18:28 26 июля
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Гудериан врал?

Если кто-то пишет на историческую тематику о WW2 и пытается хоть чуть-чуть придерживаться правды, то, быть может, будет полезен один материальчик.

На фоне поражений Красной Армии летом и осенью 1941 года особняком стоит эпизод о частном успехе — боях 4 тбр под командованием Михаила Катукова под Мценском с 4 по 13 октября против 4 тд из состава 2 танковой группы (позднее — 2 та) Гейнца Гудериана. События у Мценска подробно описаны в мемуарах с обеих сторон. Позднее стали легендой, «Прохоровкой в миниатюре».

При чтении мемуаров, сводок и прочих источников, что лежат на поверхности, всё вроде бы хорошо — вломили немцам по первое число. Но кое-что заставляет насторожиться. А уж если копнуть…


Катуков опубликовал книжицу, позже развил тему в своём главном мемуарном труде «На острие главного удара». О тех же боях писал Лелюшенко, командующий 1 гв стрелковым корпусом, в состав которого входила бригада Катукова и танкисты бригады.

ТаГудериан врал?м, под Мценском, родилась легенда о Дмитрии Лавриненко, танковом снайпере №1 Красной Армии.

Вот как Катуков описал силы противостоящего немецкого соединения: «По самым заниженным подсчетам, нам противостояло 350 танков, сотни орудий и до 20-25 тысяч мотопехоты, вооруженной автоматическим оружием». У Катукова в распоряжении, по его словам, имелось 49 танков: КВ, Т-34 и БТ-7.

Откуда он мог набрать гипотетические 350 танков, если против корпуса Лелюшенко воевала одна-единственная дивизия (примерно 200 танков штатной численности), имевшая один только танковый полк за номером 35, я не могу вообразить. Тем более, группа Гудериана прошла Беларусь, прокатилась в сторону Киева, потом сделала стремительный марш на Брянск — Орёл, то есть свыше трёх месяцев находилась в боях или на маршах, на большом удалении от баз. Явно часть танков ушла в безвозврат, и, сколько бы ни подкидывали техники и запчастей, реальная численность должна быть ниже штатной, и не все танки боеспособные.

Вот они воюют. Легендарная засада Александра Бурды под Орлом. Катуков: «Результаты разведки Бурды подняли настроение всего личного состава бригады. Боевой счет группы был внушительным: 10 средних и легких танков, 2 тягача с противотанковыми орудиями, 5 автомашин с пехотой, 2 ручных пулемета и до 90 гитлеровцев».

Потом немецкие танки прут «сотнями», Катуков «бьёт Гудериана»: «4-я танковая бригада выполнила свою задачу. За семь дней боев Гудериан потерял до полка пехоты, 133 танка, 49 орудий, 8 самолетов, 15 тягачей с боеприпасами, 6 минометов и много другой военной техники».

Тот, бедняга, признался: «Южнее Мценска 4-я танковая дивизия была атакована русскими танками, и ей пришлось пережить тяжелый момент. Впервые проявилось в резкой форме превосходство русских танков «Т-34». Дивизия понесла значительные потери. Намеченное быстрое наступление на Тулу пришлось пока отложить». Это, наверно, самая известная фраза из его мемуаров.

Командир 4-й танковой дивизии генерал фон Лангеман унд Эрленкамп: «После взятия Орла русские впервые применили свои тяжелые танки массированно в нескольких столкновениях, которые привели к тяжелым танковым боям, поскольку русские танки больше не позволяли выбивать себя артиллерийским огнем. В первый раз в восточной кампании обнаружилось абсолютное превосходство русских 26-тонных и 52-тонных танков над нашими».

Западные исследователи верят. Как не верить самому «битому Гудериану» и его генералу…

Алан Кларк: «Вечером 11 октября, когда авангард 4-й танковой дивизии опасливо вступал в пылающий пригород Мценска, дивизия вытянулась на 15 миль по узкой дороге, где поддерживающая артиллерия и пехота находились почти за пределами радиосвязи. Для Катукова настал момент нанести следующий удар. Танки «Т-34» быстро двигались по замерзающей в сумерках земле, и их широкие гусеницы свободно несли их там, где немецкие «Т IV» застревали, садясь на бронированные днища. Русские стремительно и ожесточенно атаковали немецкую колонну, расчленив ее на куски, которые подверглись систематическому уничтожению. Стрелки 4-й дивизии, моральный дух которых был подорван при первом столкновении с Катуковым пятью днями ранее, снова увидели, как их снаряды отскакивают от наклонной брони русских танков» (цитата взята из «Антисуворова» А.Исаева).

Заодно и ещё одна легенда — о суперпупертанке Т-34, чудо-оружии Красной Армии.

Интересно, что немцы, сокрушаясь о превосходстве «русских Кристи», тихо замалчивают потери собственные и советской стороны. Много «Иваны» у них выбили танков. Но «много» — сколько? И что же было на самом деле?

Оставим в стороне немецкие боевые донесения, там — сумбур. Самое интересное — это документы о ремонте и списании немецкой бронетехники. Они всегда точнее по очень простой причине. Генералы могут рапортовать, скажем, мягко, в выгодном для себя свете. Например, подбито на поле боя 10 танков, в четырёх из них рванул боекомплект, выгорели, разворочены, а шесть можно починить в полевых условиях. Но эвакуационные службы с дотошностью муравьёв утянули все десять. Раз шесть в ближайшие день-два вернутся в строй, штаб напишет писулю про четыре повреждённых танка, спишут в утиль их позже. А вот не списывать нельзя. Под каждый живой танк положен экипаж, ГСМ, боепитание, снабжение запчастями, грести всё это под «мёртвую душу» — можно и под трибунал загреметь. Хотя, как убеждают многие, кто колупался в немецких архивах, бывали примеры такого разгвоздяйства, что РККА отдыхает.

Потери под Мценском задокументированы аккуратно. Засада Бурды (якобы 10 убитых немецких танков и куча другого) в реальности обошлась противнику в один безвозвратно утраченный бронетранспортёр. В дни самых горячих боёв — по 6 октября — танковый полк зафиксировал у себя 6 (шесть!) уничтоженных танков. Потом, когда посчитали и прослезились, за весь период до 13 октября списали 16 танков, включая небоевые потери — уж больно много проехали эти тройки.

Ну, и про «сотню» или даже «сотни» немецких танков. К 4 октября (первый огневой контакт с корпусом Лелюшенко) немецкий 35-й полк насчитывал, по разным данным, от 56 до 66 боеспособных танков, в основном — Pz-III. Учитывая, что в составе корпуса были две свежие танковые бригады — 4-я и 11-я, более 80 танков, советская сторона имела явное преимущество в количестве бронетехники. Поэтому стенания, что немцы накатывались лавиной, напоминают фразу из анекдота: «их двое, а мы все — одни».

