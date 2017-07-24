На «Кубке моря» Россию представит корвет «Совершенный»
Корвет Тихоокеанского флота «Совершенный» в августе представит ВМФ России на международном конкурсе по морской выучке «Кубок моря» в рамках АрМИ-2017, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Соревнования пройдут на Тихоокеанском флоте с 1 по 12 августа. В нем примут участие команды из России и Китая.
«В программе конкурса три этапа, включающие применение вооружения корабля по предназначению, соревнование по борьбе за живучесть корабля и состязание в морской выучке и спасательной подготовке», – говорится в релизе.
«Совершенный» – четвертый серийный корвет проекта 20380, введен в состав Тихоокеанского флота 20 июля текущего года.
Справка пресс-службы: «Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.
При строительстве корабля использована технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля».
Соревнования пройдут на Тихоокеанском флоте с 1 по 12 августа. В нем примут участие команды из России и Китая.
«В программе конкурса три этапа, включающие применение вооружения корабля по предназначению, соревнование по борьбе за живучесть корабля и состязание в морской выучке и спасательной подготовке», – говорится в релизе.
«Совершенный» – четвертый серийный корвет проекта 20380, введен в состав Тихоокеанского флота 20 июля текущего года.
Справка пресс-службы: «Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.
При строительстве корабля использована технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля».
Использованы фотографии: Юрий Смитюк/ТАСС
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