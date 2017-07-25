Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь по иранскому судну
Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь, когда в северной части Персидского залива к нему приблизился иранский патрульный катер, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.
Отмечается, что судно, которое предположительно принадлежит Корпусу Стражей Исламской революции, подошло к американскому кораблю ближе, чем на 150 ярдов (около 127 метров), что и стало причиной инцидента. По данным АР, речь идет об американском патрульном судне USS Thunderbolt класса "циклон".
Ранее США неоднократно жаловались на то, что иранские катера приближаются слишком близко к американским кораблям в Персидском заливе. Так, в августе прошлого года четыре катера КСИР приблизились на 275 метров к эсминцу Nitze в окрестностях Ормузского пролива. В январе американский корабль сделал несколько предупредительных выстрелов в сторону иранских катеров, а в апреле эсминец Mahan был вынужден изменить курс, чтобы избежать столкновения с иранским катером.
В конце марта министр обороны Ирана Хосейн Дехган посоветовал американцам покинуть Персидский залив и не докучать странам региона.
Корабль Thunderbolt открыл предупредительный огонь после того, как несколько попыток связаться по радио были проигнорированы иранским судном— говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что судно, которое предположительно принадлежит Корпусу Стражей Исламской революции, подошло к американскому кораблю ближе, чем на 150 ярдов (около 127 метров), что и стало причиной инцидента. По данным АР, речь идет об американском патрульном судне USS Thunderbolt класса "циклон".
Экипаж иранского судна не отвечал ни на какие предупреждения. После того, как огонь был открыт, судно удалилось от американского корабля, но еще несколько часов не покидало эту зону. В непосредственной близости от корабля Thunderbolt было еще несколько судов ВМС США, патрулировавших воды.- сообщил источник агенства
Ранее США неоднократно жаловались на то, что иранские катера приближаются слишком близко к американским кораблям в Персидском заливе. Так, в августе прошлого года четыре катера КСИР приблизились на 275 метров к эсминцу Nitze в окрестностях Ормузского пролива. В январе американский корабль сделал несколько предупредительных выстрелов в сторону иранских катеров, а в апреле эсминец Mahan был вынужден изменить курс, чтобы избежать столкновения с иранским катером.
В конце марта министр обороны Ирана Хосейн Дехган посоветовал американцам покинуть Персидский залив и не докучать странам региона.
Использованы фотографии: http://edition.cnn.com/
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