14:34 26 июля

Вашингтон может вернуть КНДР в список стран-пособников терроризма

Госдеп США изучает вопрос о возвращении Северной Кореи в список стран-пособников терроризма, откуда республика была исключена в 2008 году, передает РИА Новости заявление и.о. помощника госсекретаря Сюзан Торнтон.

Вашингтон может вернуть КНДР в список стран-пособников терроризма


Что касается стран-пособников терроризма, мы пересматриваем этот вопрос сейчас,
сказала Торнтон.


Она отметила, вопрос находится на контроле госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Здесь много технических и юридических аспектов, поэтому я не могу сообщить вам конкретику о том, на какой стадии находится изучение вопроса, но мы изучаем вопрос причисления (к странам-пособникам терроризма). Вероятно, позже сможем привести больше деталей,
сообщила представитель Госдепа.

В октябре 2008-го администрация Джорджа Буша объявила об исключении КНДР из списка государств-спонсоров терроризма. Этот шаг последовал после договоренности с Пхеньяном о том, что эксперты МАГАТЭ смогут иметь доступ на все заявленные агентством ядерные объекты страны.

Договоренности были достигнуты в рамках шестисторонних переговоров с участием США, России, Китая, Японии, Южной Кореи и КНДР. Однако затем диалог зашел в тупик – США и КНДР не смогли договориться о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ.

Использованы фотографии: AP Photo / Luis M. Alvarez
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Комментарии 12

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  1. 210окв Сегодня, 10:53
    О как !И чем это им грозит?Да ни чем.Просто очередная страшилка для общественности.
    210окв
    1. maxim947 Сегодня, 10:54
      Это может внести дополнительные ограничения и как следствия проблемы по торговле причем и другой стороне тоже. Мерикосы интересно не устали от роли мирового жандарма? Любому другому это бы уже наверное порядком поднадоело, а этих несет только обороты набирают)) Видать где то припекает...
      maxim947
      1. DEZINTO Сегодня, 10:59
        интересно не устали от роли мирового жандарма?


        Как может надоесть бесконечный, безнаказанный кайф? Что хочу то и объявляю, и на объяснения всякого моего ....ма есть тётя с бусами, которая ответит на все ваши вопросы - словами типа - "нет нам так не кажется", и "очевидно точно есть источники но мы не можем сейчас раскрывать"., "все-же знают в интернете написано".

        Ииии поехали бомбить страну! Классно же!
        DEZINTO
        1. maxim947 Сегодня, 11:08
          Хотя да.... Согласен))
          Это мы паримся - что подумают? что сказать? и т.п.
          maxim947
        2. kos2910 Сегодня, 11:23
          Цитата: DEZINTO
          Как может надоесть бесконечный, безнаказанный кайф

          Вот тут не соглашусь. мышкам как-то вживили электрод для получения кайфа - сдохла мышка от передоза :)
          kos2910
          1. pvv113 Сегодня, 11:30
            Не от передоза, а от счастья wink
            pvv113
      2. Чёрный Сегодня, 11:05
        Вашингтон давно уже выступает в роли мирового судьи : кого хочет террористом объявляет, кого хочет пособником, санкции на своё усмотрение вводит .....а подавляющее большинство стран ведут себя как сявки лагерные - либо подтявкивают, либо сидят забившись под шконку и прикусив языки.....
        Чёрный
        1. pvv113 Сегодня, 11:32
          Цитата: Чёрный
          большинство стран ведут себя как сявки лагерные

          Вопрос - почему "как"? Сявки - они и ессть сявки wink
          pvv113
    2. vkl.47 Сегодня, 11:38
      Сша-главный спонсор мирового терроризма
      vkl.47
  2. Комментарий был удален.
  3. ochakow703 Сегодня, 11:01
    Странно, вот сша, по всем человеческим законам, с момента своего возникновения занимают первую строчку в списке стран пособников терроризма, и что?
    ochakow703
  4. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 11:24
    России следует официально признать США и ЕС пособниками терроризма и прекратить все контакты с ними. Необходимо вернуть накал противостояния до уровня середины 50-х, чтобы мир содрогнулся от дальнейших перспектив...
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:17
    Сразу бы объявили КНДР пособницей подготовки инопланетного вторжения и не парились больше, тратя время, бумагу и с натугой скрипя мозгами.
    rotmistr60
Картина дня