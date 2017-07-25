В Североморске парад кораблей завершится вальсом буксиров
Парад кораблей в честь Дня ВМФ с демонстрацией их тактических действий в главной базе Северного флота завершится фигурным маневрированием рейдовых буксиров «Касатка» и «Дельфин», передает РИА Новости сообщение командующего СФ Николая Евменова.
День ВМФ отметят 30 июля главным военно-морским парадом в Петербурге, а также парадами кораблей в Североморске, Балтийске, Владивостоке, Астрахани, Севастополе.
По его словам «всего в военно-спортивном празднике будет задействовано около 20 экипажей боевых кораблей, более 15 единиц бронетанковой техники, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО».
Адмирал отметил, что «в ходе военно-спортивного праздника, который состоится после парада кораблей в акватории Кольского залива, жителям и гостям Североморска будут продемонстрированы боевые возможности СФ».
Одним из самых зрелищных эпизодов праздника должна стать высадка морского десанта на необорудованное побережье при поддержке авиации.
Евменов добавил, что «весь личный состав, задействованный в морском параде, будет одет в новую парадную форму».
День ВМФ отметят 30 июля главным военно-морским парадом в Петербурге, а также парадами кораблей в Североморске, Балтийске, Владивостоке, Астрахани, Севастополе.
На Североморском рейде состоится парад кораблей. В парадном строю – флагман ВМФ России тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Верхотурье", атомный подводный ракетный крейсер "Орел", малые противолодочные корабли "Снежногорск" и "Брест", тральщики "Ельня" и "Машинист", большой десантный корабль "Кондопога", дизель-электрическая подводная лодка "Калуга"… В завершение военно-спортивного праздника зрителям будет представлен "вальс буксиров" – фигурное маневрирование в исполнении рейдовых буксиров "Дельфин" и "Касатка,рассказал Евменов журналистам.
По его словам «всего в военно-спортивном празднике будет задействовано около 20 экипажей боевых кораблей, более 15 единиц бронетанковой техники, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО».
Адмирал отметил, что «в ходе военно-спортивного праздника, который состоится после парада кораблей в акватории Кольского залива, жителям и гостям Североморска будут продемонстрированы боевые возможности СФ».
Надводные корабли, подводные лодки покажут различные элементы тактических действий по своему предназначению. Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил проведут траление условного фарватера, атомная и дизельная подводные лодки осуществят экстренное погружение и всплытие, малые противолодочные корабли проведут атаку подводной лодки с использованием реактивных глубинных бомб, а малый ракетный корабль выполнит подавление береговых целей на острове Малый Варламов,пояснил Евменов.
Одним из самых зрелищных эпизодов праздника должна стать высадка морского десанта на необорудованное побережье при поддержке авиации.
Десантный отряд в составе большого десантного корабля "Кондопога" и двух десантных катеров осуществит высадку морского десанта на бронетранспортерах способом наплав, которые будут вести огонь по огневым точкам условного противника, расположенным на берегу, холостыми боеприпасами. Нанесение авиационного удара по укрепленным береговым позициям и прикрытие с воздуха сил десанта будут имитировать бомбардировщики Су-24м и вертолёт Ми-8,рассказал командующий.
Евменов добавил, что «весь личный состав, задействованный в морском параде, будет одет в новую парадную форму».
Использованы фотографии: http://severpost.ru
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