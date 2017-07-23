21:21 23 июля

Геращенко рассказала, отчего будут зависеть переговоры в Минске

Телефонный разговор между главами государств «нормандской четверки» во много предопределит исход переговоров, которые в скором времени начнутся в Минске, передает РИА Новости заявление представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирины Геращенко.

Геращенко рассказала, отчего будут зависеть переговоры в Минске


Вчера Елисейский дворец подтвердил, что телефонный разговор руководителей стран нормандского формата Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона, Владимира Путина и Петра Порошенко состоится в понедельник в 12:00 мск.


Завтра – первые телефонные переговоры в нормандском формате за долгое время, первые с участием нового французского президента Макрона… Для Украины ключевое – вопрос безопасности и освобождению заложников… Наши минские переговоры, которые состоятся 31 июля (скайп-конференция по заложникам) и 2 августа (всех остальных, кроме гуманитарной, групп) во многом будут зависеть от результатов нормандской телефонной конференции,
написала Геращенко в «Фейсбуке».

В ходе встреч в Минске контактная группа с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта в Донбассе, однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта на востоке Украины стали более уже 10 тысяч человек.

Использованы фотографии: facebook.com/iryna.gerashchenko
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Комментарии 40

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  1. cniza Сегодня, 18:58
    Сейчас скакуны сотворят провокацию и все смажут.
    cniza
    1. Zibelew Сегодня, 19:05
      Пока Госдепартамент не выполнит Минские соглашения, ничего не изменится. И вообще Минск 2 помрет вместе с надежной вернуть ЛДНР в на Юкрейню.
      Zibelew
      1. 210окв Сегодня, 19:11
        Нет .Госдепартамент тут ни при чем.Пока в Кремле не решаться наконец прикрыть эту байду ничего хорошего не будет
        Решение проблемы находится в Москве
        Цитата: Zibelew
        Пока Госдепартамент не выполнит Минские соглашения, ничего не изменится.
        210окв
        1. Zibelew Сегодня, 19:17
          А как именно прикрыть? Ввести войска? Россия и так делает все, что возможно для ЛДНР.
          Zibelew
          1. 210окв Сегодня, 19:29
            Как прикрыть?Во первых.Официально признать что минский договор не реализуем.Во вторых.Поставить ультиматум Киеву по поводу обстрелов территории ЛДНР.В третьих.Признать официально ЛДНР как государство(неделю тут была шумиха относительно заявления Захарченко,хотя я считаю что он делает зачастую необоснованные заявления,но как говорится дыма без огня не бывает)В четвертых.В случае продолжения обстрелов и с согласно просьбе руководства ЛДНР на территорию действительно вводятся наши войска как гарант мира.И не надо этого бояться.Тут надо брать пример с Израиля,как бы тут у нас к нему не относились..
            Цитата: Zibelew
            А как именно прикрыть? Ввести войска? Россия и так делает все, что возможно для ЛДНР.
            210окв
            1. Zibelew Сегодня, 19:38
              В 2014 году котлы укропам и устроили наши. Не святым же духом остановили укровермахт. А перестрелки с 2015 после Дебальцево тянут и добровольцы с местными корпусами. В частности 2014 под Луганском укропы писали, что против них шел батальон т90, который они не смогли остановить, и все ржали. Хотя рассказы были последовательные, и никто не писал бред про арматы. А потом пошли фото и видео подтверждения. Так что наши делают все, что могут в данный момент. Просто мы много чего не знаем и нам этого скажут.
              Zibelew
              1. Zibelew Сегодня, 19:56
                Запись датирована 26 августа 2014 года.
                Zibelew
                1. Монос Сегодня, 20:45
                  Цитата: Zibelew
                  Запись датирована 26 августа 2014 года.

