"ТОР-100 Defense News": 6 компаний из РФ вошли в рейтинг крупнейших производителей оружия

Распределение мест в "ТОР-100 Defense News" производится в зависимости от объема выручки компаний от продукции военного назначения.

Несмотря на наличие активной и жесткой конкуренции на мировом рынке продукции военного назначения, относящейся к номенклатурному ряду концерна, в последние годы мы стабильно занимаем ведущие позиции в этом сегменте. Лидирующие позиции по всему ряду разрабатываемой высокотехнологичной продукции в области ПВО/ПРО/ВКО, системам разведки и контроля воздушного пространства и организации воздушного движения сохраняет концерн и на рынке Российской Федерации.