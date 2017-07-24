Атамбаев: Бишкек предупреждали о возможных ракетных ударах из-за военной базы США

Для той же России и Китая Киргизстан нужен спокойный и мирный, а для некоторых стран нужно совсем другое…. У меня абсолютно нет теплых чувств к той политике, которую проводил Госдеп США в республике при демократах

Тогда, в 14 году мне некоторые страны открыто сказали, что если надо будет, мы запустим ракеты по американским самолетам, и ваши люди пострадают

Вскоре после этого американцы передали Узбекистану 328 бронемашин чуть ли по миллиону каждый. Вот цена их демократии. Фактически подталкивали, вели к тому, чтобы столкнуть два братских народа — киргизский и узбекский