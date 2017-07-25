14:15 25 июля

На Украине с почестями перезахоронили эсэсовцев

На военном мемориальном кладбище близ села Червоное Золочевского района Львовской области были перезахоронены тела 23 человек, воевавших в дивизии СС «Галичина», сообщает канал RT со ссылкой на издание «Левый берег».



«В торжественной церемонии перезахоронения членов дивизии "Галичина", погибших в битве под Бродами в июле 1944 года, приняли участие ветераны-дивизионники, духовенство, представители молодёжных организаций и общественность», – говорится в публикации украинского ресурса.


Сообщается, что «перед погребением священники отправили поминальное богослужение и в момент захоронения в честь павших прозвучал военный салют». На мероприятии присутствовала группа людей, облаченных в форму дивизии «Галичина» с нацистской символикой.

Канал напоминает, что Дивизия «Галичина» – войсковая часть, сформированная по образцу немецких пехотных дивизий в 1943 году главным образом из украинцев, проживающих на территории дистрикта «Галичина».

«Причастность дивизии к войскам СС связана с тем, что, по немецким законам, в вермахте могли служить только граждане Германии. Поэтому все национальные подразделения, создававшиеся в составе немецкой армии, формировались как военные части СС, на которые эти ограничения не распространялись», – поясняет телеканал.

Использованы фотографии: "Левый берег"
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Комментарии 56

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  1. Невский_ЗУ Сегодня, 12:09
    На Украине нацистов нЭма! это всё киселёвская пропаганда. wassat
    На фото мальчик-скаут fellow
    Невский_ЗУ
    1. vovanpain Сегодня, 12:28
      «В торжественной церемонии перезахоронения членов дивизии "Галичина", погибших в битве под Бродами в июле 1944 года, приняли участие ветераны-дивизионники, духовенство, представители молодёжных организаций и общественность»,

      Память то короткая у упырей
      Восемнадцатого июля советские части закончили окружение немецкой группировки. Бродовский котёл захлопнулся. "Галичина" попала в окружение. Немецкое командование негативно оценивало действия дивизии. Модель возложил вину за прорыв фронта на украинских бойцов. Немецкие части отчаянно пытались вырваться из окружения. Однако к двадцатому июля Красную армию уже активно поддерживала авиация. Лишь нескольким сотням удалось пробиться к своим в первый день. Остальные же погибали от советских бомб или пуль. Ежедневно "стенки" котла сжимались на несколько километров. Разгром дивизии СС "Галичина" завершился к двадцать второму июля. По немецким данным, только чуть более тысячи бойцов соединения вырвалось из котла. Окруженцы были практически в полном составе убиты. В штурме Львова и Перемышля советским войскам помогали польские партизаны, которые не проявляли милосердия к бойцам дивизии.После поражения под Бродами оставшиеся прибыли в тренировочный лагерь дивизии. Там соединение было доукомплектовано. Семь тысяч добровольцев резервных полков были введены в строй. Части дивизии отправились в Варшаву, где в это время вспыхнуло масштабное восстание против нацистских оккупантов, для его подавления. Польские историки нашли подтверждение участия тридцать первого батальона "Шуцманшафта" в карательных акциях.
      Подробнее тут:www.syl.ru/article/301682/istoriya-divizii-ss
      -galichina
      Ох пожалел их Сталин,ох пожалел.А вот эти упыри,вернее их остатки и проводят такие мероприятия negative
      vovanpain
      1. Диана Ильина Сегодня, 12:34
        Володя hi love , Сталин их может и пожалел тем, что отправил не в расход(как и надо было бы), а в лагеря. А вот хрущ паскудник, недобиток троцкистский, их вообще реабилитировал и выпустил. Вся гниль потом от них и пошла...
        Диана Ильина
        1. vovanpain Сегодня, 12:37
          Цитата: Диана Ильина
          А вот хрущ паскудник, недобиток троцкистский, их вообще реабилитировал и выпустил. Вся гниль потом от них и пошла...

          Здравствуй Диана Солнце ВО! love love love Хрущ такого начудил,до сих пор расхлебать не можем.Прелесть Диана! love love love hi
          vovanpain
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:44
            Братка , здрав буде ! hi drinks Вот после таких новостей кто-то ещё может удивляться негативному отношению (это я скруглил матные слова) к этому квазигосударству со стороны тех , кто помнит и чтит Историю ?
            З.Ы. Ты поспокойнее , дамский угодник ! wink drinks
            bouncyhunter
      2. BAI Сегодня, 12:55
        Да какой Сталин. При Хрущеве всех вернули из лагерей и начали распихивать на административные должности. Недавно на ВО статья была.
        BAI
        1. Монос Сегодня, 13:33
          На мероприятии присутствовала группа людей, облаченных в форму дивизии «Галичина» с нацистской символикой.

