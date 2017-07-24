Атамбаев: Бишкек предупреждали о возможных ракетных ударах из-за военной базы США
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев провел ежегодную пресс-конференцию на побережье высокогорного курортного озера Иссык-Куль. На пресс-конференции присутствовали более 70 журналистов из республиканских и региональных изданий, представители международных СМИ, а также политологи и эксперты. Отвечая на вопросы журналистов, Атамбаев заявил, что в то время, когда в международном аэропорту "Манас" столицы республики располагалась американская военная база, Бишкек предупреждали о возможных ракетных ударах в случае возникновения какого-либо конфликта, передает РИА Новости
Военная база США в международном аэропорту столицы Киргизии "Манас" была создана в 2001 году в рамках проведения антитеррористической операции в Афганистане "Непоколебимая свобода". На территории базы, позднее переименованной в Центр транзитных перевозок "Манас", размещались силы Пентагона, которые осуществляли переброску военных и грузов, а также осуществляли вылеты стратотанкеров для дозаправки в воздухе над территорией Афганистана самолетов НАТО ведущих боевые действия в этой стране. Авиабаза была выведена из республики решением Атамбаева в июне 2014 года.
По словам президента, представители ряда государств его тогда предупреждали, что Киргизия подвергалась большой опасности, пока американские военные размещались в гражданском международном аэропорту Бишкека.
Он напомнил, что позднее Госдеп США передал Узбекистану свыше 300 бронемашин на фоне произошедшего в тот период серьезного охлаждения отношений между Бишкеком и Ташкентом.
По словам Атамбаева, когда бывший президент Узбекистана Ислам Каримов заявил, что в Центральной Азии может быть война за воду.
Военная база США в международном аэропорту столицы Киргизии "Манас" была создана в 2001 году в рамках проведения антитеррористической операции в Афганистане "Непоколебимая свобода". На территории базы, позднее переименованной в Центр транзитных перевозок "Манас", размещались силы Пентагона, которые осуществляли переброску военных и грузов, а также осуществляли вылеты стратотанкеров для дозаправки в воздухе над территорией Афганистана самолетов НАТО ведущих боевые действия в этой стране. Авиабаза была выведена из республики решением Атамбаева в июне 2014 года.
Для той же России и Китая Киргизстан нужен спокойный и мирный, а для некоторых стран нужно совсем другое…. У меня абсолютно нет теплых чувств к той политике, которую проводил Госдеп США в республике при демократах— заявил Атамбаев журналистам.
По словам президента, представители ряда государств его тогда предупреждали, что Киргизия подвергалась большой опасности, пока американские военные размещались в гражданском международном аэропорту Бишкека.
Тогда, в 14 году мне некоторые страны открыто сказали, что если надо будет, мы запустим ракеты по американским самолетам, и ваши люди пострадают— сказал Атамбаев.
Он напомнил, что позднее Госдеп США передал Узбекистану свыше 300 бронемашин на фоне произошедшего в тот период серьезного охлаждения отношений между Бишкеком и Ташкентом.
По словам Атамбаева, когда бывший президент Узбекистана Ислам Каримов заявил, что в Центральной Азии может быть война за воду.
Вскоре после этого американцы передали Узбекистану 328 бронемашин чуть ли по миллиону каждый. Вот цена их демократии. Фактически подталкивали, вели к тому, чтобы столкнуть два братских народа — киргизский и узбекский— заявил киргизский лидер.
Использованы фотографии: http://surf.az/
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