10:37 25 июля

Бегалет «Тритон» на МАКС-2017: на земле, воде и в воздухе

Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », на площадке на днях закончившего свою работу авиасалона МАКС-2017 был представлен бегалет оперативной разведки "Тритон", разработанный отечественными специалистами.



В пояснительных материалах экспозиции указывалось о том, что двухместная амфибия-трансформер в состоянии перемещаться по земле в качестве электромобиля со скоростью до 100 км/ч и запасом хода до 100 км. При полете, дальность которого может достигать 400 км, а высота 4200 м, машина использует мягкое крыло типа аэрошют. Крейсерская скорость в воздухе составляет до 80 км/ч. Перемещение по водной поверхности происходит аналогично эроглиссеру; в этом случае дистанция составляет до 400 км.




Бегалет оснащен двумя двигателями: один внутреннего сгорания мощностью в 120 л.с. и электродвигатель на 3 кВт. Длина машины не превышает 3 м, высота – 2 м, ширина – 1,8 м. Максимальная взлетная масса – 500 кг. Полезная нагрузка – 350 кг.

Разработчиком изделия выступает НПО "Авиационно-космические технологии", созданное в июле 2011 года в городе Пятигорске.

Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20734.htm ; https://ria.ru/economy/20170622/1497087936.html
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Комментарии 25

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  1. Горный стрелок Сегодня, 07:56
    Забавная игрушка! Неужели кто в разведку решится слетать на таком? Скорее забавная крокозябра, чем реальное боевое средство. Но ведь на какие то деньги его разработали и построили...
    Горный стрелок
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 07:59
      Изначально рассчитывалось на гражданский рынок
      Юджин-Евгений
    2. Logall Сегодня, 08:03
      Она скорее и рассчитана на частное использование.
      На рыбалкочку слетать...
      Logall
      1. san4es Сегодня, 08:55
        Цитата: Logall
        Она скорее и рассчитана на частное использование.
        На рыбалкочку слетать...

        san4es
    3. vkl.47 Сегодня, 08:10
      Интересный транспорт полуяился
      vkl.47
    4. VadimSt Сегодня, 09:38
      Цитата: Горный стрелок
      Скорее забавная крокозябра, чем реальное боевое средство. Но ведь на какие то деньги его разработали и построили...
      Трудно выяснить историю, или лайки за экономию бюджетных средств дороже?
      Научно-производственное объединение «АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (НПО «АКТ») было создано в августе 2011 года. Цель нашей команды – развитие отрасли малой, легкой, сверхлегкой и спортивной авиации России с применением современных технологий и разработок. Приоритетным направлением в деятельности компании, на ближайшее время является, завершение работ и серийный выпуск нового вида транспортных средств – БЕГАЛЕТОВ. Аппараты, изобретенные и сконструированные российским ученым, не имеют мировых аналогов. Бегалеты – это гибрид электромобиля и самолета с мягким крылом. Они, созданы с применением современных авиационно-космических технологий. Уникальный дизайн, безопасность и соизмеримая цена вывели бегалет на первое место. Параллельно этой работе, ведется создание двухместного самолета с дальностью полета 1600 км и крейсерской скоростью 220км/ч. Этот самолет используется для частных, учебно-тренировочных, туристических, а также специальных полетов. Одно из подразделений НПО создает лодки, катамараны, катера и парусники. Отдел международных инноваций, представляет на рынок высокотехнологичное смазывающее устройство (масленку) изобретенную русскими инженерами и созданную в Канаде. На базе НПО «АКТ» идет сборка и заполнение смазывающими веществами. Это изделие широко применяется в разных отраслях промышленности. История НПО «АКТ» идет с 2002 года. Тогда, командой специалистов-единомышленников авиаторов и, была создана Авиационная лаборатория "Скарабей". Руководителем стал известный летчик-испытатель, инженер-конструктор Александр Бегак. Цель лаборатории: проектирование и производство концептуальных транспортных средств, сверхлегких и лёгких летательных аппаратов. До 2010 года Авиационная лаборатория являлась подразделением Автономной Некоммерческой Организации «Международный Авиационный Центр» (МАЦ). В 2011 году в связи с ликвидацией АНО МАЦ и принятием решения о создании коммерческой организации, было создано — ООО НПО «Авиационно-космические технологии». Консультативную и шефскую помощь в нашей научно-исследовательской работе оказывают специалисты Федерального космического агентства (Роскосмос), Научно-испытательного исследовательского центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, ОАО «Компания "Сухой", Московского Авиационного Института (МАИ) и другие специалисты.

