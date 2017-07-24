В Бурятии и Забайкалье началась масштабная проверка боеготовности войск

К проверке привлечены соединения округа, дислоцированные в Республике Бурятия и Забайкальском крае, часть авиационных частей объединения ВВС и ПВО. Всего – около 8 тыс. военнослужащих, до 50 самолетов и вертолетов, свыше 3 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники,

Самая масштабная в этом году проверка боеготовности воск стартовала в Восточном военном округе, сообщает пресс-служба ВВО.рассказали в округе.Сообщается, что «в ходе мероприятия будет оценена способность органов военного управления и соединений ВВО выполнять задачи по предназначению».Соединениям и частям «предстоит совершить марши на большие расстояния и выйти на незнакомые полигоны», добавили в пресс-службе.Практическая часть мероприятия состоится на крупном учебно-тренировочном комплексе Цугол в Забайкальском крае.