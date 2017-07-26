14:34 26 июля

Российские экипажи БМП-2 протестировали боевую технику в китайской пустыне Такла-Макан

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, российские экипажи БМП-2 совершили первый марш-бросок в китайской пустыне Такла-Макан. Более 60 километров на самой протяженной в мире трассе для экстремального вождения боевых машин преодолели российские военные при подготовке к международному конкурсу «Суворовский натиск». Около 20 препятствий таких как курганы, противотанковые рвы, колейные мосты, косогоры, эскарпы, гребенки поджидали наших военных в ходе затяжного тест-драйва по китайскому бездорожью.

Российские экипажи БМП-2 протестировали боевую технику в китайской пустыне Такла-Макан


На пересеченную местность между знаменитой пустыней и горами Тянь-Шаня четыре боевых машины пехоты выехали на полном ходу. На отдельных участках скорость достигала 80 километров в час. Температура воздуха зашкаливала за 40 градусов, но именно в таких экстремальных климатических условиях сразу понятно, как работает каждая из систем. Кроме того, перед началом марш-броска в пустыне начались пустынные бури, но даже они не остановили российских военных.


В экстремальных климатических условиях северо-западной части Китая (Баян-Гол-Монгольского автономного округа), когда жара превышает отметку +40 градусов, российские машины БМП-2 продемонстрируют свои боевые возможности. Это особенно важно в связи с тем, что в этом году в соревнованиях «Суворовский натиск» увеличилось количество стран-участниц.

В состязаниях, помимо российской команды, выступят военнослужащие из Анголы, Боливариантской Республики Венесуэлы, Исламской Республики Иран, а также команда Народно-Освободительной армии Китая. Однако все они (кроме РФ) предпочли выступать на китайские техники типа ТАЙП.

Именно эти соревнования положат старт конкурсам, проводимым на полигоне «Корла» в КНР.

Во время подготовки к конкурсу российской команде предстоит осуществить пристрелку оружия.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 7

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  1. Беляш Сегодня, 12:58
    Странно что китайцы не заселили пустыню.
    Беляш
    1. gas113 Сегодня, 13:13
      Они оставили ее для евреев
      gas113
    2. sogdy Сегодня, 13:14
      Так они у себя дома.
      И не ортодоксы.
      sogdy
      1. Беляш Сегодня, 13:26
        Мы тоже у себя дома.
        Беляш
  2. kolkulon Сегодня, 13:08
    Почему наши на дровах туда выступать поехали?Что пятерки бмп3 не нашлось?
    kolkulon
  3. sabakina Сегодня, 13:22
    Ну, лишний раз протестировать не грех. А ещё помню советский худфильм, где тестировали в пустыне БМД, когда её создавали.
    sabakina
  4. demokrat86 Сегодня, 14:26
    Интересно каким доработкам подверглись БМП. Хотя бы кондей воткнули?
    demokrat86
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