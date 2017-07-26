10:04 26 июля

Американские СМИ: Госдеп находится в состоянии «открытой войны» с Белым домом

В настоящее время Госдеп США находится в состоянии «открытой войны» с администрацией Белого дома по ряду ключевых проблем, передает РИА Новости сообщение издания Washington Free Beacon.



По словам источников ресурса, Госдеп находится в состоянии «массовых функциональных нарушений», так как высокопоставленные служащие, работающие под началом Тиллерсона, «игнорируют директивы Белого дома по вопросам кадрового обеспечения и политики».


Сообщается, что «вопрос кадровых назначений в Госдепе остается одним из наиболее напряженных, поскольку ведомство препятствует назначению на открытые должности доверенных лиц Трампа». Такое положение позволило сотрудникам Госдепа, назначенным при администрации Обамы, «продолжать заправлять делами и формировать политику, которая все чаще противоречит программе действий самого Белого дома».

Не секрет, что госдеп ведет открытую политическую войну, в том числе политику неповиновения и кампании в СМИ против Белого дома Трампа. Госдеп все еще управляется теми же людьми, которые разработали и реализовали политику Обамы по Ближнему Востоку. Тиллерсон должен был очистить (ведомство), но он оставил половину из них на местах и спрятал другую половину на влиятельных позициях. Это кадровые сотрудники, которые призваны помешать Трампу изменить то, что они сделали,
сказал изданию источник.

Он сообщил, что «Белый дом отправил большое количество списков потенциальных кандидатов для работы в госдепе, однако помощники Тиллерсона их проигнорировали». Такая ситуация «повлияла на моральный дух администрации президента и усилила напряженность в отношениях Трампа и Тиллерсона», говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Госдепе в настоящее время не заняты должности ряда заместителей и помощников госсекретаря, отвечающих за профильные направления, в том числе и за отношения с Москвой.

Использованы фотографии: AP Photo / Jacquelyn Martin
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Комментарии 11

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  1. Альф Сегодня, 09:25
    Интересно, кто победит ? Или вопрос решит Ли Харви Освальд ?
    Мочить президентов-американская национальная традиция.
    Альф
    1. Дуплет Сегодня, 09:28
      Цитата: Альф
      Интересно, кто победит ? Или вопрос решит Ли Харви Освальд ?
      Мочить президентов-американская национальная традиция.

      Трамп слишком гибок, что бы его замочили.. Он умеет договариваться. Скорее всего его прогнут окончательно, как и любого другого президента сша.
      Дуплет
      1. НасРать Сегодня, 09:33
        Пора бы уже стрелять друг в друга.. Надо расстрелять из танков Конгресс или Белый дом.. wassat Помочь бы товарищам( пострелять друг в друга) - какими нибудь громкими заявлениями из Кремля... wassat
        НасРать
        1. Дуплет Сегодня, 09:36
          Цитата: НасРать
          Пора бы уже стрелять друг в друга.. Надо расстрелять из танков Конгресс или Белый дом.. wassat Надо бы помочь товарищам( пострелять друг в друга) - какими нибудь заявлениями из Кремля... wassat

          Да уж, вот было бы зрелище. Я бы даже по этому поводу вискаря выпил)) И уверовал в справедливость , глобальную..
          Дуплет
          1. НасРать Сегодня, 09:44
            Цитата: Дуплет
            Я бы даже по этому поводу вискаря выпил)) И уверовал в справедливость , глобальную..


            С января этого года убито 14 топ менеджеров западно европейских и американских(США) банков, вместе с детьми и женами.. Это конечно же совпадение!!!
            НасРать
            1. neri73-r Сегодня, 09:47
              Цитата: НасРать
              Цитата: Дуплет
              Я бы даже по этому поводу вискаря выпил)) И уверовал в справедливость , глобальную..

              С января этого года убито 14 топ менеджеров западно европейских и американских(США) банков, вместе с детьми и женами.. Это конечно же совпадение!!!

