"ТОР-100 Defense News": 6 компаний из РФ вошли в рейтинг крупнейших производителей оружия
Как сообщает ТАСС , американское интернет-издание Defense News опубликовало очередной рейтинг 100 крупнейших производителей оружия (составляющийся с 2000 года), в котором представлено 6 российских компаний.
В рейтинг вошли ВКО "Алмаз-Антей" (11 место с выручкой в $7,412 млрд, годом ранее концерн был также 11-м с выручкой в $6,965 млрд), Объединенная авиастроительная корпорация (14 место с выручкой в $5,636 млрд, годом ранее корпорация была 16-й с выручкой в $4,643 млрд), корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (32 место с выручкой в $2,866 млрд, в прошлом году корпорация была 37-я с выручкой в $2,387 млрд), "Уралвагонзавод" (45 место с выручкой в $1,584 млрд, годом ранее компания была 60-й с выручкой в $1,014 млрд), концерн "Радиоэлектронные технологии" (50 место с выручкой в $1,365 млрд, годом ранее концерн был 48-м с выручкой в $1,678 млрд), а также РТИ (86 место с выручкой в $565,9 млн, в прошлом году группа компаний была на 83 месте с выручкой в $660,1 млн).
По сравнению с прошлым рейтингом выбыл холдинг "Вертолеты России".
Первую тройку составили Lockheed Martin с выручкой в $43,468 млрд ($40,596 млрд годом ранее), Boeing ($29,500 млрд в 2016 году, 30,388 годом ранее), BAE Systems ($23,621 млрд в 2016 году, $25,278 млрд в 2015 году).
В наибольшей мере уступили свои позиции японские компании IHI Corporation, показатели которой упали на 78% с $563,2 млн в 2015 году до $315,9 млн в 2016 году, и Kawasaki Heavy Industries, показатели которой снизились на 49% с $1,740 млрд до $884,6 млн. Максимальный рост выручки продемонстрировали японская компания Komatsu Ltd., показатели которой выросли на 187% с $308,4 млн в 2015 году до $884,6 млн в 2016 году, и компания KBR из США, показатели которой выросли на 186% с $535 млн в 2015 году до $1,532 млрд в 2016 году.
- пояснили в пресс-службе "Алмаз-Антея".
- заявил генеральный директор концерна Ян Новиков.
Как ранее он сообщал, экспортный объем продукции военного назначения "Алмаз-Антея" увеличился в 2,5 раза в 2016 году, несмотря на международные санкции в отношении концерна. С его слов, "этот показатель стал рекордным за все время существования холдинга".
В рейтинг вошли ВКО "Алмаз-Антей" (11 место с выручкой в $7,412 млрд, годом ранее концерн был также 11-м с выручкой в $6,965 млрд), Объединенная авиастроительная корпорация (14 место с выручкой в $5,636 млрд, годом ранее корпорация была 16-й с выручкой в $4,643 млрд), корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (32 место с выручкой в $2,866 млрд, в прошлом году корпорация была 37-я с выручкой в $2,387 млрд), "Уралвагонзавод" (45 место с выручкой в $1,584 млрд, годом ранее компания была 60-й с выручкой в $1,014 млрд), концерн "Радиоэлектронные технологии" (50 место с выручкой в $1,365 млрд, годом ранее концерн был 48-м с выручкой в $1,678 млрд), а также РТИ (86 место с выручкой в $565,9 млн, в прошлом году группа компаний была на 83 месте с выручкой в $660,1 млн).
По сравнению с прошлым рейтингом выбыл холдинг "Вертолеты России".
Первую тройку составили Lockheed Martin с выручкой в $43,468 млрд ($40,596 млрд годом ранее), Boeing ($29,500 млрд в 2016 году, 30,388 годом ранее), BAE Systems ($23,621 млрд в 2016 году, $25,278 млрд в 2015 году).
В наибольшей мере уступили свои позиции японские компании IHI Corporation, показатели которой упали на 78% с $563,2 млн в 2015 году до $315,9 млн в 2016 году, и Kawasaki Heavy Industries, показатели которой снизились на 49% с $1,740 млрд до $884,6 млн. Максимальный рост выручки продемонстрировали японская компания Komatsu Ltd., показатели которой выросли на 187% с $308,4 млн в 2015 году до $884,6 млн в 2016 году, и компания KBR из США, показатели которой выросли на 186% с $535 млн в 2015 году до $1,532 млрд в 2016 году.
Распределение мест в "ТОР-100 Defense News" производится в зависимости от объема выручки компаний от продукции военного назначения.
- пояснили в пресс-службе "Алмаз-Антея".
Несмотря на наличие активной и жесткой конкуренции на мировом рынке продукции военного назначения, относящейся к номенклатурному ряду концерна, в последние годы мы стабильно занимаем ведущие позиции в этом сегменте. Лидирующие позиции по всему ряду разрабатываемой высокотехнологичной продукции в области ПВО/ПРО/ВКО, системам разведки и контроля воздушного пространства и организации воздушного движения сохраняет концерн и на рынке Российской Федерации.
- заявил генеральный директор концерна Ян Новиков.
Как ранее он сообщал, экспортный объем продукции военного назначения "Алмаз-Антея" увеличился в 2,5 раза в 2016 году, несмотря на международные санкции в отношении концерна. С его слов, "этот показатель стал рекордным за все время существования холдинга".
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