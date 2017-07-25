NI: Су-35 в боях с американскими истребителями

Су-35 по крайней мере равен — если не превосходит — лучшие западные истребители четвёртого поколения. Однако большой вопрос состоит в том, сможет ли он противостоять таким истребителям пятого поколения, как F-22 и F-35.

Возможно, Су-35 — лучший в истории авиации истребитель для манёвренного боя на короткой дистанции, который способен нести на своём борту ракеты; однако будет ли этих преимуществ достаточно для захвата господства в воздухе в эру малозаметных истребителей — это открытый вопрос.