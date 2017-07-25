В Североморске парад кораблей завершится вальсом буксиров

На Североморском рейде состоится парад кораблей. В парадном строю – флагман ВМФ России тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Верхотурье", атомный подводный ракетный крейсер "Орел", малые противолодочные корабли "Снежногорск" и "Брест", тральщики "Ельня" и "Машинист", большой десантный корабль "Кондопога", дизель-электрическая подводная лодка "Калуга"… В завершение военно-спортивного праздника зрителям будет представлен "вальс буксиров" – фигурное маневрирование в исполнении рейдовых буксиров "Дельфин" и "Касатка,

Надводные корабли, подводные лодки покажут различные элементы тактических действий по своему предназначению. Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил проведут траление условного фарватера, атомная и дизельная подводные лодки осуществят экстренное погружение и всплытие, малые противолодочные корабли проведут атаку подводной лодки с использованием реактивных глубинных бомб, а малый ракетный корабль выполнит подавление береговых целей на острове Малый Варламов,

Десантный отряд в составе большого десантного корабля "Кондопога" и двух десантных катеров осуществит высадку морского десанта на бронетранспортерах способом наплав, которые будут вести огонь по огневым точкам условного противника, расположенным на берегу, холостыми боеприпасами. Нанесение авиационного удара по укрепленным береговым позициям и прикрытие с воздуха сил десанта будут имитировать бомбардировщики Су-24м и вертолёт Ми-8,