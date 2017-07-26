18:28 26 июля

В Грузию прибыли танки "Абрамс" и БМП "Брэдли"

Американские танки М1А2 "Абрамс" и боевые машины пехоты (БМП) "Брэдли" в среду прибыли на военную базу в Вазиани (в окрестностях Тбилиси) для участия в международных учениях Noble Partner 2017, передает "Интерфакс-АВН" .

Как сообщает министерство обороны Грузии, в Вазиани военная техника США была доставлена железнодорожным путем из порта Поти.

В Грузию прибыли танки "Абрамс" и БМП "Брэдли"



Точный состав прибывшей бронетехники в Тбилиси не уточняют. Ранее командование армии США заявляло, что в маневрах примут участие «более пяти» танков Abrams, «более пяти» БМП Bradley, а также «свыше 40» боевых машин Stryker.

Учения Noble Partner пройдут на Вазианском полигоне в третий раз. В учениях примут участие, помимо грузинских и американских военнослужащих, военнослужащие Великобритании, в частности, десантная рота, механизированный взвод и группа обеспечения из Германии, а также подразделения с Украины (один пехотный взвод), Армении (полевой лазарет, медицинская рота), Словении (пехотный взвод и группа обеспечения) и Турции (четыре офицера).

В Минобороны Грузии отмечают, что учения направлены на улучшение навыков проведения операций по обеспечению стабильности, оборонных и наступательных операций, повышение взаимосовместимости между воинскими подразделениями стран НАТО и партнеров, развитие учебных возможностей сил быстрого реагирования НАТО и углубление сотрудничества между странами-участниками сил быстрого реагирования НАТО, а также на отладку процедур логистического планирования и исполнения.

Ранее сообщалось, что учения пройдут с 30 июля по 12 августа.

Использованы фотографии: http://www.2000.ua/
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Комментарии 37

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  1. Дуплет Сегодня, 16:54
    Опять грузины воевать собираются..
    Дуплет
    1. Чёрный Сегодня, 16:57
      Цитата: Дуплет
      Опять грузины воевать собираются..

      Опять грузины всю технику югоосетинским ополченцам подарить собираются laughing
      Чёрный
      1. Logall Сегодня, 17:10
        Цитата: Чёрный
        Цитата: Дуплет
        Опять грузины воевать собираются..

        Опять грузины всю технику югоосетинским ополченцам подарить собираются laughing

        Там уже нет ополчения. Но есть армия южной Осетии. Кстати под командованием РФ. Это совместные соединения включая и Абхазию.
        Пусть рискнут...
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 17:20
          Цитата: Logall
          Пусть рискнут...

          А галстукожевателя уже назначили? feel
          Джедай
          1. Подрезчик Сегодня, 17:33
            Не могут найти, тот что был-в розыске!
            Подрезчик
            1. Джедай Сегодня, 17:36
              Это понятно, можем подсказать где искать. А нового найти что - никто не хочет стать "жертвой борьбы за демократию"? lol Александр hi
              Джедай
          2. Logall Сегодня, 17:37
            Цитата: Джедай
            Цитата: Logall
            Пусть рискнут...

            А галстукожевателя уже назначили? feel

            На этот раз будут живать кирзовые сапоги. Когда им дадут ( как ты выражаешся) ''по щам с вертухана''...
            Logall
            1. Джедай Сегодня, 17:51
              Пусть жуют что хотят, если им СааКАКИшвильевского галстука в 2008-ом мало было. НАТО не поможет - по самые Нидерланды вдуют.
              Джедай
              1. Подрезчик Сегодня, 17:58
                Цитата: Джедай
                Это понятно, можем подсказать где искать. А нового найти что - никто не хочет стать "жертвой борьбы за демократию"? lol Александр hi

