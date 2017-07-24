Украинско-британская компания разработала пули, пробивающие БМП
Украинский-британская компания Stiletto Systems Ltd. раскрыла подробности новой пули BS-13 предназначенной для оснащения снайперских и штурмовых винтовок, сообщает издание Defence Blog . Новая серия боеприпасов от компании Stiletto Systems предназначена для поддержки операций тактического уровня на поле боя. Новые боеприпасы предусматривают пробитие всех современных бронежилетов и легких бронированных машин включая боевые машины пехоты.
В сентябре прошлого года компания Stiletto Systems провела презентацию своей продукции для вооруженных сил Украины. По словам представителей компании, новая серия пуль будет иметь еще большую бронепробиваемость. Так, в ходе последних испытаний ВСУ протестировали патроны BS-13 калибра 7,62×51 мм.
В ходе тестирования использовалась снайперская винтовка STL-016 и патроны BS-13. Стрельба велась с дистанции 220 м по листу бронестали марки ARMSTAL 500 толщиной 20,5 мм. Серия из трех выстрелов, произведенных под прямым углом, пробила бронелист насквозь. В заключении экспертной комиссии ВСУ указывается, что новые пули производства компании Stiletto Systems Ltd способны останавливать бронетранспортеры и боевые машины пехоты советского производства на дистанции до 450 м.
Stiletto Systems – украинско-британская компания, разрабатывающая боеприпасы и стрелковое оружие. По словам ее технического директора Александра Калачёва, персонал и разработки являются полностью украинскими, но поскольку в Великобритании было проще зарегистрировать оружейную компанию и проходить процедуру лицензирования, официально Stiletto Systems считается украинско-британской.
В сентябре прошлого года компания Stiletto Systems провела презентацию своей продукции для вооруженных сил Украины. По словам представителей компании, новая серия пуль будет иметь еще большую бронепробиваемость. Так, в ходе последних испытаний ВСУ протестировали патроны BS-13 калибра 7,62×51 мм.
Патрон BS-13
В ходе тестирования использовалась снайперская винтовка STL-016 и патроны BS-13. Стрельба велась с дистанции 220 м по листу бронестали марки ARMSTAL 500 толщиной 20,5 мм. Серия из трех выстрелов, произведенных под прямым углом, пробила бронелист насквозь. В заключении экспертной комиссии ВСУ указывается, что новые пули производства компании Stiletto Systems Ltd способны останавливать бронетранспортеры и боевые машины пехоты советского производства на дистанции до 450 м.
Stiletto Systems – украинско-британская компания, разрабатывающая боеприпасы и стрелковое оружие. По словам ее технического директора Александра Калачёва, персонал и разработки являются полностью украинскими, но поскольку в Великобритании было проще зарегистрировать оружейную компанию и проходить процедуру лицензирования, официально Stiletto Systems считается украинско-британской.
Использованы фотографии: http://defence-blog.com/
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