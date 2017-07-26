Вашингтон может вернуть КНДР в список стран-пособников терроризма
Госдеп США изучает вопрос о возвращении Северной Кореи в список стран-пособников терроризма, откуда республика была исключена в 2008 году, передает РИА Новости заявление и.о. помощника госсекретаря Сюзан Торнтон.
Она отметила, вопрос находится на контроле госсекретаря Рекса Тиллерсона.
В октябре 2008-го администрация Джорджа Буша объявила об исключении КНДР из списка государств-спонсоров терроризма. Этот шаг последовал после договоренности с Пхеньяном о том, что эксперты МАГАТЭ смогут иметь доступ на все заявленные агентством ядерные объекты страны.
Договоренности были достигнуты в рамках шестисторонних переговоров с участием США, России, Китая, Японии, Южной Кореи и КНДР. Однако затем диалог зашел в тупик – США и КНДР не смогли договориться о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ.
Что касается стран-пособников терроризма, мы пересматриваем этот вопрос сейчас,сказала Торнтон.
Она отметила, вопрос находится на контроле госсекретаря Рекса Тиллерсона.
Здесь много технических и юридических аспектов, поэтому я не могу сообщить вам конкретику о том, на какой стадии находится изучение вопроса, но мы изучаем вопрос причисления (к странам-пособникам терроризма). Вероятно, позже сможем привести больше деталей,сообщила представитель Госдепа.
В октябре 2008-го администрация Джорджа Буша объявила об исключении КНДР из списка государств-спонсоров терроризма. Этот шаг последовал после договоренности с Пхеньяном о том, что эксперты МАГАТЭ смогут иметь доступ на все заявленные агентством ядерные объекты страны.
Договоренности были достигнуты в рамках шестисторонних переговоров с участием США, России, Китая, Японии, Южной Кореи и КНДР. Однако затем диалог зашел в тупик – США и КНДР не смогли договориться о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ.
Использованы фотографии: AP Photo / Luis M. Alvarez
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