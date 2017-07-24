14:27 24 июля

Израильский танк обстрелял пост ХАМАС в Газе

Экипаж израильского танка обстрелял пост боевиков в секторе Газа в ответ на запуск второй за сутки ракеты, упавшей на территории Израиля, передает РИА Новости сообщение пресс-службы военного ведомства страны.

Израильский танк обстрелял пост ХАМАС в Газе


Обмен ударами произошел на фоне массовых протестов палестинцев против металлоискателей, установленных израильскими силовиками у входов на иерусалимскую Храмовую гору – третью по значимости святыню ислама.


Ракета, выпущенная из сектора Газа, упала на открытой местности у пограничного забора… В ответ израильский танк обстрелял пост, принадлежащий террористической группировке ХАМАС, на юге сектора Газа,
говорится в релизе.

Ракета не причинила ущерба, поскольку упала на пустыре. Предыдущий обстрел с тем же результатом произошел в воскресенье утром. Израильские военные оставили его без ответа.

Ответственность за подобные обстрелы израильтяне традиционно возлагают на ХАМАС – правящее в анклаве исламистское движение, – требуя от него обеспечить перемирие, которое действует с осени 2014 года.

Использованы фотографии: http://oruzhie.info
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 76

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  1. jonhr Сегодня, 10:11
    возмущены установкой металлоискателей laughing для них-же лучше делают.
    а про танк. ай ай ай какой нехороший израильский танк. я-бы его назвал соучастником всемирного заговора wassat
    jonhr
    1. shans2 Сегодня, 10:17
      прювет, маца, отдавай Голаны, а то будем тебя немного пиу пиу, ваш Хесболла)
      shans2
    2. Алексей7777777 Сегодня, 10:17
      Да и танк,справедливости ради,в пост выстрелил и в ответ,а не как они ракеты свои в гражданских израильтян выпускают...У меня действия Израиля большее уважение вызывают во всей этой истории с металлоискателями и ответом из танка-я сейчас не о конфликте в целом с погружением к истокам,а о данном конкретном...
      Алексей7777777
      1. Shurik70 Сегодня, 12:59
        Цитата: Алексей7777777
        У меня действия Израиля большее уважение вызывают

        Да там нет начавших, все только "отвечают", с обоих сторон.
        Только палестинцы разве что кустарные поделки могут в гаражах взрывчаткой набивать.
        Любое производство сложнее ручной швейной машинки тут же бомбится под предлогом "борьбы с террористами.
        А Израиль - высокоразвитая страна, с современной военной техникой, и с тайно созданными атомными бомбами.
        Так что вся ответственность на том Израиле. Хотел бы помириться - давно помирился.
        Shurik70
    3. Маз Сегодня, 14:16
      Ну, вот, молодцы, занялись делом , а то всё Сирия, да Сирия. Как будто своих брёвен в Газе и у Аббаса мало.
      Маз
  2. роман66 Сегодня, 10:23
    и никто не сыграл ему туш.... на "корнете" попал хоть?
    роман66
    1. Беляш Сегодня, 10:57
      Тогда уничтожили бы их. И того кто дал "корнет".
      Беляш
      1. роман66 Сегодня, 11:08
        ооо какой смелый!11 good а если тоу-2, кишка не тонка - с полосатыми меряться?
        роман66
        1. Беляш Сегодня, 11:10
          Цитата: роман66
          кишка не тонка


          не тонка hi
          Беляш
          1. роман66 Сегодня, 11:12
            круто good , правда, круто!
            роман66
            1. Paranoid50 Сегодня, 11:47
              Цитата: роман66
              круто good , правда, круто!

              Вот,что бывает,если виннипуха накормить беляшами... laughing В целом же,Рабинович - молодец, "гнёт свою линию". laughing
              Paranoid50
  3. ranger Сегодня, 10:24
    Исламистов обстрелял аж один израильский танк!!!!! Новость из разряда исключительно важных, с пометкой "молния". А если бы обстрел вели не один, а два танка, об этом даже подумать страшно.... recourse
    ranger
    1. tamnun Сегодня, 10:27
      Цитата: ranger
      Исламистов обстрелял аж один израильский танк!!!!! Новость из разряда исключительно важных, с пометкой "молния". А если бы обстрелял не один, а два танка, об этом даже подумать страшн

      было бы 2 статьи по 200 комментов в каждой.
      tamnun
      1. профессор Сегодня, 11:03
        Цитата: tamnun
        было бы 2 статьи по 200 комментов в каждой.