Потери советской стороны понять трудно. Только по танкам: в первом же бою (разведка в Орле) бригада Катукова потеряла четыре танка, им упомянуты ещё несколько подбитых в последующих боях, поле боя неизменно оставалось за немцами. То есть все подбитые и не уехавшие своим ходом попадали в безвозврат. Вряд ли потери Катукова существенно меньше, чем упомянутые 16 панцеров. Далее, 11 бригада полностью потеряла матчасть двух батальонов. А сражалась она, по мнению противника, не хуже. Когда её командир застрелился, чтоб не попасть в плен, немцы похоронили его по-людски, в отдельной могиле. По тем временам — редкая дань уважения.

И так. 133 уничтоженных под Мценском немецких танка, не важно, считать их урожаем бригады Катукова или всего гвардейского стрелкового корпуса, таковыми являлись только на бумаге. Понятно, некоторые «уничтоженные» панцеры выглядели как трупы на поле боя и попадали в отчёт как уничтоженные, но потом оживали усилиями ремонтников. Однако цифра 133 просто не соответствует общему числу бронетехники 4-й дивизии. Завышение реальных потерь врага в восемь раз — это круто. Разве что на Прохоровском поле больше, но то отдельная тема. Имея численное преимущество в танках, корпус Лелюшенко потерял больше танков, особенно в арьергардных боях на выходе из Мценска.

Что же там на самом деле произошло? Отчего взвыл Быстрый Гейнц на печальной ноте и не попёр на Тулу?

Начну с того, что 16 безвозвраток в сжатый период времени — это ощутимые для немцев потери на фоне успешных боёв предшествующих месяцев. Пример одних из самых крупных потерь в летний период 1941 года (август): «Группа армий «Центр»: Противник продолжает отходить перед 2-й армией (в районе восточнее Гомеля). Гудериан сковывает противника, стремящегося оторваться от наших войск и отойти на восток. 9-я армия отразила перед своим фронтом сильные атаки противника. Серьезные потери понесла 7-я танковая дивизия (30 танков потеряно безвозвратно)». (Гальдер). То есть 15-20 или, тем более, 30 потерянных танков — это много для Панцерваффе, генералы на крик исходят. Это во-первых.

Тут маленькая ремарка. Несколько танков 35 полка были приговорены к ремонту в заводских условиях. То есть убиты основательно. Штука-две из них могли быть списаны в утиль позднее, а отправка на завод и возврат на фронт растягивалась на месяцы. Так что при очень большом желании к 16 безвозвратникам можно условно прибавить два в уме.

Во-вторых, танковая группа (армия) Гудериана действительно была истощена после Мценска, но там сражалась всего одна дивизия, остальные силы были растянуты и ввязались в затяжные бои на окружение Брянского фронта. То есть «утомил» Гудериана далеко не только один корпус Лелюшенко.

Вывод прост и парадоксален одновременно. Катуков и Лелюшенко никакого чуда не сотворили и Гудериана не побили, даже не смогли остановить его единственную дивизию, отойдя от Мценска. Достижение их в другом. Гвардейский стрелковый корпус по насыщенности техникой, огневыми средствами и личным составом отдалённо напоминал моторизованную дивизию Вермахта. Он грамотно оборонялся, в кои-то веки было налажено управление, взаимодействие. Танки не лезли на рожон на неподавленные батареи ПАК-38, маневрировали, били из засад, использовали укрытия. И отступали правильно, равномерно, не давая окружить себя. Это и было настоящим шоком для Эрленкампа и Гудериана. Они привыкли к дезорганизации красноармейских соединений вследствие глубоких проникающих ударов, отчаянных в своей обречённости и безбашенных атак в лоб.

Что же касается чудо-танков, то ранние «тридцатьчетвёрки» обладали таким букетом недостатков, что едва ли не перекрывали достоинства. Тем более, в 1 гв ск эти 34-76 составляли менее половины бронетехники. Дело не в толщине брони, калибре орудия и прочих ТТХ, квалифицированное тактическое применение танков значило для их боевой эффективности значительно больше.

Гудериан вдруг увидел: дремучие большевики тоже, оказывается, умеют правильно организовать отпор. Воюют пусть не так же эффективно, как Панцерваффе, но приближаются к этому. Больше нет той неуправляемой массы, что безнаказанно истреблялась в летние месяцы. И это шокировало больше, чем ТТХ русского Кристи. Можно обвинить промышленность Рейха в отставании, затребовать танки с толстой бронёй и здоровенной пушкой, но где взять врага с квалификацией образца июля 1941 года? Но на всякий случай он ругал танки и снимал с себя ответственность, точно так же, как Ротмистров оправдывался перед Сталиным после Курской дуги.

Надо сказать, отмазки Гейнца не возымели действия. После неудачи «Тайфуна» Гудериан был снят с командования армией.

А нам урок: генералы склонны врать, даже признавая поражения.
Автор: Анатолий Матвиенко
Первоисточник: http://beltolik.livejournal.com/522.html


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Комментарии 70

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  1. Masya Masya Сегодня, 15:11
    Только аналитика отыхает... били и бить будем....


    Masya Masya
    1. Балу Сегодня, 15:18
      Цитата: Masya Masya
      Только аналитика отыхает... били и бить будем....

      и мучительно больно angry
      Балу
      1. Masya Masya Сегодня, 15:34
        Цитата: Балу
        и мучительно больно

        Да зачем... раз и навсегда...
        нас не спросят... интересно а серпом по я...... recourse
        Masya Masya
        1. Диана Ильина Сегодня, 15:41
          Статья очередное сборище экскрементов на нашу историю. То, что свои потери занижали, а противника завышали, это все и так знают, это нормальная логика войны. Кричать на каждом углу, что усе пропало и мы проигрываем в условиях отступления было равносильно паникерству и трусости и никак не поднимало моральный дух армии. А армия без морального духа уже на 90% проиграла и мертва.
          Так что в итоге "автор" (с трудом могу его так назвать) хотел сказать этой агиткой, от которой за версту воняет?!
          Диана Ильина
          1. Диана Ильина Сегодня, 15:56
            Аж интересно стало кто "автор" сего "шедевра". А автор у нас аж целый "баснописец" таких военно-фантастических боевиков, не побоюсь этого слова "бестселлеров" как: "Авианосцы адмирала Колчака", "Аэропланы над Мукденом" или "Танки генерала Брусилова"...
            В общем борзописец альтернативной истории negative
            Автор ваше место у .... в общем рядом с резуном и сванидзе... laughing
            Диана Ильина
            1. мрАРК Сегодня, 16:42
              Цитата: Диана Ильина
              В общем борзописец альтернативной истории


              Согласен. Нельзя верить нашим генералам. Верить можно только гитлеровцам. Ведь только у них правда. А у генералов РККА всегда ложь. И как только с этим враньем немцев победили?
              мрАРК
          2. Masya Masya Сегодня, 16:00
            Диана, не поверю, что всё так серьёзно...
            Самые лучшие пожелания!!!
            Masya Masya
            1. Диана Ильина Сегодня, 16:03
              Марина, взаимно! И таки да, серьезней не бывает...
              Диана Ильина
          3. Alex_59 Сегодня, 16:12
            Цитата: Диана Ильина
            То, что свои потери занижали, а противника завышали, это все и так знают, это нормальная логика войны. Кричать на каждом углу, что усе пропало и мы проигрываем в условиях отступления было равносильно паникерству и трусости и никак не поднимало моральный дух армии. А армия без морального духа уже на 90% проиграла и мертва.

