10:35 25 июля

Спецпредставитель США допустил поставку танков украинским военным

Посетивший недавно Украину, а в частности районы Донецкой и Луганской областей, находящиеся под управлением Киева, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне активно прорабатывается возможность все же начать поставки летального оружия Украине для борьбы с сепаратистами. По его мнению, предоставление американских вооружений Вооруженным силам Украины может изменить подход Москвы к кризису на востоке Украины. Он не считает, что это, наоборот, спровоцирует дальнейшее обострение, передают "Ведомости" .

До сих пор США поставляли Украине нелетальное оружие и снаряжение, в том числе разведывательные беспилотники Raven, приборы ночного видения, артиллерийские радары, бронированные внедорожники и обычные внедорожники Hummer. Объем этой помощи в 2015 г. оценивался в $120 млн.

Спецпредставитель США допустил поставку танков украинским военным



По словам Волкера, Украине могут помочь защитить себя оборонительные вооружения, например, танки. Такие поставки могут заставить Россию прекратить угрожать Украине, полагает он.

Дипломат подчеркнул, что не имеет в виду, что решение о поставках будет принято, пока речь идет о дальнейшей дискуссии на этот счет, но он выступает против аргументации, что поставки оружия станут провокацией для России или приведут к излишней активизации украинских военных.

Для установления мира на востоке Украины Волкер считает необходимым начало нового стратегического диалога с Россией.

Курт Волкер ранее был постпредом США в НАТО. Спецпредставителем США по Украине он стал в июле 2017 г. После посещения Донбасса он заявил, что в США понимают, что там происходит «российская агрессия».

Мы видели, что произошло. Мы понимаем, каким образом этот конфликт начался, мы понимаем, каким образом этот конфликт сегодня контролируется. И именно поэтому это важно, если Соединенные Штаты станут более задействованными. И мы пытаемся найти способ, чтобы изменить стратегические перспективы с целью того, чтобы принять другие решения и перейти к тому, чтобы увидеть восстановление украинской территории
- приводят украинские СМИ его слова

Использованы фотографии: http://qha.com.ua/ru
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Комментарии 15

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  1. Чёрный Сегодня, 10:15
    ну да ну да...будет как с угольком...втридорога laughing ...а военным ЛДНР советую учить английский, что бы переводить инструкции по эксплуатации трофейных машин.. laughing
    Чёрный
    1. Зяблицев Сегодня, 10:19
      Только что, подпин..и Меркель и некто Макрон, заявили об обязательном отводе тяжелого вооружения на Донбассе, в этот же самый момент новый гаулейтер Украины от США говорит о возможных поставок танков ВСУ...Вопрос - Кого вся эта гоп-компания держит за идио..ов!?
      Зяблицев
    2. kapitan92 Сегодня, 10:27
      Цитата: Чёрный
      ну да ну да...будет как с угольком...втридорога laughing ...а военным ЛДНР советую учить английский, что бы переводить инструкции по эксплуатации трофейных машин.. laughing

      Цена уже никого на окраине не интересует. Отдавать будут не они.
      Все последние события "говорят", что дело идет к большой войне, причем на наших западных границах. Штаты будут делать все, чтобы РФ увязла в этом конфликте, тратила ресурсы, умерила свою активность в международной политике, Сирии. Если тяжелое вооружение пойдет на окраину, безусловно будет ответ России. Какой? Увидим! hi
      kapitan92
  2. Alexey-74 Сегодня, 10:19
    Бойцы ЛДНР с нетерпением ждут "Абрамсы"......а если серьезно, то очередная шавка из Госдепа возомнила себя великим стратегом, "он думает, что Москву остановит и заставит пересмотреть свое отношение к конфликту на Украине".....где он, и где слово думает.....вообще не про него....
    Alexey-74
    1. Чёрный Сегодня, 10:23
      Цитата: Alexey-74
      Бойцы ЛДНР с нетерпением ждут "Абрамсы"......а если серьезно, то очередная шавка из Госдепа возомнила себя великим стратегом, "он думает, что Москву остановит и заставит пересмотреть свое отношение к конфликту на Украине".....где он, и где слово думает.....вообще не про него....

      Эх, неплохо бы было эту шавку арестовать аналогично Буту за намерение поставить оружие против России, депортировать и дать пожизненное пусть рукавицы у нас шьёт, laughing Рассийское законодательство позволяет преследовать умышляющих против России по всему мировому пространству!
      Чёрный
  3. Кент0001 Сегодня, 10:20
    Полный ДББЛТ. Там все такие. Не надо пугать Россию поставкой Абрамсов, все знают как они хорошо горят от РПГ, а в руках рогулей они будут гореть от пролитой горилки...синем пламенем.
    Кент0001
  4. Sasha_Sar Сегодня, 10:21
    А за чей счет такой банкет!? Учитывая, что Трамп урезает помощь Украине. По тройной цене, с консервации с выбитым моторесурсом?!
    Sasha_Sar
  5. Masya Masya Сегодня, 10:22
    если Соединенные Штаты станут более задействованными...

    Куда уж больше задействоваться... и так там по самые ноздри...
    Masya Masya
  6. andr327 Сегодня, 10:22
    Да интересно как Абрамсы гореть будут! belay
    andr327
  7. bond7213 Сегодня, 10:23
    В случае поставки танков у Малоросских бойцов появятся и импортные танки в Большом количестве laughing Лучше бы чего лазерного поставляли больше , танков уже у ополченцев хватает ! laughing
    bond7213
  8. alavrin Сегодня, 10:23
    Дело даже не в поставке "Абрамсов", а в стоимости их обслуживания на Украине.
    alavrin
  9. pvv113 Сегодня, 10:26
    Спецпредставителем США по Украине он стал в июле 2017 г.

    В палате №6 пополнение wassat
    pvv113
  10. Dimachrus Сегодня, 10:29
    И в догон топливо, заправщики, тягачи и прочая, прочая, прочая..... Пока у скаковой нации хоть какие-то средства остались! Шикарная сделка
    Dimachrus
  11. Анатоль Клим Сегодня, 10:30
    По словам Волкера, Украине могут помочь защитить себя оборонительные вооружения, например, танки. Такие поставки могут заставить Россию прекратить угрожать Украине, полагает он.

    Это с каких пор танки стали оборонительным вооружением? Вот Ирану нельзя поставлять танки, так как это наступательное вооружение, а Украине оказывается надо помочь оборонительным вооружением - танками. Наглость американцев возмущает.
    Анатоль Клим
  12. Лелёк Сегодня, 10:33
    (И именно поэтому это важно, если Соединенные Штаты станут более задействованными.)

    Куда уж больше, если только комплексы Пентагона перевести на Крещатик. Ну, а по поводу американских МНЕНИЙ о российской агрессии в\на Руине, - напоминает песенку из известного мультика: "Говорят мы бяки-буки и как носит нас Земля, нука дайте карты в руки погадать на короля. Тру-ля-ля, тру-ля-ля..."
    Лелёк
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