        Так и эта наберет не менее 256 комментариев. Такой сейчас срач разгорится по поводу израильской агрессии мирной организации Хамас.

        Кстати фото к статье зачетное. Славный скворечник. good
        профессор
        1. роман66 Сегодня, 11:10
          особенно понравилось монисто на танке, хотя и цыганщиной отдает
          роман66
        2. Чёрный Сегодня, 11:21
          Цитата: профессор
          Цитата: tamnun
          было бы 2 статьи по 200 комментов в каждой.

          Так и эта наберет не менее 256 комментариев. Такой сейчас срач разгорится по поводу израильской агрессии мирной организации Хамас.
          Кстати фото к статье зачетное. Славный скворечник. good
          знаете, Израиль безусловно имеет право на ответные деййствия и в ситуации с установкой металлодетекторов он прав НО!!!.... все эти пуски ракет похожи на провокацию, цель которой вынудить ( или дать повод) израилю нанести удар по позициям хамас...то что от ракет никто из израильтян не пострадал, конечно же хорошо, но всё это очень странно, если вспомнить , что в последнее время ракеты то в пустырь , то в путыню попадают....вполне смахивает на провокацию
          Чёрный
          1. профессор Сегодня, 11:31
            Цитата: Чёрный
            знаете, Израиль безусловно имеет право на ответные деййствия и в ситуации с установкой металлодетекторов он прав НО!!!.... все ээти пуски ракет похожи на провокацию, цель которой вынудить ( или дать повод) израилю нанести удар по позициям хамас...то что от ракет никто из израильтян не пострадал, конечно же хорошо, но всё это очень странно, если вспомнить , что в последнее время ракеты то в пустырь , то в путыню попадают....вполне смахивает на провокацию

            Какие ракеты такая и точность. По вашему Град или Касам высокоточное оружие или плотность израильской застройки вокруг Газы как в Шанхае?

            профессор
            1. Чёрный Сегодня, 11:57
              Цитата: профессор
              Какие ракеты такая и точность. По вашему Град или Касам высокоточное оружие или плотность израильской застройки вокруг Газы как в Шанхае?

              По моему всё же легче попасть , чем промахнутся... smile при желании .....так что очень похоже, что это из той же оперы, что и нанесение ударов по армии САР в ответ на типо обстрел ( причём всегда мимо) и причём всегда это удивительным образом совпадало с началом успешных действий аримии САР против боевиков, smile
              Чёрный
              1. роман66 Сегодня, 12:05
                но про это говорить - моветон, как в доме повешенного о веревке laughing
                роман66
              2. профессор Сегодня, 12:50
                Цитата: Чёрный
                По моему всё же легче попасть , чем промахнутся..

                Эти ракеты оружие статистическое. Чтобы было легче попасть , чем промахнутся цель по площади должна быть больше чем "не цель". А теперь еще раз внимательно посмотрите на карту.
                профессор
                1. Маз Сегодня, 14:22
                  Да в том-то и смысл, что в вас попадать не нужно. Только что сработала сирена в Гиватайме, это значит что где-то летит ракета - у населения паника - все кинулись по бомбоубежищам. Оказалось - В понедельник, 24 июля, в Гиватаиме прозвучал сигнал тревоги. Из муниципалитета города передали, что сирену по ошибке включил техник, который проверял исправность предупредительных систем в городе.
                  Зато с утра было пышное и срочное заявление от журналистов о бешеной панике среди населения, которое сломя голову неслось по подвалам, пока не разобрались насчет техника. сейчас это сообщение убрали, шоб не позорится от храбрости жителей и гениальной сообразительности техника.
                  Маз
        3. Rusj Сегодня, 11:28
          в такой Корнет не промахнётся .
          Rusj
          1. tamnun Сегодня, 11:31
            Цитата: Rusj
            в такой Корнет не промахнётся .

            laughing
            tamnun
            1. Rusj Сегодня, 12:44
              И что ты ту за видео выложил ! Ты по гугли и посмотри колличество уничтоженных морковок а потом непонятно чем кичься !
              Rusj
              1. tamnun Сегодня, 12:55
                Цитата: Rusj
                ы по гугли и посмотри колличество уничтоженных морковок а потом непонятно чем кичься !

