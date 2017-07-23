Спецпредставитель США: на востоке Украины идет «горячая война»

Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Могу сказать, что это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина – цветущее государство… Наша главная задача – восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока – человеческие жизни,

Делегация госдепа США во главе со спецпредставителем Куртом Волкером посетила штаб оперативно-тактической группировки "Донецк" в Донбассе, где ознакомилась со спецификой управления подразделениями при ведении боевых действий, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны Украины.Сообщается, что вместе с делегацией в Донбасс прибыла и посол США на Украине Мари Йованович. «Со стороны вооруженных сил Украины американских чиновников и дипломатов сопровождали руководитель Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей генерал-лейтенант Александр Локота, директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества министерства обороны Украины генерал-майор Анатолий Петренко», – рассказали в пресс-службе.сказал Волкер после ознакомления с ситуацией.По данным оборонного ведомства, члены делегации посетили Авдеевку, где провели встречу с военными, представителями военно-гражданской администрации и пострадавшими жителями города.«По словам Курта Волкера, после визита на Украину он планирует провести ряд встреч с представителями правительств европейских стран для того, чтобы консолидировать позицию по ситуации в зоне АТО с нашими союзниками», – говорится в релизе.