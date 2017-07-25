Тиллерсон может оставить пост госсекретаря США
Госсекретарь Рекс Тиллерсон разочарован нынешней работой в качестве главы внешнеполитического ведомства США и может оставить свою должность до конца текущего года, передает ТАСС сообщение телеканала CNN.
По данным канала, у госсекретаря существуют «серьезные разногласия с Белым домом, включая вопрос выстраивания отношений с Ираном и кадровую политику своего ведомства».
Источники издания утверждают, что, несмотря на разочарование работой, Тиллерсон решил не подавать в отставку до конца года. По их словам, «за это время госсекретарь попытается провести реорганизацию ведомства». Кроме того, «в его послужном списке будет числиться руководство Госдепартаментом на протяжении года».
Вместе с тем, не вызовет удивления, «если Тиллерсон решит покинуть свой нынешний пост раньше», отметили собеседники.
Сообщения о сложностях во взаимоотношениях госсекретаря с Белым домом появлялись и раньше.
В частности, газета Politico в месяц назад сообщила, что Тиллерсон однажды и вовсе устроил в Белом доме скандал из-за постоянных проблем с назначением его заместителей. По данным газеты, ссылавшейся на чиновников администрации, Трамп обещал ему полную свободу в решении кадровых вопросов, однако в итоге большинство кандидатур Белый дом блокировал.
Ранее Тиллерсон заявлял также, что в Госдепе отсутствует строгая дисциплина, сотрудники уклоняются от принятия решений, а ведомство нуждается в реформе.
По данным канала, у госсекретаря существуют «серьезные разногласия с Белым домом, включая вопрос выстраивания отношений с Ираном и кадровую политику своего ведомства».
Источники издания утверждают, что, несмотря на разочарование работой, Тиллерсон решил не подавать в отставку до конца года. По их словам, «за это время госсекретарь попытается провести реорганизацию ведомства». Кроме того, «в его послужном списке будет числиться руководство Госдепартаментом на протяжении года».
Вместе с тем, не вызовет удивления, «если Тиллерсон решит покинуть свой нынешний пост раньше», отметили собеседники.
Сообщения о сложностях во взаимоотношениях госсекретаря с Белым домом появлялись и раньше.
В частности, газета Politico в месяц назад сообщила, что Тиллерсон однажды и вовсе устроил в Белом доме скандал из-за постоянных проблем с назначением его заместителей. По данным газеты, ссылавшейся на чиновников администрации, Трамп обещал ему полную свободу в решении кадровых вопросов, однако в итоге большинство кандидатур Белый дом блокировал.
Ранее Тиллерсон заявлял также, что в Госдепе отсутствует строгая дисциплина, сотрудники уклоняются от принятия решений, а ведомство нуждается в реформе.
Использованы фотографии: Kevin Lamarque/Reuters
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