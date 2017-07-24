Лидеры "нормандской четверки" провели телефонные переговоры
В понедельник лидеры стран «нормандской четверки» — президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко — провели двухчасовой телефонный разговор, сообщает "Коммерсант"
На сайте Кремля сообщение о переговорах четырех лидеров оказалось весьма лаконичным:
Источник в администрации президента Украины сообщил дополнительные подробности. По его словам, Петр Порошенко выдвинул несколько инициатив, не встретивших одобрения Владимира Путина. Например, он потребовал введения в Донбасс миротворцев ООН.
Петр Порошенко напомнил еще одно свое требование: он согласен на разведение войск в Донбассе только при условии круглосуточного мониторинга этого процесса со стороны ОБСЕ.
Участники беседы подробно обсудили так называемый план Макрона, план малых шагов по обеспечению безопасности в Донбассе, фактически это часть минских соглашений. Самые важные среди этих шагов — прекращение огня и разведение войск. Договорились, что во второй половине августа состоится встреча на уровне советников глав государств по выработке “дорожной карты” выполнения минских соглашений. Если им удастся договориться, возможно, после этого пройдет и саммит четырех лидеров.
В целом же, по его словам, «позиция лидеров Украины и России осталась прежней — ни одно из разногласий между Путиным и Порошенко снять не удалось». Более того, как выясняется, появились новые.
В ходе беседы наиболее активным был президент Франции. Он хотел ускорить подготовку “дорожной карты”, однако из-за позиции России этого сделать не удалось. Путин хотел внести в “дорожную карту” политические требования по проведению выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Порошенко возразил, что до полного обеспечения безопасности на этих территориях никаких выборов не будет.
На переговорах возникла и идея переформатирования Украины в Малороссию, о которой объявил лидер непризнанной ДНР Александр Захарченко. Путин сказал, что Кремль не имеет отношения к заявлениям Захарченко. Макрон и Меркель идею Малороссии осудили— сообщил киевский источник
На сайте Кремля сообщение о переговорах четырех лидеров оказалось весьма лаконичным:
Были заслушаны отчеты главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта и других аспектах деятельности наблюдателей ОБСЕ. После этого лидеры обстоятельно обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом серьезных сбоев с реализацией минских договоренностей от 12 февраля 2015 года. Владимир Путин подробно, в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям упомянутых договоренностей. Условлено о дальнейших контактах, в том числе на высшем уровне
Источник в администрации президента Украины сообщил дополнительные подробности. По его словам, Петр Порошенко выдвинул несколько инициатив, не встретивших одобрения Владимира Путина. Например, он потребовал введения в Донбасс миротворцев ООН.
Мы понимаем, насколько сложно принять такое решение, но надеемся, что Совбез ООН за него проголосует. Если же Москва воспользуется правом вето, она тем самым покажет, что участвует в конфликте и не хочет его завершения— пояснил логику Киева собеседник
Петр Порошенко напомнил еще одно свое требование: он согласен на разведение войск в Донбассе только при условии круглосуточного мониторинга этого процесса со стороны ОБСЕ.
Участники беседы подробно обсудили так называемый план Макрона, план малых шагов по обеспечению безопасности в Донбассе, фактически это часть минских соглашений. Самые важные среди этих шагов — прекращение огня и разведение войск. Договорились, что во второй половине августа состоится встреча на уровне советников глав государств по выработке “дорожной карты” выполнения минских соглашений. Если им удастся договориться, возможно, после этого пройдет и саммит четырех лидеров.
В целом же, по его словам, «позиция лидеров Украины и России осталась прежней — ни одно из разногласий между Путиным и Порошенко снять не удалось». Более того, как выясняется, появились новые.
В ходе беседы наиболее активным был президент Франции. Он хотел ускорить подготовку “дорожной карты”, однако из-за позиции России этого сделать не удалось. Путин хотел внести в “дорожную карту” политические требования по проведению выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Порошенко возразил, что до полного обеспечения безопасности на этих территориях никаких выборов не будет.
На переговорах возникла и идея переформатирования Украины в Малороссию, о которой объявил лидер непризнанной ДНР Александр Захарченко. Путин сказал, что Кремль не имеет отношения к заявлениям Захарченко. Макрон и Меркель идею Малороссии осудили— сообщил киевский источник
Использованы фотографии: http://news22.ru/
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