                  Ну, начнём с того, что это Т-80, а не Т-90...
                  Монос
                  1. Zibelew Сегодня, 20:49
                    Конечно! Тогда вот это Дозор-Б, правда уже отвоевавшийся.
                    Zibelew
                    1. Zibelew Сегодня, 20:51
                      Это вообще харьковский БТР 4Е
                      Zibelew
                  2. Монос Сегодня, 20:58
                    Хотя... Может быть я и не прав...
                    Монос
                    1. Zibelew Сегодня, 21:04
                      Вы правы Виктор hi . Это трофейный украинский Т 80.
                      Zibelew
                      1. Монос Сегодня, 21:17
                        Тагирьян, приветствую hi
                        У Т-80 скос кормы другой. Но мне показалось там звук работы газотурбинного двигателя. Я танки только на параде видел.. feel
                        Монос
    2. bouncyhunter Сегодня, 19:07
      Привет , Витя ! hi И сейчас , и дальше к каждому значимому международному событию , касающемуся хоть краешком Украины - будут провокации со стороны кастрюлек , как было и до этого . Не нужен им мир в своей стране - так хозяин приказал ! am
      bouncyhunter
      1. Монос Сегодня, 20:15
        Паша, привет! hi
        Вчера Елисейский дворец подтвердил, что телефонный разговор руководителей стран нормандского формата Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона, Владимира Путина и Петра Порошенко состоится в понедельник в 12:00 мск.

        ВВП там не с кем разговаривать. Пусть Лексуса с Вованом попросит вместо себя с этими чудиками поговорить.
        Монос
        1. cniza Сегодня, 20:22
          Цитата: bouncyhunter
          Привет , Витя ! hi :


          Привет Паша! hi , вот и я о том же , им нужен вялотекущий конфликт.
          cniza
    3. 79807420129 Сегодня, 19:07
      Телефонный разговор между главами государств «нормандской четверки» во много предопределит исход переговоров, которые в скором времени начнутся в Минске,

      А толку от этих переговоров,как от козла молока,третий год минская говорильня идет,четвертый год продолжают гибнуть мирные люди. negative
      79807420129
      1. Джедай Сегодня, 20:09
        Цитата: 79807420129
        А толку от этих переговоров,как от козла молока,третий год минская говорильня идет,четвертый год продолжают гибнуть мирные люди.

        Вот именно. Когда крыша течёт, её ремонтировать нужно, а не бесконечно обсуждать условия ремонта.
        Джедай
        1. cniza Сегодня, 20:32
          Ремонтники забастовали , жалование хотят увеличить или ещё чего пребарахлить.
          cniza
          1. Джедай Сегодня, 20:37
            А разве там ещё не всё растащили ? hi
            Джедай
    4. Logall Сегодня, 19:10
      Их вице-пастырь говорит, что война на Донбассе закончится тогда, когда они возьмут Москву.
      Быстрее будет взять Киев...
      Logall
      1. vovanpain Сегодня, 19:16
        Цитата: Logall
        Их вице-пастырь говорит, что война на Донбассе закончится тогда, когда они возьмут Москву.

        Значит никогда. what
        vovanpain
        1. Джедай Сегодня, 19:34
          Война на Донбассе может закончиться по приказу США, но на это глупо надеяться. Так что только Киев брать. hi
          Джедай
          1. Logall Сегодня, 20:45
            Я всё про заочный арест думаю.
            Я писал, что нужно с помощью спецслужб выкрасть ''перчика''.
            Нужно реализовать, а потом заочно арестовать Порошенко.
            Переговоры в другом ключе пойдут. И мир начнётся...
            [/quote]Басманный суд арестовал военного прокурора Украины заочно

            Нужно направить спецов. Пусть выкрадут! Чтобы не быть голословными. Тогда наших судов все будут боятся...[quote]
            Logall
            1. Джедай Сегодня, 20:48
              Это Вы про укропрокурора? Так это да, американцы вон по всему миру людей "изымают" и плюют на всех. А после "изъятия" можно и поговорить ...
              Джедай
              1. Logall Сегодня, 21:04
                Моссад это давно практикует, и у нас возможности есть. Даже закон приняли о разрешении нашим спецслужбам работать за рубежом. И всё что-то никак...
                Может Володя про это забыл?!?
                Logall
                1. Джедай Сегодня, 21:09
                  Цитата: Logall
                  Может Володя про это забыл?!?

