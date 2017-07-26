14:34 26 июля

Странам ЕАЭС предложили обсудить проект создания расчетной денежной единицы

Евразийский банк развития (ЕАБР) предложил входящим в ЕАЭС странам создать региональную расчетную денежную единицу по примеру ЭКЮ, действовавшей в Европе в 1979–1998 годах до введения евро, рассказал директор Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгений Винокуров. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) констатировали, что в мире накоплен обширный опыт использования расчетных денежных единиц как в различных региональных интеграционных объединениях, так и в более глобальном масштабе, сообщили «Известия» .

При этом в ЕАБР отметили, что расчетную денежную единицу нельзя назвать полноценной валютой, так как она используется только для расчетов между странами. В банке напомнили, что сейчас расчеты государств ЕАЭС с Россией ведутся в рублях, но между другими странами они по-прежнему проводятся в долларах. Введение расчетной единицы могло бы это исправить, надеются в ЕАБР.

Странам ЕАЭС предложили обсудить проект создания расчетной денежной единицы



По словам директора Центра интеграционных исследований ЕАБР, технически это выглядит как расчет единой денежной единицы по имеющейся в регионе корзине валют с определенными весами.

При этом Винокуров отметил, что пока вопросов, касающихся функционирования региональной расчетной единицы с точки зрения финансового рынка, очень много – это и эмиссия, и контроль денежного оборота.

Это могла бы быть «расчетная единица Шелкового пути», предположил эксперт, отметив, что региональная денежная единица нужна прежде всего для обслуживания торговых потоков.

По словам директора департамента финансовой политики ЕЭК Тиграна Давтяна, в перспективе введение евразийской расчетной единицы могло бы способствовать увеличению доли национальных валют во взаимной торговле между резидентами государств-членов.

Кроме того, предложенная инициатива способствовала бы более эффективному управлению валютными рисками и снижению транзакционных издержек при взаимных расчетах.

Использованы фотографии: http://eurasiatx.com/?lang=ru
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Комментарии 17

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  1. Самаритянин Сегодня, 11:29
    Так есть уже, чего придумывать:
    Самаритянин
    1. Владимир16 Сегодня, 11:40
      Ежели в расчетах доллар, то и речи не может быть о суверенитете.
      Желаете быть независимой страной - торгуйте в национальных валютах.
      Владимир16
      1. сибиралт Сегодня, 11:56
        Давно пора ввести свою расчетную валюту и приравнять её к золоту. Иначе от зеленого так и не отвяжемся.
        сибиралт
        1. ДэнСабака Сегодня, 14:26
          да..... и назовём её руань.... или юбль.... laughing
          ДэнСабака
  2. pjastolov Сегодня, 11:30
    но между другими странами они по-прежнему проводятся в долларах.
    получат все по новым санкциям от полосатых, они ж от этих расчетов свою маленькую толику потеряют laughing
    pjastolov
  3. 3officer Сегодня, 11:31
    Сколько уже мусолят эти прожекты альтернативной валюты..а воз и ныне там recourse
    3officer
  4. vladimirvn Сегодня, 11:39
    ..Это могла бы быть «расчетная единица Шелкового пути», предположил эксперт..
    Эдакий прогиб в сторону Китая. Да уж юань сразу признавать, чего мелочится.
    vladimirvn
    1. Deadушка Сегодня, 12:02
      Цитата: vladimirvn
      Эдакий прогиб в сторону Китая

      Это не прогиб, а экономические реалии.
      Одной "хотелки" в таких вещах мало.
      Или Вы думаете, что в мире все делается вот так:

      такое себе позволить может только сша
      Deadушка
      1. Самаритянин Сегодня, 13:39
        Дедушка... мало того что видео не читается, так ещё и на английском.
        Вот нормальное:
        Самаритянин
  5. грау Сегодня, 11:54
    А лука так и согласился он же независимое государство
    грау
    1. vasek5533 Сегодня, 13:01
      Лука то тут причем, Медведев с друзьями пусть согласится для начала, а то нефть и газ за доллары почему-то толкают.
      vasek5533
      1. грау Сегодня, 14:33
        Так лука будет против так
        Единой волюты нет между России и Белоруссий только разговоры
        грау
  6. senima56 Сегодня, 12:00
    "...сейчас расчеты государств ЕАЭС с Россией ведутся в рублях, но между другими странами они по-прежнему проводятся в долларах..." Ну вот будет вместо рулей новая "денежная единица", а с другими странами всё равно расчёт будет в долларах! Тогда какой смысл в этой новой "денежной единице"?
    senima56
  7. parusnik Сегодня, 12:00
    Идея хороша, но долго думать будут, а еще дольше вводить...
    parusnik
    1. vladimirvn Сегодня, 12:10
      О единой валюте с Белоруссией и Казахстаном тоже долго думали. Только воз и ныне там.
      vladimirvn
  8. aybolyt678 Сегодня, 13:11
    Деньги рождаются когда что то производится. Валюта появляется когда есть стабильное производство собственных товаров. в течении длительного времени, у Государства способного защитить собственное производство. Никакие хотелки не помогут без собственного производства.
    aybolyt678
  9. Runoway Сегодня, 14:12
    Давно б Юань ввели-наши б жулики уже не смогли обворовывать народ по схеме 1998,2008,2014
    Runoway
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