                а войн без потерь не бывает .
                потери конечно вещь не маловажная . но главное то результат. wink tongue
                tamnun
    2. jonhr Сегодня, 11:44
      это было бы две новости good
      jonhr
  4. Беляш Сегодня, 10:31
    А про второй обстрел со стороны Хамаса за сутки тут не пишут? Вот так вот и взращивается антисемитизм.
    Беляш
    1. Ежак Сегодня, 10:57
      Цитата: Беляш
      А про второй обстрел со стороны Хамаса за сутки тут не пишут?

      Цитата: Статья
      Экипаж израильского танка обстрелял пост боевиков в секторе Газа в ответ на запуск второй за сутки ракеты ,

      А поучиться читать на русском религия не позволяет? Не умеешь читать, так не пиши что попало. Специально цитату привёл, для тебе подобных.
      Ежак
      1. Беляш Сегодня, 10:59
        Заголовок говорит об обратном. И почему о запусках не было статьи?
        Это как в банковском договоре самое важное написать внизу маленькими буквами.

        И не хами.
        Беляш
        1. Ежак Сегодня, 11:02
          ВО не банк. Глупости не говори. Раз сказали и достаточно. Хочешь многократно про пустые выстрелы читать,читай Израилевские СМИ.
          Ежак
        2. shans2 Сегодня, 11:33
          ты че тут расхамился, ну-ка быстро ходить 40 лет по пустыне и умнеть, русские проверят, иж расгадлелся, сам обосрался, а еще и наезжает, гыгы
          shans2
      2. Комментарий был удален.
    2. Dym71 Сегодня, 11:09
      Цитата: Беляш
      А про второй обстрел со стороны Хамаса за сутки тут не пишут?

      Вам мешают статью выложить на ВО?
      Цитата: Беляш
      Вот так вот и взращивается антисемитизм.

      Носитесь со своим антисемитизмом, как курица с яйцом и здесь умудрились его втиснуть. negative
      Dym71
  5. Taran 75 Сегодня, 10:38
    Цитата: Алексей7777777
    У меня действия Израиля большее уважение вызывают

    не гнись под евреев am еще сто раз подставят и даже на сайте wink
    Taran 75
  6. Толстоевский Сегодня, 10:39
    как это мило
    Толстоевский
  7. anjey Сегодня, 10:57
    очередная серия "шестизвездных войн"-империя наносит ответный удар....
    anjey
  8. Rusj Сегодня, 11:37
    Все эти войны на БВ имеют отношение к потребностям Израиля в водных ресурсах Южного Ливана.
    Израиль дважды посылал хваленую израильскую армию оккупировать Южный Ливан, и дважды хваленую израильскую армию из Южного Ливана изгоняла Хезболла, организация ополченцев, которую поддерживают Сирия и Иран.
    По правде сказать, Израиль использует Америку для устранения законных правительств Сирии и Ирана, которые оказывают военную и экономическую поддержку Хезболле. Если бы американцы смогли устранить тех, кто поддерживает Хезболлу, то израильская армия смогла бы воровски захватить Южный Ливан — точно так же, как она захватила Палестину и некоторые части Сирии.
    Факты заключаются в том, что за 16 лет беззаботно-безразличное население Америки позволило коррумпированной власти в Вашингтоне растранжирить триллионы долларов, которые необходимы для внутренних нужд страны. Но эти триллионы были переведены в прибыли военно-разведывательного комплекса, пущены на обслуживание неоконсервативной идеологии всемирного доминирования США и на услужение Израилю.
    Rusj
    1. tamnun Сегодня, 11:44
      Цитата: Rusj
      Все эти войны на БВ имеют отношение к потребностям Израиля в водных ресурсах Южного Ливана.

      и какие же там ресурсы ? belay
      Цитата: Rusj
      Израиль дважды посылал хваленую израильскую армию оккупировать Южный Ливан, и дважды хваленую израильскую армию из Южного Ливана изгоняла Хезболла, организация ополченцев, которую поддерживают Сирия и Иран.

      belay , а чего не трижды ?
      Цитата: Rusj
      то израильская армия смогла бы воровски захватить Южный Ливан

      а нахрена он нужен ?
      Цитата: Rusj
      Факты заключаются в том, что за 16 лет беззаботно-безразличное население Америки позволило коррумпированной власти в Вашингтоне растранжирить триллионы долларов, которые необходимы для внутренних нужд страны

      В своём кармане деньги считай
      Цитата: Rusj
      Но эти триллионы были переведены в прибыли военно-разведывательного комплекса, пущены на обслуживание неоконсервативной идеологии всемирного доминирования США

      Деньги в ВПК , чем плохо ?
      ВПК , как локомотив экономики , где то я уже это слышал wink
      Цитата: Rusj
      США и на услужение Израилю.

