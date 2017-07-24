14:27 24 июля

На «Кубке моря» Россию представит корвет «Совершенный»

Корвет Тихоокеанского флота «Совершенный» в августе представит ВМФ России на международном конкурсе по морской выучке «Кубок моря» в рамках АрМИ-2017, сообщает пресс-служба Восточного округа.

На «Кубке моря» Россию представит корвет «Совершенный»


Соревнования пройдут на Тихоокеанском флоте с 1 по 12 августа. В нем примут участие команды из России и Китая.


«В программе конкурса три этапа, включающие применение вооружения корабля по предназначению, соревнование по борьбе за живучесть корабля и состязание в морской выучке и спасательной подготовке», – говорится в релизе.

«Совершенный» – четвертый серийный корвет проекта 20380, введен в состав Тихоокеанского флота 20 июля текущего года.

Справка пресс-службы: «Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

При строительстве корабля использована технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля».

Использованы фотографии: Юрий Смитюк/ТАСС
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 13:33
    Хороший выбор , правильно сразу провести практическую проверку на выучку экипажа и возможности корабля на международном уровне .
    Spartanez300
    1. Serg65 Сегодня, 13:40
      Цитата: Spartanez300
      Хороший выбор .

      Экипаж "Совершенного" щас кучу задач здавать будут, а потом готовиться к соревнованиям! Безграничный оргпериод wassat
      Эсминец суровый на рейде стоял
      Матросы с родными прощались
      А море таило покой красоты
      И где-то вдали исчезало
      Serg65
    2. Алексей7777777 Сегодня, 13:43
      Да что это за уровень-две страны,одна из них наша,Если бы несколько стран,как в армейских тех же играх...А так похоже на товарищеский матч,даже не на официальную встречу на Чемпионате Мира.А команду на выучку проверить могут по результатам учебных тревог и офицеры с секундомерами свои(ежедневная рутинная практика),и без китайцев.Или именно с Китаем сравнить хотят?
      Алексей7777777
      1. лысова Сегодня, 14:11
        НАТО своих не пускает. КНДР - ракетами занято. Индия с Китаем напрягается. А Китаю по фиг всё!!!
        лысова
    3. Удав КАА Сегодня, 14:15
      Цитата: Spartanez300
      Хороший выбор

      Это в том случае, если корабль перволинейный...Тогда -- да, могём и потягаться...И то при том, если "Полимент-Редут" обкатан и отюстирован промами. Но мне кажется, что на "кубке моря" кататься и стрелять на нем будет промышленность. Аналогично и по ПЛО. yes
      Удав КАА
  2. Андрей из Челябинска Сегодня, 13:39
    Совсем товарищи с ума посходили. Корабль только вошёл в состав - а ему честь РФ защищать
    Андрей из Челябинска
    1. Serg65 Сегодня, 13:42
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Совсем товарищи с ума посходили. Корабль только вошёл в состав - а ему честь РФ защищать

      Приветствуем Андрей hi
      Остальные либо при делах, либо в ремонте, либо в отстое...ну не гонять же за тридевять земель с Балтики или ЧФ!
      Serg65
    2. Удав КАА Сегодня, 14:18
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Совсем товарищи с ума посходили. Корабль только вошёл в состав - а ему честь РФ защищать

      Андрей, привет! hi
      А здесь видать по пословице: " На безрыбье и рак соловьем запоет!" laughing
      Куда уж дальше-то... lol
      Удав КАА
Картина дня