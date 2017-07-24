22:20 24 июля

Лидеры "нормандской четверки" провели телефонные переговоры

В понедельник лидеры стран «нормандской четверки» — президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко — провели двухчасовой телефонный разговор, сообщает "Коммерсант"

На сайте Кремля сообщение о переговорах четырех лидеров оказалось весьма лаконичным:

Были заслушаны отчеты главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта и других аспектах деятельности наблюдателей ОБСЕ. После этого лидеры обстоятельно обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом серьезных сбоев с реализацией минских договоренностей от 12 февраля 2015 года. Владимир Путин подробно, в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям упомянутых договоренностей. Условлено о дальнейших контактах, в том числе на высшем уровне



Лидеры "нормандской четверки" провели телефонные переговоры


Источник в администрации президента Украины сообщил дополнительные подробности. По его словам, Петр Порошенко выдвинул несколько инициатив, не встретивших одобрения Владимира Путина. Например, он потребовал введения в Донбасс миротворцев ООН.

Мы понимаем, насколько сложно принять такое решение, но надеемся, что Совбез ООН за него проголосует. Если же Москва воспользуется правом вето, она тем самым покажет, что участвует в конфликте и не хочет его завершения
— пояснил логику Киева собеседник

Петр Порошенко напомнил еще одно свое требование: он согласен на разведение войск в Донбассе только при условии круглосуточного мониторинга этого процесса со стороны ОБСЕ.

Участники беседы подробно обсудили так называемый план Макрона, план малых шагов по обеспечению безопасности в Донбассе, фактически это часть минских соглашений. Самые важные среди этих шагов — прекращение огня и разведение войск. Договорились, что во второй половине августа состоится встреча на уровне советников глав государств по выработке “дорожной карты” выполнения минских соглашений. Если им удастся договориться, возможно, после этого пройдет и саммит четырех лидеров.

В целом же, по его словам, «позиция лидеров Украины и России осталась прежней — ни одно из разногласий между Путиным и Порошенко снять не удалось». Более того, как выясняется, появились новые.

В ходе беседы наиболее активным был президент Франции. Он хотел ускорить подготовку “дорожной карты”, однако из-за позиции России этого сделать не удалось. Путин хотел внести в “дорожную карту” политические требования по проведению выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Порошенко возразил, что до полного обеспечения безопасности на этих территориях никаких выборов не будет.

На переговорах возникла и идея переформатирования Украины в Малороссию, о которой объявил лидер непризнанной ДНР Александр Захарченко. Путин сказал, что Кремль не имеет отношения к заявлениям Захарченко. Макрон и Меркель идею Малороссии осудили— сообщил киевский источник

Использованы фотографии: http://news22.ru/
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Комментарии 32

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  1. oleg-gr Сегодня, 18:52
    Обычная ППР. Посидели, потрепались, разошлись. Не будет Поросенко выполнять требования Минска-2. Домашние бандерлоги ближе и боится их он больше.
    oleg-gr
    1. vovanpain Сегодня, 18:56
      Пустая болтовня,а люди продолжают гибнуть. request
      vovanpain
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:07
        vovanpain
        Пустая болтовня,а люди продолжают гибнуть.
        Так точно! am
        Наблюдатель2014
      2. pjastolov Сегодня, 19:35
        Володь hi
        Мы понимаем, насколько сложно принять такое решение, но надеемся, что Совбез ООН за него проголосует. Если же Москва воспользуется правом вето, она тем самым покажет, что участвует в конфликте и не хочет его завершения
        давай вспомним Югославию, мы все здесь давно живем, ак албанцы в зоне действия сил ООН резали Сербов negative что хряк хочет токое же провернуть?
        pjastolov
        1. Pirogov Сегодня, 20:05
          Цитата: pjastolov
          давай вспомним Югославию, мы все здесь давно живем, ак албанцы в зоне действия сил ООН резали Сербов negative что хряк хочет токое же провернуть?

