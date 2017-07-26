Минобороны о планах по военному строительству на 2017 год

Из общего количества объектов, введенных в эксплуатацию: 423 здания и сооружения (72%) – специального назначения, 72 здания (12 %) – социальной инфраструктуры и жилья и 92 здания и сооружения (16 %) – объекты капитального ремонта,

Продолжается реконструкция мест дислокации стационарных и подвижных комплексов "Ярс", объектов аэродромной сети, причального фронта и полигонной базы. Строится жилье для военнослужащих, а также объекты медицинского и санаторно-курортного обеспечения,