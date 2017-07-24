Британия продает саудитам оружие на 347 млн. долл.
Согласно информации РИА Новости , интернет-издание Guardian, ссылаясь на сведения организации "Кампания против торговли оружием", Лондон выдал разрешение на реализацию Саудовской Аравии оружия стоимостью 283 млн. фунтов.
После ошибочных ударов в Йемене в октябре 2016 года, жертвами которых стали 140 мирных жителей, правительство Британии было намерено отменить данную сделку. Но глава внешнеполитического ведомства Борис Джонсон настоял на возобновлении поставок вооружений в Саудовскую Аравию.
В закупаемую саудитами продукцию входят компоненты для боевых самолетов ближневосточного королевства стоимостью 263 млн. фунтов (около 342 млн. долл.), бомбы и ракеты на 4 млн. фунтов. (почти 5 млн. долл.).
После ошибочных ударов в Йемене в октябре 2016 года, жертвами которых стали 140 мирных жителей, правительство Британии было намерено отменить данную сделку. Но глава внешнеполитического ведомства Борис Джонсон настоял на возобновлении поставок вооружений в Саудовскую Аравию.
В закупаемую саудитами продукцию входят компоненты для боевых самолетов ближневосточного королевства стоимостью 263 млн. фунтов (около 342 млн. долл.), бомбы и ракеты на 4 млн. фунтов. (почти 5 млн. долл.).
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