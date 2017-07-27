National Interest: РФ и Китай бросают вызов американскому господству в море

Судя по заявлениям официальных представителей участвующих сторон, эти учения примечательны своим размахом и сложностью, а также реализмом и широким спектром включенных в них операций,

Фактически, российско-китайское партнерство уведомляет мир, что страны способны пресечь доступ к окраинным морям или, по крайней мере, так повысить его издержки, что западным лидерам не захочется их нести.