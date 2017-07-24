Reuters: истребители КНР заставили изменить курс самолет ВМС США над Восточно-Китайским морем
Американских пилотов опять напугали "непрофессиональные" действия китайских летчиков. В воскресенье в небе над Восточно-Китайским морем два многофункциональных истребителя-бомбардировщика J-10 Китайской Народной республики приблизились на расстояние примерно 90 метров к разведывательному самолету ВМС США EP-3 Lockheed, сообщает агентство Reuters в понедельник со ссылкой на неназванные американские официальные лица, передает ТАСС.
Анонимные источники рассказали агентству, что самолет США вынужден был изменить курс из-за провокационных действий китайских истребителей.
В середине мая этого года два истребителя КНР Су-30 над водами этого моря сопровождали американский самолет WC-135 Constant Phoenix. В конце того же месяца два китайских J-10 приблизились на расстояние 30 метров к патрульному самолету ВМС США P-3 Orion над Южно-Китайским морем. Оба раза американская сторона заявляла, что речь идет о непрофессиональных действиях китайских пилотов.
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Речь идет об архипелагах Дяоюйдао (Сенкаку), Сиша (Парасельские острова), Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Япония, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
12 июля 2016 года арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что острова в ЮКМ с древних времен являются неотъемлемой территорией Китая.
Анонимные источники рассказали агентству, что самолет США вынужден был изменить курс из-за провокационных действий китайских истребителей.
В середине мая этого года два истребителя КНР Су-30 над водами этого моря сопровождали американский самолет WC-135 Constant Phoenix. В конце того же месяца два китайских J-10 приблизились на расстояние 30 метров к патрульному самолету ВМС США P-3 Orion над Южно-Китайским морем. Оба раза американская сторона заявляла, что речь идет о непрофессиональных действиях китайских пилотов.
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Речь идет об архипелагах Дяоюйдао (Сенкаку), Сиша (Парасельские острова), Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Япония, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
12 июля 2016 года арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что острова в ЮКМ с древних времен являются неотъемлемой территорией Китая.
Использованы фотографии: http://furdiesterne.blogspot.ru/
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