14:27 24 июля

Атамбаев: Бишкек предупреждали о возможных ракетных ударах из-за военной базы США

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев провел ежегодную пресс-конференцию на побережье высокогорного курортного озера Иссык-Куль. На пресс-конференции присутствовали более 70 журналистов из республиканских и региональных изданий, представители международных СМИ, а также политологи и эксперты. Отвечая на вопросы журналистов, Атамбаев заявил, что в то время, когда в международном аэропорту "Манас" столицы республики располагалась американская военная база, Бишкек предупреждали о возможных ракетных ударах в случае возникновения какого-либо конфликта, передает РИА Новости

Военная база США в международном аэропорту столицы Киргизии "Манас" была создана в 2001 году в рамках проведения антитеррористической операции в Афганистане "Непоколебимая свобода". На территории базы, позднее переименованной в Центр транзитных перевозок "Манас", размещались силы Пентагона, которые осуществляли переброску военных и грузов, а также осуществляли вылеты стратотанкеров для дозаправки в воздухе над территорией Афганистана самолетов НАТО ведущих боевые действия в этой стране. Авиабаза была выведена из республики решением Атамбаева в июне 2014 года.

Атамбаев: Бишкек предупреждали о возможных ракетных ударах из-за военной базы США



Для той же России и Китая Киргизстан нужен спокойный и мирный, а для некоторых стран нужно совсем другое…. У меня абсолютно нет теплых чувств к той политике, которую проводил Госдеп США в республике при демократах
— заявил Атамбаев журналистам.

По словам президента, представители ряда государств его тогда предупреждали, что Киргизия подвергалась большой опасности, пока американские военные размещались в гражданском международном аэропорту Бишкека.

Тогда, в 14 году мне некоторые страны открыто сказали, что если надо будет, мы запустим ракеты по американским самолетам, и ваши люди пострадают
— сказал Атамбаев.

Он напомнил, что позднее Госдеп США передал Узбекистану свыше 300 бронемашин на фоне произошедшего в тот период серьезного охлаждения отношений между Бишкеком и Ташкентом.

По словам Атамбаева, когда бывший президент Узбекистана Ислам Каримов заявил, что в Центральной Азии может быть война за воду.

Вскоре после этого американцы передали Узбекистану 328 бронемашин чуть ли по миллиону каждый. Вот цена их демократии. Фактически подталкивали, вели к тому, чтобы столкнуть два братских народа — киргизский и узбекский
— заявил киргизский лидер.





Использованы фотографии: http://surf.az/
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Комментарии 15

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  1. aliis-M Сегодня, 13:16
    Умный мужик hi
    aliis-M
    1. Соломон Кейн Сегодня, 13:23
      Скорее хитрый, впрочем для них, это одно и тоже.
      Соломон Кейн
    2. Spartanez300 Сегодня, 13:28
      Любимая практика упырей из матрасии сталкивать лбами народы , и ведь находят более безмозглых которые ведутся на подстрекательства . Вот только в случае с Атамбаевым это не прокатило .
      Spartanez300
    3. vch Сегодня, 13:38
      Я служил в тех местах, прямо не далеко от аэропорта Манас. Аэропорт расположен в центре Чуйской долины, в 60 км от Бишкека и в 10 от границы с Казахстаном. Очень удобное место для авиабазы. С этой точки очень близко и Китай и Казахстан с Узбекистаном. В общем вся центральная и восточная Азия. По этому американцы так держались за эту базу. Не без их участия Киргизию постоянно сотрясали волнения и "цветные революции". Но "исключительные", они же не могут нормально себя вести. Постоянные драки с местными, убийства и изнасилования. И при этом не один военнослужащий не был осужден или выдан местным властям.....Так что правильно, что их поперли. Народ только вздохнул свободней!
      vch
      1. Serg65 Сегодня, 14:01
        Цитата: vch
        Аэропорт расположен в центре Чуйской долины, в 60 км от Бишкека и в 10 от границы с Казахстаном

        Я дико извиняюсь но от Бишкека до Манаса 28 км hi
        Serg65
        1. vch Сегодня, 14:07
          Вполне возможно ошибаюсь, но мне что то запала в голову цифра 60..... Может новую дорогу построили? Я сам служил в Джаны Джере.....
          vch
          1. Serg65 Сегодня, 14:19
            Цитата: vch
            Может новую дорогу построили?

            Дорога старая
            Цитата: vch
            Я сам служил в Джаны Джере....

            ВВ ? 19-я?
            Serg65
            1. vch Сегодня, 14:23
              Ну да! 82-84 года! Только рота 7 -я была.... Это ИТК если не ошибаюсь 19-я!
              vch
  2. 30 вис Сегодня, 13:25
    А сколько ам " партнёры" пытались майданы устраивать в Киргизии ....? Мудреем через пролитую кровь своих граждан .....
    30 вис
  3. VadimSt Сегодня, 13:26
    Некоторые, это кто - Китай, Россия или по американской базе способны были нанести удар Узбекистан или Бангладеш?
    Вокруг русского стола, как всегда, одни друзья - поели, попили и еще ложки со стола прихватили!
    VadimSt
  4. лысова Сегодня, 13:28
    Смеловатое заявление с его стороны, понимает с кем можно дружить ( долго доходит).
    лысова
    1. Konar Сегодня, 13:50
      Наверное в том дело, что скоро выборы и он на них не идет. Можно наконец говорить как есть
      Konar
  5. anjey Сегодня, 13:33
    скоре после этого американцы передали Узбекистану 328 бронемашин чуть ли по миллиону каждый. Вот цена их демократии. Фактически подталкивали, вели к тому, чтобы столкнуть два братских народа — киргизский и узбекский
    — заявил киргизский лидер.
    обычная колониальная политика полосатотряпочных,удивительно как киргизы одни выдавили их,скорее руки Москвы и Пекина.....
    anjey
  6. ydjin Сегодня, 13:37
    Вообще то мы все братские народы СССР, вместе Нацистов ломали.
    ydjin
  7. ЦУС-ВВС Сегодня, 14:20
    столько кричали против союза при развале,а сейчас сами же говорят что с нами было лучше всё познаётся в сравнении
    ЦУС-ВВС
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