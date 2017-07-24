Ледокол "Илья Муромец" вышел в море
Как сообщает блог BMPD , 22 июля 2017 года из Санкт-Петербурга в море на заводские ходовые испытания впервые вышел завершенный строительством на АО «Адмиралтейские верфи» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация») для ВМФ России головной дизель-электрический ледокол обеспечения проекта 21180 «Илья Муромец».
Строительство головного ледокола проекта 21180 «Илья Муромец» (заводской номер 02470) ведется по государственному контракту, заключенному АО «Адмиралтейские верфи» с Министерством обороны Российской Федерации 21 марта 2014 года. Проект 21180 (главный конструктор – Бахров М.В.) разработан АО «КБ «Вымпел» совместно с АО «Адмиралтейские верфи», техническое и рабочее проектирование выполнялось силами инженерного центра «Адмиралтейских верфей». Фактическая постройка ледокола была начата на "Адмиралтейских верфях" в октябре 2014 года, церемония закладки произведена 23 апреля 2015 года. Спуск на воду ледокола «Илья Муромец» был осуществлен 10 июня 2016 года. Контрактный срок сдачи ледокола - конец 2017 года.
Ледокол "Илья Муромец" стал первым за несколько десятилетий судном подобного класса, построенным для Военно-морского флота России, и строился в соответствии с Правилами Российского морского регистра судоходства 2014 года на класс KM Icebreaker 6 [1] AUTI ICSFF3WS EPP HELIDEC Speciale purpose ship. Ледокол войдет в состав Северного флота и будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ.
Ранее сообщалось, что всего ВМФ России планирует построить четыре ледокола этого проекта. Однако в апреле 2017 года появились сведения о том, что Министерство обороны России по финансовым соображениям приняло решение отказаться от продолжения строительства серии проекта 21180, и намеревается до конца 2017 года выдать АО "Судостроительная фирма "Алмаз"" госконтракт на строительство мелкосидящего ледокола модифицированного проекта 21180М водоизмещением 4 тыс. тонн и стоимостью около 6 млрд рублей, который должен стать уменьшенным и удешевленным вариантом ледокола "Илья Муромец".
Строительство головного ледокола проекта 21180 «Илья Муромец» (заводской номер 02470) ведется по государственному контракту, заключенному АО «Адмиралтейские верфи» с Министерством обороны Российской Федерации 21 марта 2014 года. Проект 21180 (главный конструктор – Бахров М.В.) разработан АО «КБ «Вымпел» совместно с АО «Адмиралтейские верфи», техническое и рабочее проектирование выполнялось силами инженерного центра «Адмиралтейских верфей». Фактическая постройка ледокола была начата на "Адмиралтейских верфях" в октябре 2014 года, церемония закладки произведена 23 апреля 2015 года. Спуск на воду ледокола «Илья Муромец» был осуществлен 10 июня 2016 года. Контрактный срок сдачи ледокола - конец 2017 года.
Ледокол "Илья Муромец" стал первым за несколько десятилетий судном подобного класса, построенным для Военно-морского флота России, и строился в соответствии с Правилами Российского морского регистра судоходства 2014 года на класс KM Icebreaker 6 [1] AUTI ICSFF3WS EPP HELIDEC Speciale purpose ship. Ледокол войдет в состав Северного флота и будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ.
Ранее сообщалось, что всего ВМФ России планирует построить четыре ледокола этого проекта. Однако в апреле 2017 года появились сведения о том, что Министерство обороны России по финансовым соображениям приняло решение отказаться от продолжения строительства серии проекта 21180, и намеревается до конца 2017 года выдать АО "Судостроительная фирма "Алмаз"" госконтракт на строительство мелкосидящего ледокола модифицированного проекта 21180М водоизмещением 4 тыс. тонн и стоимостью около 6 млрд рублей, который должен стать уменьшенным и удешевленным вариантом ледокола "Илья Муромец".
Использованы фотографии: ZVJu / forums.airbase.ru
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