09:33 24 июля

Американцам, находящимся в Венесуэле, посоветовали запастись провизией

Посольство США в Венесуэле рекомендовало своим гражданам, находящимся в этой стране, в ближайшее время запастись едой и водой, передает РИА Новости .



Дело в том, что на этой неделе венесуэльская оппозиция намерена возобновить акции протеста в преддверии намеченных на 30 июля выборов в национальное учредительное собрание. Известно, что в среду и четверг оппозиционеры организуют двухдневную забастовку. Дипмиссия рекомендует американцам обходить стороной все манифестации и следить за обстановкой по сообщениям СМИ.


Мы советуем принять соответствующие подготовительные меры, включая обеспечение достаточного запаса еды и воды на 72 часа,
говорится в заявлении посольства.

Напомним, с начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда значительно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Позже решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию республики. Общее число погибших, по последним сведениям, составляет около 100 человек.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Juan Barreto
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Комментарии 26

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:21
    Мнда.Не полетят больше наши Ту-160 в неопознанную страну... request
    ВЕРЕСК
    1. Zibelew Сегодня, 08:24
      Видимо уже да. На фото мучения китайского бронеавтомобиля Norinco VN-4 Национальной Гвардии Венесуэлы
      Zibelew
      1. cniza Сегодня, 08:30
        Всё развивается по накатанной схеме , только зачем им у себя под боком?
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:48
          Нефть , Витя . Вот тебе и причина . yes
          bouncyhunter
        2. Ken71 Сегодня, 08:56
          Им это на фиг не надо. Латиносы социализм строят с присущим национальным колоритом.
          Ken71
          1. cniza Сегодня, 08:59
            Цитата: bouncyhunter
            Нефть , Витя . Вот тебе и причина . yes


            Там не только нефть , но зачем им большая буза ?...
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:29
              Цитата: cniza
              но зачем им большая буза ?...

              А пёс их ведает . Как я думаю , это ещё и манёвр для отвлечения от внутренних проблем .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 09:31
                Типа , на всякий случай , у меня было ... , но это может и скорее всего , выйдет из под контроля ?
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:32
                  Тут даже предполагать опасаюсь чем это всё обернётся ...
                  bouncyhunter
  2. Невский_ЗУ Сегодня, 08:21
    Общее число погибших, по последним сведениям, составляет около 100 человек.

    Уже своя прямо "небесная сотня" belay
    В случае прихода оппозиции к власти, сколько современных российских образцов вооружения окажется у американцев. Там же и Су-30..., ой даже перечислять не хочется.. recourse
    А если пофантазировать, что их могут передать Украине belay
    Невский_ЗУ
    1. Морм Сегодня, 08:46
      Ну да,американцы прям не спят и не кушают,только лишь завладеть "ультрасовремнными" российскими самолетами.
      Морм
      1. 79807420129 Сегодня, 09:29
        Цитата: Морм
        Ну да,американцы прям не спят и не кушают,только лишь завладеть "ультрасовремнными" российскими самолетами.

        Американцы спят и кушают и от такого "подарка" упавшего прямо в руки уж не откажутся.
        79807420129
  3. pvv113 Сегодня, 08:21
    Мы советуем принять соответствующие подготовительные меры, включая обеспечение достаточного запаса еды и воды на 72 часа

    Уж не замышляют ли англосаксы что-то?
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:40
      Да ладно тебе , матрасы же самая миролюбивая нация на планете ! Ну прям - голуби мира . wink lol
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 09:20
        Вот я и говорю: не замышляют ли англосаксы какой-нибудь очередной мирной инициативы?
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:31
          Так это к гадалке не ходи - все их мирные инициативы оборачиваются большой кровью и хаосом .
          bouncyhunter
  4. Беляш Сегодня, 08:26
    Потом появляется такая оппозиция как в Сирии, если страну доводить до такого.
    Ну а дальше по известной схеме - "борьба" с игил и оппозицией.
    Беляш
  5. anjey Сегодня, 08:32
    Цитата: Невский_ЗУ
    Общее число погибших, по последним сведениям, составляет около 100 человек.