                  Это Вы о Путине?
                  Цитата: Logall
                  Моссад это давно практикует, и у нас возможности есть. Даже закон приняли о разрешении нашим спецслужбам работать за рубежом. И всё что-то никак...

                  Да, есть такое, читал. Но мы можем только предполагать почему не торопятся применять в действии. Быть может, ждут "крупную рыбу"?
                  Джедай
                  1. Logall Сегодня, 21:15
                    Цитата: Джедай
                    Быть может, ждут "крупную рыбу"?
                    Еще

                    Трампа? stop
                    Хотелось бы, но тогда войны точно не избежать.
                    А вот какого нибудь ''Саакакашкашвилли'' было бы неплохо yes
                    Logall
                    1. Джедай Сегодня, 21:19
                      Я ни на кого конкретного не намекал, но ход Ваших мыслей мне нравится! good drinks
                      Джедай
  2. Olegater Сегодня, 18:59
    Никаких подвижек не будет. Никакие перемирия не остановят укров. Все это болтовня и народу нормальному ничего не светит.
    Olegater
  3. pjastolov Сегодня, 19:00
    тра – первые телефонные переговоры в нормандском формате за долгое время, первые с участием нового французского президента Макрона… Для Украины ключевое – вопрос безопасности и освобождению заложников…
    поэтому они хватают все подряд? - что бы было кого обменивать?
    pjastolov
    1. Подрезчик Сегодня, 19:08
      Конечно, Владимир! Если не обменяют, будут требовать выкуп (не удивлюсь!).
      Подрезчик
      1. pjastolov Сегодня, 19:21
        Если не обменяют, будут требовать выкуп (не удивлюсь!).
        не сомневался - когда укроп родился - еврей заплакал hi
        pjastolov
  4. Комментарий был удален.
  5. Александр 3 Сегодня, 19:00
    ( По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта на востоке Украины стали более уже 10 тысяч человек.) Что для бандеровцев 10 тысяч человеческих жизней-ничто.Продолжают дело убийцы бандеры.
    Александр 3
  6. Комментарий был удален.
  7. Egorovich Сегодня, 19:04
    С укурками договариваться это себя не уважать.Сколько этих договоров было?И ни один не выполнен.Как можно верить Поросенку из недостраны?
    Egorovich
  8. svp67 Сегодня, 19:06
    Для Украины ключевое – вопрос безопасности и освобождению заложников…
    Что то по делам этой "паночки" как то не заметно...
    Наши минские переговоры, которые состоятся 31 июля (скайп-конференция по заложникам) и 2 августа (всех остальных, кроме гуманитарной, групп) во многом будут зависеть от результатов нормандской телефонной конференции,
    Что вам посол США скажет, то и будете делать...
    svp67
  9. изя топ Сегодня, 19:07
    так,скажите,кому скучно стало?кто сегодня пэцю разбудил?! angry
    Санкции против России будут усилены в случае невыполнения требования о наступлении режима тишина на Донбассе, которое будет заявлено во время телефонной беседы в нормандском формате. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.
    "Во время телефонной конференции в нормандском формате, которая планируется на следующей неделе, буду требовать немедленное обеспечение режима тишины. В случае невыполнения - усиление санкций против России в соответствии недавнму решению Большой семерки", - говорится в сообщении.
    изя топ
  10. Толстоевский Сегодня, 19:18
    история показывает, что подвижка в переговорах с нашими западными и ближневосточными партнёрами и их киевскими подстилками происходит лишь после получения ими ошеломительных звездюлей
    Толстоевский
  11. ded100 Сегодня, 20:06
    Минск туфта а геращенко очередной балабол!

    ded100
  12. japs Сегодня, 20:26
    Простите, а кто такая эта геращенко?
    japs
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