Израильский танк обстрелял пост ХАМАС в Газе
Экипаж израильского танка обстрелял пост боевиков в секторе Газа в ответ на запуск второй за сутки ракеты, упавшей на территории Израиля, передает РИА Новости сообщение пресс-службы военного ведомства страны.
Обмен ударами произошел на фоне массовых протестов палестинцев против металлоискателей, установленных израильскими силовиками у входов на иерусалимскую Храмовую гору – третью по значимости святыню ислама.
Ракета не причинила ущерба, поскольку упала на пустыре. Предыдущий обстрел с тем же результатом произошел в воскресенье утром. Израильские военные оставили его без ответа.
Ответственность за подобные обстрелы израильтяне традиционно возлагают на ХАМАС – правящее в анклаве исламистское движение, – требуя от него обеспечить перемирие, которое действует с осени 2014 года.
Обмен ударами произошел на фоне массовых протестов палестинцев против металлоискателей, установленных израильскими силовиками у входов на иерусалимскую Храмовую гору – третью по значимости святыню ислама.
Ракета, выпущенная из сектора Газа, упала на открытой местности у пограничного забора… В ответ израильский танк обстрелял пост, принадлежащий террористической группировке ХАМАС, на юге сектора Газа,говорится в релизе.
Ракета не причинила ущерба, поскольку упала на пустыре. Предыдущий обстрел с тем же результатом произошел в воскресенье утром. Израильские военные оставили его без ответа.
Ответственность за подобные обстрелы израильтяне традиционно возлагают на ХАМАС – правящее в анклаве исламистское движение, – требуя от него обеспечить перемирие, которое действует с осени 2014 года.
Использованы фотографии: http://oruzhie.info
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