          Если это случится ,то будет один к одному как в Косово.
          Pirogov
          1. pjastolov Сегодня, 20:07
            так я про тоже, это уже прошли, неужели второй раз на те же грабли будем наступать?
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 20:27
              Эти бла , бла , бла , конечно , хороши для политиков , но гибнуть люди...
              cniza
              1. pjastolov Сегодня, 20:30
                Виктор hi я про тоже - никаких толерастных сил там быть не должно soldier
                pjastolov
                1. cniza Сегодня, 20:37
                  А кто от ООН туда пойдет? , даже если представить , что Россия согласиться.
                  cniza
            2. Pirogov Сегодня, 20:30
              Цитата: pjastolov
              так я про тоже, это уже прошли, неужели второй раз на те же грабли будем наступать?

              Вас это удивит ,только скажите честно ? Меня например нет.
              Pirogov
              1. pjastolov Сегодня, 20:59
                меня лично да, получил один раз по морде - выставляй второй раз, или держи за спиной дубину, что бы отбить охоту давать тебе по морде раз и на всегда hi
                pjastolov
                1. Pirogov Сегодня, 21:01
                  Цитата: pjastolov
                  меня лично да, получил один раз по морде - выставляй второй раз, или держи за спиной дубину, что бы отбить охоту давать тебе по морде раз и на всегда

                  Полностью с вами согласен ,только плохо ,что нашего мнения не спрашивают, а решают люди у которых бабло за границей ,вот в этом и проблема.
                  Pirogov
                  1. pjastolov Сегодня, 21:03
                    а решают люди у которых бабло за границей ,вот в этом и проблема.
                    вы опять правы и спорить здесь бесполезно - но хоть свое мнение мы можем высказать hi
                    pjastolov
                    1. Подрезчик Сегодня, 21:11
                      Цитата: pjastolov
                      а решают люди у которых бабло за границей ,вот в этом и проблема.
                      вы опять правы и спорить здесь бесполезно - но хоть свое мнение мы можем высказать hi

                      Эх, Володя, как Янукович сопли жевал в 14-м, неужели не допер, что делается...Теперь вот расхлебывают простые люди...Опять же стрелять начнут!!!
                      Подрезчик
      3. Балу Сегодня, 20:47
        Цитата: vovanpain
        Пустая болтовня,а люди продолжают гибнуть. request

        Приветствую Владимир,
        вполне ожидаемый результат. А вот как Вам новый провокационный ход, открывающий дорогу западным ЧВК и не только ЧВК:
        -Порошенко выставил на продажу Западу предприятия в ЛДНР
        Источник: https://nahnews.org/994416-teper-vse-stanovitsya-
        na-svoi-mesta-poroshenko-vystavil-na-prodazhu-zap
        adu-predpriyatiya-v-ldnr
        -полный переход энергетической системы Украины под контроль запада – одно из обязательных условий МВФ, выдвинутых в обмен на очередной транш финансовой помощи.
        Источник: https://nahnews.org/994416-teper-vse-stanovitsya-
        na-svoi-mesta-poroshenko-vystavil-na-prodazhu-zap
        adu-predpriyatiya-v-ldnr
        Причем, поскольку ряд предприятий находится на территории ЛДНР, следующий шаг-обращение в международные уголовные суды и т.д. и т.п.
        И минутка юмора: Семен Семенченко жутко опасается, что все эти предприятия выкупит Россия laughing fool
        ну конечно, в стране идет гражданская война, а Россия купит этот дырявый мешок и начнет его штопать с закрытыми глазами и связанными руками.
        Балу
    2. svp67 Сегодня, 18:56
      Цитата: oleg-gr
      Обычная ППР. Посидели, потрепались, разошлись.

