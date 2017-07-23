Геращенко рассказала, отчего будут зависеть переговоры в Минске

Завтра – первые телефонные переговоры в нормандском формате за долгое время, первые с участием нового французского президента Макрона… Для Украины ключевое – вопрос безопасности и освобождению заложников… Наши минские переговоры, которые состоятся 31 июля (скайп-конференция по заложникам) и 2 августа (всех остальных, кроме гуманитарной, групп) во многом будут зависеть от результатов нормандской телефонной конференции,

Телефонный разговор между главами государств «нормандской четверки» во много предопределит исход переговоров, которые в скором времени начнутся в Минске, передает РИА Новости заявление представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирины Геращенко.Вчера Елисейский дворец подтвердил, что телефонный разговор руководителей стран нормандского формата Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона, Владимира Путина и Петра Порошенко состоится в понедельник в 12:00 мск.написала Геращенко в «Фейсбуке».В ходе встреч в Минске контактная группа с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта в Донбассе, однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта на востоке Украины стали более уже 10 тысяч человек.