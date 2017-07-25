Морские учения РФ и КНР перешли в активную фазу

Сегодня российские и китайские корабли, участвующие в учениях, покидают места стоянок в Балтийске (главная военно-морская база флота) и направляются в полигоны Балтийского моря для практического выполнения задач маневров.

Согласно информации ТАСС , официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов сообщил о переходе в активную фазу российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2017", проходящих в Балтийском море.Предполагается, что 25 июля будут выполнены артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. В последующие дни отработке подлежат вопросы совместной организации противодиверсионной, противовоздушной и противокорабельной обороны, оказания помощи терпящему бедствие кораблю.Китайскую сторону в рамках маневров представляют эсминец Hefei, фрегат Yuncheng и судно снабжения Luomahu. От ВМФ России привлечены корветы проекта 20380 "Стерегущий" и "Бойкий", а также спасательный буксир СБ-123. Ожидается, что по мере развития сценария данных учений будут задействованы корабельные многоцелевые вертолеты Ка-27, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24, военно-транспортные самолеты Ан-26 морской авиации Балтийского флота, вертолеты, базирующиеся на китайских кораблях.