            Удивительно как иногда совпадают мысли у людей совершенно в разных местах, находящихся. :-)))
            Alex_59
          4. Horst78 Сегодня, 16:17
            Цитата: Диана Ильина
            Кричать на каждом углу, что усе пропало и мы проигрываем в условиях отступления было равносильно паникерству и трусости и никак не поднимало моральный дух армии. А армия без морального духа уже на 90% проиграла и мертва.
            Так что в итоге "автор" (с трудом могу его так назвать) хотел сказать этой агиткой, от которой за версту воняет?!

            Где Вы это увидели?
            Гудериан вдруг увидел: дремучие большевики тоже, оказывается, умеют правильно организовать отпор. Воюют пусть не так же эффективно, как Панцерваффе, но приближаются к этому. Больше нет той неуправляемой массы, что безнаказанно истреблялась в летние месяцы. И это шокировало больше, чем ТТХ русского Кристи.
            Вот про что автор написал. Как и
            А нам урок: генералы склонны врать, даже признавая поражения.
            Внимательно читайте текст. А "шапкозакидательство" Нас до добра ни когда не доводило. hi
            Horst78
            1. super.ufu Сегодня, 16:22
              хоть один понял о чем статья, у остальных как обычно 6я космическая
              super.ufu
              1. Horst78 Сегодня, 16:25
                Спасибо коллега hi
                Horst78
              2. Кровопийца Сегодня, 16:49
                Цитата: super.ufu
                6я космическая

                Автор..вы бы постеснялись выступать тут в качестве судии..ей ей,противно.
                Вы мне напоминаете персонаж...очередного эмигранта.."- Слушай! - сказал я, как-можно "дружески", - вот ты только что сказал, что ты всем в Америке доволен. Даже счастлив. Так?
                - Так! - сразу подтвердил он.
                - Ты ещё сказал, что жить в России или на Украине ты больше ни за что не будешь. Так?
                - Конечно, не буду! На х.. мне это надо? - опять быстро ответил он.
                - Тогда скажи мне, только так, чтобы я понял. Какое тебе лично дело до того, будет тут Сталин или не будет? Будет тут коммунизм или нет? Тебе-то что до этого? Это же не твоя страна! Вот мне нет дела до Парагвая или Индонезии. Кто там у них будет или не будет - мне совершенно до лампочки. Почему тебе это не всё равно?
                И он, секyнду замешкавшись, начал, смешно надувая щёки, рассказывать мне про голодомор, от которого пострадали его предки, о финской войне, которую начал СССР в 1939 году, о пакте Молотова-Риббентропа и ещё о каких-то событиях, столь же далёких по времени, сколь и от существа моего вопроса."http://maxpark.com/community/politic/co
                ntent/5930325
                Кровопийца
                1. super.ufu Сегодня, 17:17
                  я не автор, ну так где возражения то, а то все слова пустые
                  super.ufu
                  1. Кровопийца Сегодня, 17:31
                    Цитата: super.ufu
                    все слова пустые

                    У вас..да.Пустословие,с чего бы оно?
                    Вы пытаетесь стяжать славу сомнительного рода с млечина и сванидзе?Или еще какого горе-историка типа солонина?
                    Что вам надо написать что бы вы усвоили,статья пустая,с душком статейка.
                    Кровопийца
                    1. super.ufu Сегодня, 17:40
                      продолжайте думать за уточку, или может мы увидим не лозунги и крики а опровержение по пунктам?
                      super.ufu
            2. Кровопийца Сегодня, 16:25
              Цитата: Horst78
              Внимательно читайте текст. А "шапкозакидательство" Нас до добра ни когда не доводило.

              И чего тут "внимательно читать"ежели написана полная ерунда "Вывод прост и парадоксален одновременно. Катуков и Лелюшенко никакого чуда не сотворили и Гудериана не побили, даже не смогли остановить его единственную дивизию, отойдя от Мценска. Достижение их в другом. Гвардейский стрелковый корпус по насыщенности техникой, огневыми средствами и личным составом отдалённо напоминал моторизованную дивизию Вермахта. "Штаты потрудитесь просмотреть...http://www.rkka.ru/handbook/data/35
              .htm
              И в нагрузку,.
              http://mayorgb.livejournal.com/27935.html
              Кровопийца
            3. Диана Ильина Сегодня, 16:27
              Horst78 Сегодня, 16:17 ↑
              Где Вы это увидели?
              А вы статью вообще читали?! А если читали, то внимательно?!
              Внимательно читайте текст.
              Тот же совет и вам! И еще, научитесь читать между строк. К чему эта статья?! Какую такую полезную информацию вы лично из неё почерпнули, кроме того, что Катуков врал, ну и Гудериан слегка привирал?!
              А "шапкозакидательство" Нас до добра ни когда не доводило. hi
              Где вы в моем комментарии увидели "шапкозакидательство"?! У вас очки специальные?!
              Диана Ильина
              1. Horst78 Сегодня, 16:36
                Цитата: Диана Ильина
                А вы статью вообще читали?! А если читали, то внимательно?!
                Да читал до конца и сначала подумал что бы ответить.
                Цитата: Диана Ильина
                И еще, научитесь читать между строк.

                Читать между строк? А зачем если автор всё предельно (возможно не совсем профессионально) выразил СВОЮ мысль?
                Цитата: Диана Ильина
                Где вы в моем комментарии увидели "шапкозакидательство"?!
                Статья очередное сборище экскрементов на нашу историю.
                Кто не признаёт свою историю тот обречен на поражение! (Не помню чья цитата)
                Horst78
          5. super.ufu Сегодня, 16:22
            какая боль, какая боль, и борьба
            а автор просто сделал попытку анализа
            super.ufu
            1. Кровопийца Сегодня, 16:28
              Цитата: super.ufu
              автор просто сделал попытку анализа

              Данные анализы ни в какой клинике не принимаются в силу их токсичности и вам бы следовало не вдыхать миазмы подобных анализов.
              Кровопийца
              1. Диана Ильина Сегодня, 16:33
                Влад hi love , мое почтение! По поводу анализов согласна целиком и полностью!

