Спецпредставитель США допустил поставку танков украинским военным

Мы видели, что произошло. Мы понимаем, каким образом этот конфликт начался, мы понимаем, каким образом этот конфликт сегодня контролируется. И именно поэтому это важно, если Соединенные Штаты станут более задействованными. И мы пытаемся найти способ, чтобы изменить стратегические перспективы с целью того, чтобы принять другие решения и перейти к тому, чтобы увидеть восстановление украинской территории

Посетивший недавно Украину, а в частности районы Донецкой и Луганской областей, находящиеся под управлением Киева, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне активно прорабатывается возможность все же начать поставки летального оружия Украине для борьбы с сепаратистами. По его мнению, предоставление американских вооружений Вооруженным силам Украины может изменить подход Москвы к кризису на востоке Украины. Он не считает, что это, наоборот, спровоцирует дальнейшее обострение, передают "Ведомости" До сих пор США поставляли Украине нелетальное оружие и снаряжение, в том числе разведывательные беспилотники Raven, приборы ночного видения, артиллерийские радары, бронированные внедорожники и обычные внедорожники Hummer. Объем этой помощи в 2015 г. оценивался в $120 млн.По словам Волкера, Украине могут помочь защитить себя оборонительные вооружения, например, танки. Такие поставки могут заставить Россию прекратить угрожать Украине, полагает он.Дипломат подчеркнул, что не имеет в виду, что решение о поставках будет принято, пока речь идет о дальнейшей дискуссии на этот счет, но он выступает против аргументации, что поставки оружия станут провокацией для России или приведут к излишней активизации украинских военных.Для установления мира на востоке Украины Волкер считает необходимым начало нового стратегического диалога с Россией.Курт Волкер ранее был постпредом США в НАТО. Спецпредставителем США по Украине он стал в июле 2017 г. После посещения Донбасса он заявил, что в США понимают, что там происходит «российская агрессия».- приводят украинские СМИ его слова