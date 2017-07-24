22:20 24 июля

СМИ: Единственный выведенный из Крыма украинский корабль матросы чинят за свой счет

На фоне громких заявлений Порошенко о возрождении "могучего" украинского флота и не менее громких заявлениях об участии украинского флота в НАТОвских учениях, новости совсем другого толка приходят от самих украинских моряков. Единственный корабль, который Украине удалось вывести из Крыма – корвет «Винница» – не могут отремонтировать из-за очень больших расходов; матросы самостоятельно чинят корабль, сообщает украинское издание Gazeta.ua .

Судно находится в Одессе, где команда за собственные средства красит и латает его корпус.

СМИ: Единственный выведенный из Крыма украинский корабль матросы чинят за свой счет



Нужно варить корпус и менять полностью оборудование. Это очень большие расходы – приводит слова командира корвета Алексея Мельника СМИ

Мельник добавил, что у матросов «есть желание и некоторые возможности» ухаживать за кораблем, помогают также волонтеры.

При этом корвет должен был встать на ремонт еще год назад, однако приказ об этом до сих пор не издан. Сейчас на корабле находится команда из 20 человек.

Отметим, что корвет «Винница» был спущен на воду еще в 1975 году. 19 апреля 2014 года он был возвращен ВМC Украины, однако капитан 3-го ранга Сергей Заугольников, командующий кораблем, отказался продолжать службу в ВМС Украины и принял российское гражданство.


Использованы фотографии: https://gazeta.ua/ru/
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Комментарии 35

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  1. САША СТАРЫЙ Сегодня, 20:31
    Как починят - всех матросов в адмиралы!!
    САША СТАРЫЙ
    1. Zibelew Сегодня, 20:39
      Богатые у них матросы.
      Zibelew
      1. Дуплет Сегодня, 20:40
        Цитата: Zibelew
        Богатые у них матросы.

        Скорее воображение богатое у них..))
        Дуплет
        1. cniza Сегодня, 20:45
          Просто бред и других слов нет , что за информация такая , хватит уже стебаться и выносить чушь на обсуждение.
          cniza
      2. Подрезчик Сегодня, 20:58
        Ну-у-у,Тагирьян, они настолько богатые, что за свой счет оплачивают аренду боевых кораблей друзей по НАТО, дабы нести хоть какую-то службу! laughing А вообще то не смешно, единственный корвет и ...ремонт за свой счет.
        Подрезчик
        1. Zibelew Сегодня, 21:11
          Александр hi Я в 2014 году читал воспоминания бывшего украинского офицера, который перешел в российскую армию. Все технику при незалежности они чинили за свой счет, что то обменивали, покупали сами ГСМ и запчасти. Бронетехника постоянно ломалась. После присоединения Крыма привезли новые камазы и Т-72Б3. И когда у него танк завелся с полоборота, его прямо за душу взяло, аж до слез.
          Zibelew
          1. Подрезчик Сегодня, 21:32
            Представляю, Тагирьян, какое там было г...Развалили эти постперестроечные президенты армию, да и все остальное! Нам хоть с вами (россиянами) повезло с большего... hi
            Подрезчик
            1. Zibelew Сегодня, 21:43
              Этот офицер писал как при Украине ездил в Житомир за ремкомплектами для бронетехники. В чемодане у него были водка и деньги. Через забор ночью ему передавали коробку с ЗИПами, а он ехал в часть и чинил. В казарме текла крыша, и с ней ничего не могли сделать. Нужны были кровельщики, а денег не выделяли.
              Zibelew
    2. Tusv Сегодня, 20:43
      Цитата: САША СТАРЫЙ
      Как починят - всех матросов в адмиралы!!

      А то!! Вырастет Уксус враз усих покусает, если матросов в адмиралы не запишут.Зря чтоли его сейчас за ушком чешут
      Tusv
    3. Vadivak Сегодня, 20:50
      Когда то был малый противолодочный корабль в составе пограничных войск КГБ СССР а на ремонте он 10 лет
      Vadivak
    4. KVashentcev Сегодня, 21:02
      Чтоб в адмиралы, надо Порошенку яхту починять, а не корвет! Им просто жить будет негде, если утонет, вот и вычерпывают воду из него за свой счет...
      KVashentcev
    5. kapitan92 Сегодня, 21:32
      Цитата: САША СТАРЫЙ
      Как починят - всех матросов в адмиралы!!

      42 года это срок!!! Чего там латать и "чинить", давно пока на лом сдать. laughing
      kapitan92
      1. Tusv Сегодня, 21:52
        Цитата: kapitan92
        42 года это срок!!! Чего там латать и "чинить", давно пока на лом сдать.

