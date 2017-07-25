14:15 25 июля

Совместная экспедиция Минобороны и Центра подводных исследований РГО отправляется на остров Матуа

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 26 июля из Петропавловска-Камчатского на остров Матуа отправятся поисковые и научные группы Экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Центра подводных исследований Российского географического общества (РГО) и Поискового движения России.

Суда вспомогательного флота Тихоокеанского флота (ТОФ) доставят на Курильский остров Матуа около 40 членов совместной экспедиции и специальное оборудование для проведения подводных исследований.

Также Экспедиционным центром Минобороны России планируется высадка групп на острова Кетой, Расшуа, Шикотан.


Совместная экспедиция Минобороны и Центра подводных исследований РГО отправляется на остров Матуа


Это уже 18-я Камчатско-Курильская экспедиция, которая проводит научные изыскания на островах Курильской гряды.

С 26 июля по 5 сентября участники экспедиции проведут геофизические исследования территории острова, поиск объектов военно-технической истории и фортификации, а также паспортизацию обнаруженных объектов и комплексное обследование дна прибрежной акватории острова.

Военнослужащими Восточного военного округа уже подготовлен специальный полевой лагерь для работы экспедиции. Оборудована полевая баня, медицинский пункт, хлебопекарня, столовая, санитарно-эпидемиологическая лаборатория и пункт связи.

По итогам экспедиции будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие.

С 2016 г. Министерство обороны РФ и РГО проводит комплексную работу по изучению историко-культурного и природного наследия острова Матуа Курильской гряды. Первая экспедиция в количестве 200 человек проводила масштабные исследования на острове Матуа с мая по июль 2016 г. Специалистами было проведено более 1000 лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям, сделано более 200 измерений внешней среды. Также была проведена радиационная и химическая разведка свыше 120 км маршрута, обследованы фортификационные сооружения острова и более 100 исторических объектов. Водолазами проводилась работа по гидрографическому исследованию бухт и заливов острова Матуа. Для работы экспедиции на острове был оборудован лагерь, введены в эксплуатацию полевая баня, медицинский пункт, хлебопекарня, столовая и санитарно-эпидемиологическая лаборатория.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 11

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  1. DEZINTO Сегодня, 13:28
    Загадочные пещеры раскопали бы. Любопытно чего там японцы так усиленно за собой приберали. Хотя может и ну его нафиг. winked
    DEZINTO
  2. Монос Сегодня, 13:28
    26 июля из Петропавловска-Камчатского на остров Матуа отправятся поисковые и научные группы Экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Центра подводных исследований Российского географического общества (РГО)

    Что же они там так упорно исследуют?
    Монос
    1. Балу Сегодня, 13:32
      Цитата: Монос
      Что же они там так упорно исследуют?


      Среди членов экспедиции геологи какого профиля? Саперы есть? Буровые установки? В любом случае курилы не отдадим, это наша земля.
      Балу
    2. bouncyhunter Сегодня, 13:46
      Витя , привет ! hi drinks
      Цитата: Монос
      Что же они там так упорно исследуют?

      А ты в Педивикии почитай , вот тебе ссыль : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%
      D1%83%D0%B0
      Мне вот интересно : япы своими суставчатыми лапками задёргают ? wink
      bouncyhunter
      1. Монос Сегодня, 13:59
        Здравствуй, Паша ! hi
        Что пишут я знаю. Я не знаю, что там реально изучают и ищут.
        Монос
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:08
          Поскольку экспедиция организована при участии МО РФ - точно не стоянки протоукров . wink
          Скорее всего , японское наследие ВМВ ...
          bouncyhunter
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 13:30
    И правильно.Пора там что-то сотворить.Может и базу флота.Чем чёрт не шутит,пока Бог спит! hi Что же они там так упорно исследуют? Тут слишком всё замешано с безопасностью.А ищут-гильзы,кости,орудия,-и подземелья.Всё там сложно.
    ВЕРЕСК
    1. DEZINTO Сегодня, 13:35
      А ищут-гильзы,кости,орудия,-и подземелья.


      Писали о возможном хранении там химического, бактереилогического оружия. Вот это стрёмно раскапывать конечно.

      Ннно любопытненько. lol Так что всем за лопаты!

      DEZINTO
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:42
        Это писали.Для "народа".Там ничего нет.Только боеприпасы,обычные.Которые ещё надо найти.
        ВЕРЕСК
  4. nik-karata Сегодня, 13:30
    Неужто база ВМФ будет на наших "Северных территориях"? Чтоб япошки сильно-то губёнку не разворачивали...)))
    nik-karata
  5. Zibelew Сегодня, 13:31
    Русское географическое общество и его скромная роль в мире

    География всегда пользовалась уважением в нашей стране. Достаточно вспомнить известного российского географа и путешественника Петра Первого, который всегда привозил из своих экспедиций по диким местам много интересного - то овцу с четырьмя глазами, то Литву, Латвию и Эстонию, то другие необычные артефакты.

