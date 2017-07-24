09:33 24 июля

Британия продает саудитам оружие на 347 млн. долл.

Согласно информации РИА Новости , интернет-издание Guardian, ссылаясь на сведения организации "Кампания против торговли оружием", Лондон выдал разрешение на реализацию Саудовской Аравии оружия стоимостью 283 млн. фунтов.

После ошибочных ударов в Йемене в октябре 2016 года, жертвами которых стали 140 мирных жителей, правительство Британии было намерено отменить данную сделку. Но глава внешнеполитического ведомства Борис Джонсон настоял на возобновлении поставок вооружений в Саудовскую Аравию.

В закупаемую саудитами продукцию входят компоненты для боевых самолетов ближневосточного королевства стоимостью 263 млн. фунтов (около 342 млн. долл.), бомбы и ракеты на 4 млн. фунтов. (почти 5 млн. долл.).


Британия продает саудитам оружие на 347 млн. долл.


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Комментарии 18

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  1. Подрезчик Сегодня, 06:50
    Что, Британия забыла, какая страна поддерживает террористов, забыла теракты в Лондоне? "Лохматый" настоял на продаже, только бизнес?
    Подрезчик
    1. хрыч Сегодня, 07:04
      Цитата: Подрезчик
      Британия забыла

      Как забудешь, если главный террорист Британия и есть, а бахнули в Лондоне , по-осыбке laughing либо хотели сами свое население закошмарить, чтоб не рыпалось ...
      хрыч
  2. Алексей7777777 Сегодня, 06:52
    Вот у них денег там.А британцам почему и не продать,раз берут-тут Борис прав-надо пользоваться моментом,пока у бомб и ракет "срок годности" не вышел.
    Алексей7777777
  3. 79807420129 Сегодня, 06:53
    После ошибочных ударов в Йемене в октябре 2016 года, жертвами которых стали 140 мирных жителей, правительство Британии было намерено отменить данную сделку. Но глава внешнеполитического ведомства Борис Джонсон настоял на возобновлении поставок вооружений в Саудовскую Аравию.

    Джентльмен слово дал,джентльмен слово взял. feel
    79807420129
  4. soroKING Сегодня, 06:53
    более точное и безошибочное оружие angry
    soroKING
  5. Anglorussian Сегодня, 07:20
    Если б саудиты брали- росвооружение тоже бы поставило все нужное. Или китайцы.Так какой смысл рынок терять?
    Anglorussian
    1. Orionvit Сегодня, 08:35
      Саудиты оружия набрались, уже на две мировых войны хватит, они бы ещё воевать научились. Так что пусть берут, всё равно не в коня корм. Вот только опять будут использовать его "по ошибке", по другому не умеют.
      Orionvit
      1. Anglorussian Сегодня, 08:52
        Просто дети пустынь любят дорогие престижные игрушки вот и вся новость.
        Anglorussian
        1. Orionvit Сегодня, 08:59
          Игрушки то они любят, но снять их напыщенное высокомерие, как были погонщиками верблюдов, так и остались.
          Orionvit
          1. Anglorussian Сегодня, 09:03
            Там вроде нефти лет на 30 осталось. Вот и узнаем почему на шельфе Британии бурить запрещено. yes
            Anglorussian
  6. Ныробский Сегодня, 07:23
    Чему тут удивляться? Давать голодным риса, англосаксы никогда не будут, а вот дать оружие для убийства голодных, это они запросто.
    Ныробский
    1. Anglorussian Сегодня, 08:58
      Дело в том что если год кормить миллион голодных негров то через год будет уже полтора миллиона голодных негров. Контрпродуктивно это. СССР вон кормил-и что вышло? laughing
      Anglorussian
  7. Гюйс Сегодня, 07:37
    Вот они, "щупальца" организаторов мировых войн!
    Гюйс
  8. Gorjelin Сегодня, 08:14
    Но глава внешнеполитического ведомства Борис Джонсон настоял на возобновлении поставок вооружений в Саудовскую Аравию

    Британии надо брексит куда-нибудь с этой планеты сделать, вони меньше будет и мир лучше станет
    Gorjelin
    1. Orionvit Сегодня, 08:36
      Цитата: Gorjelin
      Британии надо брексит куда-нибудь с этой планеты сделать, вони меньше будет и мир лучше станет

      Не только британии. Список можно продолжить.
      Orionvit
  9. профессор Сегодня, 08:17
    Какая связь с содержанием статьи и фотографией к ней?
    профессор
    1. Екатерина II Сегодня, 09:00
      На фото уничтоженного военно-транспортного самолета Ил-76ТД ВВС Йемена. Транспортник сгорел на территории международного аэропорта Сана во время налета авиации союзников (коалицию возглавляет Саудовская Аравия).
      (его еще за "российский борт" принимали ошибочно-тогда писали про сбитый гуманитарный).
      Отношение примерно такое

      и продажа акций 19%
      А в общем то продажа оружия осуществляется странами почти всегда исключительно ради денег. ВОн недавно кто то продал Азербайджану кое что...и ничего, говорят раз не мы-то другие бы и вообще так все делают. И таких случаев много. И не у одной страны.
      Екатерина II
      1. профессор Сегодня, 09:24
        Цитата: Екатерина II
        На фото уничтоженного военно-транспортного самолета Ил-76ТД ВВС Йемена.

        Я знаю, что за борт на фото. Поэтому и удивляюсь тому, что именно это фото выложено в статье о продаже Британией оружия Саудовской Аравии. request
        профессор
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