      Кто то тратит на Израиль . кто то на сирию . ДНР и Венесуэлу.
      У каждого свои цели , как кстати и результаты laughing
      tamnun
      1. Rusj Сегодня, 12:08
        у Амерзовского народа когда нибудь откроются глаза !
        Rusj
        1. Rusj Сегодня, 12:18
          Насчёт Южного Ливана это правда если ты не в Израили живёшь а местный сочувствующий то по гугли . Знаешь ты ! То что ты вырвал цитаты из контекста то умом ты особым не блещешь как ты ответил на эти цитаты .
          Rusj
        2. tamnun Сегодня, 12:39
          Цитата: Rusj
          у Амерзовского народа когда нибудь откроются глаза !

          только после казахов.
          tamnun
          1. Rusj Сегодня, 12:48
            А чем тебе казахи не угодили ? Казахстан в отличии от Исраиля не окружён государствами которые его ненавидят желают его уничтожения !
            Rusj
            1. tamnun Сегодня, 12:52
              Цитата: Rusj
              чем тебе казахи не угодили ? Казахстан в отличии от Исраиля не окружён государствами которые его ненавидят желают его уничтожения !

              Касахстан ?
              Америка то же не окружена странами желающими её уничтожить.
              tamnun
              1. Rusj Сегодня, 13:00
                Так вот Израиль и существует благодаря США . Ты географию знаешь Это какими странами окружена США ? Мексикой ?! Ну ты блин в натуре нету слов .
                Rusj
                1. tamnun Сегодня, 13:04
                  Цитата: Rusj
                  Так вот Израиль и существует благодаря США

                  США существуют благодаря Израилю.
                  Цитата: Rusj
                  Ты географию знаешь Это какими странами окружена США ? Мексикой ?! Ну ты блин в натуре нету слов

                  Вот и я про то , США не окружена странами , желающими её уничтожить tongue
                  tamnun
                  1. Rusj Сегодня, 13:16
                    А что сразу спрыгиваешь ?
                    В одноклассниках смайлы ставь пионер .
                    Rusj
                    1. tamnun Сегодня, 13:20
                      Цитата: Rusj
                      А что сразу спрыгиваешь ?

                      С чего ? с того , что (Израиль )евреи управляют миром и Америкой ?
                      сколько тебе статей на эту тему привести ?
                      А вот статьи -- Казахстан управляет миром - нету. request
                      да же не знаю почему ? Наверное fellow потому , что вы ничем не управляете laughing
                      Цитата: Rusj
                      В одноклассниках смайлы ставь пионер .

                      Это для наглядной агитации - до таких как Вы лучше доходит и ваша реакция это подтверждает.
                      laughing
                      tamnun
                      1. Rusj Сегодня, 13:32
                        Клоун ты одним словом ! Не охота с тобой дискусии вести с вами даже нет желания спорить .Молитесь там кому вы молитесь чтоб США не сдулись . Арабы такими как Египтяне когда то давно такими добрыми не будут . Они вас уничтожат хотя возможно и вместе с вами в радиоктивную пустыню превратятся ! Им не страшно умирать а вод вам ростовщикам нет.
                        Rusj
      2. anjey Сегодня, 12:11
        кто то тратит на Израиль . кто то на сирию . ДНР и Венесуэлу.
        У каждого свои цели , как кстати и результаты
        логично,но вы самые хитропопые давно свою тележку подцепили к звезднополосатому паравозу или скорее вас подцепили....
        anjey
    2. профессор Сегодня, 12:18
      Цитата: Rusj
      Все эти войны на БВ имеют отношение к потребностям Израиля в водных ресурсах Южного Ливана.

      Ну и зачем попу баян? В Израиле перепроизводство воды в этом году примерно 8% от максимальных потребностей. Свою воду девать некуда, а по вашему посягаем на ливанский Байкал? fool
      профессор
      1. Rusj Сегодня, 12:37
        Если в кране нет воды - значит выпили евреи . Это поговорка целиком справедлива когда речь заходит о водных ресурсах находящихся под контролем военно-политической организации Израиль (не запрещена в России).

        Сравнительный экономический успех Израиля главным образом основан на воде которую евреи забирают у соседних государств, уверен аналитик Global Research. Оккупация сирийских Голанских высот и забор воды из реки Иордан обеспечивает не менее 50% текущей потребности израиля в воде.

