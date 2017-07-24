14:27 24 июля

Более 20 команд прибыли в Россию для участия в Армейских играх

Около 1200 военнослужащих из 22 стран прибыли в Россию для участия в конкурсах Армейских международных игр (АрМИ-2017), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Более 20 команд прибыли в Россию для участия в Армейских играх


В том числе к местам проведения конкурсов "Танковый биатлон", "Военно-медицинская эстафета", "Отличники войсковой разведки", "Полевая кухня" доставлены и приступили к подготовке команды из Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, Южно-Африканской Республики,
говорится в релизе.


Отмечается, что доставка техники российских и иностранных команд в пункты проведения конкурсов организована 13 воинскими эшелонами.

«Для перевозки личного состава и военной техники российских команд для участия в конкурсах на территории иностранных государств будут задействованы самолеты Военно-транспортной авиации», – добавили в ведомстве.

АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа. В ходе игр состоится 28 международных конкурсов.

Справка пресс-службы: «Конкурсы АрМИ-2017 будут организованы на территории 5 государств: Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. На территории КНР пройдут 6 конкурсов: "Суворовский натиск", "Авиадартс", "Безопасная среда", "Десантный взвод", "Чистое небо", "Мастер-оружейник". На территории Республики Казахстан будут организованы конкурсы "Мастера артиллерийского огня", "Снайперский рубеж" и "Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов", в Белоруссии – "Воин содружества", а в Азербайджане – "Кубок моря"».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 24

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  1. Беляш Сегодня, 11:05
    Даже Зимбабве и Никарагуа приедут laughing
    России стыдно соревноваться с такими, там и армии никакой нет. Да и вообще государства, в современном понятии.
    Беляш
    1. Арон Заави Сегодня, 11:11
      Цитата: Беляш
      Даже Зимбабве и Никарагуа приедут laughing
      России стыдно соревноваться с такими, там и армии никакой нет. Да и вообще государства, в современном понятии.

      Соревноваться ни с кем ни стыдно. Личная подготовка военносоужащих может совсем не соответствовать образу сложившемуся у обывателя.
      Арон Заави
      1. Беляш Сегодня, 11:12
        Ну может и так и я не прав.
        Там же и негры будут скорее всего.
        Беляш
        1. vovanpain Сегодня, 11:43
          Цитата: Беляш
          Там же и негры будут скорее всего.

          Ну будут и чего? laughing Наоборот странно бы было,что из люка зимбвабвийского или угандийского танка полезли бы белокожие танкисты. wink
          Цитата: Беляш
          Никарагуа приедут

          вот помнится в СССР,наш "Вымпел" именно никарагунцы маскировке и стрельбе обучали.
          Цитата: Арон Заави
          Соревноваться ни с кем ни стыдно

          Арон hi С уважением Коллега! hi
          vovanpain
          1. pjastolov Сегодня, 11:52
            Володя привет! hi
            странно бы было,что из люка зимбвабвийского или угандийского танка полезли бы белокожие танкисты
            полезут китайцы laughing good
            pjastolov
            1. vovanpain Сегодня, 11:54
              Цитата: pjastolov
              полезут китайцы

              Здрав Будь Тезка! drinks А из китайского негры,во прикол будет. laughing good hi drinks
              vovanpain
              1. pjastolov Сегодня, 11:55
                А из китайского негры,во прикол будет.
                ну да, глобализация однако drinks lol
                pjastolov
      2. Монос Сегодня, 13:10
        Арон, hi
        Почему ваши не приезжают? Им разве это не интересно?
        Монос
    2. Tusv Сегодня, 11:25
      Цитата: Беляш
      Даже Зимбабве и Никарагуа приедут. России стыдно соревноваться с такими, там и армии никакой нет

      Как так у подданых ЕЁ Величества армии нет? Я говорю про Зимбабве, А кто в Никорагуа Контрас уконтропопил. Самозастрелились чтоля
      Tusv
    3. Егорчик Сегодня, 11:55
      Цитата: Беляш
      Даже Зимбабве и Никарагуа приедут laughing
      России стыдно соревноваться с такими.

      С какими с такими? Они по вашему что не люди и не могут участвовать в играх?Чем это они хуже других, также две руки, две ноги, голова на плечах, а умение обращаться с оружием от величины армии не зависит.Как то от вас фашизмом пованивает.
      Егорчик
      1. Беляш Сегодня, 11:57
        Цитата: Егорчик
        две руки, две ноги, голова на плечах

        У украинцев тоже. Я не хотел никого обидеть.
        Беляш
    4. RelictEmpire Сегодня, 13:30
      Шо бывает, когда богоизбранные щемяццо ехать, показывать свои навыки... непривычно на последних местах оказаться. Ну разве только плюнуть... и то, в монитор :)))
      RelictEmpire
  2. Mavrikiy Сегодня, 11:06
    Когда проводились Олимпийские игры, в Греции прекращались войны, все видели силы друг друга и боялись рисковать.
    Традиции возвращаются?
    Mavrikiy
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:24
      Кабы так ... Западных "партнёров" нет , не принимают они приглашения .
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 11:41
        Может стесняются свои недостатки афишировать
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:44
          А может чванливость , мания величия или религия не позволяет . wink
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 11:50
            Вполне возможно и мания. Но все-таки мне кажется, что они стесняются своих слабых сторон
            pvv113
  3. Алексей7777777 Сегодня, 11:07
    Всё это хорошо,но было бы интереснее,если бы хоть несколько команд из Западной Европы прибыли,не говоря уж из-за океана...Вот тогда интересно было бы наблюдать и,главное,сравнивать...
    Алексей7777777
  4. Хагалаз Сегодня, 11:08
    Подскажите пожалуйста, как смотреть Танковый биатлон? В смысле черезСМИ. Как в прошлом году было, а то пропустил.(
    Хагалаз
    1. Tusv Сегодня, 11:28
      Цитата: Хагалаз
      Подскажите пожалуйста, как смотреть Танковый биатлон? В смысле черезСМИ. Как в прошлом году было, а то пропустил.(

      На Матч -ТВ показывали
      Tusv
    2. bouncyhunter Сегодня, 11:30
      Телеканал "Россия" будет транслировать , насколько знаю . А ещё можете скачать и установить программу для просмотра телепрограмм в онлайне - там каналов много и программа передач есть .
      bouncyhunter
      1. Хагалаз Сегодня, 11:39
        Всем спасибо hi
        Хагалаз
  5. Arturius2020 Сегодня, 12:27
    Эта картинка военных игр напоминает бомбардировщик B-2 армии США
    Arturius2020
  6. Oznob Сегодня, 14:21
    Лишь бы заклятые друзья с Кавказа друг по другу палить не начали.
    Oznob
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