      Похоже на то, раз наши заявляют:
      На сайте Кремля сообщение о переговорах четырех лидеров оказалось весьма лаконичным:
      svp67
    3. Зяблицев Сегодня, 19:00
      Весь Минск, что первый, что второй - это ППР! Меркель по-сердцу, Макрон, клоун, Порошенко, все что нужно уже поимел, ВВП, как истинный КГБ-шник выжидает и смотрит на весь этот годюшник, потому что тот кто все это заварил, США, пока не знает, что делать со всем этим тухлым активом старой администрации...Для обывателя шоу под названием "Минск"...!Единственный, кто гребет с этого гешефт, можно сказать, это Лукошенко!
      Зяблицев
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:10
        Цитата: Зяблицев
        ВВП, как истинный КГБ-шник выжидает и смотрит на весь этот годюшник, потому что тот кто все это заварил, США, пока не знает, что делать со всем этим тухлым активом старой администрации.

        Хе хе ..Выжидать и улыбаться! Там уже новым государством попахивает Малороссией ..А это вполне возможно и неплохой вариант во всей этой катавасией !

        Главное правильное место выбрать ...! laughing Все интересное еще впереди господа толерасты!
        Старушка Меркель как злобно смотрит на Путина и Эрдогана! Си как всегда спокойно лыбится...хе хе.. Четкое фото и о многом говорит!
        ОТДЕЛ
        1. LiSiCyn Сегодня, 19:49
          Такое впечатление, что Путин, так в полголоса:" Уберите от меня, эту старую ведьму", а турок ему поддакивает:" Да-да пшла вон старуха"... Меркель оборачивается, а они делают вид, что не причем laughing Только, Си палится wink
          LiSiCyn
          1. KVashentcev Сегодня, 21:10
            Бабка опасается, чтоб Эрдоган и ей нож в спину не воткнул...
            KVashentcev
  2. Дуплет Сегодня, 18:53
    Все переговоры говорят.. пора бы заканчивать с этими..
    Дуплет
    1. Смог Сегодня, 19:21
      Цитата: Дуплет
      Все переговоры говорят.

      Причем пустые

      Цитата: Дуплет
      пора бы заканчивать с этими..

      Давно пора.
      Смог
  3. samarin1969 Сегодня, 19:23
    Как только ВСУ будет готова наступать (скорее вместе в НАТовскими ихтамнетами) - переговоры прекратятся. И наступление вряд ли будет уже в форме БТГ. Придумают какую-нибудь гадость: через захват "неба" или бомбардировки по типу Мосула....Верить в оправданность Минска - себя обманывать. ...
    samarin1969
  4. Толстоевский Сегодня, 19:34
    по нашим западным и ближневосточным партнёрам виселица плачет, а мы с ними в дипломатию играем
    Толстоевский
  5. parusnik Сегодня, 19:53
    Макрон и Меркель идею Малороссии осудили
    ...Конечно, Захарченко заявил, что Малороссия будет ориентирована на интеграцию с Россией..тем самым М-2 (Маркон, Меркель) подтвердили, что выполнения Минских соглашений не будет..
    parusnik
  6. komrad buh Сегодня, 20:40
    Ничего нового. А воз и ныне там.
    komrad buh
  7. Беляш Сегодня, 20:51
    Часто показывают кабинеты Кремля. И вот я не понимаю, почему там стоят старые телефоны ещё с дисковым набором номера?
    Беляш
    1. Vadivak Сегодня, 20:55
      Цитата: Беляш
      Часто показывают кабинеты Кремля. И вот я не понимаю, почему там стоят старые телефоны ещё с дисковым набором номера?

      А вы видели чтобы у этих телефонов крутили диск??
      Vadivak
      1. Беляш Сегодня, 20:56
        Я видел как они стоят по несколько штук в ряд.
        Беляш
        1. Vadivak Сегодня, 20:59
          Цитата: Беляш
          Я видел как они стоят по несколько штук в ряд.

          ,Если речь о телефонах самых крутых кремлевских начальников, то там круглая заглушка с гербом.
          Vadivak
          1. Беляш Сегодня, 21:01
            Цитата: Vadivak
            круглая заглушка с гербом

            Понятно.
            Беляш
  8. bond7213 Сегодня, 22:15
    Вспомните сколько политиканов уже предлагали Югославский сценарий , вот и парашенко тоже тянет !
    bond7213
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