        Кроме Сирии у еврейского государства существует конфликт и с Иорданией, которая обвиняет евреев в завышенной откачке вод Иордана. Такие действия противоречат израильско-иорданскому мирному договору.

        Как сообщал 9 канал, в 2012 году, дело чуть не дошло до суда. Иорданские фермеры сообщили, что евреи перекачивают воду для полива сельхозугодий на оккупированных палестинских землях в Иудее и Самарии. Председатель Союза иорданских фермеров Аднана Хаддам заявил, что израильтяне подвели к Иордану 10-дюймовые трубы и направили их на орошение полей оккупантов. Сточные воды евреи сбрасывают в южную часть Иордана, загрязняя его.

        Также оккупационные войска Израиля полностью лишили коренное населения Палестины доступа к реке Иордан.

        Директор Ассоциации палестинских гидрологов Абур Рахман считает, что Израиль "крадет более 80% палестинской воды". По словам доктора политических наук, ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН Натальи Рогожинной, с 1967 г. водные ресурсы, находящиеся на территории проживания палестинцев, находятся под контролем израильского режима. Подача воды нормируется, а бурение скважин регламентируется. К тому же израильские военные иногда даже не позволяют палестинцам собирать дождевую воду. Как говорит эксперт организации "Международная амнистия" Донателла Ровера, в некоторых регионах семьи палестинцев тратят на привозную воду до трети заработка.

        Палестинское управление водных ресурсов не имеет права на бурение новых скважин и разработку новых источников воды. Нормы потребления воды, принятые для палестинского населения, в районе Западного берега составляют 66 л на человека (порядка 24 куб. м в год), что эквивалентно лишь 2/3 от минимального объема, принятого Всемирной организацией здравоохранения. Для сравнения – этот показатель в большинстве израильских городов в 3,5 раза выше.

        В наиболее бедственном положении находится город Хеврон, где в среднем один палестинец потребляет около 10 литров воды в день на протяжении длительного периода времени. В первую очередь это результат деятельности оккупационных властей. Палестинцам попросту не разрешается рыть колодцы, а вода подаётся в недостаточном объёме. К востоку от Хеврона оккупанты уничтожили четыре больших бассейна для сбора воды, в результате фермеры потерпели убытки.

        Однако, лишения коренного населения Палестины доступа к водным ресурсам, некоторым евреям недостаточно. Так, раввин Шломо Мальмед призвал израильтян отравлять воду, поступающую в палестинские селения.

        Без чужой воды и дешёвого труда палестинских детей, евреи не смогут выращивать цитрусовые, бахчевые и другие культуры, которые кроме внутреннего рынка идут на экспорт. В случае возврата оккупированных территорий экономику Израиля ожидают катастрофические последствия.

        Вода это одна из главных причин почему режим Нетаньяху, поддерживаемый сша, не откажется от освобождение захваченных сирийских и палестинских территорий.

        В своей статье посвящённой краже палестинской воды, Савсан Рамахи приходит к выводу, что Израиль является причиной водного кризиса. Израильский режим будет продолжать усиливать контроль за водными ресурсами в
        Rusj
        1. профессор Сегодня, 13:18
          Цитата: Rusj
          В своей статье посвящённой краже палестинской воды, Савсан Рамахи приходит к выводу, что Израиль является причиной водного кризиса. Израильский режим будет продолжать усиливать контроль за водными ресурсами в

          Вы бы еще персов сюда перепечатывали. Повторяю для тех кто не понимает с первого раза. Израиль полностью обеспечивает себя водой. Более того, воду поставляет Иордании и после всего этого в излишках остается около 8% и это при том, что существующие опреснительные установки не работают на полную мощность. Кроме того, в настоящий момент строятся дополнительные опреснительные установки. Мы еще и вас научим мелиорации.
          https://www.netafim.com/greenhouse_projects/europ
          e/kazakhstan_greenhouse_projects
          профессор
          1. Rusj Сегодня, 13:34
            Повторяешь ты ! Это пишут ваши же учёные и экологи . А то что пишешь ты это твои эротические фантазии.
            Rusj
            1. профессор Сегодня, 13:42
              Цитата: Rusj
              Повторяешь ты ! Это пишут ваши же учёные и экологи . А то что пишешь ты это твои эротические фантазии.

