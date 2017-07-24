18:40 24 июля

Украинско-британская компания разработала пули, пробивающие БМП

Украинский-британская компания Stiletto Systems Ltd. раскрыла подробности новой пули BS-13 предназначенной для оснащения снайперских и штурмовых винтовок, сообщает издание Defence Blog . Новая серия боеприпасов от компании Stiletto Systems предназначена для поддержки операций тактического уровня на поле боя. Новые боеприпасы предусматривают пробитие всех современных бронежилетов и легких бронированных машин включая боевые машины пехоты.

В сентябре прошлого года компания Stiletto Systems провела презентацию своей продукции для вооруженных сил Украины. По словам представителей компании, новая серия пуль будет иметь еще большую бронепробиваемость. Так, в ходе последних испытаний ВСУ протестировали патроны BS-13 калибра 7,62×51 мм.

Украинско-британская компания разработала пули, пробивающие БМП

Патрон BS-13



В ходе тестирования использовалась снайперская винтовка STL-016 и патроны BS-13. Стрельба велась с дистанции 220 м по листу бронестали марки ARMSTAL 500 толщиной 20,5 мм. Серия из трех выстрелов, произведенных под прямым углом, пробила бронелист насквозь. В заключении экспертной комиссии ВСУ указывается, что новые пули производства компании Stiletto Systems Ltd способны останавливать бронетранспортеры и боевые машины пехоты советского производства на дистанции до 450 м.

Stiletto Systems – украинско-британская компания, разрабатывающая боеприпасы и стрелковое оружие. По словам ее технического директора Александра Калачёва, персонал и разработки являются полностью украинскими, но поскольку в Великобритании было проще зарегистрировать оружейную компанию и проходить процедуру лицензирования, официально Stiletto Systems считается украинско-британской.


Использованы фотографии: http://defence-blog.com/
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Комментарии 4

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  1. Зяблицев Сегодня, 18:35
    Да уж...,хохлы плотно сели на англосакский ч...патрон! laughing
    Зяблицев
  2. Mystery12345 Сегодня, 18:35
    Украинско-британская компания разработала пули, пробивающие БМП
    чью БМП? "бредли"?..."небратья",правдами-неправдами,пы
    таются казаться полезными НАТО...
    Mystery12345
    1. Зяблицев Сегодня, 18:39
      Нет!AT105 "Саксон" laughing
      Зяблицев
    2. Teberii Сегодня, 18:39
      Написано советского производства,добавить тут нечего.Так что против кого они должны будут использованы.
      Teberii
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