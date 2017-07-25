14:15 25 июля

В Североморске парад кораблей завершится вальсом буксиров

Парад кораблей в честь Дня ВМФ с демонстрацией их тактических действий в главной базе Северного флота завершится фигурным маневрированием рейдовых буксиров «Касатка» и «Дельфин», передает РИА Новости сообщение командующего СФ Николая Евменова.

В Североморске парад кораблей завершится вальсом буксиров


День ВМФ отметят 30 июля главным военно-морским парадом в Петербурге, а также парадами кораблей в Североморске, Балтийске, Владивостоке, Астрахани, Севастополе.


На Североморском рейде состоится парад кораблей. В парадном строю – флагман ВМФ России тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Верхотурье", атомный подводный ракетный крейсер "Орел", малые противолодочные корабли "Снежногорск" и "Брест", тральщики "Ельня" и "Машинист", большой десантный корабль "Кондопога", дизель-электрическая подводная лодка "Калуга"… В завершение военно-спортивного праздника зрителям будет представлен "вальс буксиров" – фигурное маневрирование в исполнении рейдовых буксиров "Дельфин" и "Касатка,
рассказал Евменов журналистам.

По его словам «всего в военно-спортивном празднике будет задействовано около 20 экипажей боевых кораблей, более 15 единиц бронетанковой техники, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО».

Адмирал отметил, что «в ходе военно-спортивного праздника, который состоится после парада кораблей в акватории Кольского залива, жителям и гостям Североморска будут продемонстрированы боевые возможности СФ».

Надводные корабли, подводные лодки покажут различные элементы тактических действий по своему предназначению. Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил проведут траление условного фарватера, атомная и дизельная подводные лодки осуществят экстренное погружение и всплытие, малые противолодочные корабли проведут атаку подводной лодки с использованием реактивных глубинных бомб, а малый ракетный корабль выполнит подавление береговых целей на острове Малый Варламов,
пояснил Евменов.

Одним из самых зрелищных эпизодов праздника должна стать высадка морского десанта на необорудованное побережье при поддержке авиации.

Десантный отряд в составе большого десантного корабля "Кондопога" и двух десантных катеров осуществит высадку морского десанта на бронетранспортерах способом наплав, которые будут вести огонь по огневым точкам условного противника, расположенным на берегу, холостыми боеприпасами. Нанесение авиационного удара по укрепленным береговым позициям и прикрытие с воздуха сил десанта будут имитировать бомбардировщики Су-24м и вертолёт Ми-8,
рассказал командующий.

Евменов добавил, что «весь личный состав, задействованный в морском параде, будет одет в новую парадную форму».

Использованы фотографии: http://severpost.ru
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Подрезчик Сегодня, 12:29
    С наступающим праздником, братишки! У нас на Дне Независимости был вальс тракторов, у вас вальс буксиров! Молодцы, североморцы! hi
    Подрезчик
    1. Ростовчанин Сегодня, 13:13
      Я не специалист, но на фото на первом плане не Берк?
      Ростовчанин
      1. Paranoid50 Сегодня, 13:18
        Цитата: Ростовчанин
        на фото на первом плане не Берк?

        Нет,не "Бёрк". Это "Тикондерога". Было дело - заходил.
        Paranoid50
        1. роман66 Сегодня, 13:47
          а чего ж упустили-то!
          роман66
  2. pvv113 Сегодня, 12:29
    парад кораблей завершится вальсом буксиров

    Это даже круче, чем в Минске - там парад вальсом тракторов завершился wink
    pvv113
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:24
      Цитата: pvv113
      там парад вальсом тракторов завершился wink

      Парад буксиров стал "фишкой" многих праздников,связанных с флотом и не только. В Питере такие вальс-парады проходят на регулярной основе, благо с буксирами проблем нет .
      Paranoid50
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:39
        Красота!Надеюсь скоро увидеть "вальс" Нахимова и Петра.
        ВЕРЕСК
        1. Paranoid50 Сегодня, 13:43
          Цитата: ВЕРЕСК
          !Надеюсь скоро увидеть "вальс" Нахимова и Петра.

          Ну,это в перспективе. А сегодня "Пётр Великий" и "Дмитрий Донской" вошли в Финский Залив.
          Paranoid50
  3. роман66 Сегодня, 12:59
    психическая атака - морпехи в парадной форме высаживаются на побережье - враги уже даже не сдаются а прям самоубиваются lol
    роман66
    1. Serg65 Сегодня, 13:18
      hi Привет Рома
      Цитата: роман66
      прям самоубиваются

      Неее, не успевают, у них сразу инфаркт Микарда, вот такой рубец fellow
      Serg65
      1. роман66 Сегодня, 13:50
        здорово, коль не шутишь. все-таки звери они, морпехи! бляхи-пуговицы начищены. сапоги как зеркало и все это лезет на берег орет и стреляет - интересно обгадиться хоть успевают перед микардом или уже потом
        роман66
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 13:07
    Где видео?Я зря тут попкорном затарился?Нечестно.
    ВЕРЕСК
  5. Serg65 Сегодня, 13:17
    А фото каких годов? У причал what а кто то из Спрюэнсов стоит
    Serg65
    1. роман66 Сегодня, 13:55
      моряк - с печки бряк! laughing это же тикондерога! tongue
      роман66
  6. DEZINTO Сегодня, 13:19
    Я плохо вижу, или фото плохое. Но там кажется припаркован "Орли-Бёрк". recourse

    Заходил с визитом?
    DEZINTO
Картина дня