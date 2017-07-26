14:34 26 июля

Казахстан намерен приобрести у РФ два Су-30СМ и четыре Ми-35М

Пресс-служба министерства обороны Казахстана сегодня сегодня заявила, что Казахстан планирует приобрести у России два фронтовых истребителя Су-30СМ и четыре вертолета Ми-35М в 2017 году, передает ТАСС

В соответствии с условиями протокола о намерениях, подписанного 22 мая 2017 года в городе Москве, министерство обороны РК подтверждает намерения в дальнейшем приобретении фронтовых истребителей Су-30СМ производства ПАО "Иркут
- информировали в минобороны.




По данным ведомства, российская сторона подтверждает возможность и готовность обеспечить своевременную поставку самолетов и соответствующего оборудования Казахстану на условиях договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года.

В текущем году министерству обороны РК планируется осуществление поставки двух единиц самолетов Су-30СМ и четырех единиц вертолетов Ми-35М
- уточнили в пресс-службе.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил ТАСС, что в июне 2017 года от казахстанской стороны получен перечень продукции военного назначения, включающий 12 самолетов Су-30СМ в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года. По словам Шугаева, в настоящее время исполняется контракт на поставку двух самолетов Су-30СМ с комплектами средств обслуживания и наземного контроля, а также с комплексным тренажером самолета Су-30СМ.

Использованы фотографии: https://www.aex.ru/
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Комментарии 9

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  1. san4es Сегодня, 11:22
    ...Чур 2 машины нам am
    (один Су или два Ми)
    san4es
  2. Белорус Сегодня, 11:30
    Можно только порадоваться за братьев-казахов! Укрепление южных границ Союзного Государства - дело правильное и нужное.
    Белорус
    1. rudolff Сегодня, 11:43
      С каких пор Казахстан в Союзном государстве?
      rudolff
      1. LiSiCyn Сегодня, 12:46
        Ну, ОДКБ тоже своего рода Союз, сильно уж не придирайтесь wink Да и СНГ, пока существует...
        LiSiCyn
  3. NUR Сегодня, 11:58
    Потихоньку приобретаем авиатехнику, старое надо менять су-30 хорошие машины, ми-35 тоже универсальные бойцы.
    NUR
    1. LiSiCyn Сегодня, 12:38
      Раньше за Николаевкой, под Капчагаем , миг-29 точно базировались.. Сушки, не туда? Я, ранее интересовался, Вы в Каз.ГУ не учились? hi
      LiSiCyn
  4. avt Сегодня, 12:30
    Ну это вполне логично , учитывая что казахи вполне себе эксплуатируют МиГ-27/29. По мере износа заменять их 35-м . Особенно если реально центр обслуживания МиГ там поставят.
    avt
  5. Печенег Сегодня, 12:37
    Получается из 12 машин, 6 уже поставлены в РК, 2 на подходе, и остаются еще 4 машины? Или это 12 машин к тем 6 которые уже имеются у РК?
    Печенег
    1. павлентий Сегодня, 13:10
      Я так понимаю, что поставлены 6 ед. , будут поставлены две и останется 10 ед., зависит судя по всему от финансовых возможностей, частями
      павлентий
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