Более 20 команд прибыли в Россию для участия в Армейских играх

В том числе к местам проведения конкурсов "Танковый биатлон", "Военно-медицинская эстафета", "Отличники войсковой разведки", "Полевая кухня" доставлены и приступили к подготовке команды из Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, Южно-Африканской Республики,

Около 1200 военнослужащих из 22 стран прибыли в Россию для участия в конкурсах Армейских международных игр (АрМИ-2017), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.говорится в релизе.Отмечается, что доставка техники российских и иностранных команд в пункты проведения конкурсов организована 13 воинскими эшелонами.«Для перевозки личного состава и военной техники российских команд для участия в конкурсах на территории иностранных государств будут задействованы самолеты Военно-транспортной авиации», – добавили в ведомстве.АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа. В ходе игр состоится 28 международных конкурсов.Справка пресс-службы: «Конкурсы АрМИ-2017 будут организованы на территории 5 государств: Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. На территории КНР пройдут 6 конкурсов: "Суворовский натиск", "Авиадартс", "Безопасная среда", "Десантный взвод", "Чистое небо", "Мастер-оружейник". На территории Республики Казахстан будут организованы конкурсы "Мастера артиллерийского огня", "Снайперский рубеж" и "Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов", в Белоруссии – "Воин содружества", а в Азербайджане – "Кубок моря"».