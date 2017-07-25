Трамп попенял Киеву за поддержку Хиллари Клинтон
Президент США Дональд Трамп припомнил Киеву саботирование его кандидатуры на выборах и призвал генпрокурора начать расследование деятельности украинских представителей по поддержке кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, передает РИА Новости .
Он также обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в том, что он занял «очень слабую позицию в отношении преступлений Хиллари Клинтон». Так, по словам президента, и.о. директора ФБР «Эндрю Маккейб получил 700 тысяч долларов от Хиллари для жены».
Напомним, ранее Белый дом обвинил Киев во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Как заявила пресс-секретарь Сара Сандерс, Национальный комитет Демократической партии «фактически сотрудничал с украинским посольством» в попытках найти компромат на соперников. Всё это «хорошо задокументировано», подчеркнула она.
Украинские дипломаты отвергли обвинение, отметив, что были обычными наблюдателями, и ничью сторону в ходе предвыборной гонки не занимали.
Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон", и где же расследование, генеральный прокурор?написал американский лидер в «Твиттере».
Он также обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в том, что он занял «очень слабую позицию в отношении преступлений Хиллари Клинтон». Так, по словам президента, и.о. директора ФБР «Эндрю Маккейб получил 700 тысяч долларов от Хиллари для жены».
Напомним, ранее Белый дом обвинил Киев во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Как заявила пресс-секретарь Сара Сандерс, Национальный комитет Демократической партии «фактически сотрудничал с украинским посольством» в попытках найти компромат на соперников. Всё это «хорошо задокументировано», подчеркнула она.
Украинские дипломаты отвергли обвинение, отметив, что были обычными наблюдателями, и ничью сторону в ходе предвыборной гонки не занимали.
Использованы фотографии: РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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