NI: Су-35 в боях с американскими истребителями
Как сообщает ИноТВ , издание The National Interest оценило возможности российского истребителя Су-35 в случае его противоборства с американской авиацией.
По мнению издания, Су-35 является лучшим истребителем, состоящим в настоящее время на вооружении ВВС РФ. Его назначение заключается в завоевании превосходства в воздухе. Данная модель представляет собой венец развития российской авиации 4-го поколения. Она обладает непревзойдённой манёвренностью и продвинутыми электронными и оружейными системами, благодаря которым нисколько не уступает западным «собратьям», в частности, F-15 Eagle, Eurofighter и Rafale.
Высокая манёвренность обеспечивается двигателями с управляемым вектором тяги, способными поворачиваться в различные стороны, что способствует маневру при рыскании и выполнении крена. Также благодаря этому Су-35 имеет очень большой угол атаки. Предел скорости составляют 2,25 Маха на больших высотах, её набор происходит очень быстро. Дистанция действия - 3,5 тыс. км без дополнительных баков и 4,5 тыс. км с двумя подвесными баками.
При этом боевой потенциал самолета при столкновении с малозаметными истребителями 5-го поколения остаётся под вопросом. Примененных в конструкции радиопоглощающих материалов недостаточно для существенного понижения заметности машины.
Маневренность дает существенные преимущества Су-35 на сверхмалых дистанциях. При этом поступление на вооружение новейших ракет приведет к резкому увеличению расстояния боя, что нивелирует данное превосходство. В этом случае Су-35 придется полагаться на высокую скорость, выгодно отличающую его, и средства радиоэлектронной борьбы.
Как полагают в ВВС США, Су-35 не сумеет обнаружить F-35 на большой дистанции. В этой связи американский истребитель сможет поливать противника ракетами, пока не войдет в зону инфракрасного сканирования неприятеля.
Защитники Су-35 считают, что помощь Су-35 в поиске противника окажут пассивные и наземные радары. Однако данные средства редко дают точные результаты и, как правило, не могут применяться для наведения оружия.
Немаловажное значение имеет небольшое количество самолетов: на вооружении ВВС РФ состоит всего 48 единиц, в соответствии с планами их число будет увеличиться на 10 аппаратов ежегодно. Предполагается экспорт 24 машин в КНР. Возможно приобретение самолета Алжиром, Венесуэлой, Египтом и Вьетнамом.
По мнению издания, Су-35 является лучшим истребителем, состоящим в настоящее время на вооружении ВВС РФ. Его назначение заключается в завоевании превосходства в воздухе. Данная модель представляет собой венец развития российской авиации 4-го поколения. Она обладает непревзойдённой манёвренностью и продвинутыми электронными и оружейными системами, благодаря которым нисколько не уступает западным «собратьям», в частности, F-15 Eagle, Eurofighter и Rafale.
Высокая манёвренность обеспечивается двигателями с управляемым вектором тяги, способными поворачиваться в различные стороны, что способствует маневру при рыскании и выполнении крена. Также благодаря этому Су-35 имеет очень большой угол атаки. Предел скорости составляют 2,25 Маха на больших высотах, её набор происходит очень быстро. Дистанция действия - 3,5 тыс. км без дополнительных баков и 4,5 тыс. км с двумя подвесными баками.
При этом боевой потенциал самолета при столкновении с малозаметными истребителями 5-го поколения остаётся под вопросом. Примененных в конструкции радиопоглощающих материалов недостаточно для существенного понижения заметности машины.
Су-35 по крайней мере равен — если не превосходит — лучшие западные истребители четвёртого поколения. Однако большой вопрос состоит в том, сможет ли он противостоять таким истребителям пятого поколения, как F-22 и F-35.
Маневренность дает существенные преимущества Су-35 на сверхмалых дистанциях. При этом поступление на вооружение новейших ракет приведет к резкому увеличению расстояния боя, что нивелирует данное превосходство. В этом случае Су-35 придется полагаться на высокую скорость, выгодно отличающую его, и средства радиоэлектронной борьбы.
Как полагают в ВВС США, Су-35 не сумеет обнаружить F-35 на большой дистанции. В этой связи американский истребитель сможет поливать противника ракетами, пока не войдет в зону инфракрасного сканирования неприятеля.
Защитники Су-35 считают, что помощь Су-35 в поиске противника окажут пассивные и наземные радары. Однако данные средства редко дают точные результаты и, как правило, не могут применяться для наведения оружия.
Возможно, Су-35 — лучший в истории авиации истребитель для манёвренного боя на короткой дистанции, который способен нести на своём борту ракеты; однако будет ли этих преимуществ достаточно для захвата господства в воздухе в эру малозаметных истребителей — это открытый вопрос.
Немаловажное значение имеет небольшое количество самолетов: на вооружении ВВС РФ состоит всего 48 единиц, в соответствии с планами их число будет увеличиться на 10 аппаратов ежегодно. Предполагается экспорт 24 машин в КНР. Возможно приобретение самолета Алжиром, Венесуэлой, Египтом и Вьетнамом.
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