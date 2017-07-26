Американские СМИ: Госдеп находится в состоянии «открытой войны» с Белым домом
В настоящее время Госдеп США находится в состоянии «открытой войны» с администрацией Белого дома по ряду ключевых проблем, передает РИА Новости сообщение издания Washington Free Beacon.
По словам источников ресурса, Госдеп находится в состоянии «массовых функциональных нарушений», так как высокопоставленные служащие, работающие под началом Тиллерсона, «игнорируют директивы Белого дома по вопросам кадрового обеспечения и политики».
Сообщается, что «вопрос кадровых назначений в Госдепе остается одним из наиболее напряженных, поскольку ведомство препятствует назначению на открытые должности доверенных лиц Трампа». Такое положение позволило сотрудникам Госдепа, назначенным при администрации Обамы, «продолжать заправлять делами и формировать политику, которая все чаще противоречит программе действий самого Белого дома».
Он сообщил, что «Белый дом отправил большое количество списков потенциальных кандидатов для работы в госдепе, однако помощники Тиллерсона их проигнорировали». Такая ситуация «повлияла на моральный дух администрации президента и усилила напряженность в отношениях Трампа и Тиллерсона», говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в Госдепе в настоящее время не заняты должности ряда заместителей и помощников госсекретаря, отвечающих за профильные направления, в том числе и за отношения с Москвой.
По словам источников ресурса, Госдеп находится в состоянии «массовых функциональных нарушений», так как высокопоставленные служащие, работающие под началом Тиллерсона, «игнорируют директивы Белого дома по вопросам кадрового обеспечения и политики».
Сообщается, что «вопрос кадровых назначений в Госдепе остается одним из наиболее напряженных, поскольку ведомство препятствует назначению на открытые должности доверенных лиц Трампа». Такое положение позволило сотрудникам Госдепа, назначенным при администрации Обамы, «продолжать заправлять делами и формировать политику, которая все чаще противоречит программе действий самого Белого дома».
Не секрет, что госдеп ведет открытую политическую войну, в том числе политику неповиновения и кампании в СМИ против Белого дома Трампа. Госдеп все еще управляется теми же людьми, которые разработали и реализовали политику Обамы по Ближнему Востоку. Тиллерсон должен был очистить (ведомство), но он оставил половину из них на местах и спрятал другую половину на влиятельных позициях. Это кадровые сотрудники, которые призваны помешать Трампу изменить то, что они сделали,сказал изданию источник.
Он сообщил, что «Белый дом отправил большое количество списков потенциальных кандидатов для работы в госдепе, однако помощники Тиллерсона их проигнорировали». Такая ситуация «повлияла на моральный дух администрации президента и усилила напряженность в отношениях Трампа и Тиллерсона», говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в Госдепе в настоящее время не заняты должности ряда заместителей и помощников госсекретаря, отвечающих за профильные направления, в том числе и за отношения с Москвой.
Использованы фотографии: AP Photo / Jacquelyn Martin
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