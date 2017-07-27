12:50 27 июля

Лондон обеспокоен разногласиями США и РФ по поводу ДРСМД

Власти Британии обеспокоены разногласиями Вашингтона и Москвы по вопросу о выполнении договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА Новости заявление представителя ВМС Великобритании Пола Берка.

подписание Договора по РСМД

Это соглашение между США и Россией, поэтому мы не будем вмешиваться, но, конечно, мы обеспокоены тем, что происходит,
сказал Берк на симпозиуме Стратегического командования вооруженных сил США в Небраске.


Напомним, ДРСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. километров. Москва и Вашингтон периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении этого документа, подписанного еще в 1987 году.

Ранее в МИД РФ заявили, что серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против Москвы. Как отмечал Сергей Лавров, правительство России неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по ДРСМД и «каких-либо нарушений с нашей стороны не было».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. maxim947 Сегодня, 09:52
    надо им валерьянки выслать, чтобы так сильно не переживали.
    maxim947
    1. Logall Сегодня, 10:00
      А как им не переживать? Ракеты из ДРСМД до США не долетят.
      А до Лондона?
      Logall
      1. Татьяна Сегодня, 10:05
        США намерены воевать в ТМВ не только с Россией, но и даже со странами Европы именно не со своей - американской - континентальной территории и поэтому действуют, как в басне Крылова, по принципу "А Васька слушает, да ест!"
        Татьяна
    2. Комментарий был удален.
    3. bouncyhunter Сегодня, 10:05
      Такие заявления от нагличанки воспринимаются как подпевание матрасам в их претензиях по ДРСМД к России .
      bouncyhunter
      1. Logall Сегодня, 10:20
        В советском аналоге Камасутры (скорее всего это выдумки​) была поза ''Сигара Фиделя''!
        Нужно продемонстрировать (как Вы выразились) наглечанке...
        Logall
      2. Подрезчик Сегодня, 10:36
        Паша, исторически англичанка всегда "обеспокоена", но эта обеспокоенность есть желание и подпеть матрасным, и руки погреть, если получится! Закончил разговор с "Алеексеем", долго клепал и отвлекали! soldier
        Подрезчик
      3. Mavrikiy Сегодня, 10:47
        Цитата: bouncyhunter
        Такие заявления от нагличанки воспринимаются как подпевание матрасам в их претензиях по ДРСМД к России .

        Скорее как понимание, с случае шухера, российские РСД достанутся именно Лондону. Повторяю, объявить: 50 РСД по Лондону и 50 РСД по Женеве. И лет на...... все успокоятся. Тупые США свою лондонскую голову не подставят.
        Да, золото перевезли в Шанхай, но сами еще сидят в Лондоне.
        Mavrikiy
  2. Антон Болдаков Сегодня, 09:55
    Можно подумать кто-то верит в возможность ядерной войны.
    Антон Болдаков
    1. Толстоевский Сегодня, 10:12
      не только верят, а и планируют с 1945 года
      Толстоевский
    2. Татьяна Сегодня, 10:18
      Антон Болдаков
      Можно подумать КТО-ТО верит в возможность ядерной войны.

      А почему бы и нет?! Верят и вполне! Разумеется, укрывшись от ЯВ в каком-нибудь укромной уголке планеты . Даже бизнес строительства комфортных долговременных ядерных бомбоубежищ для мультимиллиардеров на Западе и в США давно уже набирает обороты но всему Земному шару!
      Татьяна
      1. Антон Болдаков Сегодня, 11:11
        Да это так - "сказки для толпы". Какое бы комфортное не было бомбоубежище, оно не даст сидящему в нём главного - ВЛАСТИ над другими. А именно это управлять другими - главное в политике.
        Антон Болдаков
        1. Татьяна Сегодня, 11:22
          Антон Болдаков
          Какое бы комфортное не было бомбоубежище, оно не даст сидящему в нём главного - ВЛАСТИ над другими. А именно это управлять другими - главное в политике.
          Сейчас строят ядерные бомбоубежища емкостью на 1000 и более человек - на семью мультимиллионера, армию охранников и обслугу. Власть господ над ними уже заложена, как в феодальном государстве. Запасов провизии, воды и прочего жизненно необходимого хватит им в ядерном бомбоубежище с расчётом на порядка до 10 и более лет.
          На поверхность сытые и сильные они тоже выйдут господами над теми, кто на ЗАРАЖЁННОЙ поверхности в единичном количестве через силу так или иначе пережил ЯВ.
          управлять другими - главное в политике.
          у них останется. Зато какой кайф они будут испытывать от удовлетворения своей некрофилии! Мы имеем дело с биологическими вырожденцами человечества среди богатейших людей мира.
          Татьяна
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 09:58
    Веселуха в разгаре.Чуть прошедшее,но не древнее. Это не смешно.
    ВЕРЕСК
  4. Сергей-8848 Сегодня, 10:05
    Не очень приятно быть заложником. Так ведите свою политику, а не лижите тапочки.
    Сергей-8848
  5. Толстоевский Сегодня, 10:11
    пусть наши британские партнёры не волнуются, и для них ракет хватит
    Толстоевский
  6. annodomene Сегодня, 10:15
    Мда... Бриты поближе будут, им шансов почти никаких, "ежели чего как"...
    annodomene
  7. Симон Сегодня, 10:17
    А Англия бы вообще молчала и не вякала, везде суется где не надо. Всех басаевских бандюганов и воров- миллиардеров, которые ограбили наш народ, у себя на острове прикрыла. Пускай по нервничает, по ерзает на своем островке. Россия будет договариваться так, как ней нужно.
    Симон
  8. Симон Сегодня, 10:22
    Цитата: Сергей-8848
    Не очень приятно быть заложником. Так ведите свою политику, а не лижите тапочки.

    А может быть, чего нибудь другое лижут! request У них же теперь толерантность. feel lol
    Симон
  9. pvv113 Сегодня, 10:32
    Власти Британии обеспокоены разногласиями Вашингтона и Москвы по вопросу о выполнении договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД)

    Эти точно знают, что англосаксам в случае чего по любому достанется. По-моему, еще Хрущев спрашивал: умеют ли англичане жить под водой? lol
    pvv113
  10. rotmistr60 Сегодня, 12:07
    Власти Британии обеспокоены

    Ишь ты обеспокоились. А когда ваш министр обороны всякие глупости в отношении России несет да еще и угрожает это нормально? Вот когда на своей шкуре будете чувствовать приближение наших РСД в любой момент, вот тогда и лаять может поменьше будете.
    rotmistr60
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