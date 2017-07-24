14:27 24 июля

Катару поставлены первые пакистанские УТС «Супер Мушшак»

Согласно информации интернет-портала ЦАМТО , военное ведомство Катара сообщило об отгрузке первой партии учебно-тренировочных самолетов «Супер Мушшак», выпускаемых пакистанской компанией Pakistan Aeronautical Complex.

Поставки осуществляются в рамках контракта от 23 июня 2016 года, предусматривающего приобретение ВВС Катара необозначенного количества УТС «Супер Мушшак» по неизвестной стоимости.

Со слов источников, всего было заказано примерно 10 самолетов указанного типа, предназначенных для первоначальной и основной подготовки пилотов (в том числе в ночных условиях) в Авиационном колледже ВВС Катара.


"Супер Мушак" – это усовершенствованная версия самолета MFI-17 компании "Сааб" (Saab), проект которого был приобретен PAC в 1980-е гг. Разработка MFI-395 "Супер Мушшак", оснащенного двигателем мощностью 260 л.с., началась в 1995 году. Первый полет самолет выполнил в августе 1996 года.

Катару поставлены первые пакистанские УТС «Супер Мушшак»


На вооружение ВВС Пакистана MFI-395 был принят в мае 2001 года. Пакистанские ВВС получили около 50 "Супер Мушшак". Еще 20 самолетов были поставлены ВВС Саудовской Аравии, пять – ВВС Омана. УТС также был принят на вооружение ВВС Ирана и Ирака. В июне 2016 года было объявлено о подписании контракта на поставку УТС "Супер Мушшак" ВВС Катара, в октябре – ВВС Нигерии, в мае 2017 года – ВВС Турции .


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Комментарии 3

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  1. роман66 Сегодня, 10:26
    260 лошадиных сил? а он летает или только по аэродрому бегает?
    роман66
    1. vasilev Сегодня, 10:43
      Наверно всё-таки летает-у УТ-2 мощность была 110 л.с. но он же летал,хоть был покрупнее того что на фото.
      vasilev
      1. den3080 Сегодня, 11:14
        Супер Мух smile
        Супер Комар... ну и так далее
        приобретение ВВС Катара необозначенного количества УТС «Супер Мушшак» по неизвестной стоимости.

        вот это повеселило, я б сказал впечатлило даже lol
        den3080
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