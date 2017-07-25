Украина создала вербовочные пункты на границе с Крымом
Жители Крыма при пересечении границы с Украиной вынуждены проходить так называемые вербовочные пункты, где украинские спецслужбы принуждают к сотрудничеству. Об этом сегодня журналистам сообщил глава управления ФСБ по Крыму и Севастополю Виктор Палагин. В первую очередь вербовке подлежат граждане, занимающие руководящие должности в организациях на территории Крыма, сообщает Крым.информ
По словам Палагина, крымчане ежемесячно приходят в ФСБ с повинной и сообщают о вербовке украинскими спецслужбами.
Он также прокомментировал проблемы, которые сейчас есть на границе Крыма и Украины. В сторону полуострова скопились пробки, граждане вынуждены часами стоять в ожидании, чтобы попасть в Крым.
Вербуются крымчане, созданы фильтры из числа сотрудников СБУ и главного разведуправления министерства обороны (Украины). Крымчане вынуждены проходить через вербовочный пункт. Руководитель даже маленького звена подлежит вербовке– сообщил глава регионального управления ФСБ.
По словам Палагина, крымчане ежемесячно приходят в ФСБ с повинной и сообщают о вербовке украинскими спецслужбами.
Ежемесячно сотрудники приходят ко мне и пишут явки с повинной о том, что их украинская сторона завербовала для работы. Мы выносим отказные (материалы об отказе в возбуждении уголовных дел), так как у людей безвыходная ситуация– сообщил Палагин.
Он также прокомментировал проблемы, которые сейчас есть на границе Крыма и Украины. В сторону полуострова скопились пробки, граждане вынуждены часами стоять в ожидании, чтобы попасть в Крым.
Украина не заинтересована, чтобы в Крыму состоялся курортный сезон. Естественно, создаются препятствия– заявил Палагин.
Использованы фотографии: http://zib.com.ua/ru/
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