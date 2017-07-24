Израильский танк обстрелял пост ХАМАС в Газе

Ракета, выпущенная из сектора Газа, упала на открытой местности у пограничного забора… В ответ израильский танк обстрелял пост, принадлежащий террористической группировке ХАМАС, на юге сектора Газа,

Экипаж израильского танка обстрелял пост боевиков в секторе Газа в ответ на запуск второй за сутки ракеты, упавшей на территории Израиля, передает РИА Новости сообщение пресс-службы военного ведомства страны.Обмен ударами произошел на фоне массовых протестов палестинцев против металлоискателей, установленных израильскими силовиками у входов на иерусалимскую Храмовую гору – третью по значимости святыню ислама.говорится в релизе.Ракета не причинила ущерба, поскольку упала на пустыре. Предыдущий обстрел с тем же результатом произошел в воскресенье утром. Израильские военные оставили его без ответа.Ответственность за подобные обстрелы израильтяне традиционно возлагают на ХАМАС – правящее в анклаве исламистское движение, – требуя от него обеспечить перемирие, которое действует с осени 2014 года.