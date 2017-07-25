17:28 25 июля

Эксперты: 60 % оружия, которым торгуют в интернете, поступает из США

Более половины оружия, продаваемого дельцами в теневом интернете, поступает из Соединенных Штатов, приводит РИА Новости данные Манчестерского университета и центра RAND Europe.

Эксперты: 60 % оружия, которым торгуют в интернете, поступает из США


В исследовании отмечается, что «на долю США приходится 60 % огнестрельного оружия на теневом рынке, еще 25% поступает из европейских стран». Определить происхождение остального оружия не представилось возможным.


По данным экспертов, «подобное вооружение вряд ли может использоваться в крупномасштабных вооруженных конфликтах или поставляться террористическим организациям». Однако эти торговые площадки в сети доступны террористам-одиночкам, которые работают самостоятельно или в составе небольших групп.

Исследователи изучили 12 интернет-площадок, владельцы которых торгуют огнестрельным оружием, боеприпасами и разного вида взрывными устройствами. Сайты также предлагают инструкции по созданию взрывных устройств в домашних условиях.

Использованы фотографии: http://uk.businessinsider.com
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Комментарии 11

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  1. Altona Сегодня, 14:57
    Если в обычной техасской семье может храниться арсенал на 50-100(и более, с учетом переходящих в наследование) так скажем стволов, то как то и удивляться не приходиться.
    Altona
    1. pjastolov Сегодня, 14:59
      то как то и удивляться не приходиться.
      просто бизнес и ничего личного request
      pjastolov
      1. Подрезчик Сегодня, 15:15
        Если сайты предлагают инструкции по созданию взрывных устройств в домашних условиях, чего строить озабоченные мины, когда у вас взрывают...А если еще и нелегальный рынок стрелкового оружия...Вперед, укреплять "демократию"! fool
        Подрезчик
        1. pjastolov Сегодня, 15:18
          Вперед, укреплять "демократию"!
          так у них очень крепкая демократия lol
          pjastolov
          1. болот Сегодня, 15:40
            Цитата: pjastolov
            так у них очень крепкая демократия

            Так у них есть 2 поправка в конституции,право на восстание народа против не демократического правительства.
            По этому они и оружия хранят что бы уровнять шансы но правительство умнее,запретило много чего,да же 20 мм зенитные орудия.
            болот
            1. pjastolov Сегодня, 15:44
              По этому они и оружия хранят что бы уровнять шансы но правительство умнее,запретило много чего,да же 20 мм зенитные орудия.
              ну зенитка дома это круто laughing
              pjastolov
              1. болот Сегодня, 15:48
                Цитата: pjastolov
                ну зенитка дома это круто

                А есть,однако.Правда их заставили ,как там,огражданить.Но на оружие на которое боеприпасы не найдешь,такое не распространяется но кустарно можно производить..По штатам то же есть разница.
                болот
                1. pjastolov Сегодня, 15:52
                  Серьезно однако, можно и салюты устраивать good
                  pjastolov
                  1. болот Сегодня, 15:57
                    Цитата: pjastolov
                    Серьезно однако, можно и салюты устраивать

                    Да там до фига "отмороженных",особенно на юге.Да в большестве германофилы,Скандинавы,по родству или по убеждениям.
                    болот
  2. Fei_Wong Сегодня, 15:00
    В исследовании отмечается, что «на долю США приходится 60 % огнестрельного оружия на теневом рынке, еще 25% поступает из европейских стран». Определить происхождение остального оружия не представилось возможным.

    Тиха украинская ночь... (с)
    Fei_Wong
  3. Егорчик Сегодня, 15:37
    Глупость, если хочешь чтоб тебя повязали до теракта, то тогда да, вперед и с песней, заказывать ствол в даркнете. Ваххабиты конечно придурковатые, но не конченые же неумные люди чтоб так палиться, намного проще грузовик угнать или СВУ сляпать.
    Егорчик
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