              Откуда сия новость, кто считал?
              neri73-r
              1. НасРать Сегодня, 09:51
                в апреле в Бельгийском городе Визе был убит 37-летний директор BNP Paribas Fortis вместе со своей супругой и девятилетним племянником в результате стрельбы из проезжающего мимо них автомобиля.
                Ранее финансовый мир был озабочен загадочным убийством бывшего генерального директора ABN Amro и членов его семьи, позже стало известно о гибели главы Bank Frick & Co. Юргена Фрика в Лихтенштейне.

                До этого :

                №1. УИЛЬЯМ БРОКСМИТ

                58-летний бывший топ-менеджер Deutsche Bank был найден мертвым в своем доме в центре Лондона 26 января. Полиция классифицирует эту смерть как самоубийство.

                №2. КАРЛ СЛИМ

                51-летний управляющий директор Tata Motors был найден мертвым на четвертом этаже отеля Shangri-La в Бангкоке 27 января.

                №3. ГАБРИЭЛЬ МАГИ

                39 -летний сотрудник JP Morgan умер после падения с крыши европейской штаб-квартиры JP Morgan в Лондоне 27 января.

                №4. МАЙК ДЮКЕР

                50-летний главный экономист инвестиционного банка США был найден мертвым недалеко от Такомского моста в штате Вашингтон.

                №5. РИЧАРД ТЭЛЛИ

                57-летний основатель Title Services был найден мертвым в начале этого месяца. Судя по всему, он сам выстрелил в себя из ружья.

                №6. ТИМ ДИКИНСОН

                Директор по коммуникациям британской Swiss Re AG также умер в прошлом месяце, однако обстоятельства его смерти до сих пор неизвестны.

                №7. РАЙАН ГЕНРИ КРЕЙН

                37-летний топ-менеджер JP Morgan умер несколько недель назад . Подробностей трагедии нет, в качестве причины называется самоубийство. О его смерти свидетельствует лишь небольшой некролог в Stamford Daily Voice.

                №8. ЛИ ДЖУНДЖИ

                33-летний банкир из Гонконга покончил с собой, спрыгнув с крыши штаб-квартиры JP Morgan в Гонконге на этой неделе.

                №9. ДЖЕЙМС СТЮАРТ

                Бывший генеральный директор National Bank of Commerce найден мертвым в Скоттдейл, штат Аризона, утром 19 февраля. Представитель семьи отказался называть причину смерти.

                №10. ЭДМУНД РЕЙЛИ

                47-летний трейдер Midtown’s Vertical Group совершил самоубийство, прыгнув под поезд.

                №11. КЕННЕТ БЕЛЛАНДО

                28-летний трейдер Levy Capital, ранее работающий инвестиционно-банковским аналитиком в JPMorgan, выпрыгнул из окна своей квартиры.

                №12. ЯН ПЕТЕР ШМИТТМАНН

                57-летний бывший главный исполнительный директор банка ABN Amro Group найден мертвым у себя дома недалеко от Амстердама вместе с женой и дочерью.

                №13. ЮРГЕН ФРИК

                48-летний бывший генеральный директор Bank Frick & Co. был застрелен в подземном гараже одной из финансовых компаний в Лихтенштейне.
                НасРать
      2. dorz Сегодня, 09:49
        Госдеп находится в состоянии «открытой войны» со своими мозгами.
        dorz
    2. Чёрный Сегодня, 09:47
      Цитата: Альф
      Или вопрос решит Ли Харви Освальд ?

      Освальд там даже рядом не сттял...црушники грохнули
      Чёрный
  2. Толстоевский Сегодня, 09:27
    сколько можно болтать? что у них, оружия мало ?
    Толстоевский
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:55
    Госдеп находится в состоянии «открытой войны» с Белым домом

    Да скорее бы уже настучали друг другу по башке и тогда ситуация может быть немного прояснилась. Вот дожились - внутренние разборки в Сша влияют на мировую внешнюю политику.
    rotmistr60
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