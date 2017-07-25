Катар проведет учение с США и Турцией
Кризис не повлиял на отношения Дохи и Вашингтона, и в скором времени пройдет очередное совместное учение, передает РИА Новости заявление министра обороны Катара Халида аль-Аттыйя.
Агентство напоминает, что в июне два американских корабля приняли участия в совместном учении с катарскими ВМС. План маневров предусматривал учебные стрельбы, запуск ракет, а также совместные действия с авиацией, в том числе отработку снабжения кораблей и эвакуацию пострадавших с помощью вертолетов.
Я лично приложил немало усилий, для того чтобы отношения Катара с Вашингтоном и Анкарой были прочными и постоянно развивались… Не думаю, что США откажутся от сотрудничества с Катаром в борьбе с терроризмом,сказал министр в интервью каналу RT.
Катар и США – союзники и партнеры по международной антитеррористической коалиции. Наши отношения дружественные и прочные… Катар, Турция и США регулярно проводят совместные военные учения на территории Катара. В ближайшее время начнется очередное совместное военное учение трех стран (Катар, США, Турция),добавил аль-Аттыйя.
Агентство напоминает, что в июне два американских корабля приняли участия в совместном учении с катарскими ВМС. План маневров предусматривал учебные стрельбы, запуск ракет, а также совместные действия с авиацией, в том числе отработку снабжения кораблей и эвакуацию пострадавших с помощью вертолетов.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Nasser Younes
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