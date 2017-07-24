14:28 24 июля

Ледокол "Илья Муромец" вышел в море

Как сообщает блог BMPD , 22 июля 2017 года из Санкт-Петербурга в море на заводские ходовые испытания впервые вышел завершенный строительством на АО «Адмиралтейские верфи» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация») для ВМФ России головной дизель-электрический ледокол обеспечения проекта 21180 «Илья Муромец».

Строительство головного ледокола проекта 21180 «Илья Муромец» (заводской номер 02470) ведется по государственному контракту, заключенному АО «Адмиралтейские верфи» с Министерством обороны Российской Федерации 21 марта 2014 года. Проект 21180 (главный конструктор – Бахров М.В.) разработан АО «КБ «Вымпел» совместно с АО «Адмиралтейские верфи», техническое и рабочее проектирование выполнялось силами инженерного центра «Адмиралтейских верфей». Фактическая постройка ледокола была начата на "Адмиралтейских верфях" в октябре 2014 года, церемония закладки произведена 23 апреля 2015 года. Спуск на воду ледокола «Илья Муромец» был осуществлен 10 июня 2016 года. Контрактный срок сдачи ледокола - конец 2017 года.

Ледокол "Илья Муромец" вышел в море



Ледокол "Илья Муромец" стал первым за несколько десятилетий судном подобного класса, построенным для Военно-морского флота России, и строился в соответствии с Правилами Российского морского регистра судоходства 2014 года на класс KM Icebreaker 6 [1] AUTI ICSFF3WS EPP HELIDEC Speciale purpose ship. Ледокол войдет в состав Северного флота и будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ.

Ранее сообщалось, что всего ВМФ России планирует построить четыре ледокола этого проекта. Однако в апреле 2017 года появились сведения о том, что Министерство обороны России по финансовым соображениям приняло решение отказаться от продолжения строительства серии проекта 21180, и намеревается до конца 2017 года выдать АО "Судостроительная фирма "Алмаз"" госконтракт на строительство мелкосидящего ледокола модифицированного проекта 21180М водоизмещением 4 тыс. тонн и стоимостью около 6 млрд рублей, который должен стать уменьшенным и удешевленным вариантом ледокола "Илья Муромец".

Использованы фотографии: ZVJu / forums.airbase.ru
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Комментарии 19

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  1. Беляш Сегодня, 13:22
    В честь богатыря назвали, красивое название.
    Кстати еврейского происхождения он, вот где сила богатырская то!
    Беляш
    1. Zibelew Сегодня, 13:25
      Сейчас Украина должна возмутиться, они ж там доказали генетически что муромец чистый украинец. У них и Христос из Галичины, а не из Галилеи. Хотя с другой стороны, в этом таки шо-то есть. Илья Моисеевич Моровийчик, гусский богатырь...
      Zibelew
    2. soroKING Сегодня, 13:26
      вы, беляш! за языком следите! он украинского происхождения angry
      soroKING
    3. Burbon Сегодня, 13:34
      Цитата: Беляш
      Кстати еврейского происхождения он

      wassat laughing fool с чего вдруг?...от имени Илья? fool еврейского происхождения у нас только Ленин -Троцкий-Зиновьев-Каменев -Дзержинский! все кто реки русской крови пролил!
      Burbon
    4. Pulya Сегодня, 13:34
      В честь богатыря, нужно Атомоход называть. А дизелюха не тянет на Илью
      Pulya
    5. avt Сегодня, 13:36
      Цитата: Беляш
      Кстати еврейского происхождения он, вот где сила богатырская то!

      Ага ! Мы прям с детства знаем - В Третьяковской галерее на стенах одни евреи . Видишь трёх богатырей? Илья Муромец еврей. Есть на ,,земле обетованной " такое место - Муром!Оттуда он у Киев и приехал bully
      Цитата: soroKING
      вы, беляш! за языком следите! он украинского происхождения

      Ну таки -да ! Особенно если учесть , что все произошли не от Адама и Евы ( врёт библия в соответствии с последними изысканиями апологетов Бебика) ,а от ...Тараса и Гали !
      Цитата: роман66
      раз для ВМФ, значит и пушка должна быть?

