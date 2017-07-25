17:28 25 июля

Трамп попенял Киеву за поддержку Хиллари Клинтон

Президент США Дональд Трамп припомнил Киеву саботирование его кандидатуры на выборах и призвал генпрокурора начать расследование деятельности украинских представителей по поддержке кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, передает РИА Новости .



Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон", и где же расследование, генеральный прокурор?
написал американский лидер в «Твиттере».


Он также обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в том, что он занял «очень слабую позицию в отношении преступлений Хиллари Клинтон». Так, по словам президента, и.о. директора ФБР «Эндрю Маккейб получил 700 тысяч долларов от Хиллари для жены».

Напомним, ранее Белый дом обвинил Киев во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Как заявила пресс-секретарь Сара Сандерс, Национальный комитет Демократической партии «фактически сотрудничал с украинским посольством» в попытках найти компромат на соперников. Всё это «хорошо задокументировано», подчеркнула она.

Украинские дипломаты отвергли обвинение, отметив, что были обычными наблюдателями, и ничью сторону в ходе предвыборной гонки не занимали.

Использованы фотографии: РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 32

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. uporov65 Сегодня, 15:44
    Пуповину обрезали, и мама плод недоношенный бросила. А теперь Петя как ни будь сам…
    uporov65
    1. maxim947 Сегодня, 15:50
      Там без разницы кто президент, ничего не меняется, СМИ рулят, точнее те которые ими владеют. Кстати практически все ведущие СМИ Европы принадлежат тем же организациям, типа АОЛ Тайм Уорнер, «Мердок Ньюс Корп» и т.п.
      maxim947
      1. хрыч Сегодня, 16:51
        Цитата: maxim947
        Там без разницы кто президент, ничего не меняется, СМИ рулят

        СМИ принадлежат разным группировкам, главное, что наконец они вошли в противоречия. А вот у Пети намечается новый запой от горя...
        хрыч
    2. Самаритянин Сегодня, 15:50
      ТРАМП - НАШ!
      Самаритянин
      1. Чёрный Сегодня, 16:16
        Шота Трампа не поймешь. Окраина была против его,значит плохая,Россия его сделала президентом и тоже чем то не доволен wassat
        Чёрный
        1. Смог Сегодня, 16:20
          Цитата: Чёрный
          Шота Трампа не поймешь

          Вот и я о том же. Толи они им Абраши подгонят, толи кастрировать начнут? Мутно как то....
          Смог
          1. Чёрный Сегодня, 16:32
            Надо этого подлеца Трампа на сайт Миротворец занести... wink
            Чёрный
          2. pjastolov Сегодня, 16:55
            Толи они им Абраши подгонят
            абраши заставят купить по тройной цене lol
            pjastolov
        2. Самаритянин Сегодня, 16:25
          Цитата: Чёрный
          Шота Трампа не поймешь. Окраина была против его,значит плохая,Россия его сделала президентом и тоже чем то не доволен wassat

          Он бы и рад может нас принять в друзья, да кто же ему даст???
          Самаритянин
          1. Чёрный Сегодня, 16:38
            Цитата: Самаритянин
            Цитата: Чёрный
            Шота Трампа не поймешь. Окраина была против его,значит плохая,Россия его сделала президентом и тоже чем то не доволен wassat

            Он бы и рад может нас принять в друзья, да кто же ему даст???

            А мы Иванку попросим...ради Иванки он хоть Россию в друзья, хоть томогавками по Сирии...лишь бы дитё не плакало... laughing
            Чёрный
  2. квадрат Сегодня, 15:46
    Не на ту лошадь поставили. А вообще смешно, кто только не вмешивался в американские выборы. Какие-то болонки на поводке а не хозяева мира.
    квадрат
    1. Самаритянин Сегодня, 15:56
      Цитата: квадрат
      Не на ту лошадь поставили. А вообще смешно, кто только не вмешивался в американские выборы. Какие-то болонки на поводке а не хозяева мира.

      Это точно как гуано в проруби, до сих пор воняют... А Трампуша жжет!
      Самаритянин
      1. Подрезчик Сегодня, 16:13
        Ерунда все..."Хозяин" поругал, дал палкой по хребту, потом простит...А "собака" преданней будет! laughing
        Подрезчик
        1. Джедай Сегодня, 16:42
          Цитата: Подрезчик
          А "собака" преданней будет!