              Ты парниша не груби, я и сам грубить умею. То, что ты здесь выложил написано не "нашими учеными", а фылыстыцем Савсаном Рамахи. Ты хоть сам читай, что выкладываешь.
              Читай и набирайся ума: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A7_
              %D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4
              %D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90
              %D7%9C#.D7.94.D7.AA.D7.A4.D7.9C.D7.94
              профессор
              1. Rusj Сегодня, 13:57
                Я то читаю . А вот ты уже в истерике и чем это я тебя оскорбил !? Правдой!
                Rusj
                1. tamnun Сегодня, 14:03
                  Цитата: Rusj
                  А вот ты уже в истерике

                  заметно laughing
                  Цитата: Rusj
                  . Вы что делаете на русском сайте почему вы из исраиля нам русским задаёте такие вопросы

                  laughing
                  tamnun
  9. Rusj Сегодня, 11:41
    Вашингтон, служа военно-разведывательному комплексу, неоконсервативной идеологии и Израилю, совершенно пренебрегает очевидными и весомыми фактами.
    Интерес Израиля к свержению законных властей Сирии и Ирана совершенно несовместим с интересом России по недопущению импорта джихадизма в Российскую Федерацию и в Центральную Азию. Поэтому Израиль подстрекает США на прямой конфликт с Россией.
    Финансовые интересы военно-разведывательного комплекса США по окружению России ракетно-пусковыми установками несовместимы с российским суверенитетом. Как несовместимы с ним и устремления неоконсерваторов по части гегемонии США над всем миром.
    Президент Трамп не контролирует Вашингтон. Вашингтон контролируется военно-разведывательным комплексом (вспомните предупреждение президента Эйзенхауэра об угрозе военно-разведывательного комплекса американской демократии), израильским лобби и неоконсерваторами. Эти три хорошо организованные группы интересов скупили американский народ и по преимущественному праву владеют им. Сам американский народ безвластен и отрешен от участия в принятии решений относительно своего будущего.
    Каждый член палаты представителей и каждый сенатор, который восставал против Израиля, в ходе кампании по переизбранию терпел поражение. В этом причина того, что, когда Израиль хочет, чтобы какой-то законопроект был принят, этот законопроект проходит единогласно. Как публично сказал адмирал Том Мурер, начальник Оперативного управления ВМС США и председатель Комитета начальников штабов: «Ни один американский президент не может восстать против Израиля». Израиль всегда получает то, что он хочет вне зависимости от того, какими будут последствия для Америки.
    Адмирал Мурер был прав. Каждый год США дают Израилю деньги на покупку наших властей. И Израиль покупает наши власти. Власти США подотчетны Израилю более, чем американскому народу. Голосования в палате представителей и в сенате доказывают это.
    Будучи не в состоянии противостоять крошечному Израилю, Вашингтон думает, что он может одолеть Россию и Китай. Постоянные провокации Вашингтоном против России и Китая — признак безумия. Вместо ума мы видим спесивость, самонадеянность и высокомерие — отличительные черты дураков.
    Rusj
    1. tamnun Сегодня, 11:48
      Цитата: Rusj
      Будучи не в состоянии противостоять крошечному Израилю

      Мы вообще миром управляем.
      Так , что бы ты знал. tongue
      tamnun
      1. Rusj Сегодня, 12:07
        Так об этом знает весь мир . и лишь крыша страны бандита спасает вас от расправы над вами ваших соседей ! Знаешь в истории народов я думаю ты об этом знаешь что евреев гнобили изгоняли убивали притесняли как не один другой народ . Ростовщиков ненавидят все . Вы молитесь чтоб как можно дольше Амерзы не сдулись .
        Rusj
        1. tamnun Сегодня, 12:45
          Цитата: Rusj
          Так об этом знает весь мир . и лишь крыша страны бандита спасает вас от расправы

          Как можно крышевать , то что тобой управляет ?
          Мы америкой правим . т.е. себя же и защищаем. tongue

          Цитата: Rusj
          Знаешь в истории народов я думаю ты об этом знаешь что евреев гнобили изгоняли убивали притесняли как не один другой народ

          а толку то ? всейравно мы всем правим . деньги у нас.
          а вот казахстан ( казахов ) - вроде никто не гнобил , а толку ? wink
          хотя это понятно . что к казахам ты не относишься , видимо русский живущий в казахстане и мечущий икру на ВО . по причине всё той же.
          Мы типа правим миром . а казахи правят тобой.

