Хейли: Совбез ООН игнорирует угрозу Ирана и «Хезболлах» на Ближнем Востоке
СБ ООН усложняет ситуацию на Ближнем Востоке, будучи одержимым Израилем и игнорируя угрозу, исходящую со стороны Тегерана и ливанской группировки «Хезболлах», передает ТАСС заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли.
Выступая на заседании по ближневосточному урегулированию, Хейли лишь вскользь упомянула о ситуации в Израиле, где в последние дни в результате волны насилия погибли несколько человек. Большую часть ее речи заняли обвинения в адрес Ирана.
По ее словам, ливанская группировка «вместе со своим покровителем в лице Ирана стремится посеять разрушения на всем Ближнем Востоке».
В свою очередь представитель Ирана категорически отверг «необоснованные обвинения» в адрес своей страны. Он заявил, что подобные высказывания «являются частью кампании по дезинформации и пропаганды против Ирана, срежиссированной и истерически осуществляемой Израилем и определенными странами региона, включая те, которые полностью поддержали агрессию Саддама Хусейна против Ирана».
Выступая на заседании по ближневосточному урегулированию, Хейли лишь вскользь упомянула о ситуации в Израиле, где в последние дни в результате волны насилия погибли несколько человек. Большую часть ее речи заняли обвинения в адрес Ирана.
Мы собрались на ежемесячное заседание для обсуждения Ближнего Востока. Сложный и, по всей видимости, бесконечный конфликт расстраивает многих американцев, он расстраивает меня. Но, по правде говоря, Совет Безопасности зачастую усложняет ситуацию на Ближнем Востоке. Он одержим Израилем и отказывается признать основных виновников конфликта и убийств на Ближнем Востоке, которыми являются Иран и его партнер, ливанская "Хезболлах",заявила дипломат.
По ее словам, ливанская группировка «вместе со своим покровителем в лице Ирана стремится посеять разрушения на всем Ближнем Востоке».
Некоторые усматривают у "Хезболлах" два крыла – террористическое и политическое. Это удобное оправдание для "Хезболлах", но это – опасная фантазия. Если террористическая группа выдвигает политических кандидатов на выборы, это не делает ее менее террористической,сказала Хейли.
В свою очередь представитель Ирана категорически отверг «необоснованные обвинения» в адрес своей страны. Он заявил, что подобные высказывания «являются частью кампании по дезинформации и пропаганды против Ирана, срежиссированной и истерически осуществляемой Израилем и определенными странами региона, включая те, которые полностью поддержали агрессию Саддама Хусейна против Ирана».
Использованы фотографии: http://telegraf.com
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