Новые Т-72Б3 в 68-м танковом полку

Проблема всех современных танков состоит в том, что свою родословную они ведут от времен холодной войны, где им предстояло атаковать противника в лоб. Поэтому у них очень хорошо развита защита передней части. В современных военных конфликтах противник может атаковать бортовые и задние проекции и даже сверху. Поэтому Т-72Б3 получил дополнительную защиту всех этих областей. С бортов машина прикрыта блоками динамической защиты «Реликт». Башня — системой «Контакт-5». В дополнение к ним на танке стоят защитные решетки и экраны от кумулятивных боеприпасов.

Как сообщает интернет-издание « Известия », в Ростовской области развернут заново сформированный 68-й танковый полк, на вооружении которого состоят модернизированные танки «Т-72Б3 с дополнительной защитой» (официальное наименование модификации, присвоенное военным ведомством).От типовых Т-72Б машины отличаются дополнительной защитой бортов, задней и верхней части корпуса, позволяющей, как утверждается, выдерживать попадания противотанковых ракет, бронебойных и кумулятивных снарядов.Полк сформирован на базе 205-й мотострелковой бригады и вошел в состав 150-й мотострелковой дивизии. В дальнейшем предполагается оснащение указанной техникой других танковых подразделений соединения. В июне текущего года полк достиг боевой готовности. В настоящее время он дислоцируется в поселке Кадамовский Ростовской области.Информация о разработке Т-72Б3 с дополнительной защитой впервые была озвучена в 2015 году. Их поставки начались в конце 2016 года. Машины, кроме дополнительной брони, оснащены дизельными двигателями мощностью 1130 л.с., современным прицельным комплексом. Установлена динамическая броня «Реликт» и «Контакт».— пояснил военный эксперт Алексей Хлопотов.С его слов, на танке также смонтированы многоканальный прицел «Сосна-У» и автомат сопровождения целей, которые позволяют эффективно действовать в ночных условиях, ведя огонь как обычными танковыми выстрелами, так и ракетами на дистанции в 5 км.68-й танковый полк — наследник легендарного 68-го гвардейского Житомирско-Берлинского Краснознаменного, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка. Наравне с 1-м гвардейским танковым полком Таманской дивизии, 68-й полк — одна из самых прославленных и титулованных танковых частей советской и российской армий.Часть была сформирована в феврале 1942 года в Сталинграде как 93-я отдельная танковая бригада. Бригада принимала участие в боях на Курской дуге, освобождала Правобережную Украину, а также Львов. В феврале 1945 года 93 ОТБР была переименована в 68-ю танковую бригаду и удостоена звания «гвардейской». После окончания Великой Отечественной бригада была переформирована в полк, который остался в группе советских войск в Германии. В начале 1990-х годов 68 ТП был выведен в Россию и сокращен до базы хранения. В 2005 году полк был окончательно расформирован.