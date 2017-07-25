14:15 25 июля

В Забайкалье прошло учение пограничников из трех стран

Более ста пограничников из РФ, Китая и Монголии провели совместное антитеррористическое учение «Укрепление границы – 2017», передает РИА Новости сообщение пресс-секретарь Погрануправления ФСБ по Забайкальскому краю Юлии Фоменковой.

В Забайкалье прошло учение пограничников из трех стран
Архивное фото

По словам Фоменковой, в учении были задействованы «сотрудники регионального Погрануправления ФСБ России, главного управления пограничной охраны Монголии и главного пограничного отряда общественной безопасности АРВМ КНР».


За всю историю международных отношений этих трех государств антитеррористических учений подобного масштаба еще не было… По легенде… стражи границы получили информацию о том, что на территории Российской Федерации вблизи государственной границы находится группа лиц, причастных к террористической деятельности. С целью поимки преступников пограничники трех стран объединяют свои усилия. Действиями личного состава подразделений руководит специально созданный штаб. Ключевую роль в обезвреживании преступников играет российская сторона,
рассказала она.

Тем временем, армии Китая и Монголии были готовы предотвратить возможное бегство террористов из России вглубь своих территорий.

На поиск группы террористов брошены лучшие силы и средства. Благодаря современным образцам техники и вооружения в считанные минуты координаты преступников были определены. Принято решение в поимке террористов задействовать авиацию. Десантировавшиеся из вертолета пограничники успешно осуществили захват всех членов группировки,
сказала Фоменкова.

В Погрануправлении отметили, что «действия военнослужащих в ходе проведения российского этапа учения получили высокую оценку руководства всех структур, принимавших участие в мероприятии». Следующий этап маневров будет проведен на монгольской и китайской территориях.

Использованы фотографии: http://knews.kg
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Комментарии 1

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  1. razved Сегодня, 14:08
    Хотелось бы посмотреть на взаимоотношения китайцев и монголов wink
    razved
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