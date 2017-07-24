Лидеры "нормандской четверки" провели телефонные переговоры

Были заслушаны отчеты главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта и других аспектах деятельности наблюдателей ОБСЕ. После этого лидеры обстоятельно обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом серьезных сбоев с реализацией минских договоренностей от 12 февраля 2015 года. Владимир Путин подробно, в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям упомянутых договоренностей. Условлено о дальнейших контактах, в том числе на высшем уровне

Мы понимаем, насколько сложно принять такое решение, но надеемся, что Совбез ООН за него проголосует. Если же Москва воспользуется правом вето, она тем самым покажет, что участвует в конфликте и не хочет его завершения