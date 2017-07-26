10:05 26 июля

ПТРК "Корнет-ЭМ" на МАКС-2017

Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », на площадке на днях закончившего свою работу авиасалона МАКС-2017 был представлен российский противотанковый комплекс "Корнет-ЭМ" .

ПТРК "Корнет-ЭМ" на МАКС-2017


ПТРК имеет ряд особенностей, не свойственных большинству иностранных систем данного типа. Он в состоянии поражать не только сильнозащищенную бронетехнику, к примеру, танки "Абрамс" или "Леопард" последних модификаций, но и различные воздушные объекты, включая боевые вертолеты, низколетящие беспилотники и самолеты-штурмовики. Максимальная дальность огня составляет 10 км. Наличие тепловизионных каналов позволяет использовать оружие в любое время суток и при постановке помех различного рода. ПТРК способен пробить 1300 мм брони, скрытой за динамической защитой.




На МАКС-2017 был продемонстрирован вариант ПТРК, размещенный на шасси бронеавтомобиля "Тигр". Боекомплект в данном случае составляет 16 ракет, включая 8 ракет, готовых к стрельбе.

Данные комплексы пользуются спросом не только в российской армии, но и у зарубежных заказчиков.

Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20756.htm
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Комментарии 6

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  1. Гюйс Сегодня, 07:41
    [quote][/quote]Боекомплект в данном случае составляет 16 ракет, включая 8 ракет, готовых к стрельбе.

    ....малова то будет!...маловато! (из мультфильма) laughing
    Гюйс
    1. Fei_Wong Сегодня, 08:36
      Таблеток от жадности дать? И побольше, побольше!
      8 готовых к стрельбе ракет - это за глаза. К тому же обстреливать можно одновременно 2 цели. По 2 ракеты на цель (чтоб с гарантией) - это 4 подбитых танка за предельно короткое время. Даже если после этого комплекс будет уничтожен ответным огнём - прикинь его стоимость, и стоимость 4-х танков.
      Fei_Wong
      1. Alex_Rarog Сегодня, 08:47
        Я думаю у товарища сарказм был) а комплекс действительно шикарный.
        Alex_Rarog
      2. Комментарий был удален.
    2. g1washntwn Сегодня, 09:42
      Для эффектных батальных сцен, если вам их хочется, есть специализированные БЧ для РСЗО или кассет ТРК с самонаводящимися ударными ядрами, а ПТРК-комплекс обязан работать по принципу "выстрелил-и-свалил".
      g1washntwn
  2. злой партизан Сегодня, 09:07
    Цитата: Alex_Rarog
    а комплекс действительно шикарный.
    Щас придёт Профессор и всё опошлит. sad
    злой партизан
  3. 3officer Сегодня, 09:11
    Корнет отличный,хорошо зарекомендовавший себя комплекс..но нужно все таки разработать и отчественный аналог "джавелин и спайка" ну "шоб було" feel
    3officer
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