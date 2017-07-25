На Украине с почестями перезахоронили эсэсовцев
На военном мемориальном кладбище близ села Червоное Золочевского района Львовской области были перезахоронены тела 23 человек, воевавших в дивизии СС «Галичина», сообщает канал RT со ссылкой на издание «Левый берег».
«В торжественной церемонии перезахоронения членов дивизии "Галичина", погибших в битве под Бродами в июле 1944 года, приняли участие ветераны-дивизионники, духовенство, представители молодёжных организаций и общественность», – говорится в публикации украинского ресурса.
Сообщается, что «перед погребением священники отправили поминальное богослужение и в момент захоронения в честь павших прозвучал военный салют». На мероприятии присутствовала группа людей, облаченных в форму дивизии «Галичина» с нацистской символикой.
Канал напоминает, что Дивизия «Галичина» – войсковая часть, сформированная по образцу немецких пехотных дивизий в 1943 году главным образом из украинцев, проживающих на территории дистрикта «Галичина».
«Причастность дивизии к войскам СС связана с тем, что, по немецким законам, в вермахте могли служить только граждане Германии. Поэтому все национальные подразделения, создававшиеся в составе немецкой армии, формировались как военные части СС, на которые эти ограничения не распространялись», – поясняет телеканал.
«В торжественной церемонии перезахоронения членов дивизии "Галичина", погибших в битве под Бродами в июле 1944 года, приняли участие ветераны-дивизионники, духовенство, представители молодёжных организаций и общественность», – говорится в публикации украинского ресурса.
Сообщается, что «перед погребением священники отправили поминальное богослужение и в момент захоронения в честь павших прозвучал военный салют». На мероприятии присутствовала группа людей, облаченных в форму дивизии «Галичина» с нацистской символикой.
Канал напоминает, что Дивизия «Галичина» – войсковая часть, сформированная по образцу немецких пехотных дивизий в 1943 году главным образом из украинцев, проживающих на территории дистрикта «Галичина».
«Причастность дивизии к войскам СС связана с тем, что, по немецким законам, в вермахте могли служить только граждане Германии. Поэтому все национальные подразделения, создававшиеся в составе немецкой армии, формировались как военные части СС, на которые эти ограничения не распространялись», – поясняет телеканал.
Использованы фотографии: "Левый берег"
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