        Да уж 42 года либо в музей либо на мишень или быть авианосцем типа Нимиц
        Tusv
      2. Laksamana Besar Сегодня, 21:56
        Так немного залатают, чтобы до Китая дошёл и на чермет.
        Laksamana Besar
    6. 210окв Сегодня, 21:47
      Ага.Всем по ордену...Сутулого..С закруткой на спине..
      Цитата: САША СТАРЫЙ
      Как починят - всех матросов в адмиралы!!
      210окв
  2. Zibelew Сегодня, 20:31
    Парусник "Дружба" жалко на заднем фоне. С 2001 в море не выходит.
    Zibelew
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:37
    Когда Россия и "Челекен" схлестнулась в первый раз с незалежной.Я загадал тогда глядя на трап припёршегося в Одессу "Славутич" одну крайне не пристойную мысль feel laughing Я должен её исполнить ! laughing Вот хоть верьте .Хоть нет.Но я тогда уже знал, от куда не знаю.Что будет так как есть.
    Наблюдатель2014
    1. sabakina Сегодня, 21:47
      Сергей, hi , переведи, ей богу не понял!
      sabakina
  4. ronnon Сегодня, 20:39
    Если бы их гарант , одну ежедневную выручку со своих предприятий пустил бы на ремонт корпуса, то его делали бы в лучших верфях Европы, но увы из за его патологической жадности он ещё отожмёт процент с волонтёров, так что "слава!" украинским "ВМФ".
    Наверное многие моряки в отставке или на службе, сейчас чешут репу " и чего я не остался в Крыму?"
    ronnon
  5. Беляш Сегодня, 20:50
    А где остальные корабли с Крыма, Россия не отдала?
    Беляш
    1. Tusv Сегодня, 21:03
      Цитата: Беляш
      А где остальные корабли с Крыма, Россия не отдала?

      Толи Мы не отдали, толи Украина не приняла. Держим вот за свой счет боеготовность укрофлота, а дальше все по счётчику
      Tusv
    2. KVashentcev Сегодня, 21:04
      Не дошли до Одессы, или вести некому было...
      KVashentcev
    3. Смог Сегодня, 21:12
      Цитата: Беляш
      А где остальные корабли с Крыма

      Так в Крыму.
      Цитата: Беляш
      Россия не отдала?

      Почему? Просто не доплывут request . А волоком по суше.....?????? Хлопотно..... what
      Смог
    4. Laksamana Besar Сегодня, 21:58
      Не отдали из-за событий в Новороссии и не только корабли.
      Laksamana Besar
  6. Кокос Сегодня, 20:50
    корвет «Винница» – не могут отремонтировать из-за очень больших расходов; матросы самостоятельно чинят корабль


    Ничего..заткнут дыры в днище просмоленными тряпки и еще постоит в порту лет пять wassat
    Кокос
  7. Nemo Сегодня, 20:51
    Они свой флагман не могут нормально отремонтировать, а тут какой-то учебный корабль, даже не корабль, а судно.
    Nemo
  8. komrad buh Сегодня, 20:53
    И смех и грех. Еще воевать собираются с нами, убогие
    komrad buh
  9. 1skuns1 Сегодня, 21:09
    корреспондентка в пеньюаре... видать, из кают компании только что... командир корабля доволен!
    1skuns1
  10. Симон Сегодня, 21:32
    Таким образом, украинские матросы, научатся и корабли сами строить! Ну и дела! recourse laughing
    Симон
  11. егерь650 Сегодня, 21:33
    Матросы и должны сами чинить свою матчасть всю жисть сами чинили. Мы это проходили и краску заставляли покупать или шефы покупали. На СФ до 2010 служил. Покраска БПК осуществлялась силами л.с. К дню флота все корабли красились л.с. Какчество контролировалось боцманом.
    егерь650
  12. МЮД Сегодня, 21:37
    Подход прост, или ты чинишь корабль за свои средства или идешь в АТО.
    Матросы предпочитают ремонт своими силами и средствами.
    МЮД
  13. sabakina Сегодня, 21:41
    Журналистка ходит в исподнем, собаку зовут Уксус....Бедная страна, бедные люди....
    sabakina
  14. sauvage Сегодня, 21:47
    Цитата: Zibelew
    Богатые у них матросы.

    В военкоматах наверное нехило берут с призывников, которые хотят попасть служить в ВМС, потому-что 100% гарантия что не попадут в зону АТО. Ну и за это ещё призывники обязуются поддерживать корабли за свой счет.
    sauvage
  15. Laksamana Besar Сегодня, 21:52
    А командир мову не знает, как так, говорит на языке "агрессора", почему не декоммунизировался? Почему ещё не за бортом? smile
    Laksamana Besar
    1. sabakina Сегодня, 22:08
      Цитата: Laksamana Besar
      А командир мову не знает, как так, говорит на языке "агрессора", почему не декоммунизировался? Почему ещё не за бортом? smile

      sabakina
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