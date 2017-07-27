09:24 27 июля

National Interest: РФ и Китай бросают вызов американскому господству в море

Учение «Морское взаимодействие-2017» – знак укрепляющегося стратегического партнерства между Москвой и Пекином, пишет The National Interest.



«Для Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая эти маневры стали возможностью продемонстрировать глобальный масштаб своих операций и поддержать стратегического партнера. Москва, в свою очередь, может таким образом показать миру, что, несмотря на напряженные отношения с Западом, у России остались друзья, если не союзники», – приводит статью РИА Новости .


НОАК направила на учение 3 корабля – эсминец типа 052D "Хэфэй", фрегат типа 054A "Юньчэн" и судно обеспечения "Ломаху". Российский флот – корветы проекта 20380 "Стерегущий" и "Бойкий". Кроме того, задействованы «российские противолодочные вертолеты Ка-27 ОКБ Камова и бомбардировщики Су-24 ОКБ Сухого», пишет журнал.

Судя по заявлениям официальных представителей участвующих сторон, эти учения примечательны своим размахом и сложностью, а также реализмом и широким спектром включенных в них операций,
цитирует издание бывшего американского военного Майка Макдевитта.

Хотя учение подчеркивает сближение между Москвой и Пекином, «об официальном военном союзе говорить рано», считает российский эксперт Василий Кашин. По его мнению, «Россия и Китай в ближайшее время вряд ли подпишут какой-нибудь договор, обязывающий стороны оказывать друг другу военную поддержку». Тем не менее, страны тесно сотрудничают в военной сфере.

«С российской точки зрения, Москва и Пекин активизируют сотрудничество из-за организуемых США и западными странами смен режимов в разных частях мира и посягательства Запада на российскую сферу влияния на постсоветском пространстве. У Китая тоже есть свои причины для недовольства возглавляемым США либеральным мировым порядком», – пишет автор.

Кроме того, с помощью военных учений Москва и Пекин посылают Западу геополитический сигнал: «обе великие державы намерены максимально затруднить Соединенным Штатам и их союзникам военно-морские операции у своих берегов», уверен он.

Профессор стратегических исследований Военно-морского колледжа США Джемс Холмс:

Фактически, российско-китайское партнерство уведомляет мир, что страны способны пресечь доступ к окраинным морям или, по крайней мере, так повысить его издержки, что западным лидерам не захочется их нести.


Для США это означает, что Россия и Китай сближаются с целью бросить вызов глобальному преобладанию Вашингтона, заключает издание.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:21
    Москва и Пекин активизируют сотрудничество из-за организуемых США Точнее-оганизирующих США.Так точнее.
    ВЕРЕСК
  2. Алексей7777777 Сегодня, 09:21
    Простите великодушно,но для того,дабы вызов бросить Флоту ихнему,нам,даже вместе с Китаем(что трудно себе представить в самых радужных мечтаний юношеских)-как до того Китая ...м. Уж не удержался,ещё раз прощения просим,не велите казнить,господа...
    Алексей7777777
  3. Подрезчик Сегодня, 09:24
    А что господство может быть только американское?
    Подрезчик
Картина дня