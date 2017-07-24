14:27 24 июля

В Бурятии и Забайкалье началась масштабная проверка боеготовности войск

Самая масштабная в этом году проверка боеготовности воск стартовала в Восточном военном округе, сообщает пресс-служба ВВО.



К проверке привлечены соединения округа, дислоцированные в Республике Бурятия и Забайкальском крае, часть авиационных частей объединения ВВС и ПВО. Всего – около 8 тыс. военнослужащих, до 50 самолетов и вертолетов, свыше 3 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники,
рассказали в округе.


Сообщается, что «в ходе мероприятия будет оценена способность органов военного управления и соединений ВВО выполнять задачи по предназначению».

Соединениям и частям «предстоит совершить марши на большие расстояния и выйти на незнакомые полигоны», добавили в пресс-службе.

Практическая часть мероприятия состоится на крупном учебно-тренировочном комплексе Цугол в Забайкальском крае.

Использованы фотографии: Пресс-служба Восточного военного округа
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Комментарии 7

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:50
    Соединениям и частям «предстоит совершить марши на большие расстояния и выйти на незнакомые полигоны»,

    Да полигоны давно знакомы...
    ВАРШАВА ...БЕРЛИН......ЛА-МАНШ чего уж знакомее...время другое а вот цели остались те же...давайте уж говорить прямо задача танковых соединений прорыв обороны противника и выход на оперативный простор до ЛА-МАНША...ничто не ново под ЛУНОЙ.
    В случае конфликта с НАТО все уже давно расписано...
    только реальная война вносит коррективы неучтенные ГЕНШТАБАМИ противоборствующих сторон.
    Тот же ЛЕХА
    1. Подрезчик Сегодня, 13:53
      В ЮВО учеба идет, в Бурятии и Забайкальском крае...Тренируются армейцы...Успехов и удачи!
      Подрезчик
    2. Velizariy Сегодня, 14:00
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ...ЛА-МАНШ чего уж знакомее

      Когда успели познакомиться???
      Velizariy
      1. НасРать Сегодня, 14:06
        Цитата: Velizariy
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        ...ЛА-МАНШ чего уж знакомее

        Когда успели познакомиться???


        Когда с Туром Хейердалом путешествовал... wassat
        НасРать
      2. oleg-gr Сегодня, 14:27
        В Бурятии маневры, а майдаунов уже дрожь пробивает.
        oleg-gr
  2. ibn.shamai Сегодня, 14:02
    Трепещите бандерлоги!!!, буряты близко!!! laughing lol
    ibn.shamai
  3. Гардамир Сегодня, 14:11
    250 км до Китая. Ох не обидеть бы соседей. А то скажут, что мы как индусы вторглись на китайскую территоррию.
    Гардамир
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