Эксперты: 60 % оружия, которым торгуют в интернете, поступает из США
Более половины оружия, продаваемого дельцами в теневом интернете, поступает из Соединенных Штатов, приводит РИА Новости данные Манчестерского университета и центра RAND Europe.
В исследовании отмечается, что «на долю США приходится 60 % огнестрельного оружия на теневом рынке, еще 25% поступает из европейских стран». Определить происхождение остального оружия не представилось возможным.
По данным экспертов, «подобное вооружение вряд ли может использоваться в крупномасштабных вооруженных конфликтах или поставляться террористическим организациям». Однако эти торговые площадки в сети доступны террористам-одиночкам, которые работают самостоятельно или в составе небольших групп.
Исследователи изучили 12 интернет-площадок, владельцы которых торгуют огнестрельным оружием, боеприпасами и разного вида взрывными устройствами. Сайты также предлагают инструкции по созданию взрывных устройств в домашних условиях.
В исследовании отмечается, что «на долю США приходится 60 % огнестрельного оружия на теневом рынке, еще 25% поступает из европейских стран». Определить происхождение остального оружия не представилось возможным.
По данным экспертов, «подобное вооружение вряд ли может использоваться в крупномасштабных вооруженных конфликтах или поставляться террористическим организациям». Однако эти торговые площадки в сети доступны террористам-одиночкам, которые работают самостоятельно или в составе небольших групп.
Исследователи изучили 12 интернет-площадок, владельцы которых торгуют огнестрельным оружием, боеприпасами и разного вида взрывными устройствами. Сайты также предлагают инструкции по созданию взрывных устройств в домашних условиях.
Использованы фотографии: http://uk.businessinsider.com
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