10:37 25 июля

Морские учения РФ и КНР перешли в активную фазу

Согласно информации ТАСС , официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов сообщил о переходе в активную фазу российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2017", проходящих в Балтийском море.

Сегодня российские и китайские корабли, участвующие в учениях, покидают места стоянок в Балтийске (главная военно-морская база флота) и направляются в полигоны Балтийского моря для практического выполнения задач маневров.





Предполагается, что 25 июля будут выполнены артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. В последующие дни отработке подлежат вопросы совместной организации противодиверсионной, противовоздушной и противокорабельной обороны, оказания помощи терпящему бедствие кораблю.

Китайскую сторону в рамках маневров представляют эсминец Hefei, фрегат Yuncheng и судно снабжения Luomahu. От ВМФ России привлечены корветы проекта 20380 "Стерегущий" и "Бойкий", а также спасательный буксир СБ-123. Ожидается, что по мере развития сценария данных учений будут задействованы корабельные многоцелевые вертолеты Ка-27, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24, военно-транспортные самолеты Ан-26 морской авиации Балтийского флота, вертолеты, базирующиеся на китайских кораблях.


8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 07:16
    Пусть натовцы по скрипят зубами .
    Spartanez300
    1. cniza Сегодня, 07:17
      Угу , зубными протезами...
      cniza
    2. 30 вис Сегодня, 09:15
      В Мексиканском заливе провести учения ВМФ России и Китая . Полномасштабные ,с тяжёлой авиацией , атомными лодками , авианосцами , с высадкой морской пехоты ..Пусть на Кубу !. Тогда обвизжатся и обхе заются на смерть "партнёры " и их шестёрки ..
      30 вис
  2. cniza Сегодня, 07:16
    Что то как то тихо проходят учения и никто не кричит?
    cniza
    1. Logall Сегодня, 07:21
      Цитата: cniza
      Что то как то тихо проходят учения и никто не кричит?

      Глотки сорвали кричать. Теперь только тихо стонут...
      Logall
      1. cniza Сегодня, 07:23
        Бог с ними , лишь бы не рыдали. lol
        cniza
    2. злой партизан Сегодня, 07:36
      Цитата: cniza
      Что то как то тихо проходят учения и никто не кричит?

      Они ещё после Алеппо лотки не подлечили. yes
      злой партизан
    3. donavi49 Сегодня, 08:04
      Это фактически активная демонстрация флага. То есть решают обычные задачи - стрельба арты, электронные пуски, работа по спасению подавших бедствие/тонущих.

      От чего кричать? В Турции примерно такие-же задачи выполняет другая китайская группа с эсминцем 052С + фрегатом 054А и таким же снабженцем. В Перу идет третья группа из 2 фрегатов и снабженца.

      Кричали - если бы было что реальное. То есть отработка определенных сценариев. Например Индусский Римпак - на который сдернули экстренно первоначально заявлявшийся 052D на эти учения. Там вот собрали 3 авианесущих ударных группы от трех стран. И отрабатывали разные реальные задачи, в том числе как Дракона обратно в пещеру общими усилиями загонять.
      donavi49
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:18
    ... ну, как то так и должно быть good ... это не то, что укрокаклы в Чёрном турецкое ведро искали с чудо-буями... laughing
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:34
    Странно, но прибалты что-то помалкивают о "возросшей угрозе". Про "российскую угрозу" уже говорилка наверное устала, а китайцам слабо свое мнение (отредактированное в Вашингтоне) высказать - команда не поступала.
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:54
      rotmistr60 Сегодня, 07:34 Новый
      Странно, но прибалты что-то помалкивают о "возросшей угрозе".

      ... таки нет... недавно даля разрывалась в воплях, чтобы мерикатосы оставили им "пэтриоты".... она, видите ли, спать не может спокойно без них, кошмары душат её... laughing
      a.s.zzz888
  5. Masya Masya Сегодня, 08:56
    Кто не спрятался, я не виноват... wink
    Masya Masya
Картина дня