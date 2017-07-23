Геращенко рассказала, отчего будут зависеть переговоры в Минске
Телефонный разговор между главами государств «нормандской четверки» во много предопределит исход переговоров, которые в скором времени начнутся в Минске, передает РИА Новости заявление представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирины Геращенко.
Вчера Елисейский дворец подтвердил, что телефонный разговор руководителей стран нормандского формата Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона, Владимира Путина и Петра Порошенко состоится в понедельник в 12:00 мск.
В ходе встреч в Минске контактная группа с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта в Донбассе, однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта на востоке Украины стали более уже 10 тысяч человек.
Вчера Елисейский дворец подтвердил, что телефонный разговор руководителей стран нормандского формата Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона, Владимира Путина и Петра Порошенко состоится в понедельник в 12:00 мск.
Завтра – первые телефонные переговоры в нормандском формате за долгое время, первые с участием нового французского президента Макрона… Для Украины ключевое – вопрос безопасности и освобождению заложников… Наши минские переговоры, которые состоятся 31 июля (скайп-конференция по заложникам) и 2 августа (всех остальных, кроме гуманитарной, групп) во многом будут зависеть от результатов нормандской телефонной конференции,написала Геращенко в «Фейсбуке».
В ходе встреч в Минске контактная группа с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта в Донбассе, однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта на востоке Украины стали более уже 10 тысяч человек.
Использованы фотографии: facebook.com/iryna.gerashchenko
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