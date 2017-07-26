В Грузию прибыли танки "Абрамс" и БМП "Брэдли"
Американские танки М1А2 "Абрамс" и боевые машины пехоты (БМП) "Брэдли" в среду прибыли на военную базу в Вазиани (в окрестностях Тбилиси) для участия в международных учениях Noble Partner 2017, передает "Интерфакс-АВН" .
Как сообщает министерство обороны Грузии, в Вазиани военная техника США была доставлена железнодорожным путем из порта Поти.
Точный состав прибывшей бронетехники в Тбилиси не уточняют. Ранее командование армии США заявляло, что в маневрах примут участие «более пяти» танков Abrams, «более пяти» БМП Bradley, а также «свыше 40» боевых машин Stryker.
Учения Noble Partner пройдут на Вазианском полигоне в третий раз. В учениях примут участие, помимо грузинских и американских военнослужащих, военнослужащие Великобритании, в частности, десантная рота, механизированный взвод и группа обеспечения из Германии, а также подразделения с Украины (один пехотный взвод), Армении (полевой лазарет, медицинская рота), Словении (пехотный взвод и группа обеспечения) и Турции (четыре офицера).
В Минобороны Грузии отмечают, что учения направлены на улучшение навыков проведения операций по обеспечению стабильности, оборонных и наступательных операций, повышение взаимосовместимости между воинскими подразделениями стран НАТО и партнеров, развитие учебных возможностей сил быстрого реагирования НАТО и углубление сотрудничества между странами-участниками сил быстрого реагирования НАТО, а также на отладку процедур логистического планирования и исполнения.
Ранее сообщалось, что учения пройдут с 30 июля по 12 августа.
Как сообщает министерство обороны Грузии, в Вазиани военная техника США была доставлена железнодорожным путем из порта Поти.
Точный состав прибывшей бронетехники в Тбилиси не уточняют. Ранее командование армии США заявляло, что в маневрах примут участие «более пяти» танков Abrams, «более пяти» БМП Bradley, а также «свыше 40» боевых машин Stryker.
Учения Noble Partner пройдут на Вазианском полигоне в третий раз. В учениях примут участие, помимо грузинских и американских военнослужащих, военнослужащие Великобритании, в частности, десантная рота, механизированный взвод и группа обеспечения из Германии, а также подразделения с Украины (один пехотный взвод), Армении (полевой лазарет, медицинская рота), Словении (пехотный взвод и группа обеспечения) и Турции (четыре офицера).
В Минобороны Грузии отмечают, что учения направлены на улучшение навыков проведения операций по обеспечению стабильности, оборонных и наступательных операций, повышение взаимосовместимости между воинскими подразделениями стран НАТО и партнеров, развитие учебных возможностей сил быстрого реагирования НАТО и углубление сотрудничества между странами-участниками сил быстрого реагирования НАТО, а также на отладку процедур логистического планирования и исполнения.
Ранее сообщалось, что учения пройдут с 30 июля по 12 августа.
Использованы фотографии: http://www.2000.ua/
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