    Но научная мысль наших западных коллег не дремлет и мы уже видим попытки американских географов доказать, что Россия, это естественное географическое продолжение округа Колумбия.

    Для дискуссии по этой, безусловно, любопытной теории, нами, на базе нашего географического общества, год назад было создано ВКС – Всероссийское Картографическое Сообщество. Несмотря на свой сравнительно молодой возраст, в ходе выездного мероприятия, совместно с Академией наук Сирии, оно сумело убедительно доказать американским, турецким и саудовским картографам, что их контурная карта сирийского плато грешит досадными неточностями. Но останавливаться на достигнутом, безусловно, нельзя.

    (аплодисменты в аудитории)

    – География, без всякого сомнения, и мы с вами тоже неоднократно об этом говорили, это одна из самых важных современных научных дисциплин. Мы с вами видим, какие колоссальные усилия прилагают наши западные коллеги для изучения нашей планеты. Это и сотни научно-исследовательских баз во всех уголках мира, это и многочисленные экспедиции в Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию и в другие малоизученные, по мнению западных учёных, регионы планеты.

    Большую научную работу проводят они и на Украине, начиная с исследования сланцевых пластов и чернозёма и заканчивая селекцией пород местных скакунов.

    Нам же важно сделать особые акценты на изучение природного наследия непосредственно России.

    И у нас уже есть опыт таких мероприятий. Так, два года назад, мы приступили к реставрации региональной штаб-квартиры нашего географического общества в Крыму, основанной ещё при Екатерине Великой. Уже полным ходом идут исследования Арктики, строятся научные городки. Бороздят просторы Северного Ледовитого океана научно-исследовательские подводные крейсера «Академик Юрий Долгорукий», «Профессор Владимир Мономах» и другие корабли Института океанологии РАН, оснащённые самым современным научным оборудованием. Есть планы по изучению Русской Аляски и Русской Калифорнии.

    (аплодисменты в аудитории)

    – Отдельное спасибо нашим учёным, исследователям и просветителям. Так, наши всевысотные просветители 96Л6Е, стоящие на метеорологических станциях С-300 и С-400, могут просветить что угодно и кого угодно в радиусе трёхсот километров, и уже получили самые высокие оценки как отечественных, так и зарубежных метеорологов.

    – Но нам необходимо неуклонно повышать профессионализм наших молодых учёных. Вот, например, буквально вчера… Вопиющий случай, я считаю. Молодой пытливый синоптик собрал в своём гараже кустарный Су-27 и совершил опасный и непрофессиональный полёт над Балтийским морем с целью выяснить – будет ли завтра в Петербурге дождь? В результате, он очутился рядом с американским самолётом RC-135, который занимался мирной научной работой, составляя подробную карту расположения Академгородков морской пехоты в Калининградской области.

    Синоптик махнул серебряным ему крылом, опасно и непрофессионально перевернул самолёт на 360 градусов относительно продольной оси с сохранением направления полёта на выбранную тучку и исчез, напоследок сообщив американским партнёрам, что он тучка, тучка, тучка, а вовсе и не Су-27.

    Четверо профессиональных пилотов RC-135 и шестнадцать географов на его борту были вынуждены срочно прервать свои научные изыскания, вернуться на базу и обратиться к помощи профессиональных психотерапевтов, которые только что закончили очередной приём моряков с эсминца «Дональд Кук» с их, ставшим уже профессиональным, заболеванием «ступор Сухого».

    (сочувственные вздохи в аудитории)

    – Это уже ни в какие рамки, я считаю. Хочу обратиться к своему уважаемому коллеге, профессору Сергею Кужугетовичу. Мне кажется, что вам на научном совете нужно сделать выводы из этого случая. Во-первых, объясните молодому синоптику, что дождь в Петербурге идёт всегда, а во-вторых, выдайте ему, в конце концов, более современный самолёт, чтобы в следующий раз наши западные коллеги только бы и успели подумать: «Вот пуля пролетела и ага», а не переживали бы так мучительно долго по столь пустяковому поводу.

    (одобрительный гул в аудитории)

    – В заключение хочу сказать. Конечно, нам есть, куда расти в вопросах воздухоплавания. Мы не умеем десантировать военную технику с высоты в два километра без парашютов, как это нам недавно профессионально продемонстрировала воздушно–десантная бригада США.

    Мы не умеем с точностью в сто процентов профессионально попадать в больницы при проведении бомбометаний.

    Мы не умеем снимать убедительные клипы про табуретки, красиво улетающие в закат.

    Мы много чего не умеем.

    Потому что мы – обычные географы, картографы, синоптики, геологи и просто неравнодушные краеведы.

    И я хочу высказать признательность всем, кто сегодня поддерживает Русское географическое общество.

    Спасибо за внимание.
    Zibelew
  6. Комментарий был удален.
  7. Bassman Сегодня, 14:08
    Вот первая экспедиция на Матуа
    https://www.youtube.com/watch?v=DFBzRzdFR38
    Bassman
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