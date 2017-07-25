CNN: КНДР готовится к ракетному пуску
Согласно информации ТАСС , 24 июля телекомпания CNN, ссылаясь на источник в Пентагоне, сообщила о подготовке Пхеньяном очередного запуска ракеты, который может состояться на текущей неделе.
Как утверждает CNN, 21 июля американская разведка обнаружила перемещение в город Кусон, расположенный в северо-западной провинции Пхёнан-Пукто, оборудования, необходимого для ракетного запуска. На находящейся вблизи данного населенного пункта стартовой площадке КНДР 14 мая осуществила пуск баллистической ракеты.
Со слов источника, период между транспортировкой техники и ракетным испытанием составляет не более 6 дней. Возможно, что оно будет приурочено к национальному празднику в честь окончания Корейской войны, отмечаемому 27 июля.
Ранее, 4 июля, в КНДР заявили о первом состоявшемся успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" . Со слов Пхеньяна, она достигла максимальной высоты полета в 2802 км, дальность составила 933 км. В ответ администрация США заявила об усилении угрозы со стороны КНДР и потребовала "глобальных действий" в ответ на провокации Пхеньяна.
Как полагает Белый дом, "Хвасон-14" действительно относится к межконтинентальному типу. РФ обозначила ракету как имевшую среднюю дальность.
Как утверждает CNN, 21 июля американская разведка обнаружила перемещение в город Кусон, расположенный в северо-западной провинции Пхёнан-Пукто, оборудования, необходимого для ракетного запуска. На находящейся вблизи данного населенного пункта стартовой площадке КНДР 14 мая осуществила пуск баллистической ракеты.
МБР "Хвасон-14", 04.07.17 г.
Со слов источника, период между транспортировкой техники и ракетным испытанием составляет не более 6 дней. Возможно, что оно будет приурочено к национальному празднику в честь окончания Корейской войны, отмечаемому 27 июля.
Ранее, 4 июля, в КНДР заявили о первом состоявшемся успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" . Со слов Пхеньяна, она достигла максимальной высоты полета в 2802 км, дальность составила 933 км. В ответ администрация США заявила об усилении угрозы со стороны КНДР и потребовала "глобальных действий" в ответ на провокации Пхеньяна.
Как полагает Белый дом, "Хвасон-14" действительно относится к межконтинентальному типу. РФ обозначила ракету как имевшую среднюю дальность.
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