17:29 25 июля

Украина создала вербовочные пункты на границе с Крымом

Жители Крыма при пересечении границы с Украиной вынуждены проходить так называемые вербовочные пункты, где украинские спецслужбы принуждают к сотрудничеству. Об этом сегодня журналистам сообщил глава управления ФСБ по Крыму и Севастополю Виктор Палагин. В первую очередь вербовке подлежат граждане, занимающие руководящие должности в организациях на территории Крыма, сообщает Крым.информ

Вербуются крымчане, созданы фильтры из числа сотрудников СБУ и главного разведуправления министерства обороны (Украины). Крымчане вынуждены проходить через вербовочный пункт. Руководитель даже маленького звена подлежит вербовке
– сообщил глава регионального управления ФСБ.

Украина создала вербовочные пункты на границе с Крымом



По словам Палагина, крымчане ежемесячно приходят в ФСБ с повинной и сообщают о вербовке украинскими спецслужбами.

Ежемесячно сотрудники приходят ко мне и пишут явки с повинной о том, что их украинская сторона завербовала для работы. Мы выносим отказные (материалы об отказе в возбуждении уголовных дел), так как у людей безвыходная ситуация
– сообщил Палагин.

Он также прокомментировал проблемы, которые сейчас есть на границе Крыма и Украины. В сторону полуострова скопились пробки, граждане вынуждены часами стоять в ожидании, чтобы попасть в Крым.

Украина не заинтересована, чтобы в Крыму состоялся курортный сезон. Естественно, создаются препятствия
– заявил Палагин.

Использованы фотографии: http://zib.com.ua/ru/
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Комментарии 12

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  1. HAM Сегодня, 15:54
    НИ ЗЬИМ,ТАК ПОНАДКУСЫВАЮ!
    HAM
    1. ser-pov Сегодня, 16:11
      [/quote]Вербуются крымчане, созданы фильтры из числа сотрудников СБУ и главного разведуправления министерства обороны (Украины). Крымчане вынуждены проходить через вербовочный пункт. Руководитель даже маленького звена подлежит вербовке [quote]

      Театр абсурда в действии...
      ser-pov
      1. Джедай Сегодня, 16:24
        Это уже не театром, а кое-чем белохалатным не то что пахнет, а шмонит! Корочки "штатного Иуды незалэжной" выдают, или ещё не наштамповали? Укрорейхсмахт юбер аллес? Полярный лис, страдающий избыточным весом, радостно скачет с кастрюлькой на голове... no
        Джедай
        1. Владимир16 Сегодня, 17:22
          Украина не заинтересована, чтобы в Крыму состоялся курортный сезон. Естественно, создаются препятствия

          Наши депутаты тоже не заинтересованы в этом и параллельно украинским властям создают препятствия со своей стороны - вводят курортный сбор. Видимо и одним и другим не нравится ни Крым ни туристы в Крыму.
          Владимир16
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:28
          Ежемесячно сотрудники приходят ко мне и пишут явки с повинной о том, что их украинская сторона завербовала для работы. Мы выносим отказные (материалы об отказе в возбуждении уголовных дел), так как у людей безвыходная ситуация

          Вот это правильно..Представляю, как на них давят и угрожают вертухаи бандеровские..Ничего не долго осталось им! Все пишется, благо технологии позволяют это все делать..Архивы пополняются каждый день! Вот то..
          ОТДЕЛ
  2. bankirchik34 Сегодня, 16:02
    там особист Охлобыстин сидит, вербует)))
    bankirchik34
    1. Злодей Сегодня, 16:34
      Цитата: bankirchik34
      там особист Охлобыстин сидит, вербует)))

      Взятку предлагает, но не даёт? wassat
      Злодей
  3. Копчёный Сегодня, 16:06
    Всё правильно они делают. Раз население Украины это поддерживает, значит правильно.
    Копчёный
  4. Masya Masya Сегодня, 16:27
    Попытка не пытка...
    Masya Masya
  5. кедр Сегодня, 16:28
    То цветочки, а вот похоже и ядовитые ягодки, взращенные на украинской земле западными спецслужбами...
    Интересно было бы получить подтверждение этого сверхпаскудства.

    "В городе Изюм, Харьковской области, в доме-интернате по адресу Проспект Независимости 89 открыт центр по подготовки диверсантов. Подростки и юноши от 16 до 24 лет — сироты, из неблагополучных семей, наркоманы и алкоголики…
    Первый выпуск из данного заведения, специалистов такого профиля, как террористически диверсионная деятельность, — был в марте. 12 юношей до 16 лет, 3 девушки до 16 лет и 6 молодых ребят до 24 лет.
    На смену «выпускникам» прибыли новые «курсанты» из Куряжской колонии для несовершеннолетних №210 (находится в с. Подворки, Дергачевский район, Харьковской области).
    С подростками работают профессиональные психологи, среди которых россияне (достоверно известна одна фамилия гражданина РФ — Горин), работают по методике психологического воздействия, которая разработана Новосибирским институтом клинической психологии, также используются методы психотропного воздействия, разработанные Николаевском центром психотроники. Работу психологов курирует врач — психиатр из США Давид Борихендел.
    Среди работников также «активные» граждане Украины — Александр Селезнёв, имеющий сеть клиник по лечению алкогольной зависимости на Украине, а также Алексей Сапрыкин, специалист по лечению наркомании.
    Кроме психологической обработки с молодежью работают специалисты по военно-прикладным дисциплинам из числа инструкторов ВСУ, а также преподаватели лицея усиленной военной подготовки «Патриот» (г. Харьков, ул. Горького 13). С подростками проводят занятия по подрывному делу, обучают обращению с оружием, а девушек обучают искусству обольщения, а также использованию психотропных средств.
    Психотропные препараты для использования и употребления поставляют с Николаева, где находится лаборатория под контролем специалистов из США.
    Террористов готовят для заброски на чужие территории, в том числе и Россию. Следующая группа готовится для захода в ДНР, уже разработаны маршруты захода с так называемого «еленовского направления» (с. Еленовка, Волновахский район, 13 км юго-западнее Донецка).
    Командованием в зоне АТО разработан механизм легализации данных подростков в серой зоне или через дома семейного типа, или путём прописки в уничтоженном войной жилищном фонде, что позволяет попадать через КПП на территории республик без лишних подозрений.
    Я описал только факты и конкретику, в которой я уверен на 100% и убеждён, что создание террористической сети украинской властью никак не вяжется ни с «Минскими соглашениями», ни с европейскими принципами толерантности, ни с гуманизмом или желанием закончить войну. Считаю, что тем самым Украина лишний раз подтверждает свою государственную политику терроризма…
    Константин Кнырик, руководитель информационного агентства News Front"
    https://news-front.info/2017/07/24/konstantin-kny
    rik-gde-i-kak-ukraina-gotovit-svoih-terroristov-p
    odrostkov/
    кедр
  6. Alexandr2637 Сегодня, 16:38
    Не в тему, но так, поржать над савченко.....
    https://www.youtube.com/watch?v=ugr8wc6w0EM
    Alexandr2637
  7. Alexandr2637 Сегодня, 16:47
    Украина не заинтересована, чтобы в Крыму состоялся курортный сезон. Естественно, создаются препятствия
    – заявил Палагин.

    А руководство Крыма само-то заинтересовано в курортном сезоне? Что-то не похоже! При нулевом сервисе цены задрали "мама не горюй" (нехорошие люди матерное слово)!!!
    Alexandr2637
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