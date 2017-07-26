14:35 26 июля

Хейли: Совбез ООН игнорирует угрозу Ирана и «Хезболлах» на Ближнем Востоке

СБ ООН усложняет ситуацию на Ближнем Востоке, будучи одержимым Израилем и игнорируя угрозу, исходящую со стороны Тегерана и ливанской группировки «Хезболлах», передает ТАСС заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли.

Хейли: Совбез ООН игнорирует угрозу Ирана и «Хезболлах» на Ближнем Востоке


Выступая на заседании по ближневосточному урегулированию, Хейли лишь вскользь упомянула о ситуации в Израиле, где в последние дни в результате волны насилия погибли несколько человек. Большую часть ее речи заняли обвинения в адрес Ирана.


Мы собрались на ежемесячное заседание для обсуждения Ближнего Востока. Сложный и, по всей видимости, бесконечный конфликт расстраивает многих американцев, он расстраивает меня. Но, по правде говоря, Совет Безопасности зачастую усложняет ситуацию на Ближнем Востоке. Он одержим Израилем и отказывается признать основных виновников конфликта и убийств на Ближнем Востоке, которыми являются Иран и его партнер, ливанская "Хезболлах",
заявила дипломат.

По ее словам, ливанская группировка «вместе со своим покровителем в лице Ирана стремится посеять разрушения на всем Ближнем Востоке».

Некоторые усматривают у "Хезболлах" два крыла – террористическое и политическое. Это удобное оправдание для "Хезболлах", но это – опасная фантазия. Если террористическая группа выдвигает политических кандидатов на выборы, это не делает ее менее террористической,
сказала Хейли.

В свою очередь представитель Ирана категорически отверг «необоснованные обвинения» в адрес своей страны. Он заявил, что подобные высказывания «являются частью кампании по дезинформации и пропаганды против Ирана, срежиссированной и истерически осуществляемой Израилем и определенными странами региона, включая те, которые полностью поддержали агрессию Саддама Хусейна против Ирана».

Использованы фотографии: http://telegraf.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 14

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  1. Беляш Сегодня, 12:49
    Пора бомбить, не с кем там разговаривать.
    Беляш
    1. soroKING Сегодня, 12:52
      дык, кто вам мешает... заодно С-300 протестят wassat
      soroKING
    2. JonnyT Сегодня, 12:59
      уже начали. Хезы рядом, прекрасно себя чувствуют и сил поднабрали, вот и у евреев сша бомбит не хило, что придется за грешки и "братание" с террористами отвечать земле обетованной
      JonnyT
    3. Маз Сегодня, 14:00
      Этот тайфун в США назвали Хиллари, а следующий, верняк, назовут Ники Хейли.
      Маз
  2. nikolaev Сегодня, 12:55
    по-моему это фирменный знак США - тупые обезьяны госдепа в ООН : что Саманта, что Хейли - свидомые обезьяны
    nikolaev
    1. Logall Сегодня, 13:32
      [/quote]Хейли: Совбез ООН игнорирует угрозу Ирана и «Хезболлах» на Ближнем Востоке[quote]

      Более того: ООН игнорирует угрозы США на ближнем востоке. Да и во всём мире собственно...
      Logall
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:57
    постпреда при ООН Никки Хейли.

    Такое ощущение, что американцы назначают своего представителя исходя из следующих "достоинств": наличие стервозности, высокомерия, русофобства, пренебрежения к представителям других государств и страшных внешне.
    rotmistr60
    1. cniza Сегодня, 13:06
      Они так по отношению ко всем , держат только несколько приближенных вассалов и тех периодически попинывают.
      cniza
  4. Злой 55 Сегодня, 12:58
    Пауэр,Хейли..представляю, как надоели Совбезу эти выпускницы "америгадской психушки"..
    Злой 55
  5. Лопатов Сегодня, 13:26
    А чего она хотела? Открыто игнорировать интересы России даже в такой мелочи, как реакция на обстрел российского посольства, и после этого требовать трепетного отношения к своим "хотелкам"? Привыкайте, дамочка...
    Интересно, у американцев есть аналог русской поговорки про "не плюй в колодец..."?
    Лопатов
    1. Logall Сегодня, 13:35
      Цитата: Лопатов
      Интересно, у американцев есть аналог русской поговорки про "не плюй в колодец..."?

      Им нужно донести поговорку про ,, рыбку съесть и......''!
      Logall
    2. Dym71 Сегодня, 14:28
      Цитата: Лопатов
      Интересно, у американцев есть аналог русской поговорки про "не плюй в колодец..."?

      Never cast dirt into that fountain of which you have sometime drunk.
      Никогда не бросай грязи в источник, из которого ты когда-то пил.
      Но это английская пословица, может не перебралась через океан? request
      Dym71
  6. DEZINTO Сегодня, 13:35
    ООН много чего игнорирует....
    DEZINTO
  7. Толстоевский Сегодня, 14:05
    хейли псакнула хуцпу
    Толстоевский
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