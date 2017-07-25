06:26 25 июля

Пентагон требует у Турции объяснений в связи с планами закупки С-400

Согласно информации РИА Новости , представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил о необходимости объяснения со стороны Анкары своего стремления закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 .

Турция — союзник по НАТО, и один из основополагающих моментов в наших отношениях с любыми союзниками заключается в том, что мы бы хотели возможность совместимости вооружений. Что касается сообщений о покупке С-400 Турцией, то Турции нужно будет объяснить это.





При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пояснил, что не усматривает причин для обеспокоенности со стороны США в связи с переговорами вокруг поставок ЗРК.

Почему это должно вызывать озабоченность? Каждая страна должна принимать определенные меры для обеспечения своей безопасности. С какой стороны эти меры можно обеспечить — туда и делаются шаги. Сколько раз мы говорили с Америкой, но там не получилось, поэтому, хотим мы этого или нет, начали строить планы насчет С-400. Наши заинтересованные ведомства проводят переговоры, и этот шаг будет сделан.




Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. К настоящему времени Россия заключила контракт на поставку систем С-400 "Триумф" с Китаем, а также ведет переговоры по этому поводу с Турцией и Индией.


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Комментарии 20

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  1. Mystery12345 Сегодня, 04:04
    представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил о необходимости объяснения со стороны Анкары своего стремления закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 .
    даже согласен с американцами-не жЫрно будет туркам ?
    Mystery12345
    1. midivan Сегодня, 04:31
      Цитата: Mystery12345
      даже согласен с американцами-не жЫрно будет туркам ?

      Жирно туркам, жирно Ыну, жирно Сирии и Ливии, только вот америкосам все постно и постно yes
      midivan
    2. сибиралт Сегодня, 05:20
      Турция, похоже, готовится свалить из НАТО. bully
      сибиралт
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 05:44
        сибиралт Сегодня, 05:20 ↑ Новый
        Турция, похоже, готовится свалить из НАТО. bully

        Олег, hi ! Да, возня идёт, и возможно турки хотят посидеть на двух стульях... bully
        a.s.zzz888
        1. Jovanni Сегодня, 06:04
          Цитата: a.s.zzz888
          Да, возня идёт, и возможно турки хотят посидеть на двух стульях...

          Да не очень то у них получается. Вон над стулом ЕС уже давно пятую точку занесли (формально Турция подала заявление на вступление 14 апреля 1987), а садится им никак не дают, - кнопки подкладывают. Обижаются турки...
          Jovanni
    3. Зяблицев Сегодня, 06:04
      "Мы, американцы, никогда не вмешиваемся в дела других стран!" - неизвестный американский конгрессмен... laughing
      Зяблицев
  2. изя топ Сегодня, 04:21
    ну,и какая политика?чисто бизнес,а нато-средство нездоровой конкуренции,точнее,исключение даже возможности конкуренции
    изя топ
  3. Mavrikiy Сегодня, 04:34
    Вчера американцы говорили, что покупка Турцией С-400 это их личное дело, но Турция их покупать не будет из-за несовместимости с системами НАТО. Сегодня проснулись и требуют ответа зачем и почему. Завтра запрет и санкции введут.
    Mavrikiy
  4. solovald Сегодня, 04:39
    Играется султан, хитер - то там подергает за ниточки, то тут, но свою выгоду не упустит.
    solovald
  5. Беляш Сегодня, 04:44
    А россияне не требуют объяснений?
    Беляш
    1. midivan Сегодня, 04:55
      А Россияне то тут причем, кто у них спрашивать будет? Там же Пентагон требует, а не американцы, если вы имели ввиду МО России то странный вопрос what .
      midivan
      1. Беляш Сегодня, 05:35
        Странно, я бы возмущался если бы , к примеру, Израиль захотел продать Турции железный купол.
        Или вообще потенциальному врагу. Тем более кто недавно сбил твой самолёт, не хотел извинятся. Убили посла и убийцу хоронил с почестями.
        Просто такое правительство сразу бы было смещено.
        Беляш
        1. midivan Сегодня, 05:40
          Цитата: Беляш
          Странно, я бы возмущался если бы

          Цитата: Беляш
          Всё правительство бы сменилось.

          hi Ой простите сержешно, не знал, что вы там такой большой человек, а так бы молчал в тряпочку hi Еще раз, сорок извинений.
          midivan
          1. Беляш Сегодня, 05:41
            Я не большой, я маленький.
            Беляш
            1. midivan Сегодня, 05:57
              Если серьезно. Кто у нас спрашивать будет?
              А про самолет сбитый, у меня почему то чувство, что Эрдогана поставили либо перед ультиматумом, либо перед фактом(он уже позже узнал), ну не похож он на дурака, да если и даже так, что сбили с ведома и желанием, то нам что революцию устроить? А по другому у нас не чего не выйдет, маленький пример- Когда писали народную депешу чтобы убрали Медведева, она так и заглохла, то сайт зависнет то еще не загрузился- , так что как говориться наше дело телячье...... Как моя бабулька говорит- они вумные, они учились, без нас разберутся куды зерно девать, наше дело сеять и убирать smile
              midivan
        2. BecmepH Сегодня, 05:46
          Цитата: Беляш
          Странно, я бы возмущался если бы , к примеру, Израиль захотел продать Турции железный купол.
          Или вообще потенциальному врагу. Тем более кто недавно сбил твой самолёт, не хотел извинятся. Убили посла и убийцу хоронил с почестями.
          Просто такое правительство сразу бы было смещено.

          Так, у нас там жучки будут... Всё под контролем))))
          BecmepH
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 05:46
    К настоящему времени Россия заключила контракт на поставку систем С-400 "Триумф" с Китаем, а также ведет переговоры по этому поводу с Турцией и Индией.

    ... "Чай не лаптем щи хлебаем, чай политику ведём!" Л.Филатов fellow
    a.s.zzz888
  7. Хаджи Мурат Сегодня, 06:17
    ревнивый муж требует объяснений у неверной жены.....
    Хаджи Мурат
  8. zulusuluz Сегодня, 06:22
    Какие объяснения? Это рынок, детка!
    zulusuluz
  9. Prjanik Сегодня, 06:23
    Вооружился попкорном и требую продолжения банкета! yes
    Prjanik
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