          Цитата: Rusj
          Вы молитесь чтоб как можно дольше Амерзы не сдулись .

          помолись лучше на назарбаева и цены на нефть.
          Тебе это больше поможет , живи настоящим - слушай ПЕПСИ laughing
          tamnun
          1. Rusj Сегодня, 13:38
            А что ты и тебе подобные мечете икру и завываете на ВО ! Поведай мне ! Я русский и на русском сайте .Правите вы фантазируй на порносайтах глупец ! И ты меня не оскорбляй .
            Rusj
            1. tamnun Сегодня, 13:50
              Цитата: Rusj
              А что ты и тебе подобные мечете икру

              Есть чего метать . в отличии от Вас
              сновными экспортерами черной икры долгие годы были 5 стран: Россия, Казахстан, Туркмения, Азербайджан и Иран.

              Однако эти страны, кроме Ирана, так варварски, браконьерскими методами, уничтожали осетров, что, в соответствии с решением Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря, коммерческий промысел осетровых в Каспии для всех прикаспийских государств запрещен с 2012 года сроком на 5 лет

              а в это время

              С 2008 года экспорт черной икры начал осуществлять Израиль.

              Израильтяне поставляют черную икру в Японию, Америку, Европу и даже в Россию.



              Цитата: Rusj
              ! Поведай мне ! Я русский и на русском сайте

              ты русский , живущий в казахстане . на немецком ( по месту сервера ) русскоязычном сайте .
              Цитата: Rusj
              Правите вы фантазируй на порносайтах

              Ну Вам виднее , что можно на порносайтах делать
              Цитата: Rusj
              глупец ! И ты меня не оскорбляй .

              Я тебя , глупец , не оскорбляю hi
              tamnun
      2. Комментарий был удален.
  10. unignm Сегодня, 12:27
    а чего за питарды запускали?
    unignm
  11. Rusj Сегодня, 12:32
    Как пишет в понедельник газета Haaretz, власти Иордании потребовали расследования инцидента.
    Сообщение властей было сделано на фоне заявления об эвакуации всех сотрудников посольства Израиля в Аммане в связи с опасениями возможного повторения нападения.

    Посольство Израиля в Аммане в воскресенье подверглось нападению на фоне обострения арабо-израильского конфликта. В результате погибли два человека - сам нападавший и иорданский врач, который попал под огонь и умер в больнице.

    Семья иорданского врача потребовала казнить открывшего огонь охранника.
    Rusj
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 13:20
      Цитата: Rusj
      В результате погибли два человека - сам нападавший и иорданский врач, который попал под огонь и умер в больнице.


      я всё понимаю, но врач откуда там взялся!???!!!
      Маки Авелльевич
      1. tamnun Сегодня, 13:22
        Цитата: Маки Авелльевич
        Цитата: Rusj
        В результате погибли два человека - сам нападавший и иорданский врач, который попал под огонь и умер в больнице.

        я всё понимаю, но врач откуда там взялся!???!!!

        хозяин съёмной квартиры.
        tamnun
  12. Rusj Сегодня, 13:25
    Читаешь статьи на любом ресурсе про любые страны ! И лишь когда статьи про Исраиль люди килобайты негатива выливают друг на друга . Ненависть к народу который для цивилизации по сути ничего путнего не сделал кроме каких то непонятных легенд про Христа которого по сути с их подачи предали и распяли . Что есть они что их нет но исраильтяне это растовщики и этим всё сказано .
    Rusj
    1. tamnun Сегодня, 13:28
      Цитата: Rusj
      Читаешь статьи на любом ресурсе про любые страны ! И лишь когда статьи про Исраиль люди килобайты негатива выливают друг на друга .

      Это от зависти. Наш казахский френд.

      Цитата: Rusj
      Ненависть к народу который для цивилизации по сути ничего путнего не сделал кроме каких то непонятных легенд про Христа которого по сути с их подачи предали и распяли

      Ну разумеется , где евреи и где казахи. wink
      Просвященный народ . наверное поэтому верит ни в еврея Иисуса а в Аллаха.

      Цитата: Rusj
      Что есть они что их нет но исраильтяне это растовщики и этим всё сказано .