      Ну фундаменты под вооружение ещё с советских времён предусматривались , а уж на конкретном ледоколе для ВМФ -сам Бог велел.
      avt
    6. stalkerwalker Сегодня, 13:51
      Цитата: Беляш
      Кстати еврейского происхождения он,

      А ежели экипаж из евреев набрать - вот будет радость!
      wassat
      stalkerwalker
      1. 30 вис Сегодня, 14:22
        Евреев то до фига и больше .. только экипаж ледокола из евреев набрать не возможно ! Не знаю не одного моряка полярника еврея .А целый экипаж моряков полярников ? Где их найти .....?
        30 вис
        1. stalkerwalker Сегодня, 14:27
          Цитата: 30 вис
          Евреев то до фига и больше ..

          Я даже знаю места - плюнешь и не промахнёшься.... laughing
          Цитата: 30 вис
          только экипаж ледокола из евреев набрать не возможно

          Рекомендую опус М.Жванецкого "Еврейский пароход". Там всё прописано давно... lol
          Цитата: 30 вис
          Не знаю не одного моряка полярника еврея .А целый экипаж моряков полярников ?

          Бороздить просторы арктических морей надо уметь. Даже на ледоколе. Кстати. Недавний фильм "Ледокол" снят очень близко к действительности.
          Цитата: 30 вис
          Где их найти .....?

          Обычно они приходят когда их не ждут.... wassat
          stalkerwalker
  2. Pulya Сегодня, 13:28
    П и п е ц

    Однако в апреле 2017 года появились сведения о том, что Министерство обороны России по финансовым соображениям приняло решение отказаться от продолжения строительства серии проекта 21180

    Зато стадионы-арены строить, бабла хватает, а как для флота -денег нет, но вы...
    Pulya
    1. НасРать Сегодня, 13:42
      Из-за стадионов у нас новое покрытие дорог и продолжают делать(мешает конечно сейчас движению), построили пару развязок, строят ещё одну взлетную полосу + построили новый аэро-терминал, набережную приводят в порядок,.... Ещё чего нибудь пусть проведут - глядишь губернию в порядок приведут. bully wassat
      НасРать
      1. Vik66 Сегодня, 14:24
        Не из НН часом, земляк ? wink
        Vik66
  3. роман66 Сегодня, 13:29
    раз для ВМФ, значит и пушка должна быть?
    роман66
    1. Burbon Сегодня, 13:35
      Цитата: роман66
      раз для ВМФ, значит и пушка должна быть?

      а если вельбот для ВМФ?- тогда продолжая вашу логику - долны стоять калибры? wassat
      Burbon
    2. Serg65 Сегодня, 13:57
      Цитата: роман66
      раз для ВМФ, значит и пушка должна быть?

      wink Привет летун!
      Две должно быть, Рома, две! И заметь, их никто не видит, потому как боцман их в трюме под большим замком прячет...шоб не дай бог! bully
      Serg65
      1. роман66 Сегодня, 14:21
        здорово, hi с прошедшим! soldier все ты привык на боцмана кивать - а вот как скотовоз какой наскочит - чем отбиваться?
        роман66
        1. Serg65 Сегодня, 14:28
          Цитата: роман66
          а вот как скотовоз какой наскочит - чем отбиваться?

          Гнали мы как то, Рома, СР (судно размагничивания) из Гданьска вокруг Европы, и вот в Гибралтаре повадился англицкий вертолёт пакостить, так поросший ракушками боцман из проволоки соорудил рогатки (затейник был отменный laughing ), его боцманята из ЗИПа спёрли гаек....после второго залпа великие бриты пошли на аварийную в свой Гибролтар tongue
          При хорошем боцмане не один скотовоз не страшен wink
          Serg65
  4. К-50 Сегодня, 13:39
    Выдернули бы несколько ярдов "зелени" из полосстаых казначейских обязательств вот и денюжки на строительство нужного флоту плавсостава. рабочие на семью заработают. Военным будет с чем Родину охранять.
    Эх, нет в стране порядка. negative request
    К-50
  5. Прогрессор Сегодня, 14:26
    Крутяк! И название подходящее!
    Прогрессор
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