                Рада видеть love , что то давненько Вас не было!
                Диана Ильина
                1. Кровопийца Сегодня, 16:37
                  Цитата: Диана Ильина
                  Вас не было

                  9 банов..полгода молчал..Не удержался.уж так врут так врут..
                  Кровопийца
                  1. Диана Ильина Сегодня, 16:52
                    Кровопийца Сегодня, 16:37 ↑
                    9 банов..полгода молчал..
                    До боли знакомо...!
                    уж так врут так врут..
                    В последнее время это в тренде. Тут вчера уже дошло до того, что выкладку с укросайтов делали о разделе черноморского флота. recourse Куда катится сайт?! request crying
                    Диана Ильина
                    1. Кровопийца Сегодня, 17:00
                      Цитата: Диана Ильина
                      Тут вчера уже дошло до того, что выкладку с укросайтов делали о разделе черноморского флота.

                      Это наверно в качестве анекдота..в Руине чего только не придумают в галлюцинациях бандеровского опиума..
                      Кровопийца
              2. super.ufu Сегодня, 16:37
                ну опровергайте, в чем проблема, а то я только вижу периодические пустые прострелы камеры сгорания форумных балаболов
                super.ufu
          6. BerBer Сегодня, 16:53
            Агитки здесь нет. Есть аналитика. Неважно какого она качества, но если серьёзно, то я скорее соглашусь с автором. Дезорганизация в первые месяцы войны подтверждена документально, так что вывод логичен. А насчёт боевой статистики, не проверял и врать не буду, но то что, склонность к завышению есть - это тоже факт.
            BerBer
            1. Диана Ильина Сегодня, 17:00
              BerBer Сегодня, 16:53 ↑
              Агитки здесь нет. Есть аналитика.
              Да вы что...?! wassat Если это аналитика, то тогда Геббельс рупор ПРАВДЫ, а Гитлер ангел милосердия... request Из автора такой же аналитик, как из Ковтуна профессор политологии... laughing laughing laughing
              Диана Ильина
          7. GAF Сегодня, 17:57
            Цитата: Диана Ильина
            Так что в итоге "автор" (с трудом могу его так назвать) хотел сказать этой агиткой, от которой за версту воняет?!

            Потому, что скунс. Вот, что оно пишет: "Начну с того, что 16 безвозвраток в сжатый период времени — это ощутимые для немцев потери на фоне УспешныХ боёв предшествующих месяцев". А почему бы не привести из записки Гальдера Гитлеру о потерях к 23 июля: "Моторизованные и танковые дивизии укомплектованы на 50% (от штатной численности). Некоторые дивизии имеют ещё меньший процент укомплектованности...". От сырости, что ли? Бригада первая получила гвардейское звание. Во время этих боев у Катукова был личный разговор со Сталиным. Наверно по пустякам.
            GAF
            1. super.ufu Сегодня, 18:16
              Цитата: GAF
              Во время этих боев у Катукова был личный разговор со Сталиным. Наверно по пустякам.

              16 октября боев уже 5 дней как не было
              Цитата: GAF
              Некоторые дивизии имеют ещё меньший процент укомплектованности...". От сырости, что ли?

              от износа, например в 4 тд 56 танка умерли моторами
              super.ufu
        2. stalkerwalker Сегодня, 16:07
          Цитата: Masya Masya
          интересно а серпом по я.....

          Какие у вас, однако, наклонности?.....
          recourse
          stalkerwalker
    2. maxim947 Сегодня, 15:52
      Одно не пойму зачем копаться в архивах с одно целью (которая у автора явно прослеживается) - принизить подвиг наших предков, это же каким надо быть нехорошим человеком, чтобы так делать? И больше доверять немецким источником чем нашим. Хочется текст распечатать и затолкать автору в причинное место по самые гланды.
      maxim947
    3. Зяблицев Сегодня, 16:46
      Некий кровавый клоун Гитлер, пописывал еще в начале 20-х годов, что большевики не могут даже собрать грузовик, а также блистал аграрными познаниями, типа "Россия - колос на глиняных ногах..." Его тлеющий, смрадный труп, спустя 20 лет, стал истинным подтверждением его "предсказания"... Современным оракулам и их подстилкам из стран Украины, Прибалтики, Польши и др., неплохо вспомнить бы историю, прежде чем бравировать фразами, что "Россия - страна бензоколонка" laughing Приходите - заправим по самое нехочу... А Гудриан дураком не был, был солдатом, но не более, к сожалению...
      Зяблицев
  2. Sivasa Сегодня, 15:29
    Относительно Гудериана, автор рассказал только половину истории. Напомню 2 момента -

    1). Гудериана сняли с должности командира танковой группы (армии) только после того как вопреки прямому приказу Гитлера и командования группы армий, он отвёл свои части в ходе советского наступления. О каких отмазках идёт речь? Почитайте "Воспоминания солдата". Обычное нытьё проигравшей стороны присутствует. Но не более.
    2). Впоследствии Он был назначен генерал-инспектором танковых войск. Должность не командная, но важнейшая.

    И ещё..."Отмазки Гейнца...". Автор, Вы с Гудерианом на такой короткой ноге ? А с Жорой Жуковым?
    Sivasa
    1. армеец2 Сегодня, 15:40
      Цитата: Sivasa
      И ещё..."Отмазки Гейнца...". Автор, Вы с Гудерианом на такой короткой ноге ? А с Жорой Жуковым?

      На самой короткой. Он с ними лично беседует. https://profilib.com/avtor/anatoliy-matvienko.php
      армеец2
    2. super.ufu Сегодня, 16:23
      Цитата: Sivasa
      И ещё..."Отмазки Гейнца...". Автор, Вы с Гудерианом на такой короткой ноге ? А с Жорой Жуковым?

      а вы немцефил однако
      super.ufu
    3. Alexey RA Сегодня, 16:46
      А как ещё назвать сказки Венского леса о неуязвимых Т-34, летящих по грязи аки посуху (многое бы дали наши экипажи, чтобы реальные Т-34 соответствовали их гудериановским описаниям) и о комиссии, прибывшей специально для изучения большевистских танков (на самом деле - для сбора первичной информации об особенностях применения и эксплуатации немецких танков в условиях Восточного фронта)?
      Причём от человека, который аккурат в начале октября 1941 писал, что
      …советский танк Т-34 является типичным примером отсталой большевистской технологии. Этот танк не может сравниться с лучшими образцами наших танков, изготовленных верными сынами рейха и неоднократно доказывавшими своё преимущество…
      Alexey RA
  3. ranger Сегодня, 15:36
    И любимый наш штамп - 20-25 тысяч мотопехоты, вооруженной автоматическим оружием (а не ее основным стрелковым оружием - карабином Маузер (98 К) - ПП МP 38/40 за всю войну было выпущено не более 1 млн ед. и 415 тыс. автоматических штурмовых винтовок STG-44...
    Ну и сколько в таком случае у гудериановской мотопехоты было автоматического оружия в 1941 г., ? Как прочитаешь воспоминания - у противника всегда и везде подавляющее превосходство в живой силе и технике, боеприпасов и ГСМ всегда не хватает....
    А превосходство в силах и средствах хороший военачальник создает на решающих направлениях, а не размазывает свои силы равномерно, как манную кашу по тарелке.... Такое положение сложилось например, в 1942 г. в Крыму где Манштейн создав ударный кулак, легко проломил растянутую в одну нитку нашу оборону, что и привело к последующей катастрофе. Никакого превосходства в силах и средствах у Манштейна не было, скорее наоборот...
    ranger
  4. Alexey RA Сегодня, 15:45
    Процитирую ув. hranitel_slov, глубоко копавшего бои в районе Мценска.
    -Катуков vs Гудериан
    это не совсем верно: Катуков один из 2-х танковых полковников в корпусе, командует которым танковый генерал Лелюшенко.
    Точнее все же будет Катуков vs Эбербах, как вариант Лелюшенко vs фон Лангерман унд Эрленкамп или даже командующий 26А генерал-майор А. В. Куркин vs командующего 2 ТА Х. Гудериана.

