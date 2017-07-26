18:28 26 июля

Минобороны о планах по военному строительству на 2017 год

Более 3-х тыс. объектов военной инфраструктуры должно быть построено в текущем году, к настоящему сдано 587, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Тимура Иванова.

Минобороны о планах по военному строительству на 2017 год


Из общего количества объектов, введенных в эксплуатацию: 423 здания и сооружения (72%) – специального назначения, 72 здания (12 %) – социальной инфраструктуры и жилья и 92 здания и сооружения (16 %) – объекты капитального ремонта,
перечислил замминистра в ходе единого дня военной приемки.


Он отметил, что «еще по 162 зданиям работы завершены, идет оформление необходимой документации для сдачи».

Всего же по итогам года Минобороны РФ должно получить «3,16 тысячи зданий и сооружений, большинство из них (91%) имеет специальное и военное назначение, 5% приходится на социальную инфраструктуру, 4% – на жилье».

По словам Иванова, основные усилия в этом году направлены на обустройство боевых позиций и мест размещения передислоцируемых подразделений, арсеналов для новейшей техники, причалов и полигонов». На эти цели выделено 75 % от общего объема финансирования капстроительства, составляющего 118,5 млрд. руб.

В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу отметил, что в первом полугодии удалось своевременно ввести в строй ряд объектов для размещения нового вооружения.

Продолжается реконструкция мест дислокации стационарных и подвижных комплексов "Ярс", объектов аэродромной сети, причального фронта и полигонной базы. Строится жилье для военнослужащих, а также объекты медицинского и санаторно-курортного обеспечения,
сказал Шойгу.

Использованы фотографии: http://polit.ru
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Zubr Сегодня, 14:58
    Всего же по итогам года Минобороны РФ должно получить «3,16 тысячи зданий и сооружений, большинство из них (91%) имеет специальное и военное назначение, 5% приходится на социальную инфраструктуру, 4% – на жилье».


    Всё это конечно замечательно. А как вот с этими фактами быть ?!

    Zubr
    1. НасРать Сегодня, 15:10
      Цитата: Zubr
      А как вот с этими фактами быть ?!



      Предлагаете потратить 30 минут на то, что бы ответить на Ваш вопрос? Я не готов. hi
      НасРать
      1. Zubr Сегодня, 15:12
        Это уж на ваше усмотрение.
        Zubr
      2. To be or not to be Сегодня, 16:17
        Караулов :" И никто Не арестован!"
        Куда дальше ? ПРИЕХАЛИ!
        To be or not to be
    2. Чёрный Сегодня, 15:17
      Цитата: Zubr
      это конечно замечательно. А как вот с этими фактами быть ?!

      Ну , видимо, поэтому спецстрой и разогнали... smile
      Чёрный
Картина дня