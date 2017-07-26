ПТРК "Корнет-ЭМ" на МАКС-2017
Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », на площадке на днях закончившего свою работу авиасалона МАКС-2017 был представлен российский противотанковый комплекс "Корнет-ЭМ" .
ПТРК имеет ряд особенностей, не свойственных большинству иностранных систем данного типа. Он в состоянии поражать не только сильнозащищенную бронетехнику, к примеру, танки "Абрамс" или "Леопард" последних модификаций, но и различные воздушные объекты, включая боевые вертолеты, низколетящие беспилотники и самолеты-штурмовики. Максимальная дальность огня составляет 10 км. Наличие тепловизионных каналов позволяет использовать оружие в любое время суток и при постановке помех различного рода. ПТРК способен пробить 1300 мм брони, скрытой за динамической защитой.
На МАКС-2017 был продемонстрирован вариант ПТРК, размещенный на шасси бронеавтомобиля "Тигр". Боекомплект в данном случае составляет 16 ракет, включая 8 ракет, готовых к стрельбе.
Данные комплексы пользуются спросом не только в российской армии, но и у зарубежных заказчиков.
ПТРК имеет ряд особенностей, не свойственных большинству иностранных систем данного типа. Он в состоянии поражать не только сильнозащищенную бронетехнику, к примеру, танки "Абрамс" или "Леопард" последних модификаций, но и различные воздушные объекты, включая боевые вертолеты, низколетящие беспилотники и самолеты-штурмовики. Максимальная дальность огня составляет 10 км. Наличие тепловизионных каналов позволяет использовать оружие в любое время суток и при постановке помех различного рода. ПТРК способен пробить 1300 мм брони, скрытой за динамической защитой.
На МАКС-2017 был продемонстрирован вариант ПТРК, размещенный на шасси бронеавтомобиля "Тигр". Боекомплект в данном случае составляет 16 ракет, включая 8 ракет, готовых к стрельбе.
Данные комплексы пользуются спросом не только в российской армии, но и у зарубежных заказчиков.
Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20756.htm
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