Странам ЕАЭС предложили обсудить проект создания расчетной денежной единицы
Евразийский банк развития (ЕАБР) предложил входящим в ЕАЭС странам создать региональную расчетную денежную единицу по примеру ЭКЮ, действовавшей в Европе в 1979–1998 годах до введения евро, рассказал директор Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгений Винокуров. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) констатировали, что в мире накоплен обширный опыт использования расчетных денежных единиц как в различных региональных интеграционных объединениях, так и в более глобальном масштабе, сообщили «Известия» .
При этом в ЕАБР отметили, что расчетную денежную единицу нельзя назвать полноценной валютой, так как она используется только для расчетов между странами. В банке напомнили, что сейчас расчеты государств ЕАЭС с Россией ведутся в рублях, но между другими странами они по-прежнему проводятся в долларах. Введение расчетной единицы могло бы это исправить, надеются в ЕАБР.
По словам директора Центра интеграционных исследований ЕАБР, технически это выглядит как расчет единой денежной единицы по имеющейся в регионе корзине валют с определенными весами.
При этом Винокуров отметил, что пока вопросов, касающихся функционирования региональной расчетной единицы с точки зрения финансового рынка, очень много – это и эмиссия, и контроль денежного оборота.
Это могла бы быть «расчетная единица Шелкового пути», предположил эксперт, отметив, что региональная денежная единица нужна прежде всего для обслуживания торговых потоков.
По словам директора департамента финансовой политики ЕЭК Тиграна Давтяна, в перспективе введение евразийской расчетной единицы могло бы способствовать увеличению доли национальных валют во взаимной торговле между резидентами государств-членов.
Кроме того, предложенная инициатива способствовала бы более эффективному управлению валютными рисками и снижению транзакционных издержек при взаимных расчетах.
При этом в ЕАБР отметили, что расчетную денежную единицу нельзя назвать полноценной валютой, так как она используется только для расчетов между странами. В банке напомнили, что сейчас расчеты государств ЕАЭС с Россией ведутся в рублях, но между другими странами они по-прежнему проводятся в долларах. Введение расчетной единицы могло бы это исправить, надеются в ЕАБР.
По словам директора Центра интеграционных исследований ЕАБР, технически это выглядит как расчет единой денежной единицы по имеющейся в регионе корзине валют с определенными весами.
При этом Винокуров отметил, что пока вопросов, касающихся функционирования региональной расчетной единицы с точки зрения финансового рынка, очень много – это и эмиссия, и контроль денежного оборота.
Это могла бы быть «расчетная единица Шелкового пути», предположил эксперт, отметив, что региональная денежная единица нужна прежде всего для обслуживания торговых потоков.
По словам директора департамента финансовой политики ЕЭК Тиграна Давтяна, в перспективе введение евразийской расчетной единицы могло бы способствовать увеличению доли национальных валют во взаимной торговле между резидентами государств-членов.
Кроме того, предложенная инициатива способствовала бы более эффективному управлению валютными рисками и снижению транзакционных издержек при взаимных расчетах.
Использованы фотографии: http://eurasiatx.com/?lang=ru
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