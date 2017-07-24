09:33 24 июля

В Индии закончено расследование по делу субмарин типа Scorpène

Как сообщает французское интернет-издание La Tribune , в Индии закончено расследование дела об утечках информации в СМИ, касающейся недостатков субмарин типа Scorpène. Как было установлено, какой-либо ущерб в связи с этой историей отсутствует.

Год назад австралийская газета The Australian опубликовала данные, компрометирующие программу строительства подводных лодок типа Scorpène, которую реализовывал французский судостроительный концерн Naval Group (бывший DCNS). Теперь, по итогам проведенного расследования, в Нью-Дели заявили об отсутствии претензий к французской компании. При этом имеются серьезные подозрения, что за обозначенной утечкой стоял некий европейский конкурент Naval Group (скорее всего, имеется ввиду германский концерн TKMS).

В Индии закончено расследование по делу субмарин типа Scorpène



Как считает издание, по завершении расследования французы снова могут начать активное проникновение на индийский рынок. Naval Group теперь может более уверенно продвигать в интересах ВМФ Индии 3 субмарины Scorpène нового поколения. В планах значится реализация 6 подводных лодок в рамках индийской программы проекта 75I. Кроме того, Naval Group более уверенно может себя чувствовать в тендере, предусматривающем постройку 4 универсальных десантных кораблей, предлагая УДК типа Mistral.


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Комментарии 1

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:31
    Год назад австралийская газета The Australian опубликовала данные, компрометирующие программу строительства подводных лодок типа Scorpène,

    ... сработала техническая разведка... fellow
    a.s.zzz888
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