10:36 25 июля

CNN: КНДР готовится к ракетному пуску

Согласно информации ТАСС , 24 июля телекомпания CNN, ссылаясь на источник в Пентагоне, сообщила о подготовке Пхеньяном очередного запуска ракеты, который может состояться на текущей неделе.

Как утверждает CNN, 21 июля американская разведка обнаружила перемещение в город Кусон, расположенный в северо-западной провинции Пхёнан-Пукто, оборудования, необходимого для ракетного запуска. На находящейся вблизи данного населенного пункта стартовой площадке КНДР 14 мая осуществила пуск баллистической ракеты.

CNN: КНДР готовится к ракетному пуску

МБР "Хвасон-14", 04.07.17 г.



Со слов источника, период между транспортировкой техники и ракетным испытанием составляет не более 6 дней. Возможно, что оно будет приурочено к национальному празднику в честь окончания Корейской войны, отмечаемому 27 июля.

Ранее, 4 июля, в КНДР заявили о первом состоявшемся успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" . Со слов Пхеньяна, она достигла максимальной высоты полета в 2802 км, дальность составила 933 км. В ответ администрация США заявила об усилении угрозы со стороны КНДР и потребовала "глобальных действий" в ответ на провокации Пхеньяна.

Как полагает Белый дом, "Хвасон-14" действительно относится к межконтинентальному типу. РФ обозначила ракету как имевшую среднюю дальность.


2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. pvv113 Сегодня, 09:46
    КНДР готовится к ракетному пуску

    А Васька слушает, да ест (с) wink
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:52
      CNN , как всегда , всё знает . И источник в Пентагоне , конечно же , анонимный . Стряпают горячие сенсационные новости , как пирожки . Фуфломёты ! lol
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 09:59
        Они не нуждаются в истине, им нужны сенсации и, естественно, деньги за проплаченные темы hi
        pvv113
        1. Чёрный Сегодня, 10:06
          CNN: КНДР готовится к ракетному пуску
          Ого, СNN стал анонсировать события в КНДР? Ну прям рупор МО КНДР!! laughing
          Чёрный
          1. pvv113 Сегодня, 10:13
            Может еще и на довольствие их поставят laughing
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:33
              А как же ! И отдельную камеру с видом на помойку выделят . lol
              bouncyhunter
      2. Смог Сегодня, 10:01
        Паша, что не говори о СиНеНе, а Ын молодец. Кладет большой прибор с пробором на америкосов и иже с ними. Америкосам то пока, пока, не страшно, а вот южные кореяки уже писают горячим чаем
        Смог
        1. Чёрный Сегодня, 10:10
          Цитата: Смог
          а вот южные кореяки уже писают горячим чаем

          не чаем , а соджу....а японцы саке laughing
          Чёрный
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:35
            Чем они там пЫсают - их личные проблемы . Пусть им хозяин горшки ночные и подгузники бесплатно как гумпомощь поставляет . lol
            bouncyhunter
  2. tanit Сегодня, 09:47
    "Со слов Пхеньяна, она достигла максимальной высоты полета в 2802 км" belay
    Не думаю, что в Пхеньяне кто-то мог сказать подобный бред. request
    А вот редактору - не плохо бы статьи все же хоть изредка читать.
    tanit
    1. Толстоевский Сегодня, 09:52
      да уж... 2892 км...по Луне удумали вдарить
      Толстоевский
  3. Толстоевский Сегодня, 09:51
    Работайте, братья!
    Толстоевский
  4. Старый26 Сегодня, 10:27
    Цитата: bouncyhunter
    CNN , как всегда , всё знает . И источник в Пентагоне , конечно же , анонимный . Стряпают горячие сенсационные новости , как пирожки . Фуфломёты ! lol

    В отличии от нас с вами, на западе нет проблем получить спутниковые снимки сразу после их получения. Более того, в отличии от нашего родного министерства обороны американцы очень любят пиар и брифинги для них все равно, что для нас с вами чашечка кофе в 12 часов. Источник в Пентагоне, если он не назван, то чаще всего это какой-то из чиновников, проводивших или имевших отношение к очередному брифингу. Комментарии вполне нормальные, ибо источник не сидит в Генштабе или рядом с Ыном. А появление пусковой или иного оборудования - это обычный демаскирующий признак. Который и говорит о близком испытании. Интересно, что вы будете говорить, если 27 (+/- пара дней) старт действительно состоится. Тоже будете говорить о CNN, как о фуфлометах? Честное слово. Не стоит недооценивать возможности получения информации другой стороной. А то ведь порой вы камрады хотите быть большим католиком, чем Римский папа. Разведка всегда построена на анализе источников. Вт.ч. и открытых. А вот насколько они достоверны или нет, у тех же американцев разработана целая система классификации такой информации. От абсолютно надежной до абсолютно ненадежной.

    Цитата: tanit
    "Со слов Пхеньяна, она достигла максимальной высоты полета в 2802 км" belay
    Не думаю, что в Пхеньяне кто-то мог сказать подобный бред. request
    А вот редактору - не плохо бы статьи все же хоть изредка читать.

    Конечно бред.
    Южнокорейцы такое пишут - бред, американцы пишут - тоже бред. Теперь очередь дошла и до северокорейцев. Теперь по вашему мнению и они бред написали.
    Занесите в список того, кто писал такой бред еще и российскую систему предупреждения о ракетном нападении. Тоже бред написали. Оказываются на станции в Усолье-Сибирском сидят действительно т.упицы, которые никаких параметров определить не могут и тоже такой бред несут. А именно они и озвучили (по крайней мере у нас), что высота подъема ракеты "Hwasong-14" равна 2802 км а дальность - 933 км. Предыдущая ракета "Hwasong-12" имела параметры полета - высота 2111,5 км, дальность 787 км.

    Все же, стоило бы немного изучить матчасть, прежде чем объявлять бредом параметры полета. Северокорейцы не могут проводить пуски на предельную дальность. И единственным вариантом провести испытания хотя бы "приближенные к боевым" - испытать по высотной траектории и на короткую дальность. В зависимости от угла подъема можно сказать, что дальность будет в диапазоне 2-3-4 высот подъема
    Разница условно такова. И это не по самой крутой траектории
    Старый26
Картина дня