СМИ: Единственный выведенный из Крыма украинский корабль матросы чинят за свой счет
На фоне громких заявлений Порошенко о возрождении "могучего" украинского флота и не менее громких заявлениях об участии украинского флота в НАТОвских учениях, новости совсем другого толка приходят от самих украинских моряков. Единственный корабль, который Украине удалось вывести из Крыма – корвет «Винница» – не могут отремонтировать из-за очень больших расходов; матросы самостоятельно чинят корабль, сообщает украинское издание Gazeta.ua .
Судно находится в Одессе, где команда за собственные средства красит и латает его корпус.
Нужно варить корпус и менять полностью оборудование. Это очень большие расходы – приводит слова командира корвета Алексея Мельника СМИ
Мельник добавил, что у матросов «есть желание и некоторые возможности» ухаживать за кораблем, помогают также волонтеры.
При этом корвет должен был встать на ремонт еще год назад, однако приказ об этом до сих пор не издан. Сейчас на корабле находится команда из 20 человек.
Отметим, что корвет «Винница» был спущен на воду еще в 1975 году. 19 апреля 2014 года он был возвращен ВМC Украины, однако капитан 3-го ранга Сергей Заугольников, командующий кораблем, отказался продолжать службу в ВМС Украины и принял российское гражданство.
Судно находится в Одессе, где команда за собственные средства красит и латает его корпус.
Нужно варить корпус и менять полностью оборудование. Это очень большие расходы – приводит слова командира корвета Алексея Мельника СМИ
Мельник добавил, что у матросов «есть желание и некоторые возможности» ухаживать за кораблем, помогают также волонтеры.
При этом корвет должен был встать на ремонт еще год назад, однако приказ об этом до сих пор не издан. Сейчас на корабле находится команда из 20 человек.
Отметим, что корвет «Винница» был спущен на воду еще в 1975 году. 19 апреля 2014 года он был возвращен ВМC Украины, однако капитан 3-го ранга Сергей Заугольников, командующий кораблем, отказался продолжать службу в ВМС Украины и принял российское гражданство.
Использованы фотографии: https://gazeta.ua/ru/
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