22:20 24 июля

СМИ сообщили о ликвидации "заместителя" главаря ИГ*

Как сообщило иракское агентство Mawazin со ссылкой на источники в разведке Ирака, "заместитель" лидера террористической группировки "Исламское государство"* Ийяд аль-Обайди ликвидирован в результате авиаудара, передает РИА Новости

Аль-Обайди был убит примерно 14 дней назад в окрестностях города Телль-Афар авиаударом по его укрытию
— сообщил агентству источник.

СМИ сообщили о ликвидации "заместителя" главаря ИГ*



По данным агентства, аль-Обайди, которому около 50 лет, являлся военным министром террористов. СМИ ранее прочили аль-Обайди в преемники аль-Багдади.

В пятницу министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что аль-Багдади, по его мнению, может быть жив. Ранее иракский телеканал Al Sumaria сообщил, что источник в ИГ признал гибель аль-Багдади. Как передает телеканал, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела. До этого в Минобороны России заявили, что аль-Багдади мог быть уничтожен при ударе Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье сирийской Ракки, информация проверяется.

"Исламское государство"* - Террористическая организация, запрещенная в России.

Использованы фотографии: https://ok.ru/rusnextru
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Комментарии 18

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 19:40
    Даже если это и правда(часто фейком были новости подобные),то это похоже на борьбу с гидрой...
    Илья Муромец рассказывает, как он сражался с Лернейской гидрой:— Отрубаю ей голову — на ее месте четыре вырастают. Четыре отрубаю — три вырастают. Три отрубаю — семь вырастают. — Ну и чего? — Полчаса рубил — никакой закономерности!
    Алексей7777777
    1. pjastolov Сегодня, 19:43
      не правильно рубил, рубить надо хвост, правда по самую шею hi
      pjastolov
      1. cniza Сегодня, 20:24
        Сказки это хорошо , они мудрости учат , а здесь грязная политика ...
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 20:28
          а здесь грязная политика ...
          а куда ж деваться бедному еврею, не не еврею, - белорусу, а то опять банши предупреждение влепит, если все вокруг грязное? куда ни сунься, даже на улицу выйдешь и то грязь hi
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 20:42
            Что могу сказать - " терпи казак атаманом будешь" ... примерно так.
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 21:01
              хорошо что не сказал - "а то мамой будешь" laughing drinks
              pjastolov
    2. Дуплет Сегодня, 19:47
      Да, одного ликвидировали, другого поставят.. Вот , когда главный оплот терроризма рухнет, его и не станет. Так что, нужно над этим работать..
      Дуплет
      1. Pirogov Сегодня, 20:08
        Цитата: Дуплет
        Да, одного ликвидировали, другого поставят.. Вот , когда главный оплот терроризма рухнет, его и не станет. Так что, нужно над этим работать..

        Всё правильно источники финансирования США ,Британию, СА ,ОАЭ,Катар по прижать и террористы сразу закончатся ,вот только как это сделать...???!!!
        Pirogov
    3. KVashentcev Сегодня, 20:57
      C Лернейской гидрой рубился Геракл. Илья вряд ли бы себе приписал...
      KVashentcev
  2. Толстоевский Сегодня, 19:42
    пошла-поехала зачистка тех, кто слишком много знает о делишках наших западных и ближневосточных партнёров
    Толстоевский
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:43
    СМИ сообщили о ликвидации "заместителя" главаря ИГ*
    Я ,вас умоляю.Вот от сюда и замов и кого только для ИГИЛ ,тд.Не подъедет.

    Потом к нам.В общем круговорот бармалеев в природе
    Наблюдатель2014
    1. Paranoid50 Сегодня, 19:51
      Цитата: Наблюдатель2014
      Я ,вас умоляю.Вот от сюда и замов и кого только для ИГИЛ ,тд

      Да уж,неисчерпаемый ресурс,епрст... По другую сторону Каспия тоже "кадровые агенства" имеются.
      Paranoid50
  4. parusnik Сегодня, 19:58
    Вот правда не указано какой это заместитель , первый,второй,н-дцатый..Сдается мне, что у бармалеев вообще нет рядовых,там одни заместители...
    parusnik
  5. ronnon Сегодня, 20:28
    Если это был авиаудар коалиции, то скорее всего его уже вывезли из Ирака, кто же будет уничтожать свои вложения.
    ronnon
  6. abrakadabre Сегодня, 20:41
    Текучесть кадров однако...
    abrakadabre
    1. parusnik Сегодня, 20:53
      Да уж.... за кадрами не смотрят абсолютно..."- Что ж Вы за кадрами не следите?Бегают куда хотят Ваши кадры. -Ну не знаю! У нас текучки нет! -А у нас така текучка..."(хф Любовь и голуби)
      parusnik
  7. Ныробский Сегодня, 20:46
    Зам, не зам....одним бармалеем на земле стало меньше, и то хорошо.
    Ныробский
  8. Беляш Сегодня, 21:08
    Сколько у него там заместителей lol
    Кто рядом стоял того и назначат на замену.
    Беляш
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