    -Катуков противостоял всей танковой армии Гудериана
    это не так. Если бы одной 4 тбр противостояли только 24 и 47 Armeekorps, с 3-й, 4-й, 17-й тд, то за пару дней, бригаду стерли бы в кетчуп Хайнц. В тот момент его занимал о совсем другое.
    Стоит отдать должное армиям Брянского фронта, которыми и занималась 2 ТА Гудериана, поэтому напр. 17 PzDiv в тяжелых боях 6.10 была была не в районе Отрады, а брала Брянск.

    -Катуков остановил превосходящую танковую армию врага и нанес ей большие потери.
    Нет.
    Т. е. тут всё не совсем верно.
    Во первых, не Катуков, а 1 ГВСК Лелюшенко.
    Во вторых, не остановил. Немцы осуществили намеченный план - взятие Мценска как плацдарма броска на Тулу. Задержали-да. Помогли задержать.
    В третьих, кто кого превосходил. Например по танкам и живой силе превосходство было на нашей стороне. Однако, стоит понимать, что корпус, имея одних 34-ок и КВ столько же, столько всех боеспособных танков в 4pz div (прим 58 против 56), был вынужден распылять свои силы. Советское командование отлично представляло себе тактику врага- обходы и охваты. Что бы избежать окружения, велась активная разведка и выставлялись засады в направлении Новосиль/Болхов, да и на главном направлении Орел-Мценск сконцентрировать свои силы в один кулак было не так просто. Поэтому одномоментно, немцы, обладая инициативой, могли создать численное превосходство для одного-двух точных и болезненных уколов или обхода. В третий раз у них получилось.

    -при минимальных потерях
    тут стоит остановиться подробнее.
    немцы из 4 pz div не оставили точного итогового числа потерь - только по дням и баланс 4.10-12.10
    в итоге выходит примерно 14-16 машин.
    К 16 октября в ней осталось на ходу всего лишь 38 танков из 59 на 4 октября. В частности, потери наступавшего 35-го танкового полка 4-й танковой дивизии с 3.10 по 13.10 составили 16 танков (из них 2 Pz.II, 8 Pz.III и 6 Pz.IV) и ещё 1 машина из 79-го разведывательного танкового батальона NARA T315 R197
    Одна только 4 бригада потеряла 23 танка, 24 автомашины, 555 человек убитыми.
    ЦАМО РФ, ф. 3060, оп. 1, д. 2.
    Притом, в "Итоговом донесении" общие потери 31 танк (3 КВ-1, 4 Т-34 и 24 БТ) из них 19 оставлено на поле боя.
    В 11 тбр ситуация еще хуже, к концу октября она практически полностью потеряла свою матчасть. (потери в боях 4-11.10: 6 Т-34 6.10 и 5 Т-34+ 5 КВ-1 11.10)
    Это касается и личных счетов в десяток вражеских танков и сотни солдат со всех сторон - участнику любого общевойскового боя тяжело определить степень и авторство стрелявшего, жизнь не WOT, подсказывающих маркеров нет, надо просто принять как данность - да, все преувеличивают или ошибаются. При этом не стоит считать предков врунами или сказочниками, в большинстве случаев они и правда верили в то что именно их попадание стало фатальным. Поэтому на одну единицу подбитой техники могут быть несколько заявителей: танкисты, пехотинцы, артиллеристы. "тут одного пока завалишь — запаришься…"(с)

    -то есть подвига не было?
    это смотря, что вы считаете подвигом. Например по меркам 41 года сохранение боеспособной бригады, не попасть в окружение, не попасться на уловки противника, пытаться вырвать у него инициативу, навязать свои условия - вполне можно считать подвигом. Подвига в стиле кино Озерова, где сотни ИС-3 и Т-44 врубаются в друг друга, там конечно не было, но личный подвиг солдат и офицеров несомненен. Имена их стоит знать.
    Для самих Катуковцев было крайне важным знать, что пнули они "самого Гудериана", и не просто какого-то там гитлеровского генерала, а самого "Теоретика танковой войны!". Крайне значимый в моральном плане факт.

    http://hranitel-slov.livejournal.com/78649.html
    Alexey RA
    1. stalkerwalker Сегодня, 16:21
      Цитата: Alexey RA
      глубоко копавшего бои в районе Мценска

      Можно отметить так же следующее:
      1. Г.Гудериан не зря получил кличку "быстрый Гейнц" - в 41-м во всех его действиях прослеживается желание взломать оборону и рвануть как можно дальше, не особо заботясь о флангах. Ещё в июне-июле 41-го Гот таил на теоретика злобу на этот счёт. В итоге уничтожения окружённых частей не получалось. Так было и на орловском направлении.
      2. Если действия Катукова под Орлом, у Первого Воина и на подступах к Мценску (без отвлечение на критику о подсчёте трофеев и очернением будущих гвардейцев) можно признать успешными, то об обороне Мценска такого не скажешь. Город был захвачен броском через мост со стороны Болхова, где было выставлено слабое боевое охранения.
      Детали на свет свет может пролить Стас 57 - это его вотчина. Эти места он буквально наизусть знает.
      stalkerwalker
      1. super.ufu Сегодня, 16:28
        Цитата: stalkerwalker
        Детали на свет свет может пролить Стас 57 - это его вотчина. Эти места он буквально наизусть знает.

        ничего он не ответит, он забанен.
        но я за него попробую.

