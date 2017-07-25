Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь по иранскому судну

Корабль Thunderbolt открыл предупредительный огонь после того, как несколько попыток связаться по радио были проигнорированы иранским судном

Экипаж иранского судна не отвечал ни на какие предупреждения. После того, как огонь был открыт, судно удалилось от американского корабля, но еще несколько часов не покидало эту зону. В непосредственной близости от корабля Thunderbolt было еще несколько судов ВМС США, патрулировавших воды.