    Уже своя прямо "небесная сотня" belay
    В случае прихода оппозиции к власти, сколько современных российских образцов вооружения окажется у американцев. Там же и Су-30..., ой даже перечислять не хочется.. recourse
    А если пофантазировать, что их могут передать Украине belay

    значит надо поддержать Мадуро всесторонне,если уж начали мир исправлть ,то до конца...
    anjey
    1. Морм Сегодня, 08:54
      Цитата: anjey
      Цитата: Невский_ЗУ
      Общее число погибших, по последним сведениям, составляет около 100 человек.

      Уже своя прямо "небесная сотня" belay
      В случае прихода оппозиции к власти, сколько современных российских образцов вооружения окажется у американцев. Там же и Су-30..., ой даже перечислять не хочется.. recourse
      А если пофантазировать, что их могут передать Украине belay

      значит надо поддержать Мадуро всесторонне,если уж начали мир исправлть ,то до конца...

      Крайне продуктивно ввести в Венесуэлу части российской Росгвардии и отработать на них способы борьбы с оппозицией,как это сделала Россия,введя войска в Сирию.Опыт может пригодиться,зачем не использовать такую прекрасную возможность,что бы не отработать способы подавления народных протестов.Сам бог велел .
      Морм
      1. Ken71 Сегодня, 08:58
        Душик холодный примите. Охладите горячую голову. Чтобы нас ненавидели еще и венесуэльцы
        Ken71
        1. Морм Сегодня, 09:10
          Цитата: Ken71
          Душик холодный примите. Охладите горячую голову. Чтобы нас ненавидели еще и венесуэльцы

          Иногда следует отличать сарказм .Вот 2 года назад при ереванском Электромайдане форумчане призывали на полном серьезе ввести русских солдат в столицу Армении и намотать на гусеницы русских танков кишки армян.Такие комментарии я показывал своим знакомым и друзьям,раскрывая сущность "русского мира".Почаще пишите,русские,такие "прекрасные'' комментарии и вас будут "уважать" не только люди типа Маккейна,Грибаускайте и т.д.,но и весь армянский народ.
          Морм
          1. Ken71 Сегодня, 09:16
            То есть вы не горячий армянский парень а просто провокатор ? Ну извините не распознал.
            Ken71
          2. vovanpain Сегодня, 09:17
            Цитата: Морм
            Иногда следует отличать сарказм

            Размик иногда и головой полезно думать,а не еду в нее складывать.
            Цитата: Морм
            .Почаще пишите,русские,такие "прекрасные'' комментарии и вас будут "уважать" не только люди типа Маккейна,Грибаускайте и т.д.,но и весь армянский народ

            Ну ну,не будет русских,будут турки,а твои "прекрасные" комментарии уважение к армянам точно не повышают.
            Цитата: Ken71
            Душик холодный примите.

            Не поможет к сожалению.
            vovanpain
      2. Комментарий был удален.
  6. silberwolf88 Сегодня, 08:34
    Лучше бы запаслись билетами домой ...
    Судя по фразе ... 72 часа ... в течении ближайших трёх суток и будет час Х для всей Венесуэллы ...
    silberwolf88
    1. Балу Сегодня, 08:40
      Посольство США в Венесуэле рекомендовало своим гражданам, находящимся в этой стране, в ближайшее время запастись едой и водой, передает РИА Новости .

      Рекомендую американцам побыстрее убраться с Венесуэльщины. А Мадуре посоветовал бы нем едленно закрыть посольство ФША и выслать всех в течении суток. Киевский майдан показал, кто источник зла во всем мире, будем надеяться, что Мадуро в курсе.
      Для властей урок-не доводите жизнь граждан до такой точки, что жизнь становится невыносимой.
      Балу
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 09:15
    обеспечение достаточного запаса еды и воды на 72 часа,
    говорится в заявлении посольства.

    .... а лучше билеты в одну сторону laughing
    a.s.zzz888
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