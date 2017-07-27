National Interest: РФ и Китай бросают вызов американскому господству в море
Учение «Морское взаимодействие-2017» – знак укрепляющегося стратегического партнерства между Москвой и Пекином, пишет The National Interest.
«Для Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая эти маневры стали возможностью продемонстрировать глобальный масштаб своих операций и поддержать стратегического партнера. Москва, в свою очередь, может таким образом показать миру, что, несмотря на напряженные отношения с Западом, у России остались друзья, если не союзники», – приводит статью РИА Новости .
НОАК направила на учение 3 корабля – эсминец типа 052D "Хэфэй", фрегат типа 054A "Юньчэн" и судно обеспечения "Ломаху". Российский флот – корветы проекта 20380 "Стерегущий" и "Бойкий". Кроме того, задействованы «российские противолодочные вертолеты Ка-27 ОКБ Камова и бомбардировщики Су-24 ОКБ Сухого», пишет журнал.
Хотя учение подчеркивает сближение между Москвой и Пекином, «об официальном военном союзе говорить рано», считает российский эксперт Василий Кашин. По его мнению, «Россия и Китай в ближайшее время вряд ли подпишут какой-нибудь договор, обязывающий стороны оказывать друг другу военную поддержку». Тем не менее, страны тесно сотрудничают в военной сфере.
«С российской точки зрения, Москва и Пекин активизируют сотрудничество из-за организуемых США и западными странами смен режимов в разных частях мира и посягательства Запада на российскую сферу влияния на постсоветском пространстве. У Китая тоже есть свои причины для недовольства возглавляемым США либеральным мировым порядком», – пишет автор.
Кроме того, с помощью военных учений Москва и Пекин посылают Западу геополитический сигнал: «обе великие державы намерены максимально затруднить Соединенным Штатам и их союзникам военно-морские операции у своих берегов», уверен он.
Профессор стратегических исследований Военно-морского колледжа США Джемс Холмс:
Для США это означает, что Россия и Китай сближаются с целью бросить вызов глобальному преобладанию Вашингтона, заключает издание.
«Для Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая эти маневры стали возможностью продемонстрировать глобальный масштаб своих операций и поддержать стратегического партнера. Москва, в свою очередь, может таким образом показать миру, что, несмотря на напряженные отношения с Западом, у России остались друзья, если не союзники», – приводит статью РИА Новости .
НОАК направила на учение 3 корабля – эсминец типа 052D "Хэфэй", фрегат типа 054A "Юньчэн" и судно обеспечения "Ломаху". Российский флот – корветы проекта 20380 "Стерегущий" и "Бойкий". Кроме того, задействованы «российские противолодочные вертолеты Ка-27 ОКБ Камова и бомбардировщики Су-24 ОКБ Сухого», пишет журнал.
Судя по заявлениям официальных представителей участвующих сторон, эти учения примечательны своим размахом и сложностью, а также реализмом и широким спектром включенных в них операций,цитирует издание бывшего американского военного Майка Макдевитта.
Хотя учение подчеркивает сближение между Москвой и Пекином, «об официальном военном союзе говорить рано», считает российский эксперт Василий Кашин. По его мнению, «Россия и Китай в ближайшее время вряд ли подпишут какой-нибудь договор, обязывающий стороны оказывать друг другу военную поддержку». Тем не менее, страны тесно сотрудничают в военной сфере.
«С российской точки зрения, Москва и Пекин активизируют сотрудничество из-за организуемых США и западными странами смен режимов в разных частях мира и посягательства Запада на российскую сферу влияния на постсоветском пространстве. У Китая тоже есть свои причины для недовольства возглавляемым США либеральным мировым порядком», – пишет автор.
Кроме того, с помощью военных учений Москва и Пекин посылают Западу геополитический сигнал: «обе великие державы намерены максимально затруднить Соединенным Штатам и их союзникам военно-морские операции у своих берегов», уверен он.
Профессор стратегических исследований Военно-морского колледжа США Джемс Холмс:
Фактически, российско-китайское партнерство уведомляет мир, что страны способны пресечь доступ к окраинным морям или, по крайней мере, так повысить его издержки, что западным лидерам не захочется их нести.
Для США это означает, что Россия и Китай сближаются с целью бросить вызов глобальному преобладанию Вашингтона, заключает издание.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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