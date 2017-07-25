14:16 25 июля

Катар проведет учение с США и Турцией

Кризис не повлиял на отношения Дохи и Вашингтона, и в скором времени пройдет очередное совместное учение, передает РИА Новости заявление министра обороны Катара Халида аль-Аттыйя.

Катар проведет учение с США и Турцией


Я лично приложил немало усилий, для того чтобы отношения Катара с Вашингтоном и Анкарой были прочными и постоянно развивались… Не думаю, что США откажутся от сотрудничества с Катаром в борьбе с терроризмом,
сказал министр в интервью каналу RT.


Катар и США – союзники и партнеры по международной антитеррористической коалиции. Наши отношения дружественные и прочные… Катар, Турция и США регулярно проводят совместные военные учения на территории Катара. В ближайшее время начнется очередное совместное военное учение трех стран (Катар, США, Турция),
добавил аль-Аттыйя.

Агентство напоминает, что в июне два американских корабля приняли участия в совместном учении с катарскими ВМС. План маневров предусматривал учебные стрельбы, запуск ракет, а также совместные действия с авиацией, в том числе отработку снабжения кораблей и эвакуацию пострадавших с помощью вертолетов.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Nasser Younes
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Комментарии 10

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  1. Владимир16 Сегодня, 12:37
    Американцы - молодцы. Ни каких соплей. Продолжают гнуть свою линию. Американцы и экономикой своей занимаются и внешней политикой. Одно другому не мешает.
    Владимир16
    1. vch Сегодня, 12:45
      Удар по саудитам. Американцы как бы сказали - Катар не трогать.....
      vch
      1. pjastolov Сегодня, 12:48
        Удар по саудитам. Американцы как бы сказали - Катар не трогать..
        скорее всего - нет, они не дали объединится арабскому миру, просто разделили и властвуют bully
        pjastolov
        1. pvv113 Сегодня, 12:54
          Весьма похоже hi
          pvv113
    2. vovanpain Сегодня, 12:55
      Цитата: Владимир16
      Американцы - молодцы.

      Зачет. good Знатно подластились.Трамп это оценит. good
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:01
        Как быстро Катар забыл кто на него всех собак науськивал . Уже в дёсны целуются с матрасами . fool А про матрасов скажу детским стишком :
        "У меня сестрёнка Маша -
        Очень я её люблю !
        Ну а если будет нужно -
        То я сам её побью !"
        bouncyhunter
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:50
    Не думаю, что США откажутся от сотрудничества с Катаром в борьбе с терроризмом,

    Про "борьбу с терроризмом" конечно загнул для соответствия заявления. А Сша конечно от сотрудничества в поддержке терроризма не откажутся.
    rotmistr60
  3. anjey Сегодня, 12:53
    странный катарский кризис закончен -началось катарское возраждение как феникс из пепла -театралы однако...
    anjey
  4. Толстоевский Сегодня, 13:11
    напоминает банку с пауками или выгребную яму
    Толстоевский
  5. лысова Сегодня, 13:13
    А Катар ещё темноват, не прозрел, да и тёмными делами вместе повязаны.
    лысова
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