                Максим hi , после 08.08.08 г. желающих нет. lol В очереди никто не стоит, но есть информация, что старого лишают украинского гражданства. Может займет вакантное место? laughing
                Подрезчик
                1. Джедай Сегодня, 18:04
                  Вот если бы ещё помимо лишения этого полупокера выдали на растерзание... А так - США спасёт, я думаю. Как в том мультике :

                  Вдруг ещё где сгодится ? wink
                  Джедай
    2. Зяблицев Сегодня, 17:01
      Грузины могут собираться сколько угодно, но есть одна беда - воевать грузины не умеют! laughing Кстати, пин.., американцы, то же вояки еще те... Пусть резвятся - генацвале на Бредли, шоу Бенни Хилла отдыхает! laughing
      Зяблицев
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:06
        Грузины могут собираться сколько угодно, но есть одна беда - воевать грузины не умеют!

        Грузины надеются что воевать за них будут войска НАТО...точнее США ,АНГЛИИ,КАНАДЫ...но как показала история ...за ГРУЗИЮ класть свои головы пришлые иноземцы не станут...не стоят жизни американцев класть за интересы каких то аборигенов.
        С военной точки зрения военный театр в ГРУЗИИ неподходящее место для НАТО...здесь РОССИЯ находится в выгодном положении и в состоянии нанести быстрое поражение неприятелю.
        В НАТО это прекрасно понимают и поэтому присылают для спектакля такие незначительные силы ...грузинам для поднятия их значимости а нам для смеха.
        Тот же ЛЕХА
        1. vladimirvn Сегодня, 17:10
          Чехи в 38-ом, а потом и поляки в 39-ом, тоже ждали, что их Европа придет защищать. Не дождались
          vladimirvn
        2. Зяблицев Сегодня, 17:11
          За грузин воевали реально, спасая их задницы, только русские - грузин заставили забыть кому они обязаны за свою, в том числе, государственность -их заставили забыть свою историю! Теперь они просто прокладка для геополитических игр США, но не более...
          Зяблицев
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 17:15
      Цитата: Дуплет
      Опять грузины воевать собираются..

      Походу да...Бронетехника уже не песочного цвета , как в Прибалтике и Украине..!
      ОТДЕЛ
    4. KUOLEMA Сегодня, 18:12
      армяне ,,,,,ласковое теля у двух сосет.....
      KUOLEMA
  2. АлеБорС Сегодня, 17:03
    А армяне как там оказались? За компанию?
    АлеБорС
    1. Zibelew Сегодня, 17:08
      Армении (полевой лазарет, медицинская рота)

      Они лечить будут.
      Zibelew
      1. soroKING Сегодня, 18:12
        раненных подтаскивать, мёртвых оттаскивать recourse
        soroKING
    2. Yeraz Сегодня, 17:10
      Цитата: АлеБорС
      А армяне как там оказались? За компанию?

      А они оттуда и не выпадали))Парадокс Азербайджан,который в стратегических отношениях с Грузией в НАТОвских учениях редко можно наблюдать,а вот армения практически всегда там.Они и в предстоящих,если не ошибаюсь учениях в Польше будут.И уже на 2018 год потвердили свое участие вроде в 4 учениях уже точно.

      Молодцы,что сказать.Не зря говорят самые хитрые,умудряются и там и сям.И даже в Карабахском вопросе нету той ситуации,что в Осетинском,где с одной стороны Запада,а напротив Россия.
      Тут Франция за них,США тоже,Россия и шиитский Иран.Азербайджан по факту с Турцией и остальными Тюрскими странами,Пакистаном и Саудитами и остальными суннитскими странами))
      Баланс дипломатический и информационный на их стороне.
      Yeraz
      1. Морм Сегодня, 17:21
        Ераз,я также задаю себе этот же вопрос- а что делают наши на НАТОвских учениях?Иногда мне приходит в голову,что армяне занимаются банальным шпионажем в пользу третьей страны,не представленной на этих учениях. smile Другого сорта обьяснения у меня нет.Кроме того,возможно,армянское руководство хотело бы показать странам НАТО- хоть мы и в ОДКБ,но душой с вами. wassat
        Морм
        1. Yeraz Сегодня, 17:58
          Цитата: Морм
          возможно,армянское руководство хотело бы показать странам НАТО- хоть мы и в ОДКБ,но душой с вами.

