Вашингтон может вернуть КНДР в список стран-пособников терроризма

Что касается стран-пособников терроризма, мы пересматриваем этот вопрос сейчас,

Здесь много технических и юридических аспектов, поэтому я не могу сообщить вам конкретику о том, на какой стадии находится изучение вопроса, но мы изучаем вопрос причисления (к странам-пособникам терроризма). Вероятно, позже сможем привести больше деталей,