенью.
      Александр 3
  8. ded100 Сегодня, 17:30
    Посмотреть приехали как там война которую мы развязали идет ага ОК!
    ded100
  9. Anchonsha Сегодня, 17:43
    Подлые людишки мериканы, такими же сделали и укробандеровцев
    Anchonsha
  10. иркутский обыватель Сегодня, 17:44
    Как можно понять этого "спец"представителя главная трагедия в том, что некие не названные им люди не хотят, чтобы "цветущее государство" их полностью истребило. И нарушают "целостность" "цветущих". И сразу призыв собрать всю шоблу союзников для "консолидации позиции".
    иркутский обыватель
  11. samarin1969 Сегодня, 17:49
    И Вокер, и Трамп заявили о курсе на скорейшее решение "украинского вопроса". Заводить танки они вряд ли прикажут украине. Значит будут закрывать "потоки" Газпрому.
    samarin1969
  12. japs Сегодня, 18:01
    Прочитал Ваши комментарии, друзья. Все это ясно уже давно. Ажно три года.
    Если ширше смотреть, то это нечто другое. Проще некуда.
    Это замах на руководящую и направляющую позицию в переговорах по урегулированию конфликта.
    Еврогейские вассалы их в этом поддержат.
    Имхо.
    А нас снова лицом в го... в повидло.
    japs
  13. SCHMEL Сегодня, 18:06
    И поедет Курт по европам гавкать про "кровавый путинский режим" и оккупацию свободолюбивого Донбасса recourse

    SCHMEL
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