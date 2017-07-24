09:33 24 июля

Новые Т-72Б3 в 68-м танковом полку

Как сообщает интернет-издание « Известия », в Ростовской области развернут заново сформированный 68-й танковый полк, на вооружении которого состоят модернизированные танки «Т-72Б3 с дополнительной защитой» (официальное наименование модификации, присвоенное военным ведомством).

От типовых Т-72Б машины отличаются дополнительной защитой бортов, задней и верхней части корпуса, позволяющей, как утверждается, выдерживать попадания противотанковых ракет, бронебойных и кумулятивных снарядов.




Полк сформирован на базе 205-й мотострелковой бригады и вошел в состав 150-й мотострелковой дивизии. В дальнейшем предполагается оснащение указанной техникой других танковых подразделений соединения. В июне текущего года полк достиг боевой готовности. В настоящее время он дислоцируется в поселке Кадамовский Ростовской области.

Информация о разработке Т-72Б3 с дополнительной защитой впервые была озвучена в 2015 году. Их поставки начались в конце 2016 года. Машины, кроме дополнительной брони, оснащены дизельными двигателями мощностью 1130 л.с., современным прицельным комплексом. Установлена динамическая броня «Реликт» и «Контакт».

Проблема всех современных танков состоит в том, что свою родословную они ведут от времен холодной войны, где им предстояло атаковать противника в лоб. Поэтому у них очень хорошо развита защита передней части. В современных военных конфликтах противник может атаковать бортовые и задние проекции и даже сверху. Поэтому Т-72Б3 получил дополнительную защиту всех этих областей. С бортов машина прикрыта блоками динамической защиты «Реликт». Башня — системой «Контакт-5». В дополнение к ним на танке стоят защитные решетки и экраны от кумулятивных боеприпасов.

— пояснил военный эксперт Алексей Хлопотов.

С его слов, на танке также смонтированы многоканальный прицел «Сосна-У» и автомат сопровождения целей, которые позволяют эффективно действовать в ночных условиях, ведя огонь как обычными танковыми выстрелами, так и ракетами на дистанции в 5 км.

68-й танковый полк — наследник легендарного 68-го гвардейского Житомирско-Берлинского Краснознаменного, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка. Наравне с 1-м гвардейским танковым полком Таманской дивизии, 68-й полк — одна из самых прославленных и титулованных танковых частей советской и российской армий.

Часть была сформирована в феврале 1942 года в Сталинграде как 93-я отдельная танковая бригада. Бригада принимала участие в боях на Курской дуге, освобождала Правобережную Украину, а также Львов. В феврале 1945 года 93 ОТБР была переименована в 68-ю танковую бригаду и удостоена звания «гвардейской». После окончания Великой Отечественной бригада была переформирована в полк, который остался в группе советских войск в Германии. В начале 1990-х годов 68 ТП был выведен в Россию и сокращен до базы хранения. В 2005 году полк был окончательно расформирован.



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Комментарии 14

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  1. Лганхи Сегодня, 06:28
    Зачем все это старье? Продать их иностранцам, а вырученные деньги отправить на увеличение производства Т-14.
    Лганхи
    1. новичок Сегодня, 06:41
      а чем прикажете комплектовать танковые части, если всё “старьё“ продадим, в ожидании, пока достаточное колличество армат произведём, это при том, что армата ещё не принята? если по вашему, то придётся,поэтапно конечно, вместо 72 закупать т90, но опять таки деньги на ветер, ведь мы в ожидании арматы. я думаю, лишь после первых партий арматы, можно подумыаать о списании или продаже 72х. только после постановки арматы на конвейер, можно о чём подумыаать.
      новичок
      1. Zadayvoprosy Сегодня, 06:47
        Лучше косервация. Подобная техника ещё долго будет актуальна и способна усилить армию в сжатые сроки.
        Zadayvoprosy
        1. новичок Сегодня, 06:52
          я всегда за бережное хранение выводимой техники. ведь это и мобилизационный и модернизационный ресурс.
          новичок
      2. Лганхи Сегодня, 08:55
        Т-72 и Т-90 это по сути одинаковые машины, ничем принципиально не отличаются. После появления Т-14, все эти Т-72 и Т-90 устарели так же, как устарели Т-26, БТ, Т-28 и Т-35 после появления Т-34.
        Лганхи
        1. новичок Сегодня, 09:13
          ну не скажите, мил человек.ну просто я сейчас в пути: работа _дом, ну почитайте хоть ттх, что ли.
          новичок
    2. Чеширский Сегодня, 06:43
      Это "старьё" в умелых руках такое способно сотворить...
      Чеширский
  2. Гюйс Сегодня, 06:34
    Вот и хорошо, вот и славненько! Слова "восстановлен, развёрнут, сформирован" очень даже радуют глаз и греют сердце. Так держать!
    Гюйс
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:14
    68-й танковый полк — наследник легендарного 68-го гвардейского Житомирско-Берлинского Краснознаменного, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка. Наравне с 1-м гвардейским танковым полком Таманской дивизии,

    Желаю продолжения хороших традиций 68 ТП!!! drinks
    a.s.zzz888
  4. kolkulon Сегодня, 07:27
    Можно было бы назвать т-72б4 для кратости.
    kolkulon
  5. Nix1986 Сегодня, 08:03
    Цитата: Лганхи
    Зачем все это старье? Продать их иностранцам, а вырученные деньги отправить на увеличение производства Т-14.

    Забываете про еще один аспект. Способ комплектования части. Сажать срочников за дорогую армату может и дорого встать. 72-ка более дешевая и простая. Как мне видится на новые 72-ки и в перспективе новые 80-ки будут переводить части комплектуемые на срочной основе, а армата пойдет в контрактные соединения.
    Nix1986
    1. новичок Сегодня, 09:18
      в обшем, по сути, я с вами согласен. но, 80ки пойдут в северные части, а это уже немного другой вопрос. 80ки мы модернизируем, задел на следующее поколение семейства зарезан.
      новичок
      1. Nix1986 Сегодня, 09:24
        Вообще, пока есть халявные шасси для модернизации то все терпимо по деньгам. Но вот разделение армии на качественную контрактную и соответствующую ей технику и для призывников и попроще приводит к тому, что промышленности придётся выпускать два вида вооружения, посложнее и попроще. А если как сейчас то это иметь два шасси, разные производственные линии, рем.комплекты и т.д. Вообщем это очень неэффективно экономически. Возможно в целях унификации в будущем создадут на базе арматы её "упрощенный/дешевый" вариант, например без КАЗ и с более простым СУО. Поживём, увидим.
        Nix1986
        1. новичок Сегодня, 09:28
          на сколько мне известно, в планах мо: т90 как рабочая лошадка, армата как элитные части.
          новичок
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