09:33 24 июля

В Хорватии стартовал тендер по закупке истребителей

Как сообщает интернет-журнал Jane , 20 июля военное ведомство Хорватии направило запросы, инициирующие предложения по поставке 12 новых истребителей для нужд ВВС страны. Адресатами являются посольства пяти государств: США, Израиля, Греции (которые могут предложить имеющиеся в наличии Lockheed Martin F-16), Швеции (истребитель Saab JAS-39 Gripen) и Южной Кореи (самолет KAI FA-50).
Выбор между ними может быть сделан уже к концу года.

Замене подлежат 12 истребителей МиГ-21бис/УМ . Ранее проводившийся на Украине ремонт данных машин, обернувшийся скандалом, не позволил существенно поднять их боеготовность. По состоянию на март 2017 года в летном состоянии в ВВС Хорватии пребывали только три МиГ-21бис и одна "спарка" МиГ-21УМ.




МиГ-21бис — наиболее совершенный истребитель из всего семейства «двадцать первых», выпускавшихся в СССР. МиГ-21бис поступил на вооружение почти всех государств Варшавского договора, его закупили многие развивающиеся страны, а Индия выпускала по лицензии с 1980 по 1987 гг. Стоил МиГ-21бис значительно ниже, чем американский F-16, который к середине 1970-х гг. вышел на мировой рынок, к тому же, на продажу последнего правительство США наложило значительные ограничения.


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Комментарии 11

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  1. Teberii Сегодня, 06:03
    Хорваты недовольны ремонтом,хорошо что успели получить из Украины хотя-бы что-то.
    Teberii
    1. новичок Сегодня, 06:09
      ну подкинут им бушные машины, делов то. хорваты видать торопятся, в пику сербам авиацию заиметь.
      новичок
      1. хрыч Сегодня, 07:09
        Цитата: новичок
        в пику сербам авиацию заиметь.

        А мы сербам ракеты ПВО laughing Но, как Незалежная на страже мира, опять отличилась laughing
        хрыч
        1. новичок Сегодня, 09:22
          даже более того. мы ж сербам МИГи 29 передаём.
          новичок
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:28
        новичок Сегодня, 06:09 ↑ Новый
        ну подкинут им бушные машины, делов то. хорваты видать торопятся, в пику сербам авиацию заиметь.

        ... а новое им никто и не даст... пусть добивают что дадут, а дадут скорее всего мерикатосы... bully
        a.s.zzz888
        1. новичок Сегодня, 09:25
          уж если серъёзно, то вообще не понимаю (по политическим и социальным аспектам) зачем им вообще такая бешенная трата денег?
          новичок
  2. Mavrikiy Сегодня, 06:06
    Ну вот так всегда. Руина ремонтирует, а Миг - плохой. Умеют гадить.
    Mavrikiy
    1. pjastolov Сегодня, 06:32
      Ну вот так всегда. Руина ремонтирует, а Миг - плохой. Умеют гадить.
      ну так мы ж уже не братушки, в братушках только окраина, а ремонтировать не могет! laughing вот и приходится бушку брать hi
      pjastolov
  3. anjey Сегодня, 06:50
    старичек полвека уже в строю -сила! это примерно взять аэроплан фарман 20х и этот же миг в одном строю в 1970х.....
    anjey
  4. pvv113 Сегодня, 08:01
    МиГ-21бис — наиболее совершенный истребитель из всего семейства «двадцать первых», выпускавшихся в СССР

    Еще одно подтверждение, что СССР - великая держава! Союза уже четверт века нет, а самолеты во всю летают
    pvv113
  5. Pivot Сегодня, 08:23
    Да какие Хорватам самолёты, у них денег на джипы да грузовики внедорожные для армии нет, это типа без штанов но на красивой машине
    Pivot
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