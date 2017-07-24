В Хорватии стартовал тендер по закупке истребителей
Как сообщает интернет-журнал Jane , 20 июля военное ведомство Хорватии направило запросы, инициирующие предложения по поставке 12 новых истребителей для нужд ВВС страны. Адресатами являются посольства пяти государств: США, Израиля, Греции (которые могут предложить имеющиеся в наличии Lockheed Martin F-16), Швеции (истребитель Saab JAS-39 Gripen) и Южной Кореи (самолет KAI FA-50).
Выбор между ними может быть сделан уже к концу года.
Замене подлежат 12 истребителей МиГ-21бис/УМ . Ранее проводившийся на Украине ремонт данных машин, обернувшийся скандалом, не позволил существенно поднять их боеготовность. По состоянию на март 2017 года в летном состоянии в ВВС Хорватии пребывали только три МиГ-21бис и одна "спарка" МиГ-21УМ.
МиГ-21бис — наиболее совершенный истребитель из всего семейства «двадцать первых», выпускавшихся в СССР. МиГ-21бис поступил на вооружение почти всех государств Варшавского договора, его закупили многие развивающиеся страны, а Индия выпускала по лицензии с 1980 по 1987 гг. Стоил МиГ-21бис значительно ниже, чем американский F-16, который к середине 1970-х гг. вышел на мировой рынок, к тому же, на продажу последнего правительство США наложило значительные ограничения.
Выбор между ними может быть сделан уже к концу года.
Замене подлежат 12 истребителей МиГ-21бис/УМ . Ранее проводившийся на Украине ремонт данных машин, обернувшийся скандалом, не позволил существенно поднять их боеготовность. По состоянию на март 2017 года в летном состоянии в ВВС Хорватии пребывали только три МиГ-21бис и одна "спарка" МиГ-21УМ.
МиГ-21бис — наиболее совершенный истребитель из всего семейства «двадцать первых», выпускавшихся в СССР. МиГ-21бис поступил на вооружение почти всех государств Варшавского договора, его закупили многие развивающиеся страны, а Индия выпускала по лицензии с 1980 по 1987 гг. Стоил МиГ-21бис значительно ниже, чем американский F-16, который к середине 1970-х гг. вышел на мировой рынок, к тому же, на продажу последнего правительство США наложило значительные ограничения.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти