14:15 25 июля

Бразильская армия перевооружается на новые автоматы IA2

Как сообщает портал armyrecognition.com, бразильская армия вооружается отечественными автоматами. Минобороны Бразилии запустило процесс замены устаревших винтовок FN FAL новыми автоматами IA2, передает "Warspot" .

Официально IA2 классифицируется как легкая автоматическая винтовка и выпускается в «натовских» калибрах 5,56×45 мм и 7,62×51 мм. В войска IA2 поставляется в нескольких модификациях – карабин (с укороченным стволом), а также полноразмерная и снайперская винтовки. На вооружении бразильской армии IA2 заменит бельгийскую автоматическую винтовку FN FAL, принятую на вооружение еще в 1964 году и производившуюся по лицензии компанией Brazilian Armaments Industry (IMBEL).

Бразильская армия перевооружается на новые автоматы IA2



Как сообщает пресс-служба компании IMBEL, автомат IA2 является на 100% отечественной разработкой и полностью состоит из деталей бразильского производства. В разработку этой модели оружия и налаживание ее серийного производства было инвестировано порядка $50 млн.



Масса IA2 составляет от 3,2 до 3,8 кг (в зависимости от модификации), длина ствола – от 26 до 51 см, эффективная дальность огня – 300–600 м. Автомат впервые был презентован в 2012 году и на сегодняшний день уже поступил на вооружение в некоторые полицейские и армейские спецподразделения Бразилии. Теперь же IA2 заменит в войсках FN FAL и вскоре станет основным стрелковым оружием бразильской армии.


Использованы фотографии: http://www.guns.yfa1.ru/
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Комментарии 5

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  1. von schlosser Сегодня, 11:36
    https://m.youtube.com/watch?v=owV78NRYnX0 обезьян отстреливать)))
    von schlosser
  2. Басарев Сегодня, 11:53
    По-моему, смахивает на FN FNC.
    Басарев
    1. Житель Мордора Сегодня, 12:15
      Всё сейчас смахивает на FN. И не просто на FN, a на FN SCAR. Версии "H" или "L" не важно.
      Житель Мордора
      1. Басарев Сегодня, 13:42
        Возникает вопрос: зачем производить подобия, когда можно закупать оригинал?
        Басарев
  3. лысова Сегодня, 12:40
    Не думаю, что |А2 будет лучше Бельгийского оружия. После непрерывной стрельбы себя и покажет (300 - 600м).
    лысова
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