        захвачен броском через мост со стороны Болхова
        со стороны новосиля
        super.ufu
        1. stalkerwalker Сегодня, 16:41
          Да. Новосиля.
          Ошибся. И Стаса жаль нету.
          stalkerwalker
          1. super.ufu Сегодня, 16:44
            но вы спрашивайте, он рядом, ответит если что
            super.ufu
            1. stalkerwalker Сегодня, 16:52
              Привет ему большой!
              good drinks
              stalkerwalker
    2. бахшиян рачик Сегодня, 16:38
      согласен на фоне поражений стукнуть танкового аса это что то
      бахшиян рачик
  5. Ещетотгусь Сегодня, 16:22
    Под Мценском наши положили очень много своих: бабуля из тех мест, так рассказывала, что немцы укрепились на высоком берегу реки Зуши, а наши комиссары кажный день в атаку на фрица ходили "За родину! За Сталина!"....так и не взяли....немцы нашу пехоту как в тире расстреливали, только опосля победы под Курской дугой тот укрепрайон с тылу накрыли...поле было усеяно трупами солдат до конца войны, оголенные черепа трупов напоминали капустное поле - через него бабуля с сестрой в школу ходили и палочками выковыривали из остатков смертные медальоны и передавали в военкомат....смрад стоял страшный, лицо приходилось прикрывать платком....только после войны выкопали огромную братскую могилу, тракторами свалили останки и захоронили....- печальный эпизод Великой войны.....
    Ещетотгусь
    1. super.ufu Сегодня, 16:29
      это уже весна 42
      super.ufu
      1. stalkerwalker Сегодня, 16:42
        А Кривцовский мемориал?
        Да и июль-август 43-го собрал обильный "урожай". Операция "Кутузов" по сути превратилась по сути в выталкивание 9-й и 2-й ТА под командованием Клюге.
        stalkerwalker
        1. super.ufu Сегодня, 16:45
          это под болховом , там от 10 до 40 тысяч по разным оценкам
          super.ufu
          1. stalkerwalker Сегодня, 16:52
            Цитата: super.ufu
            это под болховом

            Был там школьником. Уже тогда экскурсовод не особо старался скрыть потери РККА.
            stalkerwalker
  6. Cartalon Сегодня, 16:24
    Автора обругали как могли в чём он не прав не указав, замечательно.
    Cartalon
    1. super.ufu Сегодня, 16:29
      у людей борьба, люди правда не способны назвать поименно комсостав 4 тбр, но это для борьбы лишнее))
      super.ufu
    2. Кровопийца Сегодня, 16:31
      Цитата: Cartalon
      Автора обругали как могли в чём он не прав не указав,

      А не надо следовать заветам Геббельса,говорите "прааавддддддддддду"но плесните туда пять процентов ЛЖИ,вот за ложь ее статейку эту и не приняли.
      Кровопийца
      1. Alexey RA Сегодня, 16:52
        Кхм... а можно узнать - где в статье эти 5% лжи?
        Alexey RA
        1. Кровопийца Сегодня, 17:18
          Цитата: Alexey RA
          Кхм... а

          Здесь-"Гвардейский стрелковый корпус по насыщенности техникой, огневыми средствами и личным составом отдалённо напоминал моторизованную дивизию Вермахта."

          Сражение между Орлом и Мценском, которое длилось 9 дней и 9 ночей, затихло по обе стороны реки Зуши ещё на две недели.
          Помните, этого было достаточно, чтобы Гудериану разгромить Польшу.
          Здесь,передергивание-"Что же касается чудо-танков, то ранние «тридцатьчетвёрки» обладали таким букетом недостатков, что едва ли не перекрывали достоинства. Тем более, в 1 гв ск эти 34-76 составляли менее половины бронетехники. Дело не в толщине брони, калибре орудия и прочих ТТХ, квалифицированное тактическое применение танков значило для их боевой эффективности значительно больше."
          После войны генерал-лейтенант Эрих Шнейдер писал:
          «Несмотря на некоторые конструктивные недостатки, немецкие танки вполне оправдали себя в первые годы войны. Даже небольшие танки типов I и II, участие которых в войне не было предусмотрено, показывали себя в боях не хуже других до тех пор, пока в начале октября 1941 года восточнее Орла перед немецкой 4-й танковой дивизией не появились русские танки Т-34 и не показали нашим привыкшим к победам танкистам свое превосходство в вооружении, броне и маневренности.Танк Т-34 произвел сенсацию. Этот 26-тонный русский танк был вооружен 76,2-мм пушкой, снаряды которой пробивали броню немецких танков с 1500—2000 м, тогда как немецкие танки могли поражать русские с расстояния не более 500 м, да и то лишь в том случае, если снаряды попадали в бортовую и кормовую части танка Т-34».
          Генерал-майор Мюллер-Гиллебранд прямо говорит, что «появление танков Т-34 в корне изменило тактику действий танковых войск.

          Источник: http://fishki.net/2185658-mcenskoe-srazhenie-tank
          ovyj-shok-dlja-nemcev.html © Fishki.net
          Самый знаменитый из немецких танковых генералов теоретик и практик «войны моторов» генерал Гейнц Гудериан впоследствии написал об этом: «6 октября... 4-я танковая дивизия была атакована русскими танками, и ей пришлось пережить тяжелый момент. Впервые проявилось в резкой форме превосходство русских танков Т-34. Дивизия понесла значительные потери. Намеченное быстрое наступление на Тулу пришлось пока отложить... Потери русских были значительно меньше наших. Наши противотанковые средства того времени могли успешно действовать против танков Т-34 только при особо благоприятных условиях. Например, наш танк Т-IV со своей короткоствольной 75-миллиметровой пушкой имел возможность уничтожить танк Т-34 только с тыльной стороны, поражая его мотор через жалюзи. Для этого требовалось большое искусство».
          http://pravoslav-voin.info/voin/791-pole-pod-mcen
          skom-mogila-divizii-guderiana.html
          Ну и наконец..для разнообразия..
          Подход, так сказать, новомодных «историков»,в т.ч. автора статйки..: полное отрицание успехов бригады М.Е.Катукова, и объявление всех документов о боях с немцами у Мценска «очередной коммунистической фальшивкой» и «советской пропагандой». Насмехаясь над 133 уничтоженными немецкими танками, эти люди абсолютно достоверными считают немецкие данные, хотя простейший анализ документов противоборствующих соединений приводит к вполне адекватным цифрам. Немцы отнюдь не образец подсчета потерь, как своих, так и противника, но об этом мы поговорим ниже.

          Ну, и, третий подход, на взгляд .. самый правильный: путем сопоставления мнений и документов противоборствующих сторон составить наиболее многогранную и взвешенную версию событий. К счастью, этот подход становится все более популярным. Итак, вниманию читателя предлагается «немецкий взгляд» на бои у Мценска.
          Вся статейка автора компиляция вот отсюда,с его "доводами" и вымыслами прямо противоречящим статье.
          http://andrewbek-1974.livejournal.com/41420.html
          К сожалению, специфика учета потерь бронетехники в вермахте, не позволяет с точностью сказать, сколько же было потеряно немцами танков безвозвратно. Но к 12 октября 4-я ТД «списала в расход» 19 боевых машин. Зная соотношение уничтоженный/поврежденный танк, можно оценить потери 4-й ТД в 19-20 уничтоженных и примерно 50 подбитых танков (некоторая их часть, естественно, позже была восстановлена силами ремонтных подразделений дивизии).

