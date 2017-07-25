20:20 25 июля

Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь по иранскому судну

Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь, когда в северной части Персидского залива к нему приблизился иранский патрульный катер, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Корабль Thunderbolt открыл предупредительный огонь после того, как несколько попыток связаться по радио были проигнорированы иранским судном
— говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что судно, которое предположительно принадлежит Корпусу Стражей Исламской революции, подошло к американскому кораблю ближе, чем на 150 ярдов (около 127 метров), что и стало причиной инцидента. По данным АР, речь идет об американском патрульном судне USS Thunderbolt класса "циклон".


Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь по иранскому судну


Экипаж иранского судна не отвечал ни на какие предупреждения. После того, как огонь был открыт, судно удалилось от американского корабля, но еще несколько часов не покидало эту зону. В непосредственной близости от корабля Thunderbolt было еще несколько судов ВМС США, патрулировавших воды.
- сообщил источник агенства

Ранее США неоднократно жаловались на то, что иранские катера приближаются слишком близко к американским кораблям в Персидском заливе. Так, в августе прошлого года четыре катера КСИР приблизились на 275 метров к эсминцу Nitze в окрестностях Ормузского пролива. В январе американский корабль сделал несколько предупредительных выстрелов в сторону иранских катеров, а в апреле эсминец Mahan был вынужден изменить курс, чтобы избежать столкновения с иранским катером.

В конце марта министр обороны Ирана Хосейн Дехган посоветовал американцам покинуть Персидский залив и не докучать странам региона.

Использованы фотографии: http://edition.cnn.com/
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Комментарии 21

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  1. Беляш Сегодня, 19:35
    Наглеют, нужно уничтожать сразу. Без предупредительных выстрелов, эти только силу понимают.
    Беляш
    1. oleg-gr Сегодня, 19:38
      Америкосы боятся всех и вся. Хотя ждут, что все будет как раз наоборот.
      oleg-gr
      1. Лопатов Сегодня, 19:59
        Цитата: oleg-gr
        Америкосы боятся всех и вся

        Их страх опасен... Достаточно вспомнить сбитый в Персидском заливе гражданский лайнер.
        Тогда они тоже испугались. 290 человек погибло
        Лопатов
        1. болот Сегодня, 20:13
          Цитата: Лопатов
          Их страх опасен... Достаточно вспомнить сбитый в Персидском заливе гражданский лайнер.
          Тогда они тоже испугались. 290 человек погибло

          Они так обытовались,что приняли гражданский лайнер за выпущенную ракету.
          болот
        2. cniza Сегодня, 20:14
          Цитата: Беляш
          Наглеют, нужно уничтожать сразу. Без предупредительных выстрелов, эти только силу понимают.


          Мил человек , где Америка и где Персидский залив , кто к кому приперся?
          cniza
    2. хрыч Сегодня, 19:40
      Цитата: Беляш
      Наглеют, нужно уничтожать сразу.

      Да, этих наглых американцев действительно надо было сразу уничтожить
      хрыч
      1. Алексей7777777 Сегодня, 19:44
        Уничтожать?Кого-иранцев или американцев?В нейтральных водах?Смотрел телевизионную передачу-там все имеют право находиться-на то они и нейтральные,а не территориальные...
        Алексей7777777
    3. Pirogov Сегодня, 19:41
      Цитата: Беляш
      Наглеют, нужно уничтожать сразу. Без предупредительных выстрелов, эти только силу понимают.

      Я надеюсь Вы имели в виду американцев ......................
      Pirogov
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 20:04
        Цитата: Pirogov
        Цитата: Беляш
        Наглеют, нужно уничтожать сразу. Без предупредительных выстрелов, эти только силу понимают.

        Я надеюсь Вы имели в виду американцев ......................

        Зря надеешься, ты со своим боевым диваном за свою жизнь ТМВ таки не увидишь, очередной виток санкций и талоны на жратву да, а ТМВ нет...
        DOCTOR ZLO
    4. сибиралт Сегодня, 19:45
      Неуютно чувствуют себя американцы не в своем заливе. bully А чего, собственно, там делать их военным кораблям? Или им негде плавать в своих прибрежных трех мировых океанах?
      сибиралт
      1. Mystery12345 Сегодня, 19:53
        Цитата: сибиралт
        А чего, собственно, там делать их военным кораблям?

        в Мексиканский залив их всех...
        Mystery12345
      2. Svarog51 Сегодня, 20:00
        Олег, hi А Ваша мысль мне понравилась. Надо американцам залив организовать на одном из побережий. Назвать его "Американский" и пущай там балуются, а к другим не лезут. good
        Svarog51
        1. cniza Сегодня, 20:15
          Сергей hi приветствую! , пусть вспомнят где находится их государство и вернутся к его берегам.
          cniza
          1. Svarog51 Сегодня, 20:20
            Виктор, приветствую hi Как же они вернутся то? У них же нет "своего" залива. А им он очень нужен, например вместо Калифорнии. good
            Svarog51
    5. Лопатов Сегодня, 19:54
      Скорее наглеют те, кто в двенадцати тысячах километров от собственных берегов права пытаются качать...
      Лопатов
    6. Oleg L. Сегодня, 19:57
      согласен иранцы должны сразу торпеду в борт пускать, нечего с матрасами церемонится, чай не возле Гаваев плавают
      Oleg L.
    7. Чёрный Сегодня, 20:16
      Цитата: Беляш
      Наглеют, нужно уничтожать сразу. Без предупредительных выстрелов, эти только силу понимают.

      Суровый ты, за чужой счёт laughing
      Чёрный
  2. Горный стрелок Сегодня, 19:53
    Беляш. Если Иран захочёт перекрыть Ормузский пролив, он это сделает. Береговыми батареями, минными постановками и подлодками. Там реально УЗКО, и супертанкеры шастают, как муравьи... laughing последствия для мировой экономики трудно предсказуемы ...
    Горный стрелок
    1. tamnun Сегодня, 19:59
      Цитата: Горный стрелок
      Там реально УЗКО, и супертанкеры шастают, как муравьи... последствия для мировой экономики трудно предсказуемы .

      а для Ирана ?
      tamnun
  3. Старый26 Сегодня, 20:08
    Цитата: Алексей7777777
    Уничтожать?Кого-иранцев или американцев?В нейтральных водах?Смотрел телевизионную передачу-там все имеют право находиться-на то они и нейтральные,а не территориальные..

    Вы правы. Абсолютно. Но существуют еще и правила предотвращения столкновений в море, по которому запрещено во избежании инцидентов подходить ближе ЕМНИП одного кабельтова. И что-то там с курсами. Лучше если бы на этот вопрос ответили бы военные моряки
    Старый26
    1. болот Сегодня, 20:16
      Цитата: Старый26
      Лучше если бы на этот вопрос ответили бы военные моряки

      Да же по некотрым вопросам и пограничники могут ответить.В уставе все прописанно.
      А иранцы,сами наглеют.
      Понять не могу,зачем им.
      болот
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