      Цена
      Окончательная стоимость неизвестна — сами авторы ее не определили, несмотря на то, что уже собирают предзаказы. По предварительным подсчетам, на рынке такая амфибия «вытянет» миллионов на шесть. Сейчас предприятие завершает тестировании и оформляет патенты.
      VadimSt
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:57
    ... вот бы такую цацку на "постоянную носку"!... good
    a.s.zzz888
  3. злой партизан Сегодня, 08:00
    Ахренеть! good Для военных вряд ли сгодится, а вот для гражданки сгодится точно. yes Вариантов использования - масса! fellow
    злой партизан
    1. Балу Сегодня, 08:16
      Цитата: злой партизан
      для гражданки сгодится точно. Вариантов использования - масса!

      Так, как будет называться инспекция по регулированию движения этих букашек, когда начнется массовое производство? recourse
      Балу
      1. злой партизан Сегодня, 08:32
        Цитата: Балу
        как будет называться инспекция по регулированию движения этих букашек, когда начнется массовое производство?

        what
        Как-то так:
        \
        Понятно, что данный аппарат надо будет внедрять исключительно в профессиональную среду и уж ни как не распространять среди населения для личного использования. Самое напрашивающееся применение - это для врачей в отдалённых районах для оказания экстренной помощи. Или любой специалист по ремонту бытовой техники для тех же районов. Да массу чего ещё полезного можно на такой технике сделать. yes
        злой партизан
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:43
          Цитата: злой партизан
          Понятно, что данный аппарат надо будет внедрять исключительно в профессиональную среду и уж ни как не распространять среди населения для личного использования.

          Ну почему же ? А если авиационную составляющую исключить , то очень даже полезный "клоп" получится для народных масс вне города . Лишь бы цена была доступной . wink
          bouncyhunter
          1. злой партизан Сегодня, 08:47
            Цитата: bouncyhunter
            А если авиационную составляющую исключить

            stop
            Ни в коем случае! Тогда получится тривиальный мотороллер "Муравей"!
            злой партизан
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:54
              Так ведь "Муравей" ни разу не водоплавающий . request Тем же охотникам , рыболовам , лесникам и егерям "Тритон" интересен будет , если не отпугнут ценой .
              bouncyhunter
              1. злой партизан Сегодня, 09:16
                Цитата: bouncyhunter
                Так ведь "Муравей" ни разу не водоплавающий .

                Ну если его не нагрузить надутыми резиновыми лодками, то да. yes
                злой партизан
  4. Александр69 Сегодня, 08:06
    В условия гор может сгодиться. Электродвигатель обеспечит бесшумность. Наш Кавказ-это как раз то самое место:вода, облёт сложных маршрутов.
    Александр69
    1. Балу Сегодня, 08:14
      Цитата: Александр69
      Наш Кавказ-это как раз то самое место:вода, облёт сложных маршрутов.


      Восходящие и нисходящие потоки...
      Балу
    2. Logall Сегодня, 08:15
      Цитата: Александр69
      В условия гор может сгодиться. Электродвигатель обеспечит бесшумность. Наш Кавказ-это как раз то самое место:вода, облёт сложных маршрутов.

      Это же не квадракоптер. Его увидят. Большую высоту не наберёт.
      Мишень...
      Logall
  5. iliitchitch Сегодня, 08:14
    ГДЕ купить ?? И почём , кстати .
    iliitchitch
    1. Logall Сегодня, 08:28
      Цитата: iliitchitch
      ГДЕ купить ?? И почём , кстати .

      Штука не серийная. Цены не можете!!!
      Logall
  6. Гардамир Сегодня, 08:28
    Взгляд изнутри
    Гардамир
  7. tchoni Сегодня, 08:31
    Смотрю на это, тихо млею и, матерюся про себя.... И это предлагают на полном серьезе? самоваро-паравозо-ветролет? Может, какому охотнику в тайге и сгодится, но, очень я в этом сомневаюс по 3 причинам:
    1) абы как у нас летать нельзя. За сутки обязан маршрут заявить
    2) квалификация водителя... он и автоволитель и водитель маломерных судов и даже летчик.... как то уж больно много разрешений получать.
    3) наличие ровных площадок для взлета и приземления...оно как бэ под вопросом....
    tchoni
    1. Балу Сегодня, 08:34
      Цитата: tchoni
      2) квалификация водителя... он и автоволитель и водитель маломерных судов и даже летчик.... как то уж больно много разрешений получать.
      3) наличие ровных площадок для взлета и приземления...оно как бэ под вопросом...


      Самый реалистичный комент. drinks
      Балу
    2. злой партизан Сегодня, 08:50
      Цитата: tchoni
      3) наличие ровных площадок для взлета и приземления...оно как бэ под вопросом....

      Силами местного населения какого-нибудь стойбища делается на раз. yes
      злой партизан
  8. san4es Сегодня, 08:48
    Карлсон на заправке smile
    san4es
  9. ROM1077 Сегодня, 10:20
    вещь!! дорогу заминировали поплыл по водоему - засада взлетел и все дела.разведке такой машины давно не хватало
    ROM1077
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