          Таким образом, потери 4-й танковой дивизии вермахта составили примерно 65-70 боевых машин поврежденных и уничтоженных танкистами 4-й ТБр и 11-й ТБр и приданных им частей в период с 4-го по 10-е октября 1941 года. К тому же полностью отсутствуют данные по потерям 6-го полка 3-й ТД вермахта, участвовавшего в боях 9 и 10 октября. И если М.Е. Катуков написал об уничтожении 133 танков, а на самом деле было уничтожено и серьезно повреждено пусть даже 30 немецких боевых машин, то и германские танкисты тоже еще те «сказочники»! По итогам боя на реке Лисица 4-я танковая дивизия вермахта заявляет о подбитии 17 русских танков, из них 8 тяжелых. Но при сопоставлении документов 4-й ТБр, выясняется, что потеряно было 6 (прописью - шесть!) танков из них всего 2 безвозвратно, а 4 были позже отремонтированы и введены в строй собственными силами. Даже если мы прибавим 4 легких танка, уничтоженных согласно немецким документам в самом начале боя и 6 танков потерянных 11-й ТБр, то и тогда искомых 17 танков не получим. А 11 уничтоженных советских противотанковых пушек вообще оставим на совести «верных сынов фатерлянда», ибо согласно советским документам их было всего 7.
          Кровопийца
          1. super.ufu Сегодня, 17:29
            Помните, этого было достаточно, чтобы Гудериану разгромить Польшу.

            или взять в котел 3 армии брянского фронта, прорвать его и выйти на оперативный простор, это успехи, по сравнение с которыми под мценском копались муравьи.


            Подход, так сказать, новомодных «историков»,в т.ч. автора статйки..: полное отрицание успехов бригады М.Е.Катукова,

            сам придумал, сам опроверг- зачетный метод
            ывод прост и парадоксален одновременно. Катуков и Лелюшенко никакого чуда не сотворили и Гудериана не побили, даже не смогли остановить его единственную дивизию, отойдя от Мценска. Достижение их в другом. Гвардейский стрелковый корпус по насыщенности техникой, огневыми средствами и личным составом отдалённо напоминал моторизованную дивизию Вермахта. Он грамотно оборонялся, в кои-то веки было налажено управление, взаимодействие. Танки не лезли на рожон на неподавленные батареи ПАК-38, маневрировали, били из засад, использовали укрытия. И отступали правильно, равномерно, не давая окружить себя. Это и было настоящим шоком для Эрленкампа и Гудериана. Они привыкли к дезорганизации красноармейских соединений вследствие глубоких проникающих ударов, отчаянных в своей обречённости и безбашенных атак в лоб.

            Таким образом, потери 4-й танковой дивизии вермахта составили примерно 65-70 боевых машин поврежденных и уничтоженных танкистами 4-й ТБр и 11-й ТБр и приданных им частей в период с 4-го по 10-е октября 1941 года. К тому же полностью отсутствуют данные по потерям 6-го полка 3-й ТД вермахта, участвовавшего в боях 9 и 10 октября. И если М.Е. Катуков написал об уничтожении 133 танков, а на самом деле было уничтожено и серьезно повреждено пусть даже 30 немецких боевых машин, то и германские танкисты тоже еще те «сказочники»! По итогам боя на реке Лисица 4-я танковая дивизия вермахта заявляет о подбитии 17 русских танков, из них 8 тяжелых.

            хахаха
            я беку еще 5 лет назад сказал, чтоб он этот кусок удалил, потому как выглядит как .
            Немцы пишут что на Лисице они подбили 10 танков, в реальности оказалось.... 8- 6 из 11 и 2 из 4 тбр
            причем надо же, они их еще и отфотографировали гады этакие
            super.ufu
          2. Alexey RA Сегодня, 18:26
            Цитата: Кровопийца
            Гвардейский стрелковый корпус по насыщенности техникой, огневыми средствами и личным составом отдалённо напоминал моторизованную дивизию Вермахта.

            Почему нет? У Лелюшенко были 6-я гв.сд, 5-й ВДК, 4-я и 11-я тбр, 36-й мцп, 36-й погранполк, 2 артполка, 2 реадн.
            Цитата: Кровопийца
            Здесь,передергивание-"Что же касается чудо-танков, то ранние «тридцатьчетвёрки» обладали таким букетом недостатков, что едва ли не перекрывали достоинства. Тем более, в 1 гв ск эти 34-76 составляли менее половины бронетехники. Дело не в толщине брони, калибре орудия и прочих ТТХ, квалифицированное тактическое применение танков значило для их боевой эффективности значительно больше."
            После войны генерал-лейтенант Эрих Шнейдер писал:

            А что ещё мог писать битый немецккий генерал? Что унтерменши воевали лучше него? Проще всего свалить все поражения на вундерваффе.
            Причём отметьте, что превознесение Т-34 начинается в октябре, когда немцы встретилитсь с уставной организацией обороны. А почти две тысячи таких же Т-34 с июня по октябрь немцы практически не заметили.
            Кстати, раз уж зашла роль о немецкой оценке... что же Вы цитату из Гудериана не привели?
            …советский танк Т-34 является типичным примером отсталой большевистской технологии. Этот танк не может сравниться с лучшими образцами наших танков, изготовленных верными сынами рейха и неоднократно доказывавшими своё преимущество…

            И вообще, судить о нашем танке по немецким отзывам при наличии опубликованных отечественных архивных документов по испытаниям и боевому применению Т-34 - это слушать Карузо в перепеве Рабиновича.
            Если же взять наши документы, то немецкие фантазии
            Этот 26-тонный русский танк был вооружен 76,2-мм пушкой, снаряды которой пробивали броню немецких танков с 1500—2000 м, тогда как немецкие танки могли поражать русские с расстояния не более 500 м, да и то лишь в том случае, если снаряды попадали в бортовую и кормовую части танка Т-34

            Превращаются в:
            Всего с 1936 г. по 02.06.1941 г. было изготовлено 192 700 бронебойных снарядов калибра 76-мм всех типов.

            1941 год:
            Можно считать, что дивизионные пушки и большинство тяжелых и средних танков (КВ, Т-34) практически не были обеспечены бронебойными снарядами.

