Американские СМИ: Госдеп находится в состоянии «открытой войны» с Белым домом

Не секрет, что госдеп ведет открытую политическую войну, в том числе политику неповиновения и кампании в СМИ против Белого дома Трампа. Госдеп все еще управляется теми же людьми, которые разработали и реализовали политику Обамы по Ближнему Востоку. Тиллерсон должен был очистить (ведомство), но он оставил половину из них на местах и спрятал другую половину на влиятельных позициях. Это кадровые сотрудники, которые призваны помешать Трампу изменить то, что они сделали,

В настоящее время Госдеп США находится в состоянии «открытой войны» с администрацией Белого дома по ряду ключевых проблем, передает РИА Новости сообщение издания Washington Free Beacon.По словам источников ресурса, Госдеп находится в состоянии «массовых функциональных нарушений», так как высокопоставленные служащие, работающие под началом Тиллерсона, «игнорируют директивы Белого дома по вопросам кадрового обеспечения и политики».Сообщается, что «вопрос кадровых назначений в Госдепе остается одним из наиболее напряженных, поскольку ведомство препятствует назначению на открытые должности доверенных лиц Трампа». Такое положение позволило сотрудникам Госдепа, назначенным при администрации Обамы, «продолжать заправлять делами и формировать политику, которая все чаще противоречит программе действий самого Белого дома».сказал изданию источник.Он сообщил, что «Белый дом отправил большое количество списков потенциальных кандидатов для работы в госдепе, однако помощники Тиллерсона их проигнорировали». Такая ситуация «повлияла на моральный дух администрации президента и усилила напряженность в отношениях Трампа и Тиллерсона», говорится в публикации.Ранее сообщалось, что в Госдепе в настоящее время не заняты должности ряда заместителей и помощников госсекретаря, отвечающих за профильные направления, в том числе и за отношения с Москвой.