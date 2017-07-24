Американцам, находящимся в Венесуэле, посоветовали запастись провизией
Посольство США в Венесуэле рекомендовало своим гражданам, находящимся в этой стране, в ближайшее время запастись едой и водой, передает РИА Новости .
Дело в том, что на этой неделе венесуэльская оппозиция намерена возобновить акции протеста в преддверии намеченных на 30 июля выборов в национальное учредительное собрание. Известно, что в среду и четверг оппозиционеры организуют двухдневную забастовку. Дипмиссия рекомендует американцам обходить стороной все манифестации и следить за обстановкой по сообщениям СМИ.
Напомним, с начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда значительно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Позже решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию республики. Общее число погибших, по последним сведениям, составляет около 100 человек.
Дело в том, что на этой неделе венесуэльская оппозиция намерена возобновить акции протеста в преддверии намеченных на 30 июля выборов в национальное учредительное собрание. Известно, что в среду и четверг оппозиционеры организуют двухдневную забастовку. Дипмиссия рекомендует американцам обходить стороной все манифестации и следить за обстановкой по сообщениям СМИ.
Мы советуем принять соответствующие подготовительные меры, включая обеспечение достаточного запаса еды и воды на 72 часа,говорится в заявлении посольства.
Напомним, с начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда значительно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Позже решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию республики. Общее число погибших, по последним сведениям, составляет около 100 человек.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Juan Barreto
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