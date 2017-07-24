Вертолеты ВВО доставили в отдаленные гарнизоны 11 тонн грузов

Вертолеты Ми-26 и Ми-8амтш доставили 11 тонн грузов и провели ротацию военнослужащих, несущих боевое дежурство в воинских частях на острове Врангеля и мысе Шмидта,

Экипажи армейской авиации Восточного округа, несущие дежурство в арктической зоне, осуществили доставку грузов в отделенные гарнизоны на острове Врангеля и мысе Шмидта в экстремальных условиях, сообщает пресс-служба ВВО.говорится в релизе.Кроме того, «вертолетами армейской авиации ВВО доставлен экологический взвод, который будет проводить очистку территорий острова Врангеля», добавили в округе.Сообщается также, что «маршруты перелетов проходят через ряд крупных горных перевалов со сложными климатическими условиями – низкими температурами и сильным ветром, что требует от летного состава наивысшего мастерства и летного опыта».