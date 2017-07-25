Украина создала вербовочные пункты на границе с Крымом

Вербуются крымчане, созданы фильтры из числа сотрудников СБУ и главного разведуправления министерства обороны (Украины). Крымчане вынуждены проходить через вербовочный пункт. Руководитель даже маленького звена подлежит вербовке

Ежемесячно сотрудники приходят ко мне и пишут явки с повинной о том, что их украинская сторона завербовала для работы. Мы выносим отказные (материалы об отказе в возбуждении уголовных дел), так как у людей безвыходная ситуация

Украина не заинтересована, чтобы в Крыму состоялся курортный сезон. Естественно, создаются препятствия