          Или неблагодарно цапнет за ногу из-за угла. wink
          Джедай
        2. pjastolov Сегодня, 16:58
          .."Хозяин" поругал, дал палкой по хребту
          а может что-то по серьезнее laughing
          pjastolov
          1. Подрезчик Сегодня, 17:09
            Вообще, Володя, согласись, физиогномика у него обалденная!
            Подрезчик
  3. Altona Сегодня, 15:53
    Украинские дипломаты отвергли обвинение, отметив, что были обычными наблюдателями, и ничью сторону в ходе предвыборной гонки не занимали.
    -------------------------------------------------
    ------------
    Шось? Небось уси харчи халявные зъилы.А шо не зъилы, то поуносилы.
    Altona
  4. Kot3713 Сегодня, 15:59
    Ну сейчас начнётся: "Трампушка мыж не в чем ни виноваты, вы все не так поняли ". laughing
    Kot3713
    1. Джедай Сегодня, 16:15
      Жёстко, но вполне заслуженно и справедливо! good
      Джедай
  5. ded100 Сегодня, 16:03
    Трамп хохлам припомнит еще! laughing

    ded100
  6. Masya Masya Сегодня, 16:17
    Как то так...

    lol
    Masya Masya
  7. Fei_Wong Сегодня, 16:22
    Трамп молодец. Одним выстрелом - двух зайцев (даже трёх, если приплюсовать личную месть, а миллиардерами без данного качества не становятся - не то сожрут-с) - во-первых, перенаправляет вектор американской истерии "вмешательства в выборы" реально на тех, у кого рыльце в пушку, во-вторых, даёт давно обещанный удар под дых Клинтонихе и травящим его до сих пор демократам, укрепляя свои позиции. Мудрый ход, учитывая, что проект Руина уже по факту прогорел и может быть безболезненно списан с активов.
    Fei_Wong
    1. Mavrikiy Сегодня, 16:50
      Да как сказать. Если хорошо оттоптаться, то еще и по дешевке можно будет и прикупить... на Руине найдется что.
      Увы, миллиардеры никогда, ничего не списывают. Только плюсуют, в разы.
      Mavrikiy
  8. Пивасик Сегодня, 16:36
    Гадили на выборную компанию Трампа не только хохлы..."Агент Кремля" решил пнуть мелкую шавку
    Пивасик
    1. Mavrikiy Сегодня, 16:45
      Цитата: Пивасик
      Гадили на выборную компанию Трампа не только хохлы..."Агент Кремля" решил пнуть мелкую шавку

      Извините, такуююююю крупную дичь как Вы, он не разглядел.
      Mavrikiy
  9. Mavrikiy Сегодня, 16:43
    Можно попенять, нужно попинать. Собака злее будет при команде "фас".
    Чем убийственней компромат, тем невероятнее услуги....
    Mavrikiy
    1. ватник Сегодня, 16:47
      А тем временем небезызвестная Савченко тоже одобрила политику Украинского президента Порошенко(Вальцмана)
      Савченко выматерилась 11 раз за 20 секунд, говоря об украинской политике
      ватник
      1. vasilev Сегодня, 17:05
        Действительно глядя на украину никакие слова кроме мата уже на ум не приходят.Скажут что москали виноваты в том что она власть украины матом обложила-это она в КПЗ так свой культурный уровень повысила. laughing
        vasilev
        1. ватник Сегодня, 17:10
          Цитата: vasilev
          Действительно глядя на украину никакие слова кроме мата уже на ум не приходят

          Да тут всё придельный ясно пока нынешняя клика разных Порошенко(Вальман) Гройссманов Ярошей Кличко не разворует "до конца" Украину и не воспитает в ней целое поколение нацистов они не успокоються и всё это будет проходить при молчаливом согласии США Израиля ЕС и остальных стран и организация явно враждебных нам.
          ватник
  10. Ретвизан 8 Сегодня, 17:05
    Значит помнит. Ну, тогда представляю, какой теплый разговор у него состоялся с Петей.
    Ретвизан 8
  11. ОТДЕЛ Сегодня, 17:15
    Да уж помнится Киевская хунта хаяла Трампа , выслуживаясь перед Обамой и Хиллари...Трамп думаю не забыл все это и с Путиным тоже это обсудил..Не зря Путин так хитро улыбался на саммите 20 ки..
    Готовься Педро!
    ОТДЕЛ
  12. askort154 Сегодня, 17:19
    Трамп - боксёрская груша в США, весь мир "жуёт поп-корм" , а СМИ делают свой бизнес.
    askort154
Картина дня