          Так и есть.армян около 10 млн и только 4 млн-это часть Российского мира,остальные ни каким боком.Россия и без участия армян знает методики ведения и специфику НАТОВских стандартов боя.Благо Афганистан,Ирак,Югославия и ныне Сирия и многое другое.
          Просто армяне в своем репертуаре со всеми в кентах и норм))Молодцы.
          Yeraz
      2. Лопатов Сегодня, 17:29
        Союзнички, блин...
        Лопатов
        1. Морм Сегодня, 17:42
          Цитата: Лопатов
          Союзнички, блин...

          А что делать,Лопатов,жизнь заставит - и не так раскорячишься! smile
          Морм
    3. Околоточный Сегодня, 18:14
      Вот тот же вопрос. Грозить российскими "Искандерами" за здрасьте. В ОДКБ на учениях и совещаниях в первых рядах. И тут. Здесь согласен с Еразом. Азербайджан более логичным и стабильным партнёром в этом плане выглядит.
      Околоточный
  3. Mavrikiy Сегодня, 17:07
    В Минобороны Грузии отмечают, что учения направлены на улучшение навыков проведения операций по обеспечению стабильности, оборонных и наступательных операций, повышение взаимосовместимости между воинскими подразделениями стран НАТО и партнеров, развитие учебных возможностей сил быстрого реагирования НАТО и углубление сотрудничества между странами-участниками сил быстрого реагирования НАТО, а также на отладку процедур логистического планирования и исполнения.
    А весь ведь смысл уместится в трех словах: Очень хочется кушать.
    Mavrikiy
  4. Essex62 Сегодня, 17:08
    , вражины по нашей исконной земле как дома катаются на бронетехнике.
    Essex62
  5. Диванный эксперт Сегодня, 17:09
    Мыши плакали и кололись, но продолжали жрать кактус (галстук)
    Диванный эксперт
  6. Selin Andrey Сегодня, 17:11
    Я не пойму. Почему МИД не "вызывает озабоченность"? Почему? В Калининграде у солдата метеоризм - пол НАТО выстраивается на плацах в Литве, здесь - просто какая-то статья. Если уж истерика - так давайте тоже истерить.
    Selin Andrey
    1. Околоточный Сегодня, 18:16
      Не доложили что ли? Жалобу подай.
      Околоточный
  7. ОТДЕЛ Сегодня, 17:22
    На Кубе нужно провести учения совместно с Китаем с высадкой десанта и стрельбой "Калибрами" и т.д.
    ОТДЕЛ
    1. лысова Сегодня, 18:05
      Полностью поддерживаю, причём так, не навязчиво предложить участникам. Отказа не будет. А тема такая., - охрана Панамского канала от террористов, с обеих сторон (Мексику тоже можно позвать).
      лысова
  8. Сергей-8848 Сегодня, 17:29
    Более пяти - значит взвод. Вот и весь понт.
    Сергей-8848
  9. komrad buh Сегодня, 17:49
    А за чей счет банкет?
    komrad buh
  10. лысова Сегодня, 17:55
    Забыли Цхинвал, или хорошо запомнили? Надо было тогда гнать всю шушеру до границ Турции, Армении, Азербайджана и мочить - Грузия так и не отмылась. А тактика учений, довольно занимательна. ( мысли ещё остались)
    лысова
  11. SPB.RU Сегодня, 18:06
    Грузию хотят использовать как мост от Турции до Азербайджана.Только так НАТО сможет пробить выход к Каспию.
    SPB.RU
  12. Bronevick Сегодня, 18:16
    Раз Саакашвили лишили укро гражданства, то наверно будут Киев брать.
    Bronevick
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