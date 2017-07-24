14:27 24 июля

Вертолеты ВВО доставили в отдаленные гарнизоны 11 тонн грузов

Экипажи армейской авиации Восточного округа, несущие дежурство в арктической зоне, осуществили доставку грузов в отделенные гарнизоны на острове Врангеля и мысе Шмидта в экстремальных условиях, сообщает пресс-служба ВВО.

Вертолеты ВВО доставили в отдаленные гарнизоны 11 тонн грузов


Вертолеты Ми-26 и Ми-8амтш доставили 11 тонн грузов и провели ротацию военнослужащих, несущих боевое дежурство в воинских частях на острове Врангеля и мысе Шмидта,
говорится в релизе.


Кроме того, «вертолетами армейской авиации ВВО доставлен экологический взвод, который будет проводить очистку территорий острова Врангеля», добавили в округе.

Сообщается также, что «маршруты перелетов проходят через ряд крупных горных перевалов со сложными климатическими условиями – низкими температурами и сильным ветром, что требует от летного состава наивысшего мастерства и летного опыта».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. Беляш Сегодня, 11:15
    Всегда Арктика, Антарктика мне были интересны.
    Побольше бы репортажей оттуда, и про северную базу России.
    Беляш
    1. Anglorussian Сегодня, 11:22
      Таки чутье гешефтмахера? good
      Anglorussian
      1. Беляш Сегодня, 11:50
        Цитата: Anglorussian
        Таки чутье гешефтмахера?

        Франц Иосиф хорошо постарался. Вон теперь там российская база. А за аренду кто платить будет? wink
        Беляш
        1. Anglorussian Сегодня, 12:02
          Александр Сергеевич все оплатит, не волнуйтесь yes . Мы, русские,своих не обманываем negative !!!
          Anglorussian
  2. faiver Сегодня, 14:21
    Маловато будет bully
    faiver
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