            1942 год:
            В виду отсутствия в настоящее время необходимого количества каморных бронебойных снарядов в артиллерийских подразделениях распространена стрельба по немецким танкам из 76,2-мм дивизионных пушек снарядами других типов...
            3. Шрапнель по прежнему является одним из основных бронебойных снарядов, так как на дистанции стрельбы до 300 метров способна пробить до 35 мм брони, что позволяет ее успешно применять против легких танков, а на ближней дистанции (до 200 м) и против бортовой брони средних танков...
            Alexey RA
        2. super.ufu Сегодня, 17:19
          он не сможет, лозунги читать оно каждый может, а по полочкам разобрать....
          super.ufu
          1. Кровопийца Сегодня, 17:34
            Цитата: super.ufu
            он не сможет, лозунги читать

            Митингуете?Уточка какого цвета...желтая?
            Кровопийца
            1. super.ufu Сегодня, 17:39
              ну ват так и не смогли опровергнуть статью, но продолжайте думать о уточке, видимо вам помогает
              super.ufu
              1. Кровопийца Сегодня, 17:44
                Цитата: super.ufu
                ну ват так и не смогли опровергнуть

                Опровергать что?Опус?
                А мне зачем уподобиться вам в этой клоунаде?
                Вас и тех кто вами тут "восхищается",в комментариях разделали под орех,указав вам,на факт-статья с душком,точно по рецепту геббельса-у немцев все распрекрасно,русские все какие то не такие,так что на помойку статейки такого рода.
                Кровопийца
                1. super.ufu Сегодня, 18:17
                  дододо, мы то не такие, не так не будем, мы никак не будем, только помитингуем и разодемся
                  super.ufu
  7. Кровопийца Сегодня, 16:40
    Цитата: Horst78
    Кто не признаёт свою историю тот обречен на поражение! (Не помню чья цитата)

    Вот эта-Цианид и Счастье (Cyanide and Happiness)

    — Те, кто не знают свою историю, обречены на ее повторение.
    — Те, кто забывают очистить свою историю, обречены на ее объяснение.
    Но вот что делает автор этого опуса-"Ольга Громыко. Хозяин

    Не нам судить, кто был прав и кто виноват. Историю пишут победители. Побеждённые уходят в вечность с клеймом отступников и тиранов." -так что статейка то....плохо от нее пахнет,плохо..
    Кровопийца
  8. Семенов Сегодня, 16:46
    Опять обсуждение пропаганды Геббельса с научной точки зрения. "Победы" укровермахта гораздо занимательней.
    Семенов
  9. hohol95 Сегодня, 16:58
    Автор вам вопрос - Вы пеняете на необъективность отчётов советской стороны по уничтоженной технике (10 танков; 133 танка и т.д.), а есть ли у Вас данные о том сколько уничтожили соответственно бравые парни Быстрого Гейнца? Какие цифры уничтоженных советских танков приводят немцы в своих отчётах?
    При том, что собственные потери 4 танковой бригады составили 23 танка и 555 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
    К слову сказать Катуков и сам не видел никакого ЧУДА - " Моя бригада не только сдерживала противника в течение 8 дней, но и славно била немцев." Сдерживала -ДА. Била - ДА. Но никаких слов о ЧУДЕСАХ - простая фронтовая работа...
    hohol95
  10. tank64rus Сегодня, 17:08
    Ну добрались и до Катукова. Историю 4 танковой бригады ставшей 1 гвардейской именно за Мценск пока никто не пачкал. Ну нашёлся "эксперт". Интересно. а ведь каждый командир подписывает боевые донесения и несёт за это ответственность. Ну а при т.Сталине втирать очки было очень вредно для здоровья.
    tank64rus
    1. super.ufu Сегодня, 17:38
      Цитата: tank64rus
      Историю 4 танковой бригады ставшей 1 гвардейской именно за Мценск пока никто не пачкал.

      пачкать, тююю?
      это еще не пачкать, пачкать это когда 6.10 катуков не поддержал контратаку 11 тбр, которую там из него поколошматили, а потом года она 11,10 его спасала второй раз-поколошматили вновь, и опят катуков ей не помог.
      а вы расскажите ка любезный сколько раз Катуков говорит в мемуарах про фактически спасшую его дважды 11 тбр? я отвечу 2 раза выражаясь словами "соседняя бригада".
      а знаете что немцы сделали с ее командиром? похоронили с почастями, они дураки, тогда не знали что это был генерал "хитрость и гроза панцерваффе", они думали, что они месяц с 11 тбр бодались...
      пачкать- это когда у катукова за один день кончился весь мсб.
      да так кончился, что до сих пор не понятно в каких воронках он валяется, вы мне скажите, родимый, а маршал бронетанковых войск как то позаботился? ну там памятник поставил или воронки, куда местные жители их сбрасывали нашел?
      а ведь они легли в основу славы бригады... сами догадаетесь или подсказать чьи черепа и кости трактор по весне в сергиевском выпахивает?
      super.ufu
      1. Кровопийца Сегодня, 17:48
        Цитата: super.ufu
        немцы сд

        Опять... немцы хорошие,а вот советские,русские .... а уж Катуков какой..вот и вся цена вашей тут писанине,очередной ушат помоев на тех,кто уже вам ответить не в силах.
        В каких чинах званиях службу проходили,что бы так поверхностно судить о тактическом и оперативно-тактическом применении войск в то время?
        Какую методичку в ход пустили ,опять педалируя эмоциональную оценку наших потерь?
        Кровопийца
        1. super.ufu Сегодня, 18:20
          Цитата: Кровопийца
          Опять... немцы хорошие,а вот советские,русские ....

          вы это, переставайте развоваривать с желтой уточкой, или покажите мне где я указал на хороших немцев, ась?
          Цитата: Кровопийца
          В каких чинах званиях службу проходили,что бы так поверхностно судить о тактическом и оперативно-тактическом применении войск в то время?
          Какую методичку в ход пустили ,опять педалируя эмоциональную оценку наших потерь?


          вы все же заканчивайте митинговать, есть что по теме сказать?
          super.ufu
  11. hohol95 Сегодня, 17:11
    Состав 4 танковой бригады к началу боевых действий (3 октября):
    Управление бригады
    Рота управления (командир — Е. В. Кучерский)
    Разведывательная рота (командир — капитан Антимонов)
    4-й танковый полк (командир — майор Ерёмин)
    1-й танковый батальон (командир — капитан В. Г. Гусев)
    1-я рота тяжелых танков (7 танков КВ-1, командир — капитан П. А. Заскалько)
    2-я рота средних танков (10 танков Т-34-76, командир — старший лейтенант В. И. Раков)
    3-я рота средних танков (10 танков Т-34-76, командир — старший лейтенант А. Ф. Бурда)
    2-й танковый батальон (командир — капитан А. А. Рафтопулло)
    1-я рота лёгких танков (10 танков БТ, командир — старший лейтенант К. М. Самохин)
    2-я рота лёгких танков (командир — старший лейтенант В. Я. Стороженко)
    3-я рота лёгких танков
    3-й танковый батальон (командир — старший лейтенант К. Г. Кожанов)
    Мотострелковый батальон (после 5.04.1942 — Мотострелково-пулеметный батальон; командир — капитан Д. А. Кочетков)
    Противотанковый дивизион
    Зенитный дивизион (командир — капитан И. В. Афанасенко)
    Автотранспортная рота
    Ремонтная рота (командир — В. Е. Иващенко)
    Санитарный взвод (начальник медицинской службы бригады — В. Н. Постников)
    hohol95
Картина дня