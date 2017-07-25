Катар проведет учение с США и Турцией

Я лично приложил немало усилий, для того чтобы отношения Катара с Вашингтоном и Анкарой были прочными и постоянно развивались… Не думаю, что США откажутся от сотрудничества с Катаром в борьбе с терроризмом,

Катар и США – союзники и партнеры по международной антитеррористической коалиции. Наши отношения дружественные и прочные… Катар, Турция и США регулярно проводят совместные военные учения на территории Катара. В ближайшее время начнется очередное совместное военное учение трех стран (Катар, США, Турция),