          Хавайте, недостойные потомки украинских героев Войны. Вы это заслужили.
          Монос
    2. 210окв Сегодня, 12:30
      Уже удивляться ни чему происходящему там не приходится..Сюрр какой то..А на фото не мальчик,а ТО самое..
      Цитата: Невский_ЗУ
      На Украине нацистов нЭма! это всё киселёвская пропаганда. wassat
      На фото мальчик-скаут fellow
      210окв
    3. Paranoid50 Сегодня, 12:34
      Цитата: Невский_ЗУ
      На фото мальчик-скаут fellow

      Ага, реконструктор.... Ну, где там мягко стелющий(ая) Екатерина Вторая-Ковтун, что постоянно вещает нам о том, что мы всё не так понимаем и делаем абсолютно неверные выводы?! am
      Paranoid50
      1. stalkerwalker Сегодня, 12:42
        Цитата: Paranoid50
        Екатерина Вторая-Ковтун

        Прокладку меняет с жовтно-блкытным прапопром на российский триколор....
        stalkerwalker
      2. pjastolov Сегодня, 13:04
        что мы всё не так понимаем и делаем абсолютно неверные выводы
        а какие еще можно делать выводы?
        pjastolov
  2. Spartanez300 Сегодня, 12:09
    Нынешняя Украина уже мало чем может удивить , любые гнусные действия для них уже норма .
    Spartanez300
    1. Невский_ЗУ Сегодня, 12:12
      Цитата: Spartanez300
      Нынешняя Украина уже мало чем может удивить .

      Да ладно, я об этом еще писал почти за год до майдана...
      Просто они не были в фокусе федеральных СМИ, пока был типа "дружеский" Янукович.Правда тогда не был государственной поддержки, но была местная.
      https://topwar.ru/31807-storonniki-divizii-ss-gal
      ichina-uzhe-gotovyatsya-pereyti-dnepr-esche-odin-
      russkoyazychnyy-gorod-ukrainy-pal.html
      Невский_ЗУ
      1. Владимир16 Сегодня, 12:28
        Так затем и придумана украина. Писать об этом можно было и сто лет назад. Коммунисты продолжили дело немцев по созданию незвисимой украины (я имею в виду первую мировую). Коммунисты создали республику Украина. Сталин наделил ее землями русскими и венгерскими, пожелал видеть украину в ООН. Хрущ отдал ей Крым. Славящие СССР, чему удивляются? Очередной развал России дело рук коммунистов и СССР. Нече пенять на американцев, коли развал был делом скорее внутренним.
        Важно, что сейчас происходит. Пока, что все русское истребляется на той территории.
        Владимир16
        1. Диана Ильина Сегодня, 12:39
          Владимир16 Сегодня, 12:28 ↑
          Так затем и придумана украина.
          Простите, а бандеровцев, петлюровцев, махновцев и прочих мазепенцев там тоже коммунисты насадили?!
          Совсем на антисовесткой почве крыша поехала?! К вам Сталин с Берией по ночам случайно в черном воронке не приезжают?! А то мало ли... laughing
          Диана Ильина
        2. BAI Сегодня, 13:00
          Я так понимаю нашелся "соавтор" статьи https://topwar.ru/121146-kak-belarus-i-ukraina-st
          ali-osnovatelyami-organizacii-obedinennyh-naciy.h
          tml, там уже сегодня вроде обсудили тему взаимоотношений СССР, Украины, Белоруссии и роль коммунистов.
          BAI
    2. Банкир Сегодня, 12:25
      Цитата: Spartanez300
      Нынешняя Украина уже мало чем может удивить , любые гнусные действия для них уже норма

      я думаю (надеюсь) это инициатива не народа, а решения местных упоротых властей с молчаливого согласия Киева.
      Банкир
  3. Подрезчик Сегодня, 12:11
    Да уже все понятно с этими недоумками, пусть тешатся своим геройством, "там" их однополчан и родственников давно уже жарят на костре... am
    Подрезчик
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:14
    А вот нынешних укро-фашистов, мне кажется, с почестями хоронить (осуществлять перезахоронение) не будут, а со временем здоровая часть населения постарается забыть, как страшный сон.
    rotmistr60
  5. Смог Сегодня, 12:16
    А вот даже не удивился, ни разу! А что еще ждать от политиканов в открытую поддерживающих национализм.
    Смог
    1. роман66 Сегодня, 12:22
      а еще остается ждать воссоздания дивизии "галичина" и отправки ее в зону АТО
      роман66
      1. Смог Сегодня, 12:26
        И опять не удивлюсь.
        На базе Азова и создадут.
        Смог
        1. pjastolov Сегодня, 12:46
          На базе Азова и создадут.
          инструктора соответствующие
          pjastolov
          1. роман66 Сегодня, 12:53
            и финансирование, видимо, то же самое
            роман66
            1. pjastolov Сегодня, 13:12
              и финансирование
              а без денюшек то никуда, печеньки уже не прокатят hi
              pjastolov
              1. роман66 Сегодня, 13:18
                да уж. когда у пана атамана нема золотого запасу - далее по тексту
                роман66
              2. Смог Сегодня, 14:01
                Цитата: pjastolov
                без денюшек то никуда, печеньки уже не прокатят

