Бегалет «Тритон» на МАКС-2017: на земле, воде и в воздухе
Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », на площадке на днях закончившего свою работу авиасалона МАКС-2017 был представлен бегалет оперативной разведки "Тритон", разработанный отечественными специалистами.
В пояснительных материалах экспозиции указывалось о том, что двухместная амфибия-трансформер в состоянии перемещаться по земле в качестве электромобиля со скоростью до 100 км/ч и запасом хода до 100 км. При полете, дальность которого может достигать 400 км, а высота 4200 м, машина использует мягкое крыло типа аэрошют. Крейсерская скорость в воздухе составляет до 80 км/ч. Перемещение по водной поверхности происходит аналогично эроглиссеру; в этом случае дистанция составляет до 400 км.
Бегалет оснащен двумя двигателями: один внутреннего сгорания мощностью в 120 л.с. и электродвигатель на 3 кВт. Длина машины не превышает 3 м, высота – 2 м, ширина – 1,8 м. Максимальная взлетная масса – 500 кг. Полезная нагрузка – 350 кг.
Разработчиком изделия выступает НПО "Авиационно-космические технологии", созданное в июле 2011 года в городе Пятигорске.
В пояснительных материалах экспозиции указывалось о том, что двухместная амфибия-трансформер в состоянии перемещаться по земле в качестве электромобиля со скоростью до 100 км/ч и запасом хода до 100 км. При полете, дальность которого может достигать 400 км, а высота 4200 м, машина использует мягкое крыло типа аэрошют. Крейсерская скорость в воздухе составляет до 80 км/ч. Перемещение по водной поверхности происходит аналогично эроглиссеру; в этом случае дистанция составляет до 400 км.
Бегалет оснащен двумя двигателями: один внутреннего сгорания мощностью в 120 л.с. и электродвигатель на 3 кВт. Длина машины не превышает 3 м, высота – 2 м, ширина – 1,8 м. Максимальная взлетная масса – 500 кг. Полезная нагрузка – 350 кг.
Разработчиком изделия выступает НПО "Авиационно-космические технологии", созданное в июле 2011 года в городе Пятигорске.
Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20734.htm ; https://ria.ru/economy/20170622/1497087936.html
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