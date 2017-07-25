Бразильская армия перевооружается на новые автоматы IA2
Как сообщает портал armyrecognition.com, бразильская армия вооружается отечественными автоматами. Минобороны Бразилии запустило процесс замены устаревших винтовок FN FAL новыми автоматами IA2, передает "Warspot" .
Официально IA2 классифицируется как легкая автоматическая винтовка и выпускается в «натовских» калибрах 5,56×45 мм и 7,62×51 мм. В войска IA2 поставляется в нескольких модификациях – карабин (с укороченным стволом), а также полноразмерная и снайперская винтовки. На вооружении бразильской армии IA2 заменит бельгийскую автоматическую винтовку FN FAL, принятую на вооружение еще в 1964 году и производившуюся по лицензии компанией Brazilian Armaments Industry (IMBEL).
Как сообщает пресс-служба компании IMBEL, автомат IA2 является на 100% отечественной разработкой и полностью состоит из деталей бразильского производства. В разработку этой модели оружия и налаживание ее серийного производства было инвестировано порядка $50 млн.
Масса IA2 составляет от 3,2 до 3,8 кг (в зависимости от модификации), длина ствола – от 26 до 51 см, эффективная дальность огня – 300–600 м. Автомат впервые был презентован в 2012 году и на сегодняшний день уже поступил на вооружение в некоторые полицейские и армейские спецподразделения Бразилии. Теперь же IA2 заменит в войсках FN FAL и вскоре станет основным стрелковым оружием бразильской армии.
Официально IA2 классифицируется как легкая автоматическая винтовка и выпускается в «натовских» калибрах 5,56×45 мм и 7,62×51 мм. В войска IA2 поставляется в нескольких модификациях – карабин (с укороченным стволом), а также полноразмерная и снайперская винтовки. На вооружении бразильской армии IA2 заменит бельгийскую автоматическую винтовку FN FAL, принятую на вооружение еще в 1964 году и производившуюся по лицензии компанией Brazilian Armaments Industry (IMBEL).
Как сообщает пресс-служба компании IMBEL, автомат IA2 является на 100% отечественной разработкой и полностью состоит из деталей бразильского производства. В разработку этой модели оружия и налаживание ее серийного производства было инвестировано порядка $50 млн.
Масса IA2 составляет от 3,2 до 3,8 кг (в зависимости от модификации), длина ствола – от 26 до 51 см, эффективная дальность огня – 300–600 м. Автомат впервые был презентован в 2012 году и на сегодняшний день уже поступил на вооружение в некоторые полицейские и армейские спецподразделения Бразилии. Теперь же IA2 заменит в войсках FN FAL и вскоре станет основным стрелковым оружием бразильской армии.
Использованы фотографии: http://www.guns.yfa1.ru/
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