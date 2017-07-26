Минобороны о планах по военному строительству на 2017 год
Более 3-х тыс. объектов военной инфраструктуры должно быть построено в текущем году, к настоящему сдано 587, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Тимура Иванова.
Он отметил, что «еще по 162 зданиям работы завершены, идет оформление необходимой документации для сдачи».
Всего же по итогам года Минобороны РФ должно получить «3,16 тысячи зданий и сооружений, большинство из них (91%) имеет специальное и военное назначение, 5% приходится на социальную инфраструктуру, 4% – на жилье».
По словам Иванова, основные усилия в этом году направлены на обустройство боевых позиций и мест размещения передислоцируемых подразделений, арсеналов для новейшей техники, причалов и полигонов». На эти цели выделено 75 % от общего объема финансирования капстроительства, составляющего 118,5 млрд. руб.
В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу отметил, что в первом полугодии удалось своевременно ввести в строй ряд объектов для размещения нового вооружения.
Из общего количества объектов, введенных в эксплуатацию: 423 здания и сооружения (72%) – специального назначения, 72 здания (12 %) – социальной инфраструктуры и жилья и 92 здания и сооружения (16 %) – объекты капитального ремонта,перечислил замминистра в ходе единого дня военной приемки.
Он отметил, что «еще по 162 зданиям работы завершены, идет оформление необходимой документации для сдачи».
Всего же по итогам года Минобороны РФ должно получить «3,16 тысячи зданий и сооружений, большинство из них (91%) имеет специальное и военное назначение, 5% приходится на социальную инфраструктуру, 4% – на жилье».
По словам Иванова, основные усилия в этом году направлены на обустройство боевых позиций и мест размещения передислоцируемых подразделений, арсеналов для новейшей техники, причалов и полигонов». На эти цели выделено 75 % от общего объема финансирования капстроительства, составляющего 118,5 млрд. руб.
В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу отметил, что в первом полугодии удалось своевременно ввести в строй ряд объектов для размещения нового вооружения.
Продолжается реконструкция мест дислокации стационарных и подвижных комплексов "Ярс", объектов аэродромной сети, причального фронта и полигонной базы. Строится жилье для военнослужащих, а также объекты медицинского и санаторно-курортного обеспечения,сказал Шойгу.
Использованы фотографии: http://polit.ru
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