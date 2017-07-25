Пентагон требует у Турции объяснений в связи с планами закупки С-400
Согласно информации РИА Новости , представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил о необходимости объяснения со стороны Анкары своего стремления закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 .
При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пояснил, что не усматривает причин для обеспокоенности со стороны США в связи с переговорами вокруг поставок ЗРК.
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. К настоящему времени Россия заключила контракт на поставку систем С-400 "Триумф" с Китаем, а также ведет переговоры по этому поводу с Турцией и Индией.
Турция — союзник по НАТО, и один из основополагающих моментов в наших отношениях с любыми союзниками заключается в том, что мы бы хотели возможность совместимости вооружений. Что касается сообщений о покупке С-400 Турцией, то Турции нужно будет объяснить это.
При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пояснил, что не усматривает причин для обеспокоенности со стороны США в связи с переговорами вокруг поставок ЗРК.
Почему это должно вызывать озабоченность? Каждая страна должна принимать определенные меры для обеспечения своей безопасности. С какой стороны эти меры можно обеспечить — туда и делаются шаги. Сколько раз мы говорили с Америкой, но там не получилось, поэтому, хотим мы этого или нет, начали строить планы насчет С-400. Наши заинтересованные ведомства проводят переговоры, и этот шаг будет сделан.
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. К настоящему времени Россия заключила контракт на поставку систем С-400 "Триумф" с Китаем, а также ведет переговоры по этому поводу с Турцией и Индией.
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