      рАстовщики --- laughing
      денег нет . но вы держитесь good
      tamnun
      1. Rusj Сегодня, 14:01
        Тамбовский волк тебе друг ! рАстовщик ! РОСТОВЩИК пишется грамотно . Учи мат часть производитель чёрной икры .
        Значение слова Ростовщик по Ефремовой:
        Ростовщик - Тот, кто дает деньги в рост, в долг, под большие проценты.
        Rusj
        1. tamnun Сегодня, 14:05
          Цитата: Rusj
          рАстовщик ! РОСТОВЩИК пишется грамотно . Учи мат часть производитель чёрной икры .

          Я от Вас в некотором недоумении . не Вами ли написано ?
          Цитата: Rusj
          это растовщики


          Цитата: Rusj
          Значение слова Ростовщик по Ефремовой:
          Ростовщик - Тот, кто дает деньги в рост, в долг, под большие проценты.

          А под маленькие , кто ж Вам даст ? request
          tamnun
      2. Rusj Сегодня, 14:03
        Короче иди икру добывай ! Чёрную .
        Rusj
  13. tamnun Сегодня, 13:42
    Rusj,
    Клоун ты одним словом ! Не охота с тобой дискусии вести с вами даже нет желания спорить . вам ростовщикам .

    Всё , сдулся ? laughing
    Цитата: Rusj
    Молитесь там кому вы молитесь чтоб США не сдулись

    Не сдуются , мы ими управляем
    Цитата: Rusj
    Арабы такими как Египтяне когда то давно такими добрыми не буду

    египтян , можно писать с маленькой буквы , хотя видимо после посещения вами этой страны - по программе ВСЁ ВКЛЮЧЕНо - для Вас они конечно только с большой буквы
    Цитата: Rusj
    ни вас уничтожат !

    Про то , что нас уничтожат - мы слышим больше 2000 лет . напомню - это когда ещё ваших степях , даже конь не валялся . у а уж о Казахстане ( появившемуся исключительно благодаря России ) - вообще никто не слышал.

    Цитата: Rusj
    Им не страшно умирать а вод вам ростовщикам нет.

    а вОд поэтому они и умирают.
    А мы живем.
    laughing tongue
    Кстати . микрокредит хочешь ? Айфон купишь laughing
    Можем взять юрту и стадо баранов в залог good hi
    tamnun
    1. Rusj Сегодня, 13:53
      Сдулся ! Ты задохнись уже . Вы уже 2000 лет визжите обиженные . Ты Казахи появились исключительно благодаря развитию цивилизаций а не России . И кто бы тут визжал только не вы строители пирамид рабы Египтян .
      Rusj
    2. Rusj Сегодня, 13:55
      А может тебе взять кредит эмигрант и тебе купить Самсунг ? Я даже с тебя залога брать не буду нищеброд .
      Rusj
      1. tamnun Сегодня, 14:07
        Цитата: Rusj
        А может тебе взять кредит эмигрант и тебе купить Самсунг ?

        Зачем ? У меня как у л о х а -- айфон.

        Цитата: Rusj
        Я даже с тебя залога брать не буду нищеброд .

        Спасибо . дорогой .
        Можно наличными ? feel
        tamnun
  14. Rusj Сегодня, 13:44
    Даже намёк на якобы оскорбления эти сразу жалуются модеру . Вы что делаете на русском сайте почему вы из исраиля нам русским задаёте такие вопросы нам Русским или Россиянам и администрация сайта на это не обращает внимания а банят нас. Хотя эти людишки из якобы исраиля откровенно оскорбляют людей не на одном сайте такого нет . КАК ТАК ?
    Rusj
    1. tamnun Сегодня, 14:00
      Цитата: Rusj
      Вы что делаете на русском сайте почему вы из исраиля нам русским задаёте такие вопросы нам Русским или Россиянам

      даже не знаю . как Вам объяснить . уважаемый казахский оппонент.
      А , что Вы делаете на русском сайте ? казахстан же на латиницу перешел laughing
      Цитата: Rusj
      почему вы из исраиля нам русским задаёте такие вопросы нам Русским или Россиянам

      В некоторой надежде услышать адекватные ответы.
      но видимо , лично вас это не касается.
      Кстати , я в отличии от Вас . россиянин - уважаемый иностранец с юговостока .
      Цитата: Rusj
      администрация сайта на это не обращает внимания а банят нас

      Да же слезу вышиб.
      тут наверное то же евреи правят, ну как в америке. crying
      Цитата: Rusj
      Хотя эти людишки из якобы исраиля откровенно оскорбляют людей

      Ну что Вы , мы такие же как и вы.

      Цитата: Rusj
      . КАК ТАК ?

      Отож. request
      tamnun
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