                Ооооо, эти "мальчики" изначально за денежку работали. Печенки это для пипла, который с кастрюлями на бошках ходил.
                Смог
                1. pjastolov Сегодня, 14:06
                  Добрый день Константин hi , их к этому сами полосатики и приучили bully
                  pjastolov
  6. san4es Сегодня, 12:20
    На Украине с почестями перезахоронили эсэсовцев

    ...а надо-было на помойку выкинуть fool
    san4es
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:34
      При чем тут помойка. Ухаживали бы за захоронением если есть огромное желание. А афишировать почести тем кто служил Гитлеру и уничтожал тех же украинцев лишний раз не стоит. А тем более показывать свою приверженность этим идеям. Вы бы со смайликами поаккуратней обращались.
      rotmistr60
      1. san4es Сегодня, 12:40
        Цитата: rotmistr60
        При чем тут помойка..

        ...Чтоб другим не повадно было в SS идти
        san4es
  7. anjey Сегодня, 12:21
    сколько желающих выкопать вирус нацизма,ребята из израиля а вы на стороне новофашистов,какая то от вас" невнятная"позиция типа а нас не касается и украина нам по барабану,создается впечатление что вы на стороне неонацизма,тем более он русофобский...
    anjey
  8. ded100 Сегодня, 12:22
    За хохлов просто стыдно!
    ded100
  9. exo Сегодня, 12:22
    Неужели,украинцы не понимают,что перезахоронения нацистов,не сделают их "людьми первого сорта"(в рамках гитлеровской идеологии,той эпохи) . Они,славяне и этим всё сказано.
    exo
    1. ватник Сегодня, 12:32
      Не вижу местной группы израильских евреев которые с нескрываемым возмущение осуждают данные действия украинских нацистов lol
      А хотя ведь забыл ведь на Украине президент еврей Порошенко(Вальцман) а премьер еврей Гроссман и по этому Украинско- израильская дружба и взаимовыручка процветают
      ватник
  10. лысова Сегодня, 12:29
    По мировым меркам - они же вне закона. Хорошо бы было, их там всех, вместе с присутствующими, под бульдозер.
    лысова
  11. anjey Сегодня, 12:29
    Цитата: ded100
    За хохлов просто стыдно!

    это с тихого согласия мирового сообщества-такие вот времена...
    anjey
  12. мичман Сегодня, 12:36
    Да, хохлы забыли Бабий Яр. А еще стараются говорить, что хохлы дружественный народ русским. Честь имею.
    мичман
  13. Шалтай Сегодня, 12:37
    Земля им стекловатой
    Шалтай
  14. LUCKY777 Сегодня, 12:48
    А я считаю хорошо что перезахоранивают, пусть ставят памятники, пусть напоминают всем - кто есть кто. Памятник будет стоять, два человека придут поклониться положат цветочки, миллионы же пройдут и плюнут. Спасибо тебе Украина, что напоминаешь о своих позорных отщепенцах, давить на больные мозоли - не в нашем менталитете, а ты продолжай, почаще напоминай о своих "подвигах", чтобы мы помнили какое место тебе отводят европейские коллеги.
    LUCKY777
    1. anjey Сегодня, 13:20
      европейские коллеги испытывают реваншистский оргазм..
      anjey
  15. sgr291158 Сегодня, 12:53
    Скоро вас всех нациков похоронят.
    sgr291158
  16. лаврентий павлович Сегодня, 12:56
    Разве это не причина ввести на Украину наши войска для уничтожения и ареста фашистов? Что должно еще произойти, что бы в Кремле перешли к решительным действиям.
    лаврентий павлович
    1. Толстоевский Сегодня, 13:14
      достаточно с них и "Калибров" с "ТУ-160"
      Толстоевский
  17. KryoWarrior1978 Сегодня, 12:58
    Хочется, ах как хочется разразиться нецензурной бранью, праведно так разразиться. Мой дед, до недавнего времени считавшийся пропавшим без вести, как оказалось погиб и захоронен в Золочевском районе. Бил там дедушка, богатырь русский в прямом смысле ибо силы и роста был богатырского, немцев и всякую нечисть. Там и похоронен. А эти упыри что творят. Прости меня дедушка. Отвоюем мы тобой освобожденную землю, где кровь пролита твоя и братьев твоих.
    KryoWarrior1978
  18. профессор Сегодня, 12:58
    На Украине с почестями перезахоронили эсэсовцев

    Вот урoды. recourse Нашли останки. Бывает. Но с почестями перезахоронить? По мне надо было их утилизировать как биологические отходы. Не более. Что бы землю не загрязняли.
    профессор
  19. Altona Сегодня, 13:03
    С такой политикой скоро и у нас, недолго осталось. Я смотрю уже какие статьи на сайт пробиваются и как их активно поддерживает администрация сайта.
    Altona
  20. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 13:06
    Главная наша ошибка - мы никогда не добиваем противника, а зря... Надо бить врага до тех пор, пока у него не останется людей вообще, даже если при этом придется уничтожить миллионы. Лучшее средство перевоспитания бандеровца - ТТ, приставленный к его башке.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  21. DEZINTO Сегодня, 13:12
    Ну где-же примиряльщики с речами о том что мы не так всё поняли ?



    Из страны жёлто синего разума. Объясните пожалуйста как же нам всё это кажется?
    DEZINTO
    1. Толстоевский Сегодня, 13:16
      Быть голодомордорцем-свидомитом проще простого: берёшь 10 заповедей, и делаешь всё наоборот.
      Толстоевский
  22. Толстоевский Сегодня, 13:12
    окраина - союзник фашистской германии со всеми вытекающими
    Толстоевский
  23. mahoney Сегодня, 13:21
    Ну...такое, пару недель назад был в Киеве, в поезде появлялись мысли что выйду из вагона и перед глазами будет картина из фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход" когда в Берлине книги сжигали))).....но ничего подобного не произошло. Потом был во Львове....блин даже краше моего СПБ....
    mahoney
    1. DEZINTO Сегодня, 13:32
      О! Вот и мы ))) Здрасьте. hi Да конечно конечно, безусловно во Львове лучше чем в Дубае, даже чище ))))
      И конечно ни капельки нет никакого отмороженного кретинизма с факелами по ночам. Нам всё кажется. laughing продолжаем путь в Европу,...плавно так постепенно напоминающую 1932 год.
      DEZINTO
      1. Paranoid50 Сегодня, 14:15
        Цитата: mahoney
        .блин даже краше моего СПБ....

        Название города слабо полностью написать, "земляк"?! am
        Paranoid50
  24. olimpiada15 Сегодня, 14:06
    На Украине формируется и развивается неофашистское государство. Как и 80 лет назад с помощью западной европы. И очень горько, что этот процесс было можно и нужно задавить в 2014 г. , используя Януковича, ВСУ обязаны были ему подчиниться-одно дело молоть языком-другое убивать людей. Ну выделить из российского бюджета продажному Януковичу сумму, равную утерянному капиталу, всё равно невнятная позиция страны по украинскому конфликту обошлась не дешево, но были бы живы люди, много людей. А так мы сдали своих людей, людей связанных миллионами родственных и дружеских уз на растерзание бандеровскому отродью. Всё равно жить с с этой мразью под боком-это бесконечные потери.
    Хотя о чём я? В современном мире человеческая жизнь ничто, ни одна, ни десятки, ни сотни тысяч. Есть всякие конторы типа ЕСПЧ, ООН и т.п., существующие для узаканивания беззакония, под грифом " демократизации" от США и ЕС по всему миру гибнут жители в разных регионах. И это не преувеличение, что задача глобального бизнеса истребить большинство населения планеты, аккуратненько так, не сгоняя в газовые печи, а устраивая бесполётную зону, свергая " диктаторов", коим является любой правитель не согласный с уничтожением государства, разнося цветные революции, разрушая промышленность, распространяя вместо традиционных продуктов питания, продукты с химическими добавками, делая прививки, которые вызывают бесплодие, навязывая ложные ценности, в т.ч. содомию. В общем, за красивыми западными витринами, человечеству наносится непоправимый ущерб. Украина-это только часть мирового зла, именуемая демократией и " борьбой с российской агрессией".
    olimpiada15
  25. Кент0001 Сегодня, 14:13
    Чтоб вы там все сквозь землю провалились-недобитки.
    Кент0001
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