10:36 25 июля

Тиллерсон может оставить пост госсекретаря США

Госсекретарь Рекс Тиллерсон разочарован нынешней работой в качестве главы внешнеполитического ведомства США и может оставить свою должность до конца текущего года, передает ТАСС сообщение телеканала CNN.



По данным канала, у госсекретаря существуют «серьезные разногласия с Белым домом, включая вопрос выстраивания отношений с Ираном и кадровую политику своего ведомства».


Источники издания утверждают, что, несмотря на разочарование работой, Тиллерсон решил не подавать в отставку до конца года. По их словам, «за это время госсекретарь попытается провести реорганизацию ведомства». Кроме того, «в его послужном списке будет числиться руководство Госдепартаментом на протяжении года».

Вместе с тем, не вызовет удивления, «если Тиллерсон решит покинуть свой нынешний пост раньше», отметили собеседники.

Сообщения о сложностях во взаимоотношениях госсекретаря с Белым домом появлялись и раньше.

В частности, газета Politico в месяц назад сообщила, что Тиллерсон однажды и вовсе устроил в Белом доме скандал из-за постоянных проблем с назначением его заместителей. По данным газеты, ссылавшейся на чиновников администрации, Трамп обещал ему полную свободу в решении кадровых вопросов, однако в итоге большинство кандидатур Белый дом блокировал.

Ранее Тиллерсон заявлял также, что в Госдепе отсутствует строгая дисциплина, сотрудники уклоняются от принятия решений, а ведомство нуждается в реформе.

Использованы фотографии: Kevin Lamarque/Reuters
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Комментарии 16

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  1. злой партизан Сегодня, 09:46
    Ну и правильно. Такому солидному дядьке не к лицу участвовать в общепринятых в Белом доме видах спорта: тараканьих бегах, мышиной возне и гавканье в сторону России.
    злой партизан
    1. maxim947 Сегодня, 09:49
      Это единственный правильный поступок для адекватного и порядочного человека (политика), и Тиллерсон похоже таким и является. Заниматься таким бесконечным лицемерием и враньем, доведенным до исступления, могут только абсолютно бессовестные и беспринципные люди, (они же в своем большинстве и есть - политики).
      maxim947
    2. Самаритянин Сегодня, 09:51
      Цитата: злой партизан
      Ну и правильно. Такому солидному дядьке не к лицу участвовать в общепринятых в Белом доме видах спорта: тараканьих бегах, мышиной возне и гавканье в сторону России.

      Агент Кремля не может быть не солидным am
      Самаритянин
    3. vch Сегодня, 09:51
      Тиллерсон серьезный мужик, бизнесмен от мозга до костей и он видит, что в данной ситуации грызни между Трампом и конгрессом он не сможет сделать ничего..... По этому, что бы не терять лицо он и решил выйти из игры.
      vch
  2. майор Юрик Сегодня, 09:46
    Не дают Рэксу погавкать всласть!Трамп сам из тех на кого вчера 10 собак напало- еле отгавкался! yes
    майор Юрик
  3. Чёрный Сегодня, 09:47
    ...Тилерсон: "Да я лучше Орден себе российский оставлю, чем в вашем госдепе работать буду" wassat
    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:56
      hi Я бы не торопился верить этой новости . Источник - CNN , а это известные фуфлыжники . wink
      bouncyhunter
  4. Балу Сегодня, 09:48
    Ранее Тиллерсон заявлял также, что в Госдепе отсутствует строгая дисциплина, сотрудники уклоняются от принятия решений, а ведомство нуждается в реформе.

    В Госдепе отсутствует профессионализм, знание международного права, здравомыслие и ответственность.
    Политика Госдепа в услужении полутора тысяч семейств ФША, а их интересы не всегда соответствуют интересам мира и сотрудничества в политике США.
    Балу
    1. роман66 Сегодня, 10:03
      я бы сказал с географией у них тоже трудности wink
      роман66
      1. Балу Сегодня, 10:25
        Цитата: роман66
        я бы сказал с географией у них тоже трудности wink

        У них с образованием тоже проблемы. Ростовские горы... Белорусский флот... lol
        Балу
  5. Dimachrus Сегодня, 09:55
    Первая ласточка))))
    На моей памяти первый амерзский политик проявивший зачатки здравомыслия ДО выхода на пенсию !
    Dimachrus
  6. Ныробский Сегодня, 10:04
    Понятно, что адекватному пациенту, случайно обнаружившему себя в дурдоме среди психов, первое время будет не по себе. Главное что бы он не стал копировать их поведение. Хотя, до конца года.......
    Ныробский
  7. Masya Masya Сегодня, 10:05
    Лавров же сказал, что адекватным там не просто... но свято место пусто не бывает...
    Masya Masya
  8. P0LYM Сегодня, 10:10
    Нынешняя администрация - это сборище импотентов и шизофреников... Блин, смешно наблюдать, как президент "самой могущественной мировой державы" (может и без ковычек) и его команда, бьются в конвульсиях в канаве, где их доедают демократические сми и не менее демократические друзья и противники... что называется ржунемагу!!!
    P0LYM
  9. Кент0001 Сегодня, 10:14
    Как это все по-американски. Уровень их дипломатов всегда оставлял желать лучшего, а сейчас так вообще....
    Кент0001
  10. Ingvar0401 Сегодня, 10:32
    Молодец! Единственный достойный поступок в нынешней амеровской администрации...
    Ingvar0401
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