Хейли: Совбез ООН игнорирует угрозу Ирана и «Хезболлах» на Ближнем Востоке

Мы собрались на ежемесячное заседание для обсуждения Ближнего Востока. Сложный и, по всей видимости, бесконечный конфликт расстраивает многих американцев, он расстраивает меня. Но, по правде говоря, Совет Безопасности зачастую усложняет ситуацию на Ближнем Востоке. Он одержим Израилем и отказывается признать основных виновников конфликта и убийств на Ближнем Востоке, которыми являются Иран и его партнер, ливанская "Хезболлах",

Некоторые усматривают у "Хезболлах" два крыла – террористическое и политическое. Это удобное оправдание для "Хезболлах", но это – опасная фантазия. Если террористическая группа выдвигает политических кандидатов на выборы, это не делает ее менее террористической,