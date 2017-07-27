Лондон обеспокоен разногласиями США и РФ по поводу ДРСМД

Это соглашение между США и Россией, поэтому мы не будем вмешиваться, но, конечно, мы обеспокоены тем, что происходит,

Власти Британии обеспокоены разногласиями Вашингтона и Москвы по вопросу о выполнении договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА Новости заявление представителя ВМС Великобритании Пола Берка.сказал Берк на симпозиуме Стратегического командования вооруженных сил США в Небраске.Напомним, ДРСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. километров. Москва и Вашингтон периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении этого документа, подписанного еще в 1987 году.Ранее в МИД РФ заявили, что серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против Москвы. Как отмечал Сергей Лавров, правительство России неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по ДРСМД и «каких-либо нарушений с нашей стороны не было».