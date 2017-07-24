18:40 24 июля

Reuters: истребители КНР заставили изменить курс самолет ВМС США над Восточно-Китайским морем

Американских пилотов опять напугали "непрофессиональные" действия китайских летчиков. В воскресенье в небе над Восточно-Китайским морем два многофункциональных истребителя-бомбардировщика J-10 Китайской Народной республики приблизились на расстояние примерно 90 метров к разведывательному самолету ВМС США EP-3 Lockheed, сообщает агентство Reuters в понедельник со ссылкой на неназванные американские официальные лица, передает ТАСС.

Анонимные источники рассказали агентству, что самолет США вынужден был изменить курс из-за провокационных действий китайских истребителей.

Reuters: истребители КНР заставили изменить курс самолет ВМС США над Восточно-Китайским морем



В середине мая этого года два истребителя КНР Су-30 над водами этого моря сопровождали американский самолет WC-135 Constant Phoenix. В конце того же месяца два китайских J-10 приблизились на расстояние 30 метров к патрульному самолету ВМС США P-3 Orion над Южно-Китайским морем. Оба раза американская сторона заявляла, что речь идет о непрофессиональных действиях китайских пилотов.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Речь идет об архипелагах Дяоюйдао (Сенкаку), Сиша (Парасельские острова), Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Япония, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

12 июля 2016 года арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что острова в ЮКМ с древних времен являются неотъемлемой территорией Китая.

Использованы фотографии: http://furdiesterne.blogspot.ru/
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Комментарии 19

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  1. oleg-gr Сегодня, 18:04
    Какой ужас. Сколько в небе "непрофессионалов". И все они мешают крутым америкосам следить за остальным миром.
    oleg-gr
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:07
      Ну вот и китайские пилоты наконец осмелели..Молодцы! Нечего этих наглецов боятся , такое должно быть по всему миру! Россия поддержит.. soldier
      ОТДЕЛ
      1. svp67 Сегодня, 18:19
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ну вот и китайские пилоты наконец осмелели..Молодцы!

        НАКОНЕЦ? Да они уже давно в СВОЕМ небе спуску никому не дают. Достаточно вспомнить их ТАРАНЫ
        svp67
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:39
          Цитата: svp67
          Цитата: ОТДЕЛ
          Ну вот и китайские пилоты наконец осмелели..Молодцы!

          НАКОНЕЦ? Да они уже давно в СВОЕМ небе спуску никому не дают. Достаточно вспомнить их ТАРАНЫ

          И все же они побаиваются США , в отличии от России! Армия у них неплохая , но необстрелянная ...Если прямой конфликт , их даже без ЯО выведут из строя , слишком компактно проживают и защиты особой нет важных стратегических объектов ...Без России Китаю не выжить!
          ОТДЕЛ
    2. pjastolov Сегодня, 18:10
      Американских пилотов опять напугали "непрофессиональные" действия китайских летчиков.
      да, но самое страшное для них - что будут"непрфессионально" сбиты, как потом объяснять? и вообще что "профессионалы" там делали? recourse
      pjastolov
    3. vovanpain Сегодня, 18:11
      12 июля 2016 года арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что острова в ЮКМ с древних времен являются неотъемлемой территорией Китая.

      Вот так коротко и изящно отправил Си Цзиньпинь суд в Гааге в эротическое путешествие,только Браво. good
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 18:16
        Владимир , добрый вечер! hi , Китай не претендует на чужое , но и своего не отдаст.
        cniza
        1. vovanpain Сегодня, 18:34
          Цитата: cniza
          Владимир , добрый вечер! hi , Китай не претендует на чужое , но и своего не отдаст.

          Здрав Будь Виктор! hi Там на эти острова Спратли,кто только не претендует и Япония и Филиппины и Вьетнам,но Китай вцепился в них твёрдой хваткой и вряд ли выпустит.Хоть полосатики там и из штанов выпрыгивают hi
          vovanpain
      2. Соломон Кейн Сегодня, 18:17
        .....я бы добавил, с позволения,Владимир, со свойственной Си, невозмутимой улыбкой на лице...
        Соломон Кейн
      3. pjastolov Сегодня, 18:25
        суд в Гааге в эротическое путешествие,
        а оно им надо? помойму в самом суде все эротично и кашерно hi
        pjastolov
    4. Дуплет Сегодня, 18:24
      Было бы интереснее если бы не сумели заставить сменить курс)
      Дуплет
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:04
    Reuters: истребители КНР заставили изменить курс самолет ВМС США над Восточно-Китайским морем
    Какое жуткое коварство! am
    самолет США вынужден был изменить курс из-за провокационных действий китайских истребителей.
    Как они дальше с этим жить будут? wassat
    Наблюдатель2014
    1. Подрезчик Сегодня, 18:15
      Вот надо везде свое ры..нос! засунуть, просто хочувсезнайки, до всего есть дело, "хозяева мира" обгаженные! angry Ведь когда-нибудь допрыгаются, свалятся в какой-нибудь штопор, а верещать будут о "непрофессиональном" поведении оппонентов... fool
      Подрезчик
      1. Аморфис Сегодня, 18:23
        Свалятся в "непрофессиональный" штопор laughing
        Аморфис
    2. Teberii Сегодня, 18:18
      Покурят, выпьют, сходят к девчонкам и повторят снова.Их можно только сбить ,но кто на это пойдет.Игра мускулов ,кто первый сорвется.
      Teberii
  3. злой партизан Сегодня, 18:19
    Помнится как-то раз китайский лётчик вообще воткнулся в американского разведчика!

    Пентагон утверждает, что в столкновении с американским самолетом-разведчиком виноват китайский летчик
    время публикации: 13 апреля 2001 г., 19:50 | последнее обновление: 13 апреля 2001 г., 19:50
    Вина за столкновение американского самолета-разведчика серии "ЕР-3Е" и китайского истребителя лежит полностью на китайском летчике. Такого мнения придерживаются в Пентагоне после первых бесед с 24 членами экипажа американского самолета, вернувшихся в четверг в США, передает CNN.

    Согласно информации из источников в Минобороны США, четырехмоторный американский самолет-разведчик летел на автопилоте, по прямой и не меняя высоту, когда китайский истребитель пошел на сближение под углом в 45 градусов. Китайский самолет прошел под левым крылом разведчика, а затем задрал нос, замедляя скорость.

    Как сообщили военные источники газете Washington Times, китайский летчик пытался выполнить маневр, при котором быстрый истребитель выскакивает снизу впереди более медленного турбовинтового американского самолета. А он, в свою очередь, попадает в турбулентность, создаваемую выхлопом реактивных двигателей. Однако при этом хвост истребителя задел крайний левый пропеллер. Столкновение привело к тому, что китайский истребитель развалился в воздухе, а обломки попали в носовую часть американского самолета, что вывело из строя турбовинтовой двигатель на правом крыле, расположенный с внутренней стороны. После этого американский самолет завалился на левое крыло, почти перевернулся и начал падать, потеряв от 1,5 до 2,5 км высоты, прежде чем пилот смог восстановить его управляемость.

    Первоначально пилот собирался отдать приказ о том, чтобы экипаж покинул борт на парашютах, затем, после того, как выровнял самолет, хотел посадить его на воду. Наконец, он решил, что есть возможность дотянуть до китайской военной базы Лингшуй, находившейся на расстоянии 65-80 км.

    Источники в Пентагоне также сообщили, что министр обороны США Дональд Рамсфелд располагает фотографиями и видеозаписями, которые демонстрируют рискованные трюки, к которым прибегали китайские пилоты. В частности, на одной из видеопленок можно наблюдать, как нос китайского истребителя находится между двух пропеллеров американского самолета.

    Экипаж американского самолета находился на китайском острове Хайнань в течение 12 дней, 1 апреля их самолет-разведчик столкнулся в воздухе с истребителем ВВС Китая и был вынужден совершить экстренную посадку

    Подробнее: https://www.newsru.com/world/13Apr2001/pentagon_u
    sa.html
    злой партизан
  4. Стройбат запаса Сегодня, 18:19
    Китайцы снова непрофессионально перехватили, а матрасники с неизменным профессионализмом обгадились.
    Стройбат запаса
  5. Цой Сегодня, 18:29
    ВМС США EP-3 Lockheed


    Это что за самолет такой? Или журналистов от интернета уже отключили лишь бы написать не проверяя и корректируя?
    Цой
  6. gabonskijfront Сегодня, 18:32
    Китайская армия и китайское оружие ,самые не воюющие в мире.Ни кто не знает на что они способны,Думаю это не знают даже китайцы,поэтому как люди осторожные и практичные при любом крупном шухере китайцы свернут свою